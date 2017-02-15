АЙБОЛИТ, ПРЕЗИДЕНТ ЛИМПОПО – МАРИОНЕТКА РУССКИХ

ОТ КЛЕПТОКРАТИИ К МЕРИТОКРАТИИ

Однажды ученик спросил у мастера:

- Долго ли ждать перемен?

- Если ждать, то долго! – ответил мастер.

Смысл работы – показать необходимость перемен и проанализировать возможные, уже нарождающиеся технологии изменений.

Поясняем заголовок

Клептократия (от греческого клепто – воровать и кратос – власть) – власть воров, т.е. сверхбогатых. Это правительство, контролируемое мошенниками, использующими преимущества власти для увеличения личного богатства и политического влияния, с помощью расхищения государственных средств. Клептократия – характеристика правительств подавляющего большинства стран мира и прежде всего мирового тайного правительства, состоящего из сверхбогатых, что и создаёт все проблемы действующей цивилизации.

Меритократия – власть достойных (от латинского meritus — достойный и греческого кратос – власть). Это принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка. Они честно исполняют свою функцию – служение своей стране. Так должно быть в нормальном обществе.

Но клептократия не допускает нормальной власти нормальных людей. Поэтому замена клептократии на меритократию – главная задача человечества, необходимое условие его выживания. Не справимся с этой задачей – не будет людей на Земле.

А при чём здесь Айболит? При том, что потеснить клептократов можно с помощью нестандартных технологий. И это по силам многим. Поскольку миф о всесилии и непотопляемости сильных мира сего – просто миф.

Россия атакует Лимпопо, Габон и телевизор Порошенко! (Пранкеры)

https://www.youtube.com/watch?v=u2KZaD7hFSM

Клептократия или жизнь? Клептократия несовместима с жизнью человечества

Легко показать, что свойства клетократии несовместимы с жизнью человечества

Действующие мировые политические и бизнес элиты изолированы от населения своих стран своим образом жизни – роскошью, неограниченными материальными, административными, информационными ресурсами. Они не нуждаются в услугах государства в образовании, в медицине и пр., они изъяли себя из жизни общества, не связывают себя с государством, где живут. Они считают себя свободными от обязательств в отношении своей страны, их дети никогда не служат в армии, они «оптимизируют» налоги, чтобы меньше вкладывать в госказну своей страны. Их менталитет не национален, он интернационален. Они легко меняют место проживания, это – «граждане мира», а точнее, вообще не граждане, ибо гражданин – лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, пользующееся его защитой и наделённое совокупностью политических и иных прав и обязанностей. И хотя обязанностями они себя не обременяют, правами граждан своей страны пользуются, пробиваясь на руководящие посты, чтобы извлекать выгоду, т.е. они – «полуграждане». Изоляция элит от общества, денационализация элит сделала их опасными для своих стран. Они превратились в орудие уничтожения своих государств.

Клептократия уничтожает своё государство, ибо не связывает себя с ним. После создания Федеральной Резервной Системы, печатающей доллар, убийства Дж.Кеннеди, попытавшегося отнять это право у ФРС, США прекратили своё существование как государство, превратившись в кластер, где доминируют транснациональные компании (ТНК). Россия после 1991 года утрачивает институты государственности, превращаясь в площадку, с которой можно черпать ресурсы, ничего не вкладывая в укрепление государства, чем и занимаются «демократические» власти РФ в союзе с ТНК.

Клептократия уничтожает свой народ, поскольку для неё он не соотечественник, не партнёр, а просто раб, эксплуатируя которого можно получать прибыть. Число рабов можно увеличивать или уменьшать в зависимости от потребностей клептократа. Народ можно бросать в топку войн и революций ради интересов клептократа. Именно клептократии мир обязан нескончаемой цепью войн, революций, геноцида, которые клептократы используют как инструменты своего доминирования.

Клептократия – власть дегенератов. Клептократ отрезан от людей и жесток до садизма. Он лишён таких естественных человеческих качеств как совесть, сострадание, доброта. Здесь несколько цитат из работы «Деградация человека как фактор мировой политики».

http://www.za-nauku.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=7894&Itemid=35

«Согласно одной из версий антропогенеза, в процессе эволюции в составе человечества остались люди, несущие черты животных, которые не являются людьми в чисто клиническом смысле, т.к. у них есть отклонения в строении мозга, что приводит к отсутствию нравственности, т.е. того свойства, которое делает человека человеком. (Б.Ф.Поршнев «О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии)»

Вот мысли на эту тему Григория Климова.

