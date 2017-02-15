Гаплогруппы русских: геном и генетика русского народа
12:26. 15 февраля 2017 Просмотров - 159 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Гаплогруппы русскихПриродой, генетический код у всех людей устроен таким образом, что у каждого имеются 23 пары хромосом, в которых хранится вся наследственная информация, доставшаяся от обоих родителей.
Формирование хромосом происходит в момент мейоза, когда в процессе кроссинговера, каждая случайно берет примерно половину от материнской хромосомы и половину от отцовской, какие конкретно гены достанутся от мамы, а какие от папы – не известно, все решает случай.
В этой лотереи не участвует только одна мужская хромосома – Y, она целиком передается от отца к сыну как эстафетная палочка. Уточню, что у женщин данной Y-хромосомы нет совсем.
В каждом последующем поколении в определенных участках Y-хромосомы, называемых локусами, происходят мутации, которые будут передаваться всем последующим поколениям по мужскому роду.
Именно благодаря этим мутациям стало возможным реконструировать рода. На Y хромосоме всего примерно 400 локусов, но для сравнительного анализа гаплотипов и реконструкции родов используется только около сотни.
В так называемых локусах, или их еще называют STR-маркеры, бывает от 7 до 42 тандемных повторов, общая картина которых является уникальной для каждого человека. Через определенное количество поколений происходят мутации и количество тандемных повторов изменяется в большую или меньшую сторону и таким образом на общем древе будет видно, что чем больше мутаций, тем древнее общий предок для группы гаплотипов.
Сами гаплогруппы не несут генетической информации, т.к. генетическая информация находиться в аутосомах- первых 22 пар хромосом. Посмотреть распространение генетических компонент в Европе можно здесь. Гаплогруппы являются всего лишь метками давно минувших дней, на заре формирования современных народов.
Особенно обращают на себя внимание 4 наиболее распространенных среди русских гаплогруппы:
R1a1 47.0%, N1c1 20.0%, I2 10.6%, I1 6.2%
Говоря простыми словами: генетический состав русских по прямым мужским линиям Y-хромосомы выглядит следующим образом:
восточно-европейцы – 47%
балтийцы – 20%
И две гаплогруппы исконных европейцев со времен палеолита
скандинавы – 6%
балканцы – 11%
Названия условны и даны в соответствии с территориальными максимумами европейских субкладов для гаплогрупп R1a1, N1c1, I1 и I2. Принципиальным моментом является то, что потомков монголов после двухсотлетнего татаро-монгольского ига не осталось. Либо осталось, но очень малое количество прямых генетических наследников от таких связей. Данными словами я ни сколько не хочу подвергать сомнению исторические источники о монголах на Руси, а только обратить внимание на предполагавшееся генетическое влияние со стороны монголо-татар на русских – его нет, либо оно незначительно. Кстати сказать, в геноме булгарских татар также большое количество носителей гапрогруппы R1a1 (около 30%) и N1c1 (около 20%), но они по большей степени не европейского происхождения.
Еще один важный момент, южные русские в пределах погрешности не отличаются от украинцев, a северные русские имея одной из преобладающих ту же гаплогруппу R1a1, также имеют более высокий процент гаплогруппы N1c1. Но % N1c1 гаплотипов в среднем 20% у русских.
Императоры. Николай 2
Первым известным предком Ольденбургского великогерцогского Дома был, упоминаемый в летописях за 1091 год, Эгильмар, граф Леригау (ум. 1108 ).
Николай II оказался носителем гаплогруппы R1b1a2 – представителем западноевропейской линии, от династии Гольштейн-Готторпов. Для данной германской династии характерен терминальный снип U106, имеющий наибольшее распространение в северо-западной Европе в местах расселения германских племен. Это не совсем типичный для русского народа ДНК маркер, но его наличие среди русских могло быть также связано с ранними контактами германцев и славян.
Природные князья. Рюриковичи
Владимир Мономах и его потомки, именуемые «Мономашичами» принадлежат к гаплогруппе N1c1-L550, которая имеет широкое распространение в Южно-Балтийском регионе (субклад L1025) и в Фенноскандии (субклады Y7795, Y9454, Y17113, Y17415, Y4338). Для династии Рюриковичей характерен терминальный снип Y10931.
Некоторые из тех, кого историки называют Ольговичами (названы в честь Олега Святославича – главного соперника Владимира Мономаха в феодальной борьбе – и, как уверяют все источники, его двоюродного брата) к Рюриковичам из рода Мономашичей не имеют родственного отношения (по прямой мужской линии). Это потомки Юрия Тарусского
Подробнее >>>
В глубокой древности, около 8-9 тысячелетий назад была лингвистическая группа, положившая начало индо-европейской семье языков (на начальном этапе вероятнее всего это гаплогруппы R1a и R1b). Индоевропейская семья включает в себя такие лингвистические группы, как индо-иранцы (Южная Азия), славяне и балты (Восточная Европа), кельты (Западная Европа), германцы (Центральная, Северная Европа).
Возможно, у них были и общие генетические предки, которые около 7 тыс. лет назад вследствие миграций оказались в разных частях Евразии, часть ушла на юг и восток (R1a-Z93), положив начало индо-иранским народам и языкам (во многом приняв участие в этногенезе тюркских народов), а часть осталась на территории Европы и положила начало образованию многих европейских народов (R1b-L51), включая славян и русских в частности (R1a-Z283, R1b-L51). На разных этапах формирования уже в древности были пересечения миграционных потоков, что послужило причиной наличия у всех европейских этносов большого количества гаплогрупп.
Славянские языки выделились из некогда единой группы балто-славянских языков (предположительно археологическая культура поздней шнуровой керамики). По расчетам лингвиста Старостина это произошло примерно 3,3 тысячелетия назад. Период от V века до н.э. по IV-V век н.э. можно считать условно праславянским, т.к. балты и славяне уже разделились, но самих славян еще не было, они появятся несколько позже, в 4-6 веках н.э.
