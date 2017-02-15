Голодомор на Украине был! И думать, что это миф – ошибка!

На сайте "КОНТ" в ПРОМО появилась статья некоего Леонида Масловского "Западная фабрика лжи: США придумали голодомор, чтобы сделать из украинцев русофобов", которую скопировал и выложил мой товарищ ЛёрЫч (Валерий ЮрЬевич). Я совершенно не согласен с содержимым этой статьи и даже с самим заголовком, поэтому поступлю по принципу: "Платон мне друг, но истина – дороже!".

Есть другая информация, которая вызывает доверие, поскольку в ней приводятся исторические факты. Причём она была опубликована 6 лет назад не где-нибудь, а на известном израильском сайте: http://izrus.co.il

Если сами евреи свидетельствуют: что а) голодомор на Украине был; б) его устроили чекисты из числа евреев, то, наверное, это что-нибудь да значит!

Евреи в НКВД Украины: палачи и жертвы







24.04.2011 Автор: Шимон Бриман

АНОНС: Новое исследование украинского историка анализирует феномен "засилья" евреев в руководстве ГПУ-НКВД. Ответственны ли евреи-чекисты за ГОЛОДОМОР? Как еврейские офицеры на высших постах госбезопасности из палачей становились жертвами? Ответы на эти и другие вопросы в интервью учёного порталу IzRus.

Украинский историк Вадим Золотарёв – автор семи книг и десятков статей по истории госбезопасности Украины подготовил к печати комплексное исследование о евреях в органах ГПУ-НКВД 1920-1941 годов. О начале этого исследования портал IzRus сообщал в 2009 году. Краткие выводы были опубликованы Золотарёвым совместно с д-ром Юрием Шаповалом в ежегоднике "Из архивов ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ" (2010). Более подробную информацию и собственные наблюдения по теме своего исследования, которое будет опубликовано в текущем году, Вадим Золотарёв сообщил порталу IzRus.



Евреи составляли лишь 6,5% населения Украины в 1926 году. Но цифры, основанные на кропотливых изысканиях в архивах Службы безопасности Украины, говорят о том, что на руководящих постах в ГПУ УССР в 1929-1931 годах евреев было 38%, а в период Голодомора 1932-1933 годов евреи составляли 66,6% среди всех руководителей карательных органов республики.

Когда в 1936-м присваивались новые звания по ведомству госбезопасности, то среди верхушки НКВД УССР из 79 человек евреев было ровно 60 (те же 66,6%). Золотарёв приводит архивный документ - приказ НКВД СССР от 8 января 1936-го, где говорится о присвоении спецзваний капитанов ГБ (соответствовавшие общевойсковому полковнику) сотрудникам НКВД Украины. Среди 34 офицеров – 25 евреев. Кроме того, часть чекистов скрывала своё еврейское происхождение под псевдонимами. Например, Александр Розанов – начальник управления НКВД по Одесской области в 1935-1937 годах, позже на допросе признался: "Я – Абрам Розенбрандт, еврей. Имя и национальность записал по-другому от стыда".







Александр Розанов он же Абрам Розенбрант. Израиль – палач Украины Главную палаческую роль в запуске массовых репрессий в Украине сыграл Израиль Леплевский – нарком внутренних дел УССР с июня 1937 по январь 1938 гг. В этот же период начинается и "отстрел" предыдущего поколения евреев-чекистов, что снизило за полгода их долю в руководстве НКВД до 46,5%. Затем, когда в 1938-1939 годах следующий нарком – плохо скрываемый антисемит Александр Успенский, будет "чистить" людей Леплевского, будут уничтожены почти все евреи, занимавшие ранее высокие посты в карательной системе. Именно Успенский дал указание на аресты евреев-чекистов по национальному признаку, мотивируя это раскрытием "сионистского подполья в органах".







