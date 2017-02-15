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12 городов, которые откажутся от автомобилей

09:49. 15 февраля 2017 Просмотров - 202 Нет комментариев Опубликовал:

По всему миру начинают запрещать въезд автомобилей в центр городов. В конце прошлого года мэр Мадрида Мануэла Кармена заявила, что запретит проезд по главной авеню столицы. Исключение сделают только для автобусов, такси и байков. Испанский мегаполис – не единственный город, решившийся на такой шаг.

12 городов, которые откажутся от автомобилей
Эксперты и политики во всем мире предпринимают мозговой экологический штурм. Цель – создать больше пространства для пешеходов и снизить выбросы выхлопных газов. Мы расскажем о 12 городах мира, планирующих избавиться от автомобилей.
 
12 городов, которые откажутся от автомобилей

Осло запретит автомобили к 2019 году

Осло планирует окончательно запретить въезд всех автомобилей в центр города к 2019 году. Еще через шесть лет запрет вступит в силу по всей Норвегии. Власти норвежской столицы намерены инвестировать в общественный транспорт и заменить 35 миль дорог, где ранее доминировали автомобили, велосипедными дорожками.

«Обнадеживает тот факт, что Осло так быстро продвигается вперед, и я думаю, что всех вдохновит успех этого проекта» – говорит Пол Уайт, исполнительный директор организации «Транспортные альтернативы». Эта организация поддерживает велосипедистов и требует освободить города от автомобилей.

В Мадриде запланирован еще более серьезный запрет

Мадрид планирует запретить автомобили в центре на площади 500 акров(около 2 млн кв м). Это должно произойти к 2020 году. Урбанисты сейчас заняты вопросами реорганизации 24 самых оживленных улиц, на которых пешеходам отдадут предпочтение.

12 городов, которые откажутся от автомобилей

Инициатива является частью городского «плана устойчивой мобильности». Она призвана сократить ежедневное использование автомобиля с 29% до 23%. Водители, которые игнорируют новые правила, будут платить штраф, минимум $100. Водители автомобилей, наиболее загрязняющих окружающую среду, будут платить большие суммы за парковку.
«Мы считаем, что независимо от Генерального плана по развитию города, многое можно сделать сегодня. Нужна политическая воля», – говорят местные активисты

Чэнду: в любую точку за 15 минут или меньше.

Чикагские архитекторы Эдриан Смит и Гордон Гилл разработали новый жилой район для китайского города Чэнду. Планировка устроена так, что жителям легче ходить пешком, чем ездить на авто.

Улицы спроектированы особым образом: в любую точку квартала можно попасть за 15 минут ходьбы.
Чэнду пока не планирует полностью запрещать автомобили. Однако транспортные средства смогут воспользоваться только половиной городских дорог в будущем.

В Гамбурге проще не садиться за руль

Немецкий город планирует сделать пешеходные и велосипедные дорожки доминирующим видом транспорта. В течение следующих двух десятилетий Гамбург уменьшит количество автомобилей. В некоторые районы смогут попасть исключительно пешеходы и велосипедисты.

12 городов, которые откажутся от автомобилей

Проект называется «Gruenes netz», – «Зеленая сеть». Это связанные пространства, куда люди смогут попасть без автомобилей. К 2035 году сеть будет охватывать 40% территории Гамбурга, включая в себя парки, детские площадки, спортивные поля и кладбища.

Велосипеды правят бал на дорогах Копенгагена

Сейчас более половины населения Копенгагена ежедневно едет на работу на велосипеде. Это произошло благодаря усилиям городским властей, которые вводили пешеходные зоны, начиная с 1960-х. Датская столица теперь может похвастаться более чем 200 милями велосипедных дорожек. Здесь один из самых низких показателей владения автомобилем в Европе.

12 городов, которые откажутся от автомобилей

Очередная цель – создание веломагистрали, которая охватит окрестности города. Первый из 28 запланированных маршрутов открыли в 2014 году. Еще 11 будут завершены к концу 2018. Город также обещает полностью перейти на биотопливо и стать углерод-нейтральным к 2025 году.

Париж запретит дизельные автомобили и удвоит
количество велосипедных дорожек

В 2014 году Париж на один день запретил движение автомобилей с четными номерами. Загрязнение города при этом сократилось на 30%.

С июля 2016 года всем автомобилям, выпущенным до 1997 года, запретят въезжать в центр города по будням. Если они это сделают, они будут оштрафованы. В выходные дни поездки разрешат всем.

