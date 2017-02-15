Что стоит за чередой отставок губернаторов? В период с 6 по 14 февраля свои посты покинули главы Пермской области, Бурятии, Новгородской и Рязанской областей. Для непосвященного человека это может выглядеть как очередное перетасовывание, очередная ротация кадров. Для более искушенных это может показаться средством предотвратить налаживание коррупционных связей, которые замыкаются на глав регионов.



С моей точки зрения речь идет о … борьбе за власть. А вот между кем и кем? Остановимся на этом поподробнее.

1 февраля 2017 года я выпустил ролик,

в котором озвучил появление на российском политическом поле нового игрока – политического тандема Медведев-Володин. Суть этого тандема – сворачивание с того вектора развития страны, который задавал В.В. Путин во внутренней политике. (Приватизация на строго определенных условиях, недопущение ювенальных законов, не повышение пенсионного возраста, повышение тарифов монополий строго на величину инфляции и т.д.)

Одной из задач тандема – сузить свободу политического маневра В.В. Путина, в случае, если он решит избираться на второй срок. Многоходовка была прекрасна в своей простоте и эффективности: сначала связать имя Путина и «Единой России» в ходе избирательной кампании, затем победить и … нарушить взятые обязательства. Очевидно, что давая согласие на использование своего имени руководству ЕДРа, Путин не мог не выставить со своей стороны определенные требования. О сути которых, мы можем догадаться, внимательно прослушав речь президента на июньском съезде «Единой России». Если отбросить из путинского выступления дипломатические обороты и вполне очевидную констатацию фактов (о том, что он стоял у истоков ЕР и сегодня она хребет политической системы), то в сухом остатке мы получаем его «напутствие» единороссам пред выборами.

Следовать за ожиданиями людей и не обмануть их надежды. Что собственно говоря, и не было выполнено. Так как ни ювенальщина, ни приватизация любой ценой, ни постоянное муссирование темы повышения пенсионного возраста, не могут считаться «следованием ожиданиям людей».

А значит: ОБМАНУЛИ. Только на этот раз, не только избирателя, но и президента.

Получилось во что: возглавить новую Думу, как противовес и «предохранитель» от либеральных инициатив правительства Медведева должен был человек из окружения Путина. Это – В.В. Володин. Однако после окончания выборов, руководство Госдумы решило, что оно получит больше политических дивидендов в будущем, если оно будет следовать курсу Медведева, а не курсу Путина. В итоге Конституционное большинство ЕР, вместо уравновешивания либералов из правительства, становится ещё одним, законодательным министерством, при нем. Все либеральные инициативы министров Медведева, идущие в разрез с путинским вектором развития страны и прямо противоречащие майским указам главы страны, поддерживаются и голосуются в Думе.

Именно об этой ситуации работы тандема Медведев – Володин я говорил в ролике, записанном 1 февраля. Там же мной была изложено видение того, какими методами можно противодействовать усилению политического влияния этого тандема.

Столкнувшись с новой политической реальностью, президент начинает действовать. Накладывает вето на самый одиозный закон, проголосованный ЕР в Думе («Система Контингент»), полностью идущий с его вектором на недопущение ювенальных технологий. Не находит времени посетить «съезд победителей», съезд «Единой России». И в полном соответствии с логикой, которую я озвучил в ролике 1 февраля, начинает зачищать основу власти ЕР на местах – губернаторский корпус.

Поэтому, с моей точки зрения, отставки губернаторов это не творческая работа «Отдела кадров» и не простое желание «потасовать колоду», а самая что ни на есть настоящая борьба за власть. (Логику и подробности этой борьбы можно посмотреть в ролике).

Нам остается ждать только «задушевных бесед» президента с лидерами Думы и правительства. О формате и степени этих задушевных бесед мы никогда не узнаем, так как они, очевидно, будут непубличными. А вот результативность этой «задушевности» мы сможем увидеть по отставкам в правительстве.

Так как укрепив государственную, а не партийную дисциплину на местах, президент сможет начать «перетрахивание» кадров на правительственном этаже российской власти.

Новый ролик именно об этом…

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Источник: nstarikov.ru