На начальном этапе формирования славян вероятно около 80% составляли гаплогруппы R1a-Z280 и I2a-M423. На начальном этапе формирования балтов вероятно около 80% составляли гаплогруппы N1c-L1025 и R1a-Z92. Влияние и пересечение миграций балтов и славян было с самого начала, потому во многом это деление условно, и в целом отражает только основной тренд, без подробностей.
Иранские языки относятся к индоевропейским, и датировка их следующая – древнейшие, от 2-го тысячелетия до н.э. по IV век до н.э., средний – от IV века до н.э. по IX век н.э., и новый – с IX века н.э. по настоящее время. То есть древнейшие иранские языки появляются уже после ухода части племен говоривших на индо-европейских языках из Средней Азии в Индию и Иран. Основными гаплогруппами у них вероятно были R1a-Z93, J2a, G2a3.
Западно-иранская группа языков появилась уже позже, примерно в V веке до н.э.
Таким образом индо-арии, кельты, германцы и славяне в академической науке стали индоевропейцами, этот термин наиболее адекватный для такой такой обширной и разнообразной группы. Это совершенно корректно. В генетическом аспекте бросается в глаза неоднородность индо-европейцев как по Y-гаплогруппам, так и по аутосомам. Для индо-иранцев характерно в большей степени переднеазиатское генетическое влияние БМАК.
Согласно индийским ведам, именно индо- арии пришли в Индию (в Южную Азию) с севера (из Средней Азии), и это их гимны и сказания легли в основу индийских вед. И, продолжая дальше коснемся лингвистики, ведь это русский язык (и родственные ему балтийские языки, например, литовский в составе когда-то существовавшей балто-славянской языковой общности) относительно близок к санскриту наравне с кельтскими, германскими и другими языками большой индо-европейской семьи. Но в генетическом плане индо-арии были уже в большей степени переднеазиатами, по мере приближения к Индии усиливалось и веддоидное влияние.
Итак, стало ясно, что гаплогруппа R1a в ДНК-генеалогии – это общая гаплогруппа для части славян, части тюрков и части индо-ариев (т.к. естественно в их среде были представители и других гаплогрупп), часть гаплогруппы R1a1 при миграциях по Русской равнине вошли в состав финно-угорских народов, например мордвы (эрзя и мокша).
Часть племен (для гаплогруппы R1a1 это субклад Z93) при миграциях принесли этот индо-европейский язык в Индию и Иран примерно 3500 лет назад, то есть в середине II-го тыс. до нашей эры. В Индии он трудами великого Панини был произведен в санскрит в середине I-го тыс. до н.э., а в Персии-Иране арийские языки стали основой группы иранских языков, древнейшие из которых датируются II-м тысячелетием до н.э. Эти данные подтверждаются: ДНК-генеалогия и лингвистика здесь коррелируют между собой.
Обширная часть гаплогруппы R1a1-Z93 еще в древности влились в тюркские этносы и маркируют сегодня во многом миграции тюрков, что и неудивительно ввиду древности гаплогруппы R1a1, в то время как представители гаплогруппы R1a1-Z280 входили в финно-угорские племена, но при поселении славянских колонистов многие из них были ассимилированы славянами, однако даже сейчас у многих народов например у эрзя по-прежнему доминирующей гаплогруппой является R1a1-Z280.
Все эти новые данные смогла нам предоставить ДНК-генеалогия, в частности, примерные даты миграций носителей гаплогрупп на территории современных Русской Равнины и Средней Азии в доисторическое время.
Так ученые всем славянам, кельтам, германцам и т.д. дали имя индоевропейцев, что соответствует действительности с точки зрения лингвистики.
Откуда появились эти индоевропейцы? На самом деле индо-европейские языки были задолго до миграций в Индию и Иран, по всей Русской равнине и до Балкан на юге, а до Пиреней на западе. В дальнейшем язык был распространен в Южную Азию – и в Иран и в Индию. Но в генетическом плане корреляций намного меньше.
«Единственно оправданным и принятым в настоящее время в науке является применение термина «арии» лишь по отношению к племенам и народам, говорившим на индо-иранских языках».
И далее – «В языкознании арийскими называются индо-иранские языки».
Так в какую сторону шел индо-европейский поток – на запад, в Европу, или наоборот, на восток? По некоторым оценкам индоевропейской языковой семье около 8500 лет. Прародина индо-европейцев до сих пор не определена, но по одной из версий это могло быть Причерноморье- южное или северное. В Индию, как мы уже знаем индо-арийский язык был привнесен около 3500 лет назад предположительно с территории Средней Азии, а сами арии были группой с различными генетическими Y-линиями, как R1a1-L657, G2a, J2a, J2b, H и др.
Анализ 67-маркерных гаплотипов гаплогруппы R1a1 из всех стран Европы позволил определить примерный путь миграции предков R1a1 в направлении Западной Европы. И расчеты показали, что почти по всей Европе, от Исландии на севере до Греции на юге, общий предок у гаплогруппы R1a1 был один приблизительно 7000 лет назад!
Иначе говоря, потомки как эстафету передавали свои гаплотипы своим же потомкам из поколения в поколение, расходясь в процессе миграций из одного и того же исторического места – которым оказались предположительно Приуралье или Причерноморская низменность.
На современной карте – это страны в основном восточной и центральной Европы – Польша, Беларусь, Украина, Россия. Но ареал более древних гаплотипов гаплогруппы R1a1 уводит на восток – в Сибирь. И время жизни первопредка, на которое указывают самые древние, самые мутированные гаплотипы – это 7,5 тысяч лет назад. В те времена еще не было ни славян, ни германцев, ни кельтов.
