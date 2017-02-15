Что стоит за чередой отставок губернаторов
Что стоит за чередой отставок губернаторов? В период с 6 по 14 февраля свои посты покинули главы Пермской области, Бурятии, Новгородской и Рязанской областей. Для непосвященного человека это может выглядеть как очередное перетасовывание, очередная ротация кадров. Для более искушенных это может показаться средством предотвратить налаживание коррупционных связей, которые замыкаются на глав регионов.
С моей точки зрения речь идет о … борьбе за власть. А вот между кем и кем? Остановимся на этом поподробнее.
1 февраля 2017 года я выпустил ролик,
в котором озвучил появление на российском политическом поле нового игрока – политического тандема Медведев-Володин. Суть этого тандема – сворачивание с того вектора развития страны, который задавал В.В. Путин во внутренней политике. (Приватизация на строго определенных условиях, недопущение ювенальных законов, не повышение пенсионного возраста, повышение тарифов монополий строго на величину инфляции и т.д.)
Одной из задач тандема – сузить свободу политического маневра В.В. Путина, в случае, если он решит избираться на второй срок. Многоходовка была прекрасна в своей простоте и эффективности: сначала связать имя Путина и «Единой России» в ходе избирательной кампании, затем победить и … нарушить взятые обязательства. Очевидно, что давая согласие на использование своего имени руководству ЕДРа, Путин не мог не выставить со своей стороны определенные требования. О сути которых, мы можем догадаться, внимательно прослушав речь президента на июньском съезде «Единой России». Если отбросить из путинского выступления дипломатические обороты и вполне очевидную констатацию фактов (о том, что он стоял у истоков ЕР и сегодня она хребет политической системы), то в сухом остатке мы получаем его «напутствие» единороссам пред выборами.
Следовать за ожиданиями людей и не обмануть их надежды. Что собственно говоря, и не было выполнено. Так как ни ювенальщина, ни приватизация любой ценой, ни постоянное муссирование темы повышения пенсионного возраста, не могут считаться «следованием ожиданиям людей».
А значит: ОБМАНУЛИ. Только на этот раз, не только избирателя, но и президента.
Получилось во что: возглавить новую Думу, как противовес и «предохранитель» от либеральных инициатив правительства Медведева должен был человек из окружения Путина. Это – В.В. Володин. Однако после окончания выборов, руководство Госдумы решило, что оно получит больше политических дивидендов в будущем, если оно будет следовать курсу Медведева, а не курсу Путина. В итоге Конституционное большинство ЕР, вместо уравновешивания либералов из правительства, становится ещё одним, законодательным министерством, при нем. Все либеральные инициативы министров Медведева, идущие в разрез с путинским вектором развития страны и прямо противоречащие майским указам главы страны, поддерживаются и голосуются в Думе.
Именно об этой ситуации работы тандема Медведев – Володин я говорил в ролике, записанном 1 февраля. Там же мной была изложено видение того, какими методами можно противодействовать усилению политического влияния этого тандема.
Столкнувшись с новой политической реальностью, президент начинает действовать. Накладывает вето на самый одиозный закон, проголосованный ЕР в Думе («Система Контингент»), полностью идущий с его вектором на недопущение ювенальных технологий. Не находит времени посетить «съезд победителей», съезд «Единой России». И в полном соответствии с логикой, которую я озвучил в ролике 1 февраля, начинает зачищать основу власти ЕР на местах – губернаторский корпус.
Поэтому, с моей точки зрения, отставки губернаторов это не творческая работа «Отдела кадров» и не простое желание «потасовать колоду», а самая что ни на есть настоящая борьба за власть. (Логику и подробности этой борьбы можно посмотреть в ролике).
Нам остается ждать только «задушевных бесед» президента с лидерами Думы и правительства. О формате и степени этих задушевных бесед мы никогда не узнаем, так как они, очевидно, будут непубличными. А вот результативность этой «задушевности» мы сможем увидеть по отставкам в правительстве.
Так как укрепив государственную, а не партийную дисциплину на местах, президент сможет начать «перетрахивание» кадров на правительственном этаже российской власти.
Новый ролик именно об этом…
Источник: nstarikov.ru
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Все правильно
Как я (и не только я а многие многие другие свидетели),уже писали что в России есть шобла законспирированных и внедренных слуг нелюди -(это могут быть кто угодно!И дипломаты и представители разного бизнеса и компаний и простой водитель легковушки.Цель: -обработка и склонение губеров и чиновничков на местах к неповиновению,и продолжать раскалывать российское общество на куски -Дальний Восток -в одну сторону,Центральная Сибирь -в другую ,Зап.Сибирь 0в третью сторону и Московскую область в четвертую…
На примере губера пермского края, и его “добровольный” уход,мы видим что губер ЗАИГРАЛСЯ С хаббадниками бэрла лазара -Вот и результат!! Результат порадовал!!! -Так держать!!
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Про Володина не знаю. Но Медведев фигура зависимая и к самостоятельным действиям не способная. Но был президентом страны. На вынашивание “коварных планов” он не способен. Ему ничего не стоило завести на Путина уголовное дело и сохранять за собой пост президента до сих пор. Поэтому все что говорит Стариков это паранойя. Путин забирает все бабло на армию и нац. проекты. Медведев, без денег, выглядит шутом “…денег нет но вы держитесь…”. Начинает тянуть деньги с населения…. А Путин ему ай яй яй как так.
По поводу губернаторов. Путину плевать на регионы. Ему нужны преданные люди на местах, всем ему обязанные. На носу выборы 2018. Обратной стороной этих назначений является полный непрофессионализм назначенцев.
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Ты из России или из …Албании?
– -
Путин как может собирает разбитый на части про русский народ ,на просторах разбитого СССР(а) -а ты тут, мягко говоря, шуршишь что Путину наплевать на регионы! -Это тебе наплевать на регионы! Кого ты там в регионах сам то представляешь? -Да ни кого! -Иди на рыбалку Или отдай свой смартфон сыну или дочке -Пусть они лучше покемонов погоняют на нем
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Статью не читал, но заявляю, что череда отставок связана с предстоящими выборами. Путину и К нужны губернаторы, которые обеспечат 100% победу представителям правящего режима. (Представителям сионизма).
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Привет ДЛБ***ёб!