Золотарёв приводит показания Григория Кобызева – начальника отдела кадров НКВД УССР. Союзный нарком Ежов, увидев его отчёт по кадрам украинских чекистов в феврале 1938-го, произнёс: "Посмотрел я на кадры – тут не Украина, а Биробиджан" (Биробиджан – город на Дальнем Востоке России, административный центр Еврейской автономной области с 1934 года). Главную палаческую роль в запуске массовых репрессий в Украине сыграл– нарком внутренних дел УССР с июня 1937 по январь 1938 гг. В этот же период начинается и "отстрел" предыдущего поколения евреев-чекистов, что снизило за полгода их долю в руководстве НКВД до 46,5%. Затем, когда в 1938-1939 годах следующий нарком – плохо скрываемый антисемит Александр Успенский, будет "чистить" людей Леплевского, будут уничтожены почти все евреи, занимавшие ранее высокие посты в карательной системе. Именно Успенский дал указание на аресты евреев-чекистов по национальному признаку, мотивируя это раскрытием

Вскоре после этого начались отстранения от работы и аресты евреев – служащих НКВД. Фактически, репрессии 1937-1938 годов очистили "органы" от заметного еврейского присутствия.

Вадим Золотарёв считает, что преступления евреев-чекистов были ничуть не хуже и не лучше того, что делалось их нееврейскими коллегами. О некой "еврейской специфике" можно говорить только в контексте редкого явления бегства из СССР: все четыре высокопоставленных НКВДшника, сумевшие бежать из страны, были евреями.

Евреи, убивающие евреев

Горький абсурд заключался в том, что враг сионизма и бывший бундовец Израиль Леплевский, который вместе со своими помощниками наводил ужас на Украину в 1937-м, сам были расстрелян по делу о "сионизме", а пытали его на допросах следователи-евреи Лулов и Визель. Вадим Золотарёв поведал нашему порталу, что ситуация, когда евреи репрессировали евреев, повторялась в Украине тысячи раз. Так, лейтенант госбезопасности Вайсберг выбил из арестованного НКВДшника-соплеменника Якова Каминского показания об его участии в сионистской организации внутри НКВД УССР под руководством Леплевского, а "сионистов" в управлении НКВД Харьковской области разоблачал еврей Перцов.

В 1937-1938 гг. по "делу Украинского физико-технического института" были арестованы многие специалисты-евреи - Александр Вайсберг, Конрад Вайсельберг, Фриц Хоутерманс, Моисей Корец и Лев Ландау, успевший выехать в Москву. Вайсельберга расстреляли. Вайсберга и Хоутерманса передали из застенков НКВД в руки гестапо (1940). Интересная деталь: не какие-то "тайные антисемиты" громили институт, но следователи Коган, Резников, Шалит, Вайсбанд и Дрешер под началом Льва Рейхмана. Это был фарсовый ужас той эпохи: евреи-гэбисты пытками заставляли евреев-учёных признаваться в связях с евреем Троцким. Во многих областных управлениях НКВД за два года сменилось 3-4 состава сотрудников, причем иногда на смену расстрелянным евреям-следователям и начальникам отделов приходили их заместители-евреи, которых через полгода-год тоже ставили к стенке. В том же Харькове всемогущий начальник областного НКВД Соломон Мазо застрелился 4 июля 1937 года в своем кабинете, оставив записку: "Товарищи, куда же ведёт эта линия на массовые аресты?" Харьковское УНКВД возглавил майор госбезопасности Лев Рейхман. Чуть позже его тоже расстреляли - как и бывшего начальника харьковского ГПУ Иосифа Блата, замначальника харьковского УНКВД Якова Каминского, начальника секретно-политического отдела областного НКВД Абрама Симховича.





Соломон Мазон Историк Вадим Золотарёв в своём исследовании делает вывод о том, что нельзя говорить о "жидокоммуне" или о "заговоре" евреев-чекистов против украинского народа: "следует говорить об индивидуальных мотивах прихода на службу евреев-чекистов, среди которых немалую роль играли материальные преференции". Учёный считает, что "своей службой в ГПУ-НКВД евреи как бы накликали на себя беду, стимулировали волну юдофобии, которую чуть позже используют и усилят нацисты". По итогам своего исследования Золотарёв ответил на ряд вопросов портала IzRus. Почему вы вообще занялись этой острой темой? Я не занимаюсь пресловутым "еврейским вопросом", я занимаюсь историей советских органов госбезопасности. А тут поневоле приходится сталкиваться в основном с евреями-чекистами. Когда я написал 27 очерков о руководителях ЧК-ГПУ-НКВД Харьковщины, то 11 из них были евреями. Когда писал очерки о начальниках Секретно-политического отдела ГПУ УССР, то евреями были 3 из 4! Евреев в ГБ нельзя рассматривать отдельно от евреев в партийном аппарате, например. Думаю, что их процент в партийных органах в Украине был сравним с процентом в госбезопасности. Откуда столь высокий процент евреев в карательной системе первых 20 лет красной диктатуры? А на кого могла опираться в то время Советская власть в Украине? Только на русских и евреев. Зачем проводилась пресловутая "украинизация"? Прежде всего для того, чтобы руководство узнало язык подчиненных. На счёт идейности коммунистов (всех национальностей) я уже не верю. Ведь все боссы жили в 20-30-х годах так, что зажравшимся чинушам времен Брежнева и не снилось. Почти у всех были особняки, прислуга - в то время, когда миллионы сводили концы с концами. Вместе с известным украинским историком Юрием Шаповалом мы захотели снять многочисленные спекуляции с разных сторон о евреях-чекистах.