ДНК-генеалогия вполне определенно указывает, что на протяжении многих тысячелетий дальние предки современных людей жили в характерных ареалах, никуда особо не передвигаясь. Если и передвигались – следов тех активистов в гаплотипах наших современниках пока не найдено.
Возможно, и не осталось. Но примерно 6 тысяч лет назад начались массовые миграции, которые в дальнейшем оставят свой след в истории всей Европы – это и миграции тюрков, уральцев, и собственно индо-европейцев, начались они в связи с переходом к новым формам хозяйствования и необходимостью освоения новых территорий, эти миграции можно назвать постнеолитическими.
Ряд археологических культур в Европе до сих пор не обрел лингвистическую принадлежность. Много было палео-европейских языков, от которых в Европе остался только язык басков и некоторая часть лексики в языках северной Европы.
Одной из таких является Среднестоговская культура. Их общий предок, по местным гаплотипам, жил 6 тысяч лет назад, и принадлежал возможно к гаплогруппе R1a1 и R1b.
В дальнейшем пошли расходиться миграционные потоки, где возможно также основной была гаплогруппа R1a1 во все стороны, с Балкан, с Причерноморья – Ямная археологическая культура, Хвалынская археологическая культура) и Буковины (Трипольская культура). Практически во все стороны – 6-5 тысяч лет назад, третье-четвертое тысячелетие до нашей эры. Где была до этого момента гаплогруппа R1a1 сказать сложно, но предполагается что в Европу она попала из Азии.
Германия – базовый 67-маркерный гаплотип имеет свои характерные мутации и разделение с восточными славянами произошло приблизительно 6 тыс. лет назад. Субклад M458.
Сейчас его обладателей (уже с мутациями) в Германии в среднем 14% (R1a1-M458), но в некоторых районах достигает трети. Большинство остального населения Германии имеют «скандинавскую» гаплогруппу I1 (28%) и «западноевропейскую» R1b1a2 (39%).
Норвегия – уже другой гаплотип, предок на территории современной Норвегии жил 4500 лет назад. В Норвегии доля R1a1-Z284 сейчас в среднем – от 18 до 25% населения. В основном – скандинавская I1 (41%) и западноевропейская R1b1a2 (28%) гаплогруппы. У норвежцев свой субклад этой древней гаплогруппы R1a1-Z284.
Поскольку у всех прочих европейцев гаплогруппы R1a1 имеются различные субклады, то не буду это больше и
упоминать. Буду только указывать, когда первопредок гаплогруппы R1a1) жил и к какому субкладу относился на каждой конкретной территории.
Швеция – 4500 лет назад. Видно, что для освоения северных территорий – Норвегии, Швеции – понадобилось время, несколько веков, 500-600 лет.
Всего среди современных шведов 17% потомков гаплогруппы R1a1-Z284. В основном – скандинавская I1 (48%), западноевропейская R1b (22%) и балтийская N1c1 (11%) гаплогруппы.
Перейдем к Атлантике, на британские острова. Здесь – целая группа территорий, на которых издавна живут потомки гаплогруппы R1a1-L664.
Они численно отнюдь не доминируют по сравнению с другой гаплогруппой R1b, типичным представителем которой являются кельты, и которые пришли туда 3500-4000 лет назад. Но и их, потомков гаплогруппы R1a, на островах не так мало. Они выделяются наличием уникальной точечной мутацией L664.
В Англии общий предок современных носителей R1a1 жил 4500 лет назад, как и в Германии. Но в Англии и вообще на британских островах потомков R1a1 относительно мало, от 2% до 9% по всем островам. Там полностью доминируют западноевропейская гаплогруппа R1b (71%) и скандинавская гаплогруппа I1 (16%).
В Ирландии – 5200 лет назад. Ирландские гаплотипы – самые древние в Западной Европе и на Британских островах для гаплогруппы R1a1. причина – уникальный субклад L664.
Очень вероятно, что заселение было очень ранним, а также возможно выжили древние ирландские R1a1 удачнее материковых. Но сейчас в Ирландии представителей гаплогруппы R1a1 немного, не более 2-4% населения. Там более, чем три четверти западноевропейской гаплогруппы R1b1a2.
На освоение северной, холодной и горной Шотландии понадобилось время. Общий предок здешнего субклада гаплогруппы R1a1 жил 4300 лет назад.
В Шотландии потомки R1a1 по численности снижаются с севера на юг. На севере, на Шетландских островах, их 27%, и эта численность падает до 2-5% на юге страны. В среднем, по всей стране, их около 6%. Остальные – от двух третей до трех четвертей – имеют западноевропейскую гаплогруппу R1b.
Польша, общий предок R1a1 жил около 5000 лет назад (в основном это субклад R1a1-M458 и Z280). У русско-украинских – 4500 лет назад, что практически совпадает в пределах точности расчетов.
Да и даже если четыре поколения – это не разница для таких сроков. В современной Польше гаплогруппы R1a1 в среднем 56%, и в некоторых районах до 62%. Остальные имеют в основном западноевропейскую гаплогруппу R1b (12%), скандинавскую гаплогруппу I1 (17%) и балтийскую гаплогруппу N1c1 (8%).
В Чехии и Словакии общий праславянский предок жил 4200 лет назад. Всего ненамного меньше, чем у русских и украинцев. То есть речь идет о расселении на территориях современных Польши, Чехии, Словакии, Украины, Белоруссии, России – все в пределах буквально нескольких поколений, но четыре с лишним тысячи лет назад. В археологии такая точность датировок совершенно немыслима.
В Чехии и Словакии потомков гаплогруппы R1a1 около 40%. У остальных в основном западноевропейская R1b (22-28%), скандинавская I1 и балканская гаплогруппа I2a (в совокупности 18%)
На территории современной Венгрии общий предок R1a1 жил 5000 лет назад. Там сейчас до четверти потомков гаплогруппы R1a1.
