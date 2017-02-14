Убивая нас мягко – тактика и стратегия информационной войны.

Мы — источник веселья — и скорби рудник,

Мы вместилище скверны — и чистый родник.

Человек — словно в зеркале мир, — многолик,

Он ничтожен — и он же безмерно велик.

Омар Хайям

Предыдущая моя статья, в которой насчитал потери от информационной войны начиная с 1991 года в 50-60 млн человек– имела большой резонанс в сети, собрала более 500 комментариев, на разных площадках.

Тролли в комментариях пытались «оспорить» цифры, но не смогли придумать ни одного хоть сколько вменяемого аргумента. И без меня им отвечали, что цифры «причёсаны», потому как реальные потери значительно больше – скорее всего, в районе 80-100 млн. Это очень и очень большое количество людей.

Вопрос численности населения России – такой же важный вопрос, как и то, что сейчас активно обсуждается в СМИ: санкции, экономический кризис, война в Сирии и в Донбассе, ПРО в восточной Европе, о которых говорят чуть ли не каждый день. Вопрос демографии как-то замалчивается, глушится.

Получается за последние 25 лет в 3 раза больше потерь людей, чем от Второй мировой войны (2МВ). Только победу во 2МВ – мы помним и отмечаем каждый год. А про этих людей как бы и не вспоминают на официальном уровне.

Этих потерь официально не существует – информационная война продолжается, а значит потери будут расти.

Например, Андрей Ильич Фурсов в своих интервью периодически замечает, что для удержания нынешней территории России – нужно 70-80 млн человек минимум. То есть одно такое количество людей, необходимых для удержания текущей территории России – уже потеряно за 25 лет.

В мусульманских странах, за это время население увеличилось на 50-80%, а население Китая и Индии на 20-30%. Что означает, что демографическое давление извне – растёт.

Если предположим в России начнётся экономический рост, на фоне стагнации, спада Европы и США – что случится тогда? Значит часть из миллионов людей, со всего земного шара, которые сейчас стремятся попасть законно или незаконно в Европу и США– будут стремиться попасть в Россию.

Получается, что вместе с экономическим ростом – Россия сразу же получит серьёзный миграционный кризис. И чем выше будущий экономический рост – тем сильнее будет миграционный кризис. Нечто подобное уже происходило начиная с 2004г., с 1998г..

К сожалению, у меня никак не получается увидеть источники ресурсов для будущего роста населения. Для этого нужны условия и средства для жизни среднего класса. Но в России капитализм и отменять его никто не собирается в ближайшие десятки лет. А при капитализме – нет места для среднего класса. Значит, и роста населения – увы, не будет. Но об этом подробнее читайте до конца статью…

Как же так получилось, незаметно за 25 лет потерять 80-100 млн граждан?

Андрей Ильич Фурсов утверждает: чтобы разрушить СССР, на западе его изучали 1200 институтов. Не человек, тут не описка. А институтов – т.е. в каждом институте могли быть десятки или даже сотни человек. Можно не сомневаться, что поведение и психология русских людей были изучены до мелочей.

Это же какое коварство, подлость и раненную голову надо иметь? Сотни тысяч людей годами ходят на работу, получают ЗП и изучают как уничтожить 300 миллионов других людей! Мне кажется, что даже производители оружия лишены такой подлости и коварства – они производят своё оружие в первую очередь для защиты.

Правда, другие эксперты утверждают, что американцы никогда толком русских не понимали и не могли предсказать как русские принимают решение. А относительно внутреннего состояния дел – сильно ошибались под воздействием собственной пропаганды.

В любом случае плюс 50-60 млн граждан России, потерянных за 25 лет – очень бы сейчас пригодились где-то в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

Информационная война – это то, что нейтрализует ядерное оружие. 80-100 млн человек потеряно – кого за это бомбить? Куда стрелять? Непонятно. Люди продолжают гибнуть и ядерное оружие никак не может их защитить.

Давайте рассмотрим стратегические и тактические выстрелы информационной войны. Точки боя – информационных ударов и атак.

Информационное давление — дискредитация самоидентичности, самооценки масс. Дискредитация и фальсификация истории, личностей, событий, достижений успехов, побед. Уничтожение языка, через использование заимствованных слов. Поливание грязью, втаптывайте в грязь ценностей народа. Массовое прививание чувства вины, страха, стыда (как грозился Борис Джонсон – министр иностранных дел Великобритании). К сожалению, именно это считают информационной войной – но я бы сказал, что это не главный фронт ИВ.