«Дегенераты ненавидят нормальных людей. Им доставляет истинно садистическое удовольствие наблюдать как один полубезумный лидер-извращенец, приведённый ими к власти в одном государстве, идет войной на другого полубезумного садиста-извращенца, приведённого ими же к власти во главе другого государства. Миллионы и миллионы нормальных людей гибнут для забавы и садистического удовольствия лидеров дегенеративной секты….»

«Тайные общества подбирают кадры через клубы, где дегенераты внимательно наблюдают за поведением возможных кандидатов и, при подтверждении наличия сильных гомо-садистических наклонностей кандидатов, начинают активно продвигать их к рычагам власти».

«Эти люди – как оружие массового поражения…. Дегенераты более эффективны в разрушении стран, чем ядерное оружие. Они почти так же эффективны (но одновременно и также опасны) как биологическое оружие».

«Именно с помощью отрицательной селекции насильственно поднимаются наверх дегенераты, формируя политические и бизнес-элиты «демократических» государств. Так безумцы–предатели Горбачёв и Ельцин оказались эффективнее всей мощи вооружения, разрушив Советский Союз».

Из дегенеративной природы клептократа вытекает:

властные элиты стремятся к безграничному личному обогащению как главной цели жизни (роскошь – развлечение дегенерата),

властные элиты видят только близкий непосредственный результат (личное обогащение) и не в состоянии оценить отдалённые последствия своих действий: политическую экономическую, демографическую, экологическую катастрофу, созданную ими.

Ну как объяснить миллиардеру, что такое парниковый эффект? И почему даже он, миллиардер от него погибнет?

После избания Трампа с сайта Белого дома удален раздел об изменении климата

https://regnum.ru/news/economy/2229472.html

Криптократия. Клептократия враждебна всем странам и всем народам. Поэтому для того, чтобы выжить и занять руководящее место в обществе, которое в силу её паразитических наклонностей и отсутствия созидательных талантов ей не принадлежит, клептократия засекречивает свою деятельность от народа, преобразуясь в криптократию – в закрытые масонские ложи, тайные клубы и пр. По сути, она использует инструментарий преступных сообществ.

Криптократия приобрела сегодня практически неограниченную власть на планете, используя созданную ею уникальную, изощрённую систему манипулирования большими массами людей с целью их подчинения.

Мы верим в Бога, в Путина, в доллар и в светлое будущее!

Клептократия выработала систему порабощения масс, основанную на абсолютной жестокости, на полном отсутствии элементов социального партнёрства.

Методы клептократии по управлению социумом совершенны и высокоэффективны. Им удалось оболванить миллиарды людей, заставить их работать на себя. Как им удалось сделать массы почти стопроцентно управляемыми?

Репрессиями и манипуляцией сознанием:

убить самых умных – несогласных;

испугать репрессиями остальных;

сделать массы дебильными методами ментальными (плохое образование, ложь, искусственные религии, искусственные политические доктрины), методами химическими (алкоголь, табак, наркотики, плохая еда).

Агония цивилизации. Часть 2. Цивилизация лжи

http://krasvremya.ru/lyudmila-fionova-agoniya-civilizacii-chast-2/

Информационный терроризм – опасность номер один

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/informatcionnij-terrorizm-opasnost/28899472/

Один из методов управления сознанием масс – манипуляции понятием «время».

Для себя клептократ создаёт хорошую жизнь здесь и сейчас, массам предлагает отсроченное «светлое будущее». В аврамических религиях – это загробный «рай», на который может надеяться плебей, рабски служивший господину. В идеологии большевиков – это «светлое коммунистическое будущее» – вариант рая. В либеральной теории полагается рабски трудиться ради богатства, которое обеспечит полный набор удовольствий. Все эти недостижимые пропагандистские химеры исполняют роль морковки, подвешенной перед носом тяжело гружёного осла.

Манипулируя понятием «время», можно повысить внушаемость народа, изменив его возраст, обрезав его. Молодой человек, подросток, умственно незрелый, не накопивший жизненного опыта – идеальный объект для манипулирования.

Меняя формы правления, но не меняя их сути (монархия, социализм, капитализм), клептократ объявляет народу, что его жизнь началась в момент появления новой формации.