Остальные имеют в основном западноевропейскую гаплогруппу R1b (20%) и совокупную скандинавскую I1 и балканскую I2 (суммарно 26%) гаплогруппы. Учитывая, что венгры говорят на языке финно-угорской группы языков, наиболее распространенной гаплогруппой у которых является N1c1 в древних венгерских богатых захоронениях мадьяр в основном находят останки мужчин с гаплогруппой N1c1, которые и были первыми вождями племен, участвовавших в становлении империи.
В Литве и Латвии общий предок реконструируется на глубину 4800 лет. В основном там сегодня субклад Z92, Z280 и M458. Наиболее распространена среди литовцев балтийская гаплогруппа N1c1, достигая 47%. Вообще же для Литвы и Латвии характерен Южно-Балтийский субклад L1025 гаплогруппы N1c1.
В общем, ситуация ясна. Добавлю только, что по европейским странам – Исландии, Нидерландов, Дании, Швейцарии, Бельгии, Литвы, Франции, Италии, Румынии, Албании, Монтенегро, Словении, Хорватии, Испании, Греции, Болгарии, Молдавии – общий предок жил 5000-5500 лет назад, точнее установить невозможно. Это – общий предок гаплогруппы R1a по всем перечисленным странам. Общеевропейский предок, так сказать, не считая показанного выше балканского региона, возможной прародины, индоевропейцев около 7500 лет назад.
Доля носителей гаплогруппы R1a1 в следующих странах варьируется, от 4% в Голландии и Италии, 9% в Албании, 8-11% в Греции (до 14% в Салониках), 12-15% в Болгарии и Герцоговине, 14-17% в Дании и Сербии, 15-25% в Боснии и Македонии, 3% в Швейцарии, 20% в Румынии и Венгрии, 23% в Исландии, 22-39% в Молдавии, 29-34% в Хорватии, 30-37% в Словении (16% в целом по Балканам), ну и заодно – 32-37% в Эстонии, 34-38% в Литве, 41% в Латвии, 40% в Белоруссии, 45-54% на Украине.
В России восточно-европейской гаплогруппы R1a, как я уже упоминал, в среднем 47%, за счет высокой доли балтийской гаплогруппы N1c1 на севере и северо-западе России, но на юге и в центре России доля разных субкладов гаплогруппы R1a достигает 55%.
Гаплотипы предков везде разные, для разных регионов характерны свои субклады. У народов Алтая и других тюрков также высокие проценты гаплогруппы R1a1, у башкир достигает 40% субклад Z2123. Это дочерняя линия от Z93 и её можно назвать типично тюркской и не имеющей отношения к миграциям индо-иранцев.
Сегодня большое количество гаплогруппы R1a1 находиться в Саяно-Алтайском регионе, среди тюркского населения Средней Азии. У киргизов достигая 63%. Ни русскими ни иранцами их не назовешь.
Получается назвать всю гаплогруппу R1a1 единым названием – грубое утрирование, по меньшей мере, а по большей – невежество. Гаплогруппы – это не этносы, на них не записана лингвистическая и этническая принадлежность носителя. К генам тоже прямого отношения гаплогруппы не имеют. Для тюрков в основном характерны различные субклады Z93, но в Поволжье встречаются и R1a1-Z280, возможно перешедшие к поволжским тюркам от поволжских финнов.
Гаплогруппа R1a1-Z93 также в умеренной частоте характерна для арабов, для левитов – подгруппы ашкеназских евреев (у последних был подтвержден субклад CTS6). Данная линия уже на самых ранних этапах приняла участие в этногенезе этих народов.
Территория первоначального распространения гаплогруппы R1a1 в Европе – это, вероятно, территория Восточной Европы и возможно Причерноморская низменность. До этого вероятно в Азии, возможно в Южной Азии или Северном Китае.
Армения. Возраст общего предка гаплогруппы R1a1 – 6500 лет назад. В основном тоже субклад R1a1-Z93, хотя есть и R1a1-Z282.
Малая Азия, Анатолийский полуостров. Исторический перекресток на путях между Ближним Востоком, Европой и Азией. Это был первый или второй кандидат для «индоевропейской прародины». Однако общий предок гаплогруппы R1a1 жил там около 6500 лет назад. Ясно, что этой прародины, судя по гаплотипам, в Анатолии быть практически может, либо первоначальными индо-европейцами были носители гаплогруппы R1b. Но высока вероятность низкой представленности в общей базе гаплотипов индивидов из Турции.
Итак, и армяне, и анатолийцы – у всех предок или тот же самый, или предки очень близки по времени, в пределах нескольких поколений – это субклад Z93 и Z282*.
Следует отметить, что 4500 лет до общего предка гаплогруппы R1a1-Z93 в Анатолии хорошо согласуется со временем появления хеттов в Малой Азии в последней четверти III тысячелетия до н.э, хотя многие линии R1a1-Z93 там могли появиться после миграций тюркских народов на полуостров уже в нашей эре.
Алексей Зоррин
Источник.
Сами гаплогруппы не несут генетической информации, т.к. генетическая информация находиться в аутосомах- первых 22 пар хромосом. Посмотреть распространение генетических компонент в Европе можно здесь. Гаплогруппы являются всего лишь метками давно минувших дней, на заре формирования современных народов.
