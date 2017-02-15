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Гаплогруппы русских: геном и генетика русского народа

12:26. 15 февраля 2017 Просмотров - 159 Нет комментариев Опубликовал:
гаплогруппы русских

Гаплогруппы русских

Природой, генетический код у всех людей устроен таким образом, что у каждого имеются 23 пары хромосом, в которых хранится вся наследственная информация, доставшаяся от обоих родителей.

Формирование хромосом происходит в момент мейоза, когда в процессе кроссинговера, каждая случайно берет примерно половину от материнской хромосомы и половину от отцовской, какие конкретно гены достанутся от мамы, а какие от папы – не известно, все решает случай.

В этой лотереи не участвует только одна мужская хромосома – Y, она целиком передается от отца к сыну как эстафетная палочка. Уточню, что у женщин данной Y-хромосомы нет совсем.

В каждом последующем поколении в определенных участках Y-хромосомы, называемых локусами, происходят мутации, которые будут передаваться всем последующим поколениям по мужскому роду.

Именно благодаря этим мутациям стало возможным реконструировать рода. На Y хромосоме всего примерно 400 локусов, но для сравнительного анализа гаплотипов и реконструкции родов используется только около сотни.
В так называемых локусах, или их еще называют STR-маркеры, бывает от 7 до 42 тандемных повторов, общая картина которых является уникальной для каждого человека. Через определенное количество поколений происходят мутации и количество тандемных повторов изменяется в большую или меньшую сторону и таким образом на общем древе будет видно, что чем больше мутаций, тем древнее общий предок для группы гаплотипов.

Сами гаплогруппы не несут генетической информации, т.к. генетическая информация находиться в аутосомах- первых 22 пар хромосом. Посмотреть распространение генетических компонент в Европе можно здесь. Гаплогруппы являются всего лишь метками давно минувших дней, на заре формирования современных народов.

Какие гаплогруппы у русских наиболее часто встречаются?






Народы



Кол-во,

человек



R1a1,

%



R1b1,

%



I1,

%



I2,

%



N1c1,

%



E1b1b1,

%



J2,

%



G2a,

%


Восточные, западные и южные славяне.
Русские (север) 395 34 6 10 8 35 2

1		 1
Русские (центр) 388 52 8 5 10 16 4

1		 1
Русские (юг) 424 50 4 4 16 10 5

4		 3
Русские (все великороссы) 1207 47 7 5 12 20 4 3 2
Белорусы 574 52 10 3 16 10 3

2		 2
Украинцы 93 54 2 5 16 8 8

6		 3
Русские (вместе с украинцами и белорусами) 1874 48 7 4 13 16 4 3 3
Поляки 233 56 16 7 10 8 4

3		 2
Словаки 70 47 17 6 11 3 9

4

1
Чехи 53 38 19 11 12 3 8

6

5
Словенцы 70 37 21 12 20 0 7

3		 2
Хорваты 108 24 10 6 39 1 10

6		 2
Сербы 113 16 11 6 29 1 20

7		 1
Болгары 89 15 11 5 20 0 21

11		 5


Балты, финны, германцы, греки и др.
Литовцы 164 34 5 5 5 44 1

0

0
Латыши 113 39 10 4 3 42 0

0

0
Финны (восток) 306 6 3 19 0 71 0

0

0
Финны (запад) 230 9 5 40 0 41 0

0

0
Шведы 160 16 24 36 3 11 3

3

1
Немцы 98 8 48 25 0 1 5

4		 3
Немцы (баварцы) 80 15 48 16 4 0 8

6		 5
Англичане 172 5 67 14 6 0.1 3

3		 1
Ирландцы 257 1 81 6 5 0 2

1		 1
Итальянцы 99 2 44 3 4 0 13

18		 8
Румыны 45 20 18 2 18 0 7

13		 7
Осетины 359 1 7 0 0 1

16		 67
Армяне 112 2 26 0 4 0 6

20		 10
Греки 116 4 14 3 10 0 21

23		 5
Турки 103 7 17 1 5 4 10

24		 12




Особенно обращают на себя внимание 4 наиболее распространенных среди русских гаплогруппы:

R1a1 47.0%, N1c1 20.0%, I2 10.6%, I1 6.2%

Говоря простыми словами: генетический состав русских по прямым мужским линиям Y-хромосомы выглядит следующим образом:

восточно-европейцы – 47%

балтийцы – 20%

И две гаплогруппы исконных европейцев со времен палеолита

скандинавы – 6%

балканцы – 11%

Названия условны и даны в соответствии с территориальными максимумами европейских субкладов для гаплогрупп R1a1, N1c1, I1 и I2. Принципиальным моментом является то, что потомков монголов после двухсотлетнего татаро-монгольского ига не осталось. Либо осталось, но очень малое количество прямых генетических наследников от таких связей. Данными словами я ни сколько не хочу подвергать сомнению исторические источники о монголах на Руси, а только обратить внимание на предполагавшееся генетическое влияние со стороны монголо-татар на русских – его нет, либо оно незначительно. Кстати сказать, в геноме булгарских татар также большое количество носителей гапрогруппы R1a1 (около 30%) и N1c1 (около 20%), но они по большей степени не европейского происхождения.

Еще один важный момент, южные русские в пределах погрешности не отличаются от украинцев, a северные русские имея одной из преобладающих ту же гаплогруппу R1a1, также имеют более высокий процент гаплогруппы N1c1. Но % N1c1 гаплотипов в среднем 20% у русских.

Императоры. Николай 2

Первым известным предком Ольденбургского великогерцогского Дома был, упоминаемый в летописях за 1091 год, Эгильмар, граф Леригау (ум. 1108 ).

Николай II оказался носителем гаплогруппы R1b1a2 – представителем западноевропейской линии, от династии Гольштейн-Готторпов. Для данной германской династии характерен терминальный снип U106, имеющий наибольшее распространение в северо-западной Европе в местах расселения германских племен. Это не совсем типичный для русского народа ДНК маркер, но его наличие среди русских могло быть также связано с ранними контактами германцев и славян.

Природные князья. Рюриковичи

Владимир Мономах и его потомки, именуемые «Мономашичами» принадлежат к гаплогруппе N1c1-L550, которая имеет широкое распространение в Южно-Балтийском регионе (субклад L1025) и в Фенноскандии (субклады Y7795, Y9454, Y17113, Y17415, Y4338). Для династии Рюриковичей характерен терминальный снип Y10931.

Некоторые из тех, кого историки называют Ольговичами (названы в честь Олега Святославича – главного соперника Владимира Мономаха в феодальной борьбе – и, как уверяют все источники, его двоюродного брата) к Рюриковичам из рода Мономашичей не имеют родственного отношения (по прямой мужской линии). Это потомки Юрия Тарусского

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Русские, славяне, индо-европейцы и гаплогруппы R1a, R1b, N1c, I1 и I2


В глубокой древности, около 8-9 тысячелетий назад была лингвистическая группа, положившая начало индо-европейской семье языков (на начальном этапе вероятнее всего это гаплогруппы R1a и R1b). Индоевропейская семья включает в себя такие лингвистические группы, как индо-иранцы (Южная Азия), славяне и балты (Восточная Европа), кельты (Западная Европа), германцы (Центральная, Северная Европа).

Возможно, у них были и общие генетические предки, которые около 7 тыс. лет назад вследствие миграций оказались в разных частях Евразии, часть ушла на юг и восток (R1a-Z93), положив начало индо-иранским народам и языкам (во многом приняв участие в этногенезе тюркских народов), а часть осталась на территории Европы и положила начало образованию многих европейских народов (R1b-L51), включая славян и русских в частности (R1a-Z283, R1b-L51). На разных этапах формирования уже в древности были пересечения миграционных потоков, что послужило причиной наличия у всех европейских этносов большого количества гаплогрупп.

Славянские языки выделились из некогда единой группы балто-славянских языков (предположительно археологическая культура поздней шнуровой керамики). По расчетам лингвиста Старостина это произошло примерно 3,3 тысячелетия назад. Период от V века до н.э. по IV-V век н.э. можно считать условно праславянским, т.к. балты и славяне уже разделились, но самих славян еще не было, они появятся несколько позже, в 4-6 веках н.э.