Вот набор ложных утверждений властных элит на эту тему.

Государство Россия началось с крещения.

История России началась с революции октября 1917 года.

Либералы начинают историю России с демократических реформ 1991 года, премьер Медведев объявил Россию молодой страной.

Всё, что до того превращается в чёрную дыру. Обрезание возраста народа ведёт к его инфантилизации.

Итогом манипуляций понятием «время» стала инфантильность больших групп населения – как дети верят в Деда Мороза, миллионы людей начали верить в сказку о добром боженьке.

Пропаганда послереволюционной России, вычеркнув всю историю до октября 1917 года, взвинтила образ «молодой республики».

Другим странам по сто.

История пастью гроба.

А моя страна – подросток,

Твори, выдумывай, пробуй!

Радость прёт. Не для вас уделить ли нам?!

Жизнь прекрасна и удивительна!

У несчастного Маяковского «радость прёт» после того, как перебита была или выброшена из страны русская элита, создававшая преемственность поколений.

В действующих календарях возраст России обрезан более чем на 5 тысяч лет. Знания древней Руси – Гипебореи, Тартарии, Гардарики – всячески блокируются сегодня, объявляются мифом или экстремизмом, потому что эти знания ломают легенду клептократов о реальном возрасте страны и русского народа, скрывают его мудрость.

Неизбежным следствием искусственно созданной инфантильности является патернализм, ибо беспомощный подросток ищет защиты у взрослого дяденьки – у доброго боженьки, дедушки Ленина…

Патернали́зм (лат. paternus — отцовский, отеческий) — система отношений, при которой власти обеспечивают потребности граждан, которые в обмен на это позволяют диктовать им модели поведения, как публичного, так и частного. Патернализм отражает узость перспективы, социальное объединение путём принятия единственного кодекса этики, ограничения интересов и форм опыта теми, которые уже установились как традиционные.

Сегодня миллионы обывателей России верят в незыблемость доллара и скупают эту пустую бумажку миддиардами, убивая экономику собственной страны.

Миллионы верят: «при Путине всё будет хорошо вечно!»

Миллионы мечтают о возвращении Сталина, который железной рукой навёл бы порядок и озираются в поисках «харизматического национального лидера» и жалобно плачут, что его нет. Кто угодно пусть наводит порядок, только не я!

Жертвой ифантилизации русских мужчин пали девушки, которые всё чаще не могут выйти замуж, потому что парни не хотят брать на себя ответственность не то, что за страну, даже за семью – ребёнка, жену…

Может, пора повзрослеть? И перестать верить лгунам, качающим свою прибыль из массовой глупости?

Остановленное развитие – загнивание клептократии

Да, клептократия научилась отменно управлять народами, превращая их в безмысленную биомассу. Но клептократы абсолютно бессильны против законов Природы и объективных законов развития.

Людей можно обмануть, Природу – нет

http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10479&Itemid=35

Клептократ пытается остановить развитие общества, ибо его устраивает существующая ситуация. Ему крайне важно заморозить общественную формацию на стадии феодальных, родоплеменных отношений, ибо уже столетиями он – феодал. Это ясно показано в работах профессора Е.Т. Бородина

На каком этапе находится современное человечество?

http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9108&Itemid=35

Клептократу крайне важно остановить познание мира и потому он посадил своих агентов в управление наукой, чтобы они объявляли «лженаукой» всё, что выходит за пределы, очерченные клептократом. Наука всего мира сведена к жалкой роли мастерской заводных игрушек, нужных хозяину, прежде всего оружия. У науки обрезана главная функция – познание системного устройства мира.

Остановка научного прогресса, спрятанные научные разработки, убийство учёных – эти игры клептократов не могут длиться долго, ибо идут против естественных законов развития, убивают не только людей, но и Землю. Без удавки клептократии, используя скрытые клептократами знания ведического мира, люди давно создали бы не чадящие бензиновые моторы, а бестопливные двигатели, не ракеты на высокотоксичном горючем, а летательные аппараты-виманы, не убивающие Природу. Клептократ мешает развивать экологичный струнный транспорт – скайвэй.

Замораживая реальные перемены, которых требуют объективные законы развития, клептократы ведут к катастрофе. Система, остановившаяся в развитии, неизбежно загнивает и умирает и потому клептократия обречена.