Можно ли сказать, что репрессии 1937-1938 годов почти ликвидировали тех евреев в органах, которые ранее сами уничтожали других?

Отвечаю утвердительно.

Как вы оцениваете роль ГБ в организации Голодомора?

Чекисты были меченосцами партии, никогда не выходили из-под её контроля и выполняли всю грязную работу. Войска ГПУ блокировали районы, не давая крестьянам спастись. Само же ГПУ фабриковало дела против "вредителей", тысячами посылая их на расстрел.



Справедливы ли опасения - скажем, депутата Рады Александра Фельдмана, - о том, что публикация фамилий организаторов Голодомора и главных гэбистов тех лет приведёт к росту антисемитизма?

Смысл этого вопроса я передам иначе: "Нужно ли украинцам знать правду о своём прошлом, если эта правда бросает тень на другие народы?" Конечно же, нужно! Как и любому другому народу. Когда исследуют Холокост и зверства фашистов на оккупированных территориях, то никто не думает, что это бросает тень на всех немцев. Во-первых, у преступников нет национальности. Во-вторых, за преступления должны отвечать только лица, их совершившие.

Задача историков - предельно честно излагать факты и документы, ничего не умалчивая. А если это кого-то задевает, то это вопросы не к историкам. Имена евреев в ГБ никто не выпячивает - их просто называют в числе других чекистов. Ведь когда при Ющенко стали публиковать документы про Голодомор, то просто называли фамилии лиц, подписавших документы. И никто не виноват, что среди них было много евреев.

Некоторые говорят - мол, зачем выпячивать имена евреев, они были винтиками и такими же советскими активистами, как и все остальные...

Относительно винтиков, давайте проведём аналогию с фашистскими преступниками - гестаповцами, эсэсовцами, охранниками концлагерей. Они ведь тоже были всего лишь винтиками преступного режима. Но их ловили по всему миру и уничтожали.

У чекистов был выбор, но они выслуживались, идя по трупам как по шпалам, пока сами не попали под поезд, мчащийся к светлому будущему. Вся беда в том, что у нас официально не осужден коммунизм. Многие не могут забыть о том, что они сами или их ближайшие родственники были в ВКП(б).Почему, когда в Украине власть ставит памятники Сталину, это не вызывает протеста у еврейских организаций? Ведь Сталин не только уничтожил сотни тысяч евреев, но и ввел политику государственного антисемитизма в СССР!





Статья о награждении руководителей НКВД Донбасса (от 23 декабря 1937 года).

В конце интервью Вадим Золотарёв показал, куда может забросить жизнь бывших НКВДшников, рассказав историю запечатлённых на фотографии в донецкой газете за декабрь 1937-го людей. Из четырёх награжденных сотрудников УГБ УНКВД по Донецкой области – три еврея: Орлов – начальник контрразведывательного отдела, Гольдман – начальник секретно-политического отдела и комендант Леонид Аксельрод – лично расстрелявший сотни людей. Орлова расстреляли в 1938-м, Гольдмана в 1941-м. Аксельрод прошёл всю войну, стал майором госбезопасности, руководил "расстрельным отрядом" на ряде фронтов, получил за это два ордена, а в 1950-е работал замдиректора Львовской оперы.