Вы скажете, а как же в других странах растёт численность населения?

Может и России так попробовать? Есть 2 способа увеличения численности населения.

Первый — создание среднего класса и условий для его жизни. Как в странах соцлагеря. Что даёт возможность построить высокотехнологичную экономику.

Второй – через безграмотность, нищету, религию, на основе натурального хозяйства или работы за еду. При этом короткая продолжительность жизни зачастую около 40-50 лет. А про технологии можете забыть. Вряд ли Вам понравится такой способ.

Почти во всех странах запада так или иначе, присутствуют все эти пункты и, как следствие падает численность населения. И это рукотворный процесс. Загадочным исключением лет 10-15 была Финляндия. Хотя и там не без грязных хитростей, стимулирующих рождаемость.

Сейчас и финны попали под каток информационной войны: рождаемость резко пошла вниз и находится на самом низком уровне за 150 лет. В 1860-1863гг у них был неурожай, голод и рождаемость сильно упала.

Это в каких психологических условиях сейчас живут люди, что эти условия сравнимы с 3 годами неурожая и голода 150-летней давности?

По мнению профессора Mikä Gissler, если сохранится та же самая тенденция последний финн родится в 2067 году. Сейчас только в Швеции растёт численность населения – в остальных развитых странах рождаемость падает.

Знать глубокие культурные особенности для информационной войны не нужно.

Как вы понимаете из вышеописанного, достаточно знать общие особенности, немного истории, культуру – что доступно любому в интернете. Причём знания о культуре и особенности менталитета народа – будут применяться максимум тактически.

Стратегически, для уничтожения какого-то народа нужно знать общую психологию людей, масс – людьми двигают одни и те же инстинкты, и подсознательные мотивы. Причём, если хотите понять психологию людей, масс – изучайте маркетинг, а не психологию. Эти знания общеизвестны, открыты в интернете, в книгах, доступны в каждой стране.

Например, чтобы сделать человека невротиком – достаточно его критиковать, много и без основания. Придирайтесь постоянно по малейшему поводу и наблюдайте, как у человека постепенно падает самооценка ниже плинтуса, и он теряет желание жить. Аналогично это касается про людей в стрессе, в депрессии, в неврозе, пессимистов.

Лично видел, как одна женщина загнобила до смерти здорового, сильного 44 летнего мужика, водителя.

Сперва он имел неосторожность взболтнуть лишнего. Потом она его периодически гнобила несколько недель. В конце, с треском уволила, пройдясь катком по его самооценке, опустив его как мужика ниже плинтуса. Он уехал домой, переживал неделю. В какой-то вечер перепил. Утром не проснулся. Всё.

Остались жена и двое детей. Какие к ней претензии? Получается «сам дурак». Комар носа не подточит. И если ему суждено было на войне себя показать, думаю, что он бы воевал достойно, как мужчина. Но к такому развороту в социуме он был не готов.

Вы можете возразить, что мужик мелкий попался. Возможно. Но у неё до этого было 2 мужа мини олигарха. Она их тоже загнобила, за пару лет – её чем-то обидели, понимаете ли. И ничего, что мужики выжили в бандитских разборках в начале 90. Эти тоже были мелковаты?

Я тоже попал под каток её гнева на несколько лет – это было жёстко. Она умела словом ударить в самое больное место. Но у меня были знания и поэтому я справился.

Чтобы уничтожить 150 миллионов людей надо делать примерно так же

– поливать грязью всю нацию, историю, личностей, события, достижения, внёсшие вклад в развитие этого общества. Обесценить все прошлые победы. Лишить приличных доходов к существованию. Наплодить бюрократов, которые будут над людьми издеваться.

Создать унизительные визовые и экономические ограничения. Встроить конфликты между различными слоями общества, чтобы сами друг друга гнобили. Поощрять подонков и предателей. Разрушать язык, культуру, образование, социальную защиту, соблюдение прав. Усложнить жизнь, создать проблемы на каждом шагу.

То есть очень многое из того, что вы видите каждый день вокруг себя.

Ну а дальше работают большие числа.

Согласно теории вероятности, если события происходят достаточно много раз, то случайные события перестают быть случайными. Случайность – это для 100 человек или для нескольких тысяч. Но если вопрос касается 150 миллионов, то это уже статистика с динамикой.

Из 100 невротиков, пессимистов или людей в стрессе, депрессии какой-то высокий % людей, рано или поздно:

И если это будет продолжаться достаточно долго – от 150-миллионного населения ничего не останется.

Суперзнаний тут не нужно. Культура и язык не играют особой роли

Это всего лишь невроз – не надо сидеть «с дубиной» над каждым – достаточно усложнить людям жизнь и их мозг начинает глючить, а «крыша» даёт течь, они сами себя гнобят. Усугубляете невроз и цифры растут.

По официальным данным – 70% населения России находится в депрессии. Что это означает? Эти 100 млн людей находятся в зоне риска в первую очередь.

Как же так? Неужели так просто загнобить миллионы людей, которые выдержали тяготы 2МВ, блокадного Ленинграда и Сталинград? Людей, имевших тысячи других достижений? Ну, Россия ещё хорошо держится – смотрите на Прибалтику, Молдавию, Болгарию – там всё в разы хуже.

Это и есть система – а значит самовоспроизводящийся и самоподдерживающий себя процесс. Это значит, что один человек, пускай даже президент России – не сможет его остановить сам, даже силой своей власти. Может как-то ослабить процесс, но не более того.

Помните, как народ ликовал, что Горбачёв снёс железный занавес и начал интеграцию в западный мир? Вся страна подпевала – «Михаил, Михаил – ты построил новый мир». Вся странна искренне верила, в глубине своей душе, да и сейчас многие продолжают верить – что на добро получат в ответ добро. Что если сами никого не трогают, то и их никто трогать не будет.

А что получили в ответ? Жёстко лицом об асфальт реальности, пока не разбились розовые очки. И «процесс» продолжается…

Есть такая притча про кофе, картошку и яйцо – которые поместили в горячую воду.

Картошка из твёрдой превратилась в мягкую. Яйцо из мягкого превратилось в твёрдое. А кофе растворилось и изменило воду, т. е. окружающую среду, придав цвет и аромат.

Общество можно условно разделить на 3 подобные категории людей.

Люди «кофе» способные изменить агрессивную среду и выжить практически в любых условиях – их сильно меньше 1%. Это величайшие представители своего народа: лидеры, ученные, творцы – те, кто меняют ход истории. Они задают уровень и направление.

Люди «яйца» – которые крепчают, когда их бьют. Таких максимум 5%. На их «мозгах», внутренней силе и держится страна. Только они и могут защитить народ или направить его, чтобы дать отпор. Они управляют остальной частью населения. Это бизнесмены, герои, лидеры, трудяги.

Остальные 95% это люди «картошки» – без посторонней помощи – не могут выдержать суровые условия. Те люди, которые нуждаются в поддержке. Они могут быть твёрдыми и выдерживать суровые времена, когда их поддерживают верхние 5%. А сами по себе – нет.

Причём самые нижние 5% — мякнут даже в прекрасных условиях. Такова структура общества в любой стране. Это не звучит обидно – таковы люди. Это не есть хорошо или плохо – это просто надо учитывать в политике государства.

Можно ли это соотношение изменить? Сильных побольше, слабых поменьше?

Да, можно. Поэтому людей, народ надо тянуть вверх – ПОСТОЯННО, даже в хорошие годы! Поддерживать. Вдохновлять. Воспитывать. Обучать. Помогать собраться. Не давать раскиснуть. В некоторой степень пинать. Иногда отшлёпать, устроить встряску.

Поддерживать – в очень широком смысле этого слова. Создать гибкую систему поощрений и наказаний, мотивации. И т.д. …

Каждый спортивный тренер так или иначе это понимает и требует или даже заставляет своих приверженцев делать упражнение до конца и ещё чуть-чуть. Сделать на одно отжимание, подтягивание больше. Пробежать лишний километр. И т. д.

Именно поэтому для того чтобы победить во Второй мировой войне – была запущена мощная пропаганда. Чтобы люди не скисли духом при такой массированной атаке противника в начале войны. Именно поэтому говорят – проигрывает тот, кто опускает первым глаза.

Помните «Алису в зазеркалье»?

Нужно бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте, а чтобы попасть в другое место, нужно бежать вдвое быстрее.

Чтобы численность населения оставалась на месте нужно, прилагать довольно большие усилия, которые можно будет расценить как «бежать со всех ног». А чтобы рождаемость росла – нужно «бежать» в 2 раза быстрее – т. е. прикладывать усилий ещё больше.

Что будет с численностью населения, если бездействовать? Оно будет «бежать вниз со всех ног». А если ещё создавать проблемы населению? Оно будет «бежать» вниз в 2 раза быстрее.

Это касается практически каждой части жизни общества: доходов, образования, здравоохранения, борьбы с коррупцией. Нужно «бежать со всех ног», чтобы только оставаться на месте.

В стране экономический спад. С образованием всё ещё сложно. Медицину пока ещё разрушают. Процветает коррупция. Жильё недоступно. Застройщики разоряются массово. И много ещё негативных сигналов.

Андрей Ильич Фурсов в одном из последних интервью открыто говорит: смертность в России растёт, рождаемость падает – а официальная статистика обманывает. Полностью согласен – по всем косвенным признакам, как видите – численность населения расти никак НЕ МОЖЕТ, последние 4-5 лет.

Если бы людей поддерживали «сверху» — то количество людей в зоне риска было около 5% ну или максимум 10%, да и их тоже можно было защитить. А так есть, то что есть – 70% в зоне риска.

А сможет ли народ сам справиться?

Народ сам не сможет. Его могут спасти только те самые 5%, которые крепчают в жёстких условиях. Всё, больше некому. Пока усилий недостаточно и тяга вниз больше. Чем тяга вверх. Почему я так считаю?

Давайте посмотрим подробнее механизмы тактики информационной войны.

1. Информационное давление.

Обычно под информационной войной подразумевается, только этот пункт – и благодаря массовому вниманию удаётся успешно противостоять всем фальсификациям и дискредитациям.

В интернете полно вебсайтов, интервью, выступлений, статей в которых разоблачают всю ту грязь, которая льётся на всё русское. Есть ещё выступления на радио, на тв, печатаются книги. Чтобы быть объективным до конца – надо признать, что от всех этих разоблачающих фальсификацию и обман ресурсов – веет безысходностью и демотивирует. Даже от этой статьи. Поэтому что эти ресурсы демонстрируют масштаб проблем, коррумпированности.

И хотя эти люди делают максимум, что могут на пределе своих сил – к сожалению, этих усилий, недостаточно, чтобы в корне сломить ситуацию.

Почему? Потому что 95% людей не учится. А 70%, вообще ничего не читают и эти самые вебсайты, книги и статьи никогда не видели и не прочитают. А на следующих выборах они опять проголосуют за «Единую Россию», как это было в сентябре.

Самые продвинутые подобные ресурсы имеют в лучшем случае 200–300 тыс. читателей ежедневно. Остальные и вовсе крутятся около 20-30 тыс./день по посещаемости. Для 1 ресурса – это очень много. Для 150-миллионной страны, недостаточный охват.

Я бы оценил усилия по противодействию информационному давлению успешными только на 40%.Что нужно, чтобы преуспеть больше? Контроль над кино и телевидением, над всеми СМИ. Увы, в кино проигрыш на 95-99%.

Практически в любых СМИ (в том числе яндекс или мэйл.ру, рамблер)– негативные новости на 70%, позитивных максимум на 10%. Уже только из-за этого большинство людей, читающие новости по утрам, будут находиться в полу убитом пессимистическом состоянии. Как с этим сейчас борются? Почти никак.

2. Низкие доходы населения.

Официально буквально недавно озвучили: доходы ниже МРОТ в России имеют почти 3.9 млн человек. Около 15 тыс. руб./мес – имеет доходы 30-40 млн населения? К ним нужно добавить какой-то % безработных.

Меня всегда удивлял размер МРОТ – почему он такой маленький? Почему в европейских странах, действуют обязательные минимальные расценки за работу, которые очень жёстко охраняются разными службами, профсоюзами, а в России этого нет?

Почему там есть пособие по безработице, профсоюзные выплаты могут достичь до 80% от бывшей ЗП, а в России нет? В капиталистическом обществе, когда всё упирается в деньги – без подобной защиты для населения очень и очень сложно.

Народ, который в войну делился своим последним куском хлеба – поставлен в ситуацию, в которой у него нет этого лишнего куска хлеба, чтобы им поделиться и помочь друг другу.

Говорят, пенсий не будет, и чтобы застраховать свою старость нужно детей нарожать. Многие ли нынешние 40-50-летние могли бы сейчас заботиться о своих родителях?

По этому пункту проигрыш в ИВ на 80-90%.

3. Идеология. Светлое будущее. Отсутствие перспективы будущего.

Наверное, самая важная часть для победы в любой войне. Информационная война воздействует в первую очередь именно на эту часть, пытаясь её нейтрализовать – лишает надежды, будущего.

В истории известны случаи, когда целые народы отказывались от продолжения рода или кончали жизнь самоубийством. Почему? Не видели перспективы для будущего – они попали в рабство к колонизаторам и жить в таких условиях они не хотели.