Когда начинаются перемены? Революция как технология

Когда начинаются перемены? Отбросим бессмысленную ленинскую формулировку: когда «низы не хотят, а верхи не могут». Отбросим мечту лидеров оппозиционных движений – вывести на улицу миллион. Вывели. И что?

Перемены начинаются, когда

значительная часть общества ощущает, что далее «так жить нельзя», создана альтернатива существующему порядку в виде триады: новой идеологии, новой цели (парадигмы существования), новой структуры общества и власти, появились носители этой триады, созданы материальные возможности для их действий.

Никогда в обозримой истории революция не была спонтанным действием масс. Недовольство масс создаёт лишь фон для перемен. Сами перемены – это технология, которую разрабатывают и реализуют малые группы квалифицированных талантливых людей.

В любом обществе есть такие группы, которые понимают, что надо менять, знают механизмы изменений и их цель. Это – естественный политический класс нации. Если бы он смог свои планы реализовать, он создавал бы меритократию, которая обеспечивала бы нормальное развитие общества.

Однако столетиями стремление масс к позитивным переменам и действия национального политического класса брали под контроль мировые паразитарные структуры, используя свой финансовый, медийный и административный ресурс (репрессивный аппарат). Клептократы формулировали новую идеологию и новую цель правдиво, так как хотели массы – народовластие, демократия. Но никогда этого не исполняли. Народу внушали, что он всё желаемое получит, если послушается кукловода. И народ слушался и якобы во имя светлой цели убивал братьев, разрушал свою страну. А кукловоды блокировали или убивали национальный политический класс, затмевали его имитационными «революционными» движениями, которые сами создавали и финансировали. Так клептократ создавал нужную ему структуру общества, оставляя под новым названием (монархия, социализм, демократия) по сути неизменной толпо-элитарную модель, где паразит был наверху, а труженик-творец попадал в положение эксплуатируемого раба.

Такой алгоритм неизменно воспроизводился при всех революциях, реформах, «перестройках» последнего тысячелетия, оставляя у власти всё ту же паразитарную элиту. Технологии революций создавали политтехнологи клептократии. И все революция приводили к одному – к усилению власти клептократов.

Это позволяет клептократии внушать массам мысль, что бороться бесполезно, ибо борьба оставит их положение неизменным или даже ухудшит его.

Грядущей революции предстоит ликвидировать власть влептократов. В строго научной формулировке – в мире вызревает контрреволюция.

Россия накануне новой антифеодальной революции

http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4002&Itemid=36

И создать оригинальную технологию этой невиданной контрреволюции уже создают никому неизвестные пока мужчины и женщины, мальчики и девочки. Их немного, но они умны, талантливы, смелы. И они хотят жить, а не гнить.

Попытки создания меритократии

Итого, в чём принципиальное отличие клептократии от меритократии?

Клептократия – власть дегенератов – действует против всего человечества, против объективных законов времени, законов развития, против законов Природы, уродуя её «под себя».

Меритократия – власть умных – выстраивает жизнь человеческого сообщества на благо каждого трудящегося человека (не паразита), согласует жизнь человечества с естественными законами развития, обеспечивает коэволюцию (совместное развитие) Природы и человека.

Человечество ищет альтернативу умирающей системе клептократии. По всему миру возникают зародыши меритократии – власти достойных.

Венесуэла. Великая индейская цивилизации, которую не смогли уничтожить банды европейских завоевателей, подарила миру Уго Чавеса. Он ущемил нефтяных олигархов, он переселял людей их трущоб – фавелл в благоустроенные дома, он дал массам бесплатное образование и медицину, он чистил нефтяные болота Амазонки…

Белоруссия. Великая славянская цивилизация дала миру Александра Лукашенко. Он не допустил появления в Беларуси грабителей-олигархов, он сохранил промышленность и не забросил, как Россия, колхозные поля. Он сохранил бесплатную медицину и образование, он субсидирует жильё для семей с детьми, он привёл в идеальный порядок дороги, сёла, города. Он не допустил уничтожения своих лесов и водоёмов.

Однако, меритократия – это не один достойный политик, а система, команда.