Какие гаплогруппы у русских наиболее часто встречаются?
|
Народы
|
Кол-во,
человек
|
R1a1,
%
|
R1b1,
%
|
I1,
%
|
I2,
%
|
N1c1,
%
|
E1b1b1,
%
|
J2,
%
|
G2a,
%
|
Восточные, западные и южные славяне.
|Русские (север)
|395
|34
|6
|10
|8
|35
|2
|
1
|1
|Русские (центр)
|388
|52
|8
|5
|10
|16
|4
|
1
|1
|Русские (юг)
|424
|50
|4
|4
|16
|10
|5
|
4
|3
|Русские (все великороссы)
|1207
|47
|7
|5
|12
|20
|4
|3
|2
|Белорусы
|574
|52
|10
|3
|16
|10
|3
|
2
|2
|Украинцы
|93
|54
|2
|5
|16
|8
|8
|
6
|3
|Русские (вместе с украинцами и белорусами)
|1874
|48
|7
|4
|13
|16
|4
|3
|3
|Поляки
|233
|56
|16
|7
|10
|8
|4
|
3
|2
|Словаки
|70
|47
|17
|6
|11
|3
|9
|
4
|
1
|Чехи
|53
|38
|19
|11
|12
|3
|8
|
6
|
5
|Словенцы
|70
|37
|21
|12
|20
|0
|7
|
3
|2
|Хорваты
|108
|24
|10
|6
|39
|1
|10
|
6
|2
|Сербы
|113
|16
|11
|6
|29
|1
|20
|
7
|1
|Болгары
|89
|15
|11
|5
|20
|0
|21
|
11
|5
|
Балты, финны, германцы, греки и др.
|Литовцы
|164
|34
|5
|5
|5
|44
|1
|
0
|
0
|Латыши
|113
|39
|10
|4
|3
|42
|0
|
0
|
0
|Финны (восток)
|306
|6
|3
|19
|0
|71
|0
|
0
|
0
|Финны (запад)
|230
|9
|5
|40
|0
|41
|0
|
0
|
0
|Шведы
|160
|16
|24
|36
|3
|11
|3
|
3
|
1
|Немцы
|98
|8
|48
|25
|0
|1
|5
|
4
|3
|Немцы (баварцы)
|80
|15
|48
|16
|4
|0
|8
|
6
|5
|Англичане
|172
|5
|67
|14
|6
|0.1
|3
|
3
|1
|Ирландцы
|257
|1
|81
|6
|5
|0
|2
|
1
|1
|Итальянцы
|99
|2
|44
|3
|4
|0
|13
|
18
|8
|Румыны
|45
|20
|18
|2
|18
|0
|7
|
13
|7
|Осетины
|359
|1
|7
|0
|0
|1
|
16
|67
|Армяне
|112
|2
|26
|0
|4
|0
|6
|
20
|10
|Греки
|116
|4
|14
|3
|10
|0
|21
|
23
|5
|Турки
|103
|7
|17
|1
|5
|4
|10
|
24
|12
Особенно обращают на себя внимание 4 наиболее распространенных среди русских гаплогруппы:
R1a1 47.0%, N1c1 20.0%, I2 10.6%, I1 6.2%
Говоря простыми словами: генетический состав русских по прямым мужским линиям Y-хромосомы выглядит следующим образом:
восточно-европейцы – 47%
балтийцы – 20%
И две гаплогруппы исконных европейцев со времен палеолита
скандинавы – 6%
балканцы – 11%
Названия условны и даны в соответствии с территориальными максимумами европейских субкладов для гаплогрупп R1a1, N1c1, I1 и I2. Принципиальным моментом является то, что потомков монголов после двухсотлетнего татаро-монгольского ига не осталось. Либо осталось, но очень малое количество прямых генетических наследников от таких связей. Данными словами я ни сколько не хочу подвергать сомнению исторические источники о монголах на Руси, а только обратить внимание на предполагавшееся генетическое влияние со стороны монголо-татар на русских – его нет, либо оно незначительно. Кстати сказать, в геноме булгарских татар также большое количество носителей гапрогруппы R1a1 (около 30%) и N1c1 (около 20%), но они по большей степени не европейского происхождения.
Еще один важный момент, южные русские в пределах погрешности не отличаются от украинцев, a северные русские имея одной из преобладающих ту же гаплогруппу R1a1, также имеют более высокий процент гаплогруппы N1c1. Но % N1c1 гаплотипов в среднем 20% у русских.
Императоры. Николай 2
Первым известным предком Ольденбургского великогерцогского Дома был, упоминаемый в летописях за 1091 год, Эгильмар, граф Леригау (ум. 1108 ).
Николай II оказался носителем гаплогруппы R1b1a2 – представителем западноевропейской линии, от династии Гольштейн-Готторпов. Для данной германской династии характерен терминальный снип U106, имеющий наибольшее распространение в северо-западной Европе в местах расселения германских племен. Это не совсем типичный для русского народа ДНК маркер, но его наличие среди русских могло быть также связано с ранними контактами германцев и славян.
Природные князья. Рюриковичи
Владимир Мономах и его потомки, именуемые «Мономашичами» принадлежат к гаплогруппе N1c1-L550, которая имеет широкое распространение в Южно-Балтийском регионе (субклад L1025) и в Фенноскандии (субклады Y7795, Y9454, Y17113, Y17415, Y4338). Для династии Рюриковичей характерен терминальный снип Y10931.
Некоторые из тех, кого историки называют Ольговичами (названы в честь Олега Святославича – главного соперника Владимира Мономаха в феодальной борьбе – и, как уверяют все источники, его двоюродного брата) к Рюриковичам из рода Мономашичей не имеют родственного отношения (по прямой мужской линии). Это потомки Юрия Тарусского
Подробнее >>>
Русские, славяне, индо-европейцы и гаплогруппы R1a, R1b, N1c, I1 и I2
В глубокой древности, около 8-9 тысячелетий назад была лингвистическая группа, положившая начало индо-европейской семье языков (на начальном этапе вероятнее всего это гаплогруппы R1a и R1b). Индоевропейская семья включает в себя такие лингвистические группы, как индо-иранцы (Южная Азия), славяне и балты (Восточная Европа), кельты (Западная Европа), германцы (Центральная, Северная Европа).