На начальном этапе формирования славян вероятно около 80% составляли гаплогруппы R1a-Z280 и I2a-M423. На начальном этапе формирования балтов вероятно около 80% составляли гаплогруппы N1c-L1025 и R1a-Z92. Влияние и пересечение миграций балтов и славян было с самого начала, потому во многом это деление условно, и в целом отражает только основной тренд, без подробностей.

Иранские языки относятся к индоевропейским, и датировка их следующая – древнейшие, от 2-го тысячелетия до н.э. по IV век до н.э., средний – от IV века до н.э. по IX век н.э., и новый – с IX века н.э. по настоящее время. То есть древнейшие иранские языки появляются уже после ухода части племен говоривших на индо-европейских языках из Средней Азии в Индию и Иран. Основными гаплогруппами у них вероятно были R1a-Z93, J2a, G2a3.

Западно-иранская группа языков появилась уже позже, примерно в V веке до н.э.

Таким образом индо-арии, кельты, германцы и славяне в академической науке стали индоевропейцами, этот термин наиболее адекватный для такой такой обширной и разнообразной группы. Это совершенно корректно. В генетическом аспекте бросается в глаза неоднородность индо-европейцев как по Y-гаплогруппам, так и по аутосомам. Для индо-иранцев характерно в большей степени переднеазиатское генетическое влияние БМАК.

Согласно индийским ведам, именно индо- арии пришли в Индию (в Южную Азию) с севера (из Средней Азии), и это их гимны и сказания легли в основу индийских вед. И, продолжая дальше коснемся лингвистики, ведь это русский язык (и родственные ему балтийские языки, например, литовский в составе когда-то существовавшей балто-славянской языковой общности) относительно близок к санскриту наравне с кельтскими, германскими и другими языками большой индо-европейской семьи. Но в генетическом плане индо-арии были уже в большей степени переднеазиатами, по мере приближения к Индии усиливалось и веддоидное влияние.

Итак, стало ясно, что гаплогруппа R1a в ДНК-генеалогии – это общая гаплогруппа для части славян, части тюрков и части индо-ариев (т.к. естественно в их среде были представители и других гаплогрупп), часть гаплогруппы R1a1 при миграциях по Русской равнине вошли в состав финно-угорских народов, например мордвы (эрзя и мокша).

Часть племен (для гаплогруппы R1a1 это субклад Z93) при миграциях принесли этот индо-европейский язык в Индию и Иран примерно 3500 лет назад, то есть в середине II-го тыс. до нашей эры. В Индии он трудами великого Панини был произведен в санскрит в середине I-го тыс. до н.э., а в Персии-Иране арийские языки стали основой группы иранских языков, древнейшие из которых датируются II-м тысячелетием до н.э. Эти данные подтверждаются: ДНК-генеалогия и лингвистика здесь коррелируют между собой.

Обширная часть гаплогруппы R1a1-Z93 еще в древности влились в тюркские этносы и маркируют сегодня во многом миграции тюрков, что и неудивительно ввиду древности гаплогруппы R1a1, в то время как представители гаплогруппы R1a1-Z280 входили в финно-угорские племена, но при поселении славянских колонистов многие из них были ассимилированы славянами, однако даже сейчас у многих народов например у эрзя по-прежнему доминирующей гаплогруппой является R1a1-Z280.

Все эти новые данные смогла нам предоставить ДНК-генеалогия, в частности, примерные даты миграций носителей гаплогрупп на территории современных Русской Равнины и Средней Азии в доисторическое время.

Так ученые всем славянам, кельтам, германцам и т.д. дали имя индоевропейцев, что соответствует действительности с точки зрения лингвистики.

Откуда появились эти индоевропейцы? На самом деле индо-европейские языки были задолго до миграций в Индию и Иран, по всей Русской равнине и до Балкан на юге, а до Пиреней на западе. В дальнейшем язык был распространен в Южную Азию – и в Иран и в Индию. Но в генетическом плане корреляций намного меньше.

«Единственно оправданным и принятым в настоящее время в науке является применение термина «арии» лишь по отношению к племенам и народам, говорившим на индо-иранских языках».

И далее – «В языкознании арийскими называются индо-иранские языки».