Новороссия – полигон меритократии. Новороссия – это попытка построения власти, составленной из лучших людей, избранных народом, работающих для народа, т.е. создание меритократии. Человечество должно осознать, что оно вступает в новую эпоху и старая модель социально-экономического развития потеряла свою эффективность. Быстрое возвышение во власть вчера ещё никому не известных талантливых людей, поднятых экстремальными обстоятельствами – один из возможных механизмов формирования меритократических элит. Почему многих из них убили? Потому что это были, в общем, простые ребята, которые полагали, что враг перед ними – со стороны Киева, а за спиной надёжный друг – Россия. Но водораздел проходит сегодня не по государственным границам. Да, многие русские – на стороне ДНР и ЛНР, но клептократическое руководство РФ боится создающейся народной власти, опасной для олигархического режима.

Новоросии сегодня остро нужны не только умеющие стрелять, но и серьёзные аналитики. Там варится очень сложная каша и разрулить ситуацию там можно вообще без выстрелов. К примеру, АТО движется на российских ГСМ, на русской нефти. Возможно, в России найдутся не лицемерные чиновники и депутаты, клянущиеся в телеэфире в любви к умирающим жителям Донбасса, а честные и умные люди, которые строго в рамках закона сумеют сыграть на нефтяной и газовой трубе, чтобы обездвижить киевскую клептократиюи тем помешать ей убивать Новороссию.

Новороссия – это полигон обкатки политической системы будущего. А убийство прославленных командиров играет против клептократов Киева, Москвы, Вашингтона, Берлина… Люди перестают надеяться на героев, начинают надеяться на себя. Похороны Гиви показали – в Донбассе появились тысячи Гиви, Моторолл, Бедновых, Мозговых…

Сетевая меритократия

Человечество вступило в новую эпоху: сегодня мы имеем сетевое общество, сетевые войны, сетевую власть. Появилось и понятие «сетевая меритократия».

Способна ли Россия сохранить суверенитет? Глава 5. Россия как сетевое государство

http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=11021&Itemid=35

Цитата из главы 6, которая будет опубликована на сайте «За науку»:

«Статус эксперта, в отличие от традиционного понимания персональной меритократии, могут иметь сетевые структуры. В этом случае доверие и поддержка сетей позволяют экспертам высказываться как от имени сетевых структур, так и в целом от имени народа. Гражданское общество может развиваться не путем опоры на группы политического давления и судебные инстанции, а через создание горизонтальных сетевых децентрализованных структур, основанных на идейном фундаменте, на духе единения, сетевой идентичности. Отсутствие централизованных иерархий в сетевых структурах ведёт к реальной возможности каждого влиять на принимаемые решения. Горизонтальные сетевые структуры, могут составить основу гражданского общества, которое постоянно взаимодействует (сотрудничает) с иерархическими властными структурами, помогая им в решении многообразных социальных и политических задач. В то же время горизонтальная сеть способна к эффективному противоборству с властными структурами, если последние принимают социально неадекватные, антидемократические решения».

В Интернет-сообщество, в соцсети ушла сегодня наиболее передовая, молодая, квалифицированная, мыслящая часть общества, оставляя лживое примитивное телевидение социальному арьергарду. Сетевые сообщества постепенно вытесняют устаревшие архаичные партии, фронты, движения, существующие только ради обеспечения их лидеров и имитации демократии.

Сеть конкурирует с властными ресурсами – прессой, радио, ТВ в информировании и, в особенности, в анализе событий, их движущих сил.

Сеть успешно создаёт экспертные сообщества, которые солидарно вырабатывают позицию, реалистичную и правдивую, а потому отличающуюся от лживой позиции правящих сил.

Сеть выработала альтернативную идеологию будущего мироустройства: цивилизация природосоответствия. И неважно, что клептократы не хотят её замечать и упорно бормочут что-то про рост ВВП.

Сеть создаёт коллективный разум, способный вывести человечество на правильную дорогу.

Сеть учится выводить сетевых активистов в реальный мир. Один из примеров – международный политический песенный флэшмоб, протестующий против русофобии.

Песня против Беловежского сговора. Зимний солнцеворот

http://www.kramola.info/blogs/rusy/pesnya-protiv-belovezhskogo-sgovora

Сегодня сетевое сообщество выходит петь, завтра оно создаст единый сетевой парламент России-Белоруссии-Украины.

Сетевые элиты создают новые технологии перехвата общественной инициативы, по сути власти, при этом не нарушая закон, не подставляясь под репрессии. Они действуют в точном соответствии с советом старого мудрого китайца.

