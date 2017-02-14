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Запредельное скотство: Минфин предлагает освободить сотрудников ЦБ от уголовной ответственности за принятые решения

13:26. 14 февраля 2017 Просмотров - 142 5 коммент. Опубликовал:

Запредельное скотство: Минфин предлагает освободить сотрудников ЦБ от уголовной ответственности за принятые решения

Минфин внес поправки в положение о ЦБ и закон о страховании вкладов поправки, в соответствии с которыми сотрудники этих ведомств не могут быть привлечены к ответственности за принятые решения. 

Лишиться иммунитета они могут лишь в случае злоупотребления должностными полномочиями или коррупционных преступлений, пишет газета «Ведомости».

Речь идет об освобождении от судебного преследовании руководителей Банка России, глав департаментов, генерального инспектора, статс-секретаря, главы аппарата и руководителя пресс-службы. В отношении сотрудников АСВ список пока не определен, указывает издание.

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев объяснил, что работники АСВ и ЦБ принимают решения в рамках процедур по банкротству и ликвидации банков. Некоторые из них лица из числа собственников рухнувших банков могут посчитать неверными. Предлагаемые поправки должны гарантировать защиту служащих от ответственности за непреднамеренные ошибки при принятии решений, оградить их от необоснованных преследований и способствовать беспрепятственной деятельности.

Партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный указал изданию, что «решения ЦБ нередко вызывают недовольство банкиров и других участников рынка». При этом Банк России «использует мотивированное суждение, которое может идти вразрез с пониманием того или иного участника рынка». По словам Тертычного, недовольные могут пожаловаться в прокуратуру, однако новый законопроект выведет ЦБ из-под прокурорского надзора.
 

* * *

Сергей Колясников(zergulio):
 

Хорошее начало.

 

Думаю, депутатов Госдумы тоже надо освободить от судебного преследования. Они ведь тоже принимают решения, с которыми не согласны многие миллионы граждан РФ.

Запредельное скотство - вот чем я считаю эту инициативу. "Телефонного правосудия" им уже мало. Открыто хотят себя царями над холопами поставить.

П.С.: « - ..а разве так можно было?». А если серьёзно, зачем будоражить народ подобными решениями, доводя его до состояния после которого совершается самосуд?
 

Запредельное скотство: Минфин предлагает освободить сотрудников ЦБ от уголовной ответственности за принятые решения
 
 
http://publikatsii.ru/ekonomika-i-biznes/10984-zapredelnoe-skotstvo-minfin-predlagaet-osvobodit-sotrudnikov-cb-ot-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-prinyatye-resheniya.html
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5 коммент.»

  • 461 421
    Шах Темир 14 февраля 2017 в 13:44 Ссылка Пометить
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    Пятая колонна хочет дипломатическую неприкосновенность и они правы они же работают на другие государства,судя по принятым решениям.А Россия молчит, в лице тех кто должны защищать ее интересы.Дипломаты,да имеют иммунитет,а
    предатели и тайные враги их обычно в нормальной стране после суда расстреливают.

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  • 11414 7536
    слободан 14 февраля 2017 в 14:07 Ссылка Пометить
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    Опа!!!!
    Почуяли глисты -что противоглистное начали применять!
    начали копошиться и определять ходы отходов…
    Всех глистов -переловить и Продизинфицировать ЦБ РФ – Передать в руки тех -кто будет СПРАВЕДЛИВО делать эммисию (без оглядки на ФРС)

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  • 2439 1921
    Мефодий 14 февраля 2017 в 14:10 Ссылка Пометить
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    НА КОЛ ВСЕХ ПРЕДАТЕЛЕЙ РУСИ

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  • 65 23
    александр 14 февраля 2017 в 14:12 Ссылка Пометить
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    Блудодействия Минфина,только за эту поправку,-приравнивать к измене Родины!

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  • 0 0
    александр 14 февраля 2017 в 15:21 Ссылка Пометить
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    Эти мрази друг для друга законы пишут. Что бы успели смыться из страны. У них все давно за бугром. Здесь они только воруют и обдирают население.

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