Так в какую сторону шел индо-европейский поток – на запад, в Европу, или наоборот, на восток? По некоторым оценкам индоевропейской языковой семье около 8500 лет. Прародина индо-европейцев до сих пор не определена, но по одной из версий это могло быть Причерноморье- южное или северное. В Индию, как мы уже знаем индо-арийский язык был привнесен около 3500 лет назад предположительно с территории Средней Азии, а сами арии были группой с различными генетическими Y-линиями, как R1a1-L657, G2a, J2a, J2b, H и др.

Гаплогруппа R1a1 в Западной и Южной Европе


Анализ 67-маркерных гаплотипов гаплогруппы R1a1 из всех стран Европы позволил определить примерный путь миграции предков R1a1 в направлении Западной Европы. И расчеты показали, что почти по всей Европе, от Исландии на севере до Греции на юге, общий предок у гаплогруппы R1a1 был один приблизительно 7000 лет назад!

Иначе говоря, потомки как эстафету передавали свои гаплотипы своим же потомкам из поколения в поколение, расходясь в процессе миграций из одного и того же исторического места – которым оказались предположительно Приуралье или Причерноморская низменность.

На современной карте – это страны в основном восточной и центральной Европы – Польша, Беларусь, Украина, Россия. Но ареал более древних гаплотипов гаплогруппы R1a1 уводит на восток – в Сибирь. И время жизни первопредка, на которое указывают самые древние, самые мутированные гаплотипы – это 7,5 тысяч лет назад. В те времена еще не было ни славян, ни германцев, ни кельтов.

ДНК-генеалогия вполне определенно указывает, что на протяжении многих тысячелетий дальние предки современных людей жили в характерных ареалах, никуда особо не передвигаясь. Если и передвигались – следов тех активистов в гаплотипах наших современниках пока не найдено.

Возможно, и не осталось. Но примерно 6 тысяч лет назад начались массовые миграции, которые в дальнейшем оставят свой след в истории всей Европы – это и миграции тюрков, уральцев, и собственно индо-европейцев, начались они в связи с переходом к новым формам хозяйствования и необходимостью освоения новых территорий, эти миграции можно назвать постнеолитическими.

Ряд археологических культур в Европе до сих пор не обрел лингвистическую принадлежность. Много было палео-европейских языков, от которых в Европе остался только язык басков и некоторая часть лексики в языках северной Европы.

Одной из таких является Среднестоговская культура. Их общий предок, по местным гаплотипам, жил 6 тысяч лет назад, и принадлежал возможно к гаплогруппе R1a1 и R1b.

В дальнейшем пошли расходиться миграционные потоки, где возможно также основной была гаплогруппа R1a1 во все стороны, с Балкан, с Причерноморья – Ямная археологическая культура, Хвалынская археологическая культура) и Буковины (Трипольская культура). Практически во все стороны – 6-5 тысяч лет назад, третье-четвертое тысячелетие до нашей эры. Где была до этого момента гаплогруппа R1a1 сказать сложно, но предполагается что в Европу она попала из Азии.

Германия – базовый 67-маркерный гаплотип имеет свои характерные мутации и разделение с восточными славянами произошло приблизительно 6 тыс. лет назад. Субклад M458.

Сейчас его обладателей (уже с мутациями) в Германии в среднем 14% (R1a1-M458), но в некоторых районах достигает трети. Большинство остального населения Германии имеют «скандинавскую» гаплогруппу I1 (28%) и «западноевропейскую» R1b1a2 (39%).

Норвегия – уже другой гаплотип, предок на территории современной Норвегии жил 4500 лет назад. В Норвегии доля R1a1-Z284 сейчас в среднем – от 18 до 25% населения. В основном – скандинавская I1 (41%) и западноевропейская R1b1a2 (28%) гаплогруппы. У норвежцев свой субклад этой древней гаплогруппы R1a1-Z284.

Поскольку у всех прочих европейцев гаплогруппы R1a1 имеются различные субклады, то не буду это больше и
упоминать. Буду только указывать, когда первопредок гаплогруппы R1a1) жил и к какому субкладу относился на каждой конкретной территории.

Швеция – 4500 лет назад. Видно, что для освоения северных территорий – Норвегии, Швеции – понадобилось время, несколько веков, 500-600 лет.

Всего среди современных шведов 17% потомков гаплогруппы R1a1-Z284. В основном – скандинавская I1 (48%), западноевропейская R1b (22%) и балтийская N1c1 (11%) гаплогруппы.