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О ЧЕМ НЕ СКАЗАЛ «СВИДОМЫЙ ИСТОРИК» ЕВРЕЙСКОМУ ИЗДАНИЮ

Чтобы понимать всю картину геноцида русского народа, нужно помнить, что борьба с засильем «иудо-большевиков» шла с переменным успехом. Так к 1927 году потерпел крах «перманентный революционер» Лейба Бронштейн-Троцкий. Тогда же, в 1927 году, усилиями «национал-большевиков» Сталина, из страны высылают окопавшегося в Ленинграде «6-го ребе» Йозефа Шнеерсона, возглавлявшего нацистскую секту «Хабад». Для того, чтобы понять «почему», нужно вспомнить, что 27 мая 1927 г. Англия разрывает с СССР дипломатические отношения и аннулирует торговое соглашение, а посол США во Франции М.Геррик открыто призывает к прямой интервенции СССР, который в 1927 году, в результате провокаций «интернационаистов», оказался на пороге войны с Европой.



В целом же, по признанию «электронной еврейской энциклопедии», 1920-е оказались «наиболее либеральным периодом именно для иудаизма в СССР».







Между тем, количество синагог и иешив по сравнению с 1917 годом в Советской России выросло в 1,7 раз – это длилось вплоть до 1932 , когда их количество сократилось почти до нуля – с закреплением у власти «национал-большевиков».

Причём в ходе борьбы с иудо-комиссарами, в январе 1931 в «Нью-Йорк Таймс» появилось внезапное заявление И.Сталина Еврейскому Телеграфному Агентству: «Коммунисты, как последовательные интернационалисты, не могут не быть непримиримыми и заклятыми врагами антисемитизма. В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм, как явление, глубоко враждебное Советскому строю. Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью»[2].

Годом ранее, Пленум Верховного Суда РСФСР в специальном постановлении 28-го марта 1930 года разъяснил, что ст. 59 УК РСФСР не должна применяться к «выпадам в отношении отдельных лиц, принадлежащих к нацменьшинствам, на почве личного с ними столкновения»; такого рода выпады должны караться по нормам о нанесении оскорбления (ст. 159 Уголовного Кодекса) или, если они «сопровождались хулиганством» (ст. 74)[3].

Что более всего удивительно в этой истории с ГОЛОДОМОРОМ, так это то, что география «голодомора» точно совпадает с картой древнего «хазарского каганата», который был разгромлен в 964 году славянским войском под предводительством князя Святослава. Это наводит на мысль, что путём организации голодомора на Украине тайно велась "расчистка территории" от славян под новую Хазарию.





Общий план коллективизации был выработан «ленинско-троцкисткой гвардией»: его осуществлением руководил Я.А.Яковлев (Эпштейн), нарком земледелия СССР, заведующий сельхозотделом ЦК, председатель комиссии Политбюро. «Теоретиком» коллективизации был редактор журнала «На аграрном фронте» Л.Н. Крицман. Председателями Колхозцентра был Г.Н. Каминский, потом М.Н. Беленький. Председателем Зернотреста — М.И. Калманович. Председателем сельскохозяйственной секции РКИ — Д.П. Розит. В ОГПУ — при Г.Г.Ягоде — сельским хозяйством «занималось» Экономическое управление во главе с Л.Г. Мироновым (Лейбом Гиршевичем Каганом).



Кроме НКВД и системы ГУЛАГа не менее показателен и национальный состав военно-политического руководства Красной Армии – вплоть до 1937 года – того самого времени, когда по вою «лиц либеральной национальности» и начались «ужасные сталинские репрессии».



Как будто до этого не было ни «красного террора», ни ужасов гражданской войны, ни геноцида казаков «иудо-комиссарами», ни геноцида русского народа, от рук тех же «иудо-большевиков» – к «гениальным изобретениям» которых нужно отнести и пресловутый «газваген» – позже позаимствованный немецкими нацистами. <...>



ВЫВОДЫ ИЗ ИСТОРИИ РОССИИ

Сегодня можно пожалеть лишь о двух вещах – что не всех палачей русского народа призвали к ответу в 1937 году. И о том, что в 1991 году власть получили их внучатки, представляющие интересы глобальных банкиров. И если первые хорошо нам известны и с их грядущей судьбой все ясно, то вторую группу нужно сейчас ещё объявить поименно – и приготовится к их нейтрализации любыми методами. Поскольку они, оставаясь безнаказанными почти две сотни лет, чрез свои «инструменты управления», неумолимо ведут мир к Третьей Мировой войне.

