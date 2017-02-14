Запредельное скотство: Минфин предлагает освободить сотрудников ЦБ от уголовной ответственности за принятые решения

Минфин внес поправки в положение о ЦБ и закон о страховании вкладов поправки, в соответствии с которыми сотрудники этих ведомств не могут быть привлечены к ответственности за принятые решения.

Лишиться иммунитета они могут лишь в случае злоупотребления должностными полномочиями или коррупционных преступлений, пишет газета «Ведомости».

Речь идет об освобождении от судебного преследовании руководителей Банка России, глав департаментов, генерального инспектора, статс-секретаря, главы аппарата и руководителя пресс-службы. В отношении сотрудников АСВ список пока не определен, указывает издание.

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев объяснил, что работники АСВ и ЦБ принимают решения в рамках процедур по банкротству и ликвидации банков. Некоторые из них лица из числа собственников рухнувших банков могут посчитать неверными. Предлагаемые поправки должны гарантировать защиту служащих от ответственности за непреднамеренные ошибки при принятии решений, оградить их от необоснованных преследований и способствовать беспрепятственной деятельности.

Партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный указал изданию, что «решения ЦБ нередко вызывают недовольство банкиров и других участников рынка». При этом Банк России «использует мотивированное суждение, которое может идти вразрез с пониманием того или иного участника рынка». По словам Тертычного, недовольные могут пожаловаться в прокуратуру, однако новый законопроект выведет ЦБ из-под прокурорского надзора.



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Сергей Колясников(zergulio):



Хорошее начало. Думаю, депутатов Госдумы тоже надо освободить от судебного преследования. Они ведь тоже принимают решения, с которыми не согласны многие миллионы граждан РФ. Запредельное скотство - вот чем я считаю эту инициативу. "Телефонного правосудия" им уже мало. Открыто хотят себя царями над холопами поставить.

П.С.: « - ..а разве так можно было?». А если серьёзно, зачем будоражить народ подобными решениями, доводя его до состояния после которого совершается самосуд?



http://publikatsii.ru/ekonomika-i-biznes/10984-zapredelnoe-skotstvo-minfin-predlagaet-osvobodit-sotrudnikov-cb-ot-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-prinyatye-resheniya.html