Перейдем к Атлантике, на британские острова. Здесь – целая группа территорий, на которых издавна живут потомки гаплогруппы R1a1-L664.

Они численно отнюдь не доминируют по сравнению с другой гаплогруппой R1b, типичным представителем которой являются кельты, и которые пришли туда 3500-4000 лет назад. Но и их, потомков гаплогруппы R1a, на островах не так мало. Они выделяются наличием уникальной точечной мутацией L664.

В Англии общий предок современных носителей R1a1 жил 4500 лет назад, как и в Германии. Но в Англии и вообще на британских островах потомков R1a1 относительно мало, от 2% до 9% по всем островам. Там полностью доминируют западноевропейская гаплогруппа R1b (71%) и скандинавская гаплогруппа I1 (16%).

В Ирландии – 5200 лет назад. Ирландские гаплотипы – самые древние в Западной Европе и на Британских островах для гаплогруппы R1a1. причина – уникальный субклад L664.

Очень вероятно, что заселение было очень ранним, а также возможно выжили древние ирландские R1a1 удачнее материковых. Но сейчас в Ирландии представителей гаплогруппы R1a1 немного, не более 2-4% населения. Там более, чем три четверти западноевропейской гаплогруппы R1b1a2.

На освоение северной, холодной и горной Шотландии понадобилось время. Общий предок здешнего субклада гаплогруппы R1a1 жил 4300 лет назад.

В Шотландии потомки R1a1 по численности снижаются с севера на юг. На севере, на Шетландских островах, их 27%, и эта численность падает до 2-5% на юге страны. В среднем, по всей стране, их около 6%. Остальные – от двух третей до трех четвертей – имеют западноевропейскую гаплогруппу R1b.

Центральная и Восточная Европа


Польша, общий предок R1a1 жил около 5000 лет назад (в основном это субклад R1a1-M458 и Z280). У русско-украинских – 4500 лет назад, что практически совпадает в пределах точности расчетов.

Да и даже если четыре поколения – это не разница для таких сроков. В современной Польше гаплогруппы R1a1 в среднем 56%, и в некоторых районах до 62%. Остальные имеют в основном западноевропейскую гаплогруппу R1b (12%), скандинавскую гаплогруппу I1 (17%) и балтийскую гаплогруппу N1c1 (8%).

В Чехии и Словакии общий праславянский предок жил 4200 лет назад. Всего ненамного меньше, чем у русских и украинцев. То есть речь идет о расселении на территориях современных Польши, Чехии, Словакии, Украины, Белоруссии, России – все в пределах буквально нескольких поколений, но четыре с лишним тысячи лет назад. В археологии такая точность датировок совершенно немыслима.

В Чехии и Словакии потомков гаплогруппы R1a1 около 40%. У остальных в основном западноевропейская R1b (22-28%), скандинавская I1 и балканская гаплогруппа I2a (в совокупности 18%)

На территории современной Венгрии общий предок R1a1 жил 5000 лет назад. Там сейчас до четверти потомков гаплогруппы R1a1.

Остальные имеют в основном западноевропейскую гаплогруппу R1b (20%) и совокупную скандинавскую I1 и балканскую I2 (суммарно 26%) гаплогруппы. Учитывая, что венгры говорят на языке финно-угорской группы языков, наиболее распространенной гаплогруппой у которых является N1c1 в древних венгерских богатых захоронениях мадьяр в основном находят останки мужчин с гаплогруппой N1c1, которые и были первыми вождями племен, участвовавших в становлении империи.

В Литве и Латвии общий предок реконструируется на глубину 4800 лет. В основном там сегодня субклад Z92, Z280 и M458. Наиболее распространена среди литовцев балтийская гаплогруппа N1c1, достигая 47%. Вообще же для Литвы и Латвии характерен Южно-Балтийский субклад L1025 гаплогруппы N1c1.

В общем, ситуация ясна. Добавлю только, что по европейским странам – Исландии, Нидерландов, Дании, Швейцарии, Бельгии, Литвы, Франции, Италии, Румынии, Албании, Монтенегро, Словении, Хорватии, Испании, Греции, Болгарии, Молдавии – общий предок жил 5000-5500 лет назад, точнее установить невозможно. Это – общий предок гаплогруппы R1a по всем перечисленным странам. Общеевропейский предок, так сказать, не считая показанного выше балканского региона, возможной прародины, индоевропейцев около 7500 лет назад.