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[1] 17 марта 1937 года из Центрального аппарата НКВД был выдворен в Саратовскую область Я.С. Агранов-Сорензона (начальник Главного управления Госбезопасности НКВД СССР), но зато заместителями Н.И. Ежова были назначены М.П. Фриновский (16.10.36), М.Д. Берман (29.09.36), Л.Н. Бельский-Левин, В.М. Курский, С.Б. Жуковский-Беркович, и один полу-латыш Л.М. Заковский-Штубис (их руками и убирался предыдущий «пласт», позже все были уничтоженны). Вместе с тем заместителем Ежова был назначен хотя бы 1чекист русской национальности В.В. Чернышев. Эти первые шаги дали основание А.И. Микояну на праздновании 20-летия ВЧК-ОГПУ-НКВД СССР 20 декабря 1937 года заявить: «...Ежов создал в НКВД замечательный костяк чекистов… изгнав чуждых людей, проникших в НКВД и тормозивших его работу» (Я. Кожурин, Н. Петров «От Ягоды до Берии», Правда-5, №17, 5-18 мая 1997г., стр.10). Чистка в аппарате НКВД была организована кардинальная. Из центрального аппарата НКВД, который насчитывал (в последний год работы Ягоды) 22283 оперативных работников, были уволены (с 01.10.36 по 01.01.38) 5229 оперативных работников, то есть 1/4 личного состава (около 25%). Из этого числа были арестованы «за контрреволюционную деятельность в органах» около 1700 офицеров, «за развал работы» - 373 офицера и «за уголовные преступления» - 35 офицеров. В числе арестованных Н.И. Ежовым руководителей НКВД СССР были: Г.Г. Ягода, бывший Нарком, А.Я. Лурье, начальник Инженерно-строительного управления, М.Н. Гай, начальник Особого отдела Главного управления госбезопасности НКВД СССР, К.В. Паукер, начальник Отдела охраны (Правительства) Главного управления госбезопасности НКВД СССР. Однако, еще при Ежове в Центральном аппарате НКВД, кроме вышеупомянутых кадров, продолжали свою деятельность:

Эйхманс Ф.И. - начальник ГУЛАГа (непосредственно руководивший репрессиями);

Фельдман В.Д. - особо уполномоченный при Коллегии НКВД;

Ткалун П.П. - комендант Московского Кремля;

Слуцкий А.А. - начальник Иностранного отдела Главного управления Госбезопасности НКВД СССР;

Дейг Я.А. - начальник Секретариата НКВД;

Леплевский И.М. - начальник Особого отдела Главного управления Госбезопасности НКВД СССР;

Радзивиловский А.П. - начальник 3 отдела 3 Управления НКВД СССР;

Берман Б.Д. - (очевидно, брат Бермана М.Д.) начальник 3 Управления НКВД;

Рейхман Л.И. - начальник 7 отдела 3 Управления НКВД СССР;

Шнеерсон М.Б. - начальник Центрального Торгового управления НКВД СССР;

Пассов З.И. - начальник 5 отдела 1 Управления НКВД СССР;

Даган И.Я. - начальник 1 отдела Главного управления НКВД СССР;

Шапиро Е.И. начальник 9 отдела Главного управления Госбезопасности НКВД СССР;

Плинер И.И. - начальник Переселенческого отдела НКВД СССР;

Вейншток Я.М. - начальник отдела кадров НКВД СССР;

Залпетер А.К. - начальник 2 отдела Главного управления Госбезопасности НКВД СССР;

Коган Л.И. - ответственный сотрудник ГУЛАГа НКВД СССР;

Николаев-Журид Н.Г. - начальник оперотдела Главного управления Госбезопасности СССР;

Цесарский В.Е. - ответственный секретарь Особого Совещания при НКВД СССР (органа по вынесению приговоров по политическим делам в составе 3 членов ОСО);

Стацевич Г.М. - начальник отдела кадров НКВД СССР;

Ульмер В.А. - оперативный секретарь Главного управления Госбезопасности НКВД СССР. Их уже зачищали руками Л.П. Берии.

