Гаплогруппы русских: геном и генетика русского народа

Гаплогруппы русских

Природой, генетический код у всех людей устроен таким образом, что у каждого имеются 23 пары хромосом, в которых хранится вся наследственная информация, доставшаяся от обоих родителей.Формирование хромосом происходит в момент мейоза, когда в процессе кроссинговера, каждая случайно берет примерно половину от материнской хромосомы и половину от отцовской, какие конкретно гены достанутся от мамы, а какие от папы – не известно, все решает случай.В этой лотереи не участвует только одна мужская хромосома – Y, она целиком передается от отца к сыну как эстафетная палочка. Уточню, что у женщин данной Y-хромосомы нет совсем.В каждом последующем поколении в определенных участках Y-хромосомы, называемых локусами, происходят мутации, которые будут передаваться всем последующим поколениям по мужскому роду.Именно благодаря этим мутациям стало возможным реконструировать рода. На Y хромосоме всего примерно 400 локусов, но для сравнительного анализа гаплотипов и реконструкции родов используется только около сотни.