Доля носителей гаплогруппы R1a1 в следующих странах варьируется, от 4% в Голландии и Италии, 9% в Албании, 8-11% в Греции (до 14% в Салониках), 12-15% в Болгарии и Герцоговине, 14-17% в Дании и Сербии, 15-25% в Боснии и Македонии, 3% в Швейцарии, 20% в Румынии и Венгрии, 23% в Исландии, 22-39% в Молдавии, 29-34% в Хорватии, 30-37% в Словении (16% в целом по Балканам), ну и заодно – 32-37% в Эстонии, 34-38% в Литве, 41% в Латвии, 40% в Белоруссии, 45-54% на Украине.

В России восточно-европейской гаплогруппы R1a, как я уже упоминал, в среднем 47%, за счет высокой доли балтийской гаплогруппы N1c1 на севере и северо-западе России, но на юге и в центре России доля разных субкладов гаплогруппы R1a достигает 55%.

Тюрки и гаплогруппа R1a1


Гаплотипы предков везде разные, для разных регионов характерны свои субклады. У народов Алтая и других тюрков также высокие проценты гаплогруппы R1a1, у башкир достигает 40% субклад Z2123. Это дочерняя линия от Z93 и её можно назвать типично тюркской и не имеющей отношения к миграциям индо-иранцев.

Сегодня большое количество гаплогруппы R1a1 находиться в Саяно-Алтайском регионе, среди тюркского населения Средней Азии. У киргизов достигая 63%. Ни русскими ни иранцами их не назовешь.

Получается назвать всю гаплогруппу R1a1 единым названием – грубое утрирование, по меньшей мере, а по большей – невежество. Гаплогруппы – это не этносы, на них не записана лингвистическая и этническая принадлежность носителя. К генам тоже прямого отношения гаплогруппы не имеют. Для тюрков в основном характерны различные субклады Z93, но в Поволжье встречаются и R1a1-Z280, возможно перешедшие к поволжским тюркам от поволжских финнов.

Гаплогруппа R1a1-Z93 также в умеренной частоте характерна для арабов, для левитов – подгруппы ашкеназских евреев (у последних был подтвержден субклад CTS6). Данная линия уже на самых ранних этапах приняла участие в этногенезе этих народов.

Территория первоначального распространения гаплогруппы R1a1 в Европе – это, вероятно, территория Восточной Европы и возможно Причерноморская низменность. До этого вероятно в Азии, возможно в Южной Азии или Северном Китае.

Кавказские гаплотипы R1a1


Армения. Возраст общего предка гаплогруппы R1a1 – 6500 лет назад. В основном тоже субклад R1a1-Z93, хотя есть и R1a1-Z282.

Малая Азия, Анатолийский полуостров. Исторический перекресток на путях между Ближним Востоком, Европой и Азией. Это был первый или второй кандидат для «индоевропейской прародины». Однако общий предок гаплогруппы R1a1 жил там около 6500 лет назад. Ясно, что этой прародины, судя по гаплотипам, в Анатолии быть практически может, либо первоначальными индо-европейцами были носители гаплогруппы R1b. Но высока вероятность низкой представленности в общей базе гаплотипов индивидов из Турции.

Итак, и армяне, и анатолийцы – у всех предок или тот же самый, или предки очень близки по времени, в пределах нескольких поколений – это субклад Z93 и Z282*.

Следует отметить, что 4500 лет до общего предка гаплогруппы R1a1-Z93 в Анатолии хорошо согласуется со временем появления хеттов в Малой Азии в последней четверти III тысячелетия до н.э, хотя многие линии R1a1-Z93 там могли появиться после миграций тюркских народов на полуостров уже в нашей эре.



Карта распространения Y гаплогрупп в Европе и у русских


Алексей Зоррин

Гаплогруппы русских на кратком древе Y-гаплогрупп
***

Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: r1a1, азия, гаплотип, генетика, днк, Евразия, Европа, история, народ, РОД, Россия, русский, славяне, язык
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