«Кто умеет вести войну, покоряет чужую армию, не сражаясь; берёт чужие крепости, не осаждая,

сокрушает чужое государство, не держа свое войско долго. Он обязательно сохраняет всё в целости и этим оспаривает власть в Поднебесной. Поэтому и можно не притупляя оружие иметь выгоду: это и есть правило стратегического нападения»

Сунь-цзы «Искусство войны»

Вот такой пример перехвата инициативы – от 11.01. 2017 года.

Хакеры взломали сайт мирового правительства

http://www.b17.ru/blog/54296/

Хакерская группа Anonymous взломала сайт Бильдербергского Клуба, в рамках которого с 1954 года проходят тайные заседания фактически Мирового Правительства, представляющего политическую, финансовую и бизнес-элиту Западного мира. Это президенты, короли, принцы, канцлеры, премьер-министры, известные политики, ведущие банкиры и руководители крупнейших ТНК (383 человека, третья часть из которых американцы). Главной задачей клуба является создание нового мирового порядка.

На встречи бильдербергов не допускаются посторонние, там отсутствует пресса. Отчёты о проведённых встречах, об обсуждаемых вопросах и принятых решениях не публикуются. На собраниях группы запрещено вести видео- и аудиозапись; запрещено делать заявления для прессы и разглашать содержание дискуссий. Но против атаки хакеров столь закрытый клуб оказался бессилен.

В результате стало известно, что Бильдербергский клуб запланировал на декабрь 2016 – январь 2017 года крупномасштабную атаку на Россию, которая включает в себя:

1.информационное давление по всему миру для усиления негативного образа России,

2.осуществление секретных провокаций, способных нанести значительный и даже невосполнимый вред государству и его руководству,

3.активизация действий террористических или враждебных России сил,

4.массированные кибератаки на государственные и некоторые частные структуры.

Члены Бильдербергского клуба в июне прошлого года поддержали избрание Президентом США Хиллари Клинтон и по этой причине торопились оказать максимальное давление на Россию до инаугурации Трампа. Но план всесильных бильдебергов лопнул.

Группа Anonymous разместила на сайте Бильдербергского клуба послание:

«Дорогие члены Билдерберга, отныне каждый из вас имеет в своем распоряжении один год для того, чтобы начать работать на благо людей, а не самих себя. Каждая тема, которую вы обсуждаете на своих сверхсекретных встречах отныне должна служить на пользу всем народам Земли, а не группе людей X или группе людей Y. В противном случае, мы всех вас найдем и взломаем».

В ряду таких оригинальных технологий перехвата инициативы и атака пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, которые разыграли члена палаты представителей конгресса США от штата Калифорния Максин Уотерс, которая ранее обвинила РФ в наступлении на Корею (может перепутала с Крымом?).

http://izvestia.ru/news/664608#ixzz4Ye7l39i3

Невежество государственной дамы ребята использовали с блеском. Они позвонили ей от имени премьера Украины Гройсмана и предложили наложить новые санкции на Россию за её вмешательство во внутреннюю политику Лимпопо, где русские хакеры атаковали серверы во время выборов и установили режим своей марионетки Айболита.

Дама-сенатор не только не разоблачила пранкеров, но вела с ними беседу, пыталась выяснить, кто помогает Кремлю устраивать хакерские атаки, которые повлияли на выборы в Лимпопо.

«Я не знаю, сколько там (в Лимпопо) людей из наших разведывательных ведомств, но я узнаю, и мы выпустим заявление по поводу вмешательства», – заявила Уотерс, отнимая лавры у знаменитой Джейн Псаки, представительницы Госдепа, которая собиралась подвести американский флот к берегам Белоруссии.

В заключении государственная деятельница заверила, что США не допустят ослабления санкционного режима и выразила горячее желание лично встретиться с авторами столь полезной информации. Ей важно усилить санкций против России, хотя бы и с помощью Лимпопо.

Если такое «лимпопо» руководит мировой политикой, что же удивительного, что мир умирает?

Однажды авторы остроумных нетривиальных технологий должны стать властью России. Задача всех народов – сделать сетевые элиты реальной властью на планете. А перебить и пересажать их всех невозможно, ибо Сеть – надёжнейшая конструкция с высокой степенью резервирования.

Элиты, избранные Природой

Глобальные элиты, которые непременно надо поднять во власть, это экологи-волонтёры – спасатели Природы. Их много по всему миру. Только один пример.

