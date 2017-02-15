12 городов, которые откажутся от автомобилей

По всему миру начинают запрещать въезд автомобилей в центр городов. В конце прошлого года мэр Мадрида Мануэла Кармена заявила, что запретит проезд по главной авеню столицы. Исключение сделают только для автобусов, такси и байков. Испанский мегаполис – не единственный город, решившийся на такой шаг.

Эксперты и политики во всем мире предпринимают мозговой экологический штурм. Цель – создать больше пространства для пешеходов и снизить выбросы выхлопных газов. Мы расскажем о 12 городах мира, планирующих избавиться от автомобилей.

Осло запретит автомобили к 2019 году

Осло планирует окончательно запретить въезд всех автомобилей в центр города к 2019 году. Еще через шесть лет запрет вступит в силу по всей Норвегии. Власти норвежской столицы намерены инвестировать в общественный транспорт и заменить 35 миль дорог, где ранее доминировали автомобили, велосипедными дорожками.

«Обнадеживает тот факт, что Осло так быстро продвигается вперед, и я думаю, что всех вдохновит успех этого проекта» – говорит Пол Уайт, исполнительный директор организации «Транспортные альтернативы». Эта организация поддерживает велосипедистов и требует освободить города от автомобилей.

В Мадриде запланирован еще более серьезный запрет

Мадрид планирует запретить автомобили в центре на площади 500 акров(около 2 млн кв м). Это должно произойти к 2020 году. Урбанисты сейчас заняты вопросами реорганизации 24 самых оживленных улиц, на которых пешеходам отдадут предпочтение.

Инициатива является частью городского «плана устойчивой мобильности». Она призвана сократить ежедневное использование автомобиля с 29% до 23%. Водители, которые игнорируют новые правила, будут платить штраф, минимум $100. Водители автомобилей, наиболее загрязняющих окружающую среду, будут платить большие суммы за парковку.

«Мы считаем, что независимо от Генерального плана по развитию города, многое можно сделать сегодня. Нужна политическая воля», – говорят местные активисты

Чэнду: в любую точку за 15 минут или меньше.

Чикагские архитекторы Эдриан Смит и Гордон Гилл разработали новый жилой район для китайского города Чэнду. Планировка устроена так, что жителям легче ходить пешком, чем ездить на авто.

Улицы спроектированы особым образом: в любую точку квартала можно попасть за 15 минут ходьбы.

Чэнду пока не планирует полностью запрещать автомобили. Однако транспортные средства смогут воспользоваться только половиной городских дорог в будущем.

В Гамбурге проще не садиться за руль

Немецкий город планирует сделать пешеходные и велосипедные дорожки доминирующим видом транспорта. В течение следующих двух десятилетий Гамбург уменьшит количество автомобилей. В некоторые районы смогут попасть исключительно пешеходы и велосипедисты.

Проект называется «Gruenes netz», – «Зеленая сеть». Это связанные пространства, куда люди смогут попасть без автомобилей. К 2035 году сеть будет охватывать 40% территории Гамбурга, включая в себя парки, детские площадки, спортивные поля и кладбища.

Велосипеды правят бал на дорогах Копенгагена

Сейчас более половины населения Копенгагена ежедневно едет на работу на велосипеде. Это произошло благодаря усилиям городским властей, которые вводили пешеходные зоны, начиная с 1960-х. Датская столица теперь может похвастаться более чем 200 милями велосипедных дорожек. Здесь один из самых низких показателей владения автомобилем в Европе.

Очередная цель – создание веломагистрали, которая охватит окрестности города. Первый из 28 запланированных маршрутов открыли в 2014 году. Еще 11 будут завершены к концу 2018. Город также обещает полностью перейти на биотопливо и стать углерод-нейтральным к 2025 году.

Париж запретит дизельные автомобили и удвоит

количество велосипедных дорожек

В 2014 году Париж на один день запретил движение автомобилей с четными номерами. Загрязнение города при этом сократилось на 30%.

С июля 2016 года всем автомобилям, выпущенным до 1997 года, запретят въезжать в центр города по будням. Если они это сделают, они будут оштрафованы. В выходные дни поездки разрешат всем.