Возможно, у них были и общие генетические предки, которые около 7 тыс. лет назад вследствие миграций оказались в разных частях Евразии, часть ушла на юг и восток (R1a-Z93), положив начало индо-иранским народам и языкам (во многом приняв участие в этногенезе тюркских народов), а часть осталась на территории Европы и положила начало образованию многих европейских народов (R1b-L51), включая славян и русских в частности (R1a-Z283, R1b-L51). На разных этапах формирования уже в древности были пересечения миграционных потоков, что послужило причиной наличия у всех европейских этносов большого количества гаплогрупп.
Славянские языки выделились из некогда единой группы балто-славянских языков (предположительно археологическая культура поздней шнуровой керамики). По расчетам лингвиста Старостина это произошло примерно 3,3 тысячелетия назад. Период от V века до н.э. по IV-V век н.э. можно считать условно праславянским, т.к. балты и славяне уже разделились, но самих славян еще не было, они появятся несколько позже, в 4-6 веках н.э.
На начальном этапе формирования славян вероятно около 80% составляли гаплогруппы R1a-Z280 и I2a-M423. На начальном этапе формирования балтов вероятно около 80% составляли гаплогруппы N1c-L1025 и R1a-Z92. Влияние и пересечение миграций балтов и славян было с самого начала, потому во многом это деление условно, и в целом отражает только основной тренд, без подробностей.
Иранские языки относятся к индоевропейским, и датировка их следующая – древнейшие, от 2-го тысячелетия до н.э. по IV век до н.э., средний – от IV века до н.э. по IX век н.э., и новый – с IX века н.э. по настоящее время. То есть древнейшие иранские языки появляются уже после ухода части племен говоривших на индо-европейских языках из Средней Азии в Индию и Иран. Основными гаплогруппами у них вероятно были R1a-Z93, J2a, G2a3.
Западно-иранская группа языков появилась уже позже, примерно в V веке до н.э.
Таким образом индо-арии, кельты, германцы и славяне в академической науке стали индоевропейцами, этот термин наиболее адекватный для такой такой обширной и разнообразной группы. Это совершенно корректно. В генетическом аспекте бросается в глаза неоднородность индо-европейцев как по Y-гаплогруппам, так и по аутосомам. Для индо-иранцев характерно в большей степени переднеазиатское генетическое влияние БМАК.
Согласно индийским ведам, именно индо- арии пришли в Индию (в Южную Азию) с севера (из Средней Азии), и это их гимны и сказания легли в основу индийских вед. И, продолжая дальше коснемся лингвистики, ведь это русский язык (и родственные ему балтийские языки, например, литовский в составе когда-то существовавшей балто-славянской языковой общности) относительно близок к санскриту наравне с кельтскими, германскими и другими языками большой индо-европейской семьи. Но в генетическом плане индо-арии были уже в большей степени переднеазиатами, по мере приближения к Индии усиливалось и веддоидное влияние.
Итак, стало ясно, что гаплогруппа R1a в ДНК-генеалогии – это общая гаплогруппа для части славян, части тюрков и части индо-ариев (т.к. естественно в их среде были представители и других гаплогрупп), часть гаплогруппы R1a1 при миграциях по Русской равнине вошли в состав финно-угорских народов, например мордвы (эрзя и мокша).
Часть племен (для гаплогруппы R1a1 это субклад Z93) при миграциях принесли этот индо-европейский язык в Индию и Иран примерно 3500 лет назад, то есть в середине II-го тыс. до нашей эры. В Индии он трудами великого Панини был произведен в санскрит в середине I-го тыс. до н.э., а в Персии-Иране арийские языки стали основой группы иранских языков, древнейшие из которых датируются II-м тысячелетием до н.э. Эти данные подтверждаются: ДНК-генеалогия и лингвистика здесь коррелируют между собой.
Обширная часть гаплогруппы R1a1-Z93 еще в древности влились в тюркские этносы и маркируют сегодня во многом миграции тюрков, что и неудивительно ввиду древности гаплогруппы R1a1, в то время как представители гаплогруппы R1a1-Z280 входили в финно-угорские племена, но при поселении славянских колонистов многие из них были ассимилированы славянами, однако даже сейчас у многих народов например у эрзя по-прежнему доминирующей гаплогруппой является R1a1-Z280.
Все эти новые данные смогла нам предоставить ДНК-генеалогия, в частности, примерные даты миграций носителей гаплогрупп на территории современных Русской Равнины и Средней Азии в доисторическое время.
Так ученые всем славянам, кельтам, германцам и т.д. дали имя индоевропейцев, что соответствует действительности с точки зрения лингвистики.
Откуда появились эти индоевропейцы? На самом деле индо-европейские языки были задолго до миграций в Индию и Иран, по всей Русской равнине и до Балкан на юге, а до Пиреней на западе. В дальнейшем язык был распространен в Южную Азию – и в Иран и в Индию. Но в генетическом плане корреляций намного меньше.
«Единственно оправданным и принятым в настоящее время в науке является применение термина «арии» лишь по отношению к племенам и народам, говорившим на индо-иранских языках».
И далее – «В языкознании арийскими называются индо-иранские языки».
Так в какую сторону шел индо-европейский поток – на запад, в Европу, или наоборот, на восток? По некоторым оценкам индоевропейской языковой семье около 8500 лет. Прародина индо-европейцев до сих пор не определена, но по одной из версий это могло быть Причерноморье- южное или северное. В Индию, как мы уже знаем индо-арийский язык был привнесен около 3500 лет назад предположительно с территории Средней Азии, а сами арии были группой с различными генетическими Y-линиями, как R1a1-L657, G2a, J2a, J2b, H и др.
Гаплогруппа R1a1 в Западной и Южной Европе
Анализ 67-маркерных гаплотипов гаплогруппы R1a1 из всех стран Европы позволил определить примерный путь миграции предков R1a1 в направлении Западной Европы. И расчеты показали, что почти по всей Европе, от Исландии на севере до Греции на юге, общий предок у гаплогруппы R1a1 был один приблизительно 7000 лет назад!