[2] New York Times, 1931, 15 Jan., p. 9.// И.В. Сталин. Сочинения: В 13 т. М.: Госполитиздат, 1946-1951. Т. 13, с. 28

[3] «Уголовный Кодекс РСФСР», Москва, изд. Наркомюста, 1938 г., стр. 148.

ИСТОЧНИК.

И ещё что меня лично очень поразило: нынешний палач украинского народа Пётр Порошенко (Вальцман) решил добиваться признания голодомора геноцидом украинского народа!!!

Еврей-сионист решил пойти по пути Йозефа Геббельса и предъявить счёт евреям-большевикам?! Как говаривала моя бабушка, "ЭТО КИНО И НЕМЦЫ!"







Источник.

Я тоже за признание голодомора — геноцидом украинского народа, с обязательным подчёркиванием, что он был устроен евреями!

А почему те евреи были безжалостны к славянам настолько, что готовы были уничтожать их миллионами (и ведь уничтожали!)? — это уже другой вопрос.

Найти ответ на него мне лично помогла библейская строчка: "Злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское!" (Библия. Откровение. 2: 9).



А развёрнутый ответ на этот вопрос я дал в отдельной статье "ЭТО ОБЯЗАН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ СЛАВЯНИН".

15 февраля 2017 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарий:

Narod: в продолжение этой статьи я хочу процитировать книгу Мирона Долота "ГОЛОДОМОР":

Я посвящаю эту книгу тем украинским крестьянам, которые были умышленно доведены до голодной смерти в 1932-1933 годах:

"Сталину, занятому отражением постоянных атак троцкистов, было неизвестно состояние дел на юге России и Украине, троцкисты держали его в абсолютном неведении и поворачивали всю информацию с ног на голову. Однако когда до Сталина начали доходить некоторые слухи, то в марте 1930 года он издал знаменитое постановление о перегибах.

По ходу книги вы увидите, что это постановление приостановило процесс массового убийства крестьян. Без этого постановления Сталина, выжить бы не удалось никому ещё в 1930 году, «каганисты» не ждали голода, они тотально конфисковывали имеющиеся продукты у населения , практика – неизвестная в мировой истории даже на оккупированных в войну территориях. Через 10 лет даже немецкие оккупанты не делали этого на той же Украине. Именно Сталин расстрелял Косиора, Хатаевича и Яхуду, когда смог добраться до людей, сотворивших геноцид в России и на Украине. Голодомор на Украине, Кубани и Поволжье являлся всего лишь продолжением такого же Голодомора, устроенного теми же, но тогда ещё относительно молодыми большевиками, в 1917-1922 годах. Почему такая не любовь к югу России?

Существует негласное указание Евреонала освободить Юг России и Украины для предполагаемого там будущего хазарского государства, поскольку евреи разновидности ашкенази, в отличие от сефардов, считают своей исторической родиной именно Юг России и Украины и бывший Хазарский Каганат. Особенное внимание отводится полуострову Крым, из которого коренное население было вообще насильно выселено в то же самое время, и с той же целью, теми же самыми людьми. Только Отечественная война и необходимость защиты своих завоеваний от немцев сбила все карты «каганистов» и остановило попытку создания Хазарского Каганата на Украине и юге России ещё в те годы. Однако превращение Украины и юга России в другую Палестину началось, и в настоящее время, после развала СССР, вспыхнуло с новой силой.

Необходимо смотреть шире и видеть, что Евреонал в то время осуществлял попытки массового геноцида не только на Украине и юге России, но и в других странах. Десять лет, как закончилась массовая, грандиозная и беспорядочная резня населения царской России. Затем были незаконченные попытки в Германии и Венгрии. Однако в 20-е годы массовый геноцид удался в Мексике. В З0-е годы массовый геноцид удался в Испании. Предполагались перевороты под названием мировой пролетарской революции в Германии и Америке. Однако в СССР, под надёжным прикрытием центрального иудейского бюрократического аппарата, «каганистам» удалось почти полностью осуществить уничтожение гражданского населения Украины и юга России. При этом, уничтожение украинцев свалили на «москалей», а уничтожение русских свалили на Сталина. По ходу книги вы увидите, что все уполномоченные, проводившие геноцид в жизнь, были людьми одной определённой национальности. Революция в России была классовой только со стороны истребляемых, но со стороны истребителей, революция была сугубо национальной. Эти лица, которые уничтожают всех и вся, никогда не делают этого под истинными лозунгами, но только всегда прикрываясь благом всего человечества в целом, или благом самих же уничтожаемых. Кроме этого, они умело используют других для исполнения своих целей". (Мирон Долот, "ГОЛОДОМОР", W.W.Norton & Co. New York, London, 1985 г.). http://zarubezhom.com/Golodomor.htm