Мэр Парижа говорит, что столица также планирует удвоить свою сеть велосипедных дорожек и к 2020 году ограничить движение на некоторых улицах, разрешив проезд только электромобилям. Город продолжает бороться с автомобильными выхлопами, объявляя дни, свободные от автомобилей.

Афины присоединяются к запрету на дизель

В декабре 2016 Афины объявили, что запретят въезд дизельных авто в центр города к 2025 году.

Инициатива станет попыткой улучшить качество воздуха. Афины уже ограничивают въезд дизельного транспорта в центр в определенные дни, основываясь на госномерах. но мэр Афин Йоргос Каминис говорит, что его цель заключается в том, чтобы в итоге убрать все автомобили из центрального района.

Лондон будет взимать плату за пробки

Как и Париж, Лондон введет запрет на дизельных автомобилей к 2020 году. Так обещает местный мэр. В настоящее время город дестимулирует использование дизельных двигателей. В некоторых районах города берут $12,5 в день с дизельных автомобилей, которые въезжают сюда в часы пик.

«Лондон уже говорит о зонах со сверхнизким уровнем выбросов, о запрещении всех видов дизельных транспортных средств. Вероятно, они будут полностью запрещены, как это сделано в Париже», – говорит активист Стивен Джозеф.

Брюссель. Особенности крупнейшей пешеходной зоны в Европе

Большинство улиц, которые окружают городскую площадь Брюсселя, фондовую биржу и Рю Нев (основную торговую улицу) всегда предназначалось только для пешеходов. Город занимает второе в Европе место по величине территории, свободной от автомобилей. Уступает бельгийская столица только Копенгагену.

В 2002 году Брюссель объявил свою первую «Неделю мобильности», которая была призвана поощрять пользование общественным транспортом и отказываться от частного. В сентябре этого года на один день будет запрещен въезд в центр города всем автомобилям.

Город ищет новые способы расширить зону, свободную от автомобилей. Одно из предложений – превратить популярный большой бульвар в пешеходную зону. Брюссель также объявил, что дизельные автомобили, произведенные до 1998 года, будут запрещены, начиная с 2018-го.

Мехико надеется запретить въезд в центр двум миллионам автомобилей

В апреле 2016 власти Мехико-Сити решили запретить части автомобилей въезжать в центр города. Запрет действует два будних дня в неделю и две субботы в месяц. Каким автомобилям можно въезжать в конкретный день определяется с помощью специальной системы, основанной на ротации автомобильных номеров.

По данным Associated Press, данная политика применяется почти к двум миллионам автомобилей и помогает справиться с городским смогом.

Ванкувер: больше уличного пространства для велосипедов и пешеходов

Пока остальные города вводят запреты на автомобили, Ванкувер идет своим путем. Здесь вынуждают ездить на общественном транспорте все большее число жителей.

Согласно данным Citylab, в 2015 году люди в Ванкувере половину всех поездок сделали пешком, на велосипеде, автобусе или в метро. Это значительно больше, чем в любом городе США сопоставимого размера, в том числе Филадельфии (27%) и Сиэтле (21%).

Кром того, ежегодно в городе проходят «безавтомобильные» дни. В июне автомобилистам запрещают въезжать в жилые кварталы, на освободившихся улицах проводят фестивали.

Нью-Йорк: автомобильный трафик понемногу сокращается

Хотя Нью-Йорк не планирует в ближайшее время запрещать автомобили, в городе растет количество пешеходных зон, а также доля велосипеда, метро и автобуса в транспортной составляющей.

В популярных районах делают постоянные пешеходные зоны. Например, в Таймс-сквер, Мэдисон и Мэдисон-сквер-парк.

В прошлом августе 300 тысяч человек смогли воспользоваться Летними улицами. Это ежегодный праздник публичного пешеходного пространства. По субботам движение автомобилей запрещают: в центре мегаполиса можно играть, бегать, ездить на велосипеде или просто прогуливаться.

Движение «Транспортные альтернативы» также надеется поработать с городом для создания большего количества пешеходных площадей. Активисты отмечают, что градостроители и урбанисты больше не пытаются оптимизировать город Нью-Йорк для водителей.

«Города идут к пониманию того, что им необходимо качнуть маятник в другую сторону», – считают экологи и общественные активисты.

Москва……..

Источник: nnm.me