Иначе говоря, потомки как эстафету передавали свои гаплотипы своим же потомкам из поколения в поколение, расходясь в процессе миграций из одного и того же исторического места – которым оказались предположительно Приуралье или Причерноморская низменность.
На современной карте – это страны в основном восточной и центральной Европы – Польша, Беларусь, Украина, Россия. Но ареал более древних гаплотипов гаплогруппы R1a1 уводит на восток – в Сибирь. И время жизни первопредка, на которое указывают самые древние, самые мутированные гаплотипы – это 7,5 тысяч лет назад. В те времена еще не было ни славян, ни германцев, ни кельтов.
ДНК-генеалогия вполне определенно указывает, что на протяжении многих тысячелетий дальние предки современных людей жили в характерных ареалах, никуда особо не передвигаясь. Если и передвигались – следов тех активистов в гаплотипах наших современниках пока не найдено.
Возможно, и не осталось. Но примерно 6 тысяч лет назад начались массовые миграции, которые в дальнейшем оставят свой след в истории всей Европы – это и миграции тюрков, уральцев, и собственно индо-европейцев, начались они в связи с переходом к новым формам хозяйствования и необходимостью освоения новых территорий, эти миграции можно назвать постнеолитическими.
Ряд археологических культур в Европе до сих пор не обрел лингвистическую принадлежность. Много было палео-европейских языков, от которых в Европе остался только язык басков и некоторая часть лексики в языках северной Европы.
Одной из таких является Среднестоговская культура. Их общий предок, по местным гаплотипам, жил 6 тысяч лет назад, и принадлежал возможно к гаплогруппе R1a1 и R1b.
В дальнейшем пошли расходиться миграционные потоки, где возможно также основной была гаплогруппа R1a1 во все стороны, с Балкан, с Причерноморья – Ямная археологическая культура, Хвалынская археологическая культура) и Буковины (Трипольская культура). Практически во все стороны – 6-5 тысяч лет назад, третье-четвертое тысячелетие до нашей эры. Где была до этого момента гаплогруппа R1a1 сказать сложно, но предполагается что в Европу она попала из Азии.
Германия – базовый 67-маркерный гаплотип имеет свои характерные мутации и разделение с восточными славянами произошло приблизительно 6 тыс. лет назад. Субклад M458.
Сейчас его обладателей (уже с мутациями) в Германии в среднем 14% (R1a1-M458), но в некоторых районах достигает трети. Большинство остального населения Германии имеют «скандинавскую» гаплогруппу I1 (28%) и «западноевропейскую» R1b1a2 (39%).
Норвегия – уже другой гаплотип, предок на территории современной Норвегии жил 4500 лет назад. В Норвегии доля R1a1-Z284 сейчас в среднем – от 18 до 25% населения. В основном – скандинавская I1 (41%) и западноевропейская R1b1a2 (28%) гаплогруппы. У норвежцев свой субклад этой древней гаплогруппы R1a1-Z284.
Поскольку у всех прочих европейцев гаплогруппы R1a1 имеются различные субклады, то не буду это больше и
упоминать. Буду только указывать, когда первопредок гаплогруппы R1a1) жил и к какому субкладу относился на каждой конкретной территории.
Швеция – 4500 лет назад. Видно, что для освоения северных территорий – Норвегии, Швеции – понадобилось время, несколько веков, 500-600 лет.
Всего среди современных шведов 17% потомков гаплогруппы R1a1-Z284. В основном – скандинавская I1 (48%), западноевропейская R1b (22%) и балтийская N1c1 (11%) гаплогруппы.
Перейдем к Атлантике, на британские острова. Здесь – целая группа территорий, на которых издавна живут потомки гаплогруппы R1a1-L664.
Они численно отнюдь не доминируют по сравнению с другой гаплогруппой R1b, типичным представителем которой являются кельты, и которые пришли туда 3500-4000 лет назад. Но и их, потомков гаплогруппы R1a, на островах не так мало. Они выделяются наличием уникальной точечной мутацией L664.
В Англии общий предок современных носителей R1a1 жил 4500 лет назад, как и в Германии. Но в Англии и вообще на британских островах потомков R1a1 относительно мало, от 2% до 9% по всем островам. Там полностью доминируют западноевропейская гаплогруппа R1b (71%) и скандинавская гаплогруппа I1 (16%).
В Ирландии – 5200 лет назад. Ирландские гаплотипы – самые древние в Западной Европе и на Британских островах для гаплогруппы R1a1. причина – уникальный субклад L664.
Очень вероятно, что заселение было очень ранним, а также возможно выжили древние ирландские R1a1 удачнее материковых. Но сейчас в Ирландии представителей гаплогруппы R1a1 немного, не более 2-4% населения. Там более, чем три четверти западноевропейской гаплогруппы R1b1a2.
На освоение северной, холодной и горной Шотландии понадобилось время. Общий предок здешнего субклада гаплогруппы R1a1 жил 4300 лет назад.
В Шотландии потомки R1a1 по численности снижаются с севера на юг. На севере, на Шетландских островах, их 27%, и эта численность падает до 2-5% на юге страны. В среднем, по всей стране, их около 6%. Остальные – от двух третей до трех четвертей – имеют западноевропейскую гаплогруппу R1b.
Центральная и Восточная Европа
Польша, общий предок R1a1 жил около 5000 лет назад (в основном это субклад R1a1-M458 и Z280). У русско-украинских – 4500 лет назад, что практически совпадает в пределах точности расчетов.
Да и даже если четыре поколения – это не разница для таких сроков. В современной Польше гаплогруппы R1a1 в среднем 56%, и в некоторых районах до 62%. Остальные имеют в основном западноевропейскую гаплогруппу R1b (12%), скандинавскую гаплогруппу I1 (17%) и балтийскую гаплогруппу N1c1 (8%).