Белый Рус: мне хочется в продолжение этой статьи процитировать книгу Георгия Сидорова «Рок возомнивших себя Богами»:

"…В разговорах с Кагановичем, советский вождь показывал такой уровень понимания еврейского вопроса и роли тех, кто управляет мировым еврейством, что у Лазаря Моисеевича порой от страха и удивления на голове шевелились волосы.

Об этих беседах он вспоминал всю свою жизнь и один раз прямо сказал маршалу К.К. Рокоссовскому, что Сталин его, махрового упёртого сиониста, легко перековал в человека, который научился любить все русское. На вопрос, как это Сталину удалось, Каганович ответил, что Иосиф Виссарионович знает истину еврейского народа куда глубже любою раввина. А потом добавил следующее:

– Как-то раз, после очередного разноса по поводу неверно подобранных Кагановичем кадров, Сталин, смягчившись, сказал, что он понимает нас, евреев, и очень жалеет. Взять, к примеру, наше национальное воспитание кого мы с детства вынуждены копировать? Одних подонков и негодяев. Но эти подонки являются нашими не просто героями или святыми, но ещё и патриархами.



Посмотрев на меня и помолчав, Иосиф Виссарионович вдруг задал вопрос, знаю ли я историю праотца Иакова? Естественно, я сказал, что мне его история известна. Тогда Иосиф Виссарионович меня снова спросил:

– Как вы считаете, Лазарь Моисеевич, нормально ли это, если Иаков стал ссориться из-за первородства со своим братом ещё в утробе матери? Находясь в чреве, он хотел задержать рождение своего брата и появился на свет, зацепившись за его пятку. А потом, воспользовавшись голодом, Иаков забирает у него первородство за чечевичную похлёбку. Мало этого, он обманул своего умирающего отца, прикинувшись Исавом, и тем самым присвоил себе предназначенное не ему благословение.

Я промолчал, а Сталин с усмешкой продолжил:

– Беда в том, что это омерзительное деяние не осуждено иудаизмом, а признано великолепным. Или я ошибаюсь?

И тут только до меня дошло, о чём мне пытается сказать Иосиф Виссарионович. Что наша религия в корне своём ущербна. Она не соответствует человеческой морали.

– Нет, вы не ошибаетесь, – сказал я тогда, – Так оно и есть…

– Может, теперь вы мне расскажете, что было дальше? – прищурил свои тёмные глаза Иосиф Виссарионович.

– После обмана отца Иаков бежит к своему дяде, – стал припоминать я, – где он женится.

– И двадцать лет обманывает тестя при дележе приплода, так?

Сталин знал такие подробности, которые мне были неизвестны. А между тем, он продолжил:

– Заметь, Лазарь Моисеевич, что женился Иаков на своей двоюродной сестре. Это инцест, и не по этой ли причине у евреев он до сих пор в почёте?

– Возможно, – пробурчал я.

– А теперь давай вместе вспомним, чем закончилась борьба Иакова с духом ночи? – Сталин явно хотел закончить тему Иакова.

– Кажется, Бог ему сказал, что отныне имя у Иакова будет Израиль. Что оно означает, кажется, «победитель»? Хорош герой! Главным оружием у него является ложь. Какой из всего следует вывод? Только тот, который заложен в мифе. Если хочешь победить, используй изощрённую ложь? Или я что-то не так понял?

– Всё так, – я тогда растерялся окончательно.

– Вот подумай, уважаемый Лазарь Моисеевич, куда вас призывают такие вот святые? А ведь у вас они сплошь и лжецы, и мерзавцы. Знаете, что я думаю? Несчастный тот народ, у которого такие вот идеалы для подражания..."

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