12 городов, которые откажутся от автомобилей

Мэр Парижа говорит, что столица также планирует удвоить свою сеть велосипедных дорожек и к 2020 году ограничить движение на некоторых улицах, разрешив проезд только электромобилям. Город продолжает бороться с автомобильными выхлопами, объявляя дни, свободные от автомобилей.

Афины присоединяются к запрету на дизель

В декабре 2016 Афины объявили, что запретят въезд дизельных авто в центр города к 2025 году.
Инициатива станет попыткой улучшить качество воздуха. Афины уже ограничивают въезд дизельного транспорта в центр в определенные дни, основываясь на госномерах. но мэр Афин Йоргос Каминис говорит, что его цель заключается в том, чтобы в итоге убрать все автомобили из центрального района.

Лондон будет взимать плату за пробки

Как и Париж, Лондон введет запрет на дизельных автомобилей к 2020 году. Так обещает местный мэр. В настоящее время город дестимулирует использование дизельных двигателей. В некоторых районах города берут $12,5 в день с дизельных автомобилей, которые въезжают сюда в часы пик.
«Лондон уже говорит о зонах со сверхнизким уровнем выбросов, о запрещении всех видов дизельных транспортных средств. Вероятно, они будут полностью запрещены, как это сделано в Париже», – говорит активист Стивен Джозеф.

Брюссель. Особенности крупнейшей пешеходной зоны в Европе

Большинство улиц, которые окружают городскую площадь Брюсселя, фондовую биржу и Рю Нев (основную торговую улицу) всегда предназначалось только для пешеходов. Город занимает второе в Европе место по величине территории, свободной от автомобилей. Уступает бельгийская столица только Копенгагену.

В 2002 году Брюссель объявил свою первую «Неделю мобильности», которая была призвана поощрять пользование общественным транспортом и отказываться от частного. В сентябре этого года на один день будет запрещен въезд в центр города всем автомобилям.

12 городов, которые откажутся от автомобилей

Город ищет новые способы расширить зону, свободную от автомобилей. Одно из предложений – превратить популярный большой бульвар в пешеходную зону. Брюссель также объявил, что дизельные автомобили, произведенные до 1998 года, будут запрещены, начиная с 2018-го.

Мехико надеется запретить въезд в центр двум миллионам автомобилей

В апреле 2016 власти Мехико-Сити решили запретить части автомобилей въезжать в центр города. Запрет действует два будних дня в неделю и две субботы в месяц. Каким автомобилям можно въезжать в конкретный день определяется с помощью специальной системы, основанной на ротации автомобильных номеров.

По данным Associated Press, данная политика применяется почти к двум миллионам автомобилей и помогает справиться с городским смогом.

Ванкувер: больше уличного пространства для велосипедов и пешеходов

Пока остальные города вводят запреты на автомобили, Ванкувер идет своим путем. Здесь вынуждают ездить на общественном транспорте все большее число жителей.

Согласно данным Citylab, в 2015 году люди в Ванкувере половину всех поездок сделали пешком, на велосипеде, автобусе или в метро. Это значительно больше, чем в любом городе США сопоставимого размера, в том числе Филадельфии (27%) и Сиэтле (21%).

Кром того, ежегодно в городе проходят «безавтомобильные» дни. В июне автомобилистам запрещают въезжать в жилые кварталы, на освободившихся улицах проводят фестивали.

Нью-Йорк: автомобильный трафик понемногу сокращается

Хотя Нью-Йорк не планирует в ближайшее время запрещать автомобили, в городе растет количество пешеходных зон, а также доля велосипеда, метро и автобуса в транспортной составляющей.
В популярных районах делают постоянные пешеходные зоны. Например, в Таймс-сквер, Мэдисон и Мэдисон-сквер-парк.

В прошлом августе 300 тысяч человек смогли воспользоваться Летними улицами. Это ежегодный праздник публичного пешеходного пространства. По субботам движение автомобилей запрещают: в центре мегаполиса можно играть, бегать, ездить на велосипеде или просто прогуливаться.
Движение «Транспортные альтернативы» также надеется поработать с городом для создания большего количества пешеходных площадей. Активисты отмечают, что градостроители и урбанисты больше не пытаются оптимизировать город Нью-Йорк для водителей.

«Города идут к пониманию того, что им необходимо качнуть маятник в другую сторону», – считают экологи и общественные активисты.

Москва……..

12 городов, которые откажутся от автомобилей

Источник: nnm.me

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