В Чехии и Словакии общий праславянский предок жил 4200 лет назад. Всего ненамного меньше, чем у русских и украинцев. То есть речь идет о расселении на территориях современных Польши, Чехии, Словакии, Украины, Белоруссии, России – все в пределах буквально нескольких поколений, но четыре с лишним тысячи лет назад. В археологии такая точность датировок совершенно немыслима.
В Чехии и Словакии потомков гаплогруппы R1a1 около 40%. У остальных в основном западноевропейская R1b (22-28%), скандинавская I1 и балканская гаплогруппа I2a (в совокупности 18%)
На территории современной Венгрии общий предок R1a1 жил 5000 лет назад. Там сейчас до четверти потомков гаплогруппы R1a1.
Остальные имеют в основном западноевропейскую гаплогруппу R1b (20%) и совокупную скандинавскую I1 и балканскую I2 (суммарно 26%) гаплогруппы. Учитывая, что венгры говорят на языке финно-угорской группы языков, наиболее распространенной гаплогруппой у которых является N1c1 в древних венгерских богатых захоронениях мадьяр в основном находят останки мужчин с гаплогруппой N1c1, которые и были первыми вождями племен, участвовавших в становлении империи.
В Литве и Латвии общий предок реконструируется на глубину 4800 лет. В основном там сегодня субклад Z92, Z280 и M458. Наиболее распространена среди литовцев балтийская гаплогруппа N1c1, достигая 47%. Вообще же для Литвы и Латвии характерен Южно-Балтийский субклад L1025 гаплогруппы N1c1.
В общем, ситуация ясна. Добавлю только, что по европейским странам – Исландии, Нидерландов, Дании, Швейцарии, Бельгии, Литвы, Франции, Италии, Румынии, Албании, Монтенегро, Словении, Хорватии, Испании, Греции, Болгарии, Молдавии – общий предок жил 5000-5500 лет назад, точнее установить невозможно. Это – общий предок гаплогруппы R1a по всем перечисленным странам. Общеевропейский предок, так сказать, не считая показанного выше балканского региона, возможной прародины, индоевропейцев около 7500 лет назад.
Доля носителей гаплогруппы R1a1 в следующих странах варьируется, от 4% в Голландии и Италии, 9% в Албании, 8-11% в Греции (до 14% в Салониках), 12-15% в Болгарии и Герцоговине, 14-17% в Дании и Сербии, 15-25% в Боснии и Македонии, 3% в Швейцарии, 20% в Румынии и Венгрии, 23% в Исландии, 22-39% в Молдавии, 29-34% в Хорватии, 30-37% в Словении (16% в целом по Балканам), ну и заодно – 32-37% в Эстонии, 34-38% в Литве, 41% в Латвии, 40% в Белоруссии, 45-54% на Украине.
В России восточно-европейской гаплогруппы R1a, как я уже упоминал, в среднем 47%, за счет высокой доли балтийской гаплогруппы N1c1 на севере и северо-западе России, но на юге и в центре России доля разных субкладов гаплогруппы R1a достигает 55%.
Тюрки и гаплогруппа R1a1
Гаплотипы предков везде разные, для разных регионов характерны свои субклады. У народов Алтая и других тюрков также высокие проценты гаплогруппы R1a1, у башкир достигает 40% субклад Z2123. Это дочерняя линия от Z93 и её можно назвать типично тюркской и не имеющей отношения к миграциям индо-иранцев.
Сегодня большое количество гаплогруппы R1a1 находиться в Саяно-Алтайском регионе, среди тюркского населения Средней Азии. У киргизов достигая 63%. Ни русскими ни иранцами их не назовешь.
Получается назвать всю гаплогруппу R1a1 единым названием – грубое утрирование, по меньшей мере, а по большей – невежество. Гаплогруппы – это не этносы, на них не записана лингвистическая и этническая принадлежность носителя. К генам тоже прямого отношения гаплогруппы не имеют. Для тюрков в основном характерны различные субклады Z93, но в Поволжье встречаются и R1a1-Z280, возможно перешедшие к поволжским тюркам от поволжских финнов.
Гаплогруппа R1a1-Z93 также в умеренной частоте характерна для арабов, для левитов – подгруппы ашкеназских евреев (у последних был подтвержден субклад CTS6). Данная линия уже на самых ранних этапах приняла участие в этногенезе этих народов.
Территория первоначального распространения гаплогруппы R1a1 в Европе – это, вероятно, территория Восточной Европы и возможно Причерноморская низменность. До этого вероятно в Азии, возможно в Южной Азии или Северном Китае.
Кавказские гаплотипы R1a1
Армения. Возраст общего предка гаплогруппы R1a1 – 6500 лет назад. В основном тоже субклад R1a1-Z93, хотя есть и R1a1-Z282.
Малая Азия, Анатолийский полуостров. Исторический перекресток на путях между Ближним Востоком, Европой и Азией. Это был первый или второй кандидат для «индоевропейской прародины». Однако общий предок гаплогруппы R1a1 жил там около 6500 лет назад. Ясно, что этой прародины, судя по гаплотипам, в Анатолии быть практически может, либо первоначальными индо-европейцами были носители гаплогруппы R1b. Но высока вероятность низкой представленности в общей базе гаплотипов индивидов из Турции.
Итак, и армяне, и анатолийцы – у всех предок или тот же самый, или предки очень близки по времени, в пределах нескольких поколений – это субклад Z93 и Z282*.
Следует отметить, что 4500 лет до общего предка гаплогруппы R1a1-Z93 в Анатолии хорошо согласуется со временем появления хеттов в Малой Азии в последней четверти III тысячелетия до н.э, хотя многие линии R1a1-Z93 там могли появиться после миграций тюркских народов на полуостров уже в нашей эре.
Алексей Зоррин
***
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com