Антиникелевое движение Хопра демонстрирует выдающуюся стойкость, упорство, выживаемость, героически сражаясь уже четвертый год с олигархами и властью против убийства уникальных чернозёмов добычей никеля.

Обращение схода казаков Дона к народу России, как к высшему органу власти, по экологической ситуации на Дону 21 января 2017года

http://kazak-center.ru/news/obrashhenie_skhoda_kazakov_dona_k_narodu_rossii/2017-01-23-325

Мудрые государственники писали этот текст.

«Мы отстаиваем интересы России и её народа, защищаем право граждан на нормальные условия проживания и надлежащую окружающую среду, чистые реки и воздух, выступаем за сохранение русских чернозёмов для ныне живущих и будущих поколений, за продовольственную безопасность и эффективное развитие сельского хозяйства в традиционно аграрных регионах.

Мы твердо верим, что народ не допустит реализации этого варварского проекта по развитию совершенно чуждой и вредоносной, нелепой для данной местности горнодобывающей отрасли».

Казаки предупреждают.

«Последствиями такого отношения к природе станет неизбежное и страшное эхо, которое аукнется совсем скоро. Центр России начнёт вымирать от экологической катастрофы».

Да разве олигарху и чиновнику объяснишь, что такое экологическая катастрофа?

Сто четыре тысячи подписей против добычи никеля отправлены президенту РФ. Анализы воды из колодцев, отравленных разведывательным бурением, легли на столы чиновников. Власть слепа, глуха, безмолвна. А зачем ей народ? Вот никель нужен. Его можно продать и построить виллу где-нибудь на морском побережье подальше от Воронежа. Но побережья уходят под воду.

Да разве олигарху про глобальное потепление объяснишь?

Народу Прихопёрья доказали – обращаться к власти, включая Президента, бесполезно. Этот механизм не работает. Значит, они будут искать другой механизм зашиты своей Земли.

«Уже приговорённых невозможно запугать ни арестами, ни даже физическим устранением. Люди, и в первую очередь мы, казаки, готовы до самого конца отстаивать своё право и право своих потомков на жизнь. До победного конца. Ни аресты, ни возможная ликвидация активных участников, не остановит протест, поскольку на место выбывших всегда встанут новые казаки. Уйдем мы – на наше место придут наши дети, а потом и внуки».

Сотни тысяч бойцов антиникелевого движения – это элиты, избранные самой Природой.

И надо поднимать их во власть Воронежской области, всей России., поднимать безо всяких лукавых выборов, где всегда побеждает худший. Надо найти такую технологию, такой алгоритм.

Потому что если люди не смогут такой алгоритм найти, его найдёт Земля. Ей явно надоели люди, не умеющие справляться с клептократией – землеубийцей.

Печалемор и квантовый скачок. Сделай сам!

Жизнь в России и по всему миру день ото дня ужаснее. Вертикальные лифты просто забетонированы. Наверху только клептократ. Клептократ как гниющий труп держит за горло живую жизнь, не даёт ей двигаться, дышать.

От безысходности Россия хлещет что попало вплоть до боярышника на метаноле. В России печалемор – так объясняют сверхсмертность психологи и говорят про массовое психоэмоциональное выгорание народа.

Просто в воздухе висит: Изменить ничего нельзя!

Или можно? Ты сам-то пробовал?

«Какой смысл из-за прихотей "рефлексирующей интеллигенции" подставлять спину под удар полицейских дубинок. Ну, придут они к власти, чем ИХ власть будет лучше? Конечно, у власти ИМ будет лучше, а нам-то что с того? Нам-то всё равно на даче картошку копать».

Форум «Спусковой крючок перемен»

http://www.kramola.info/blogs/metody-genocida/spuskovoy-kryuchok-peremen

Это пишет убогий трус, который ничего кроме копки картошки делать не пробовал.

Но лучшие люди России и мира ищут путь перемен. Если не сработают классические политтехнологии, они принесут в политику квантовые, туннельные переходы.

Соцсети, хакеры, пранкеры создадут свою сетевую власть, которая однажды выйдет в реал.

Если клептократия доведёт до большой войны или экологической катастрофы, придётся утверждать меритократию явочным порядком, по законам военного времени. И по горло в крови.

Может, лучше загодя слезть с дивана и с картофельных грядок и попробовать изменить что-то к лучшему собственными силами. Самому. Рвануться к звёздам из клетки, устроенной для людей клептократами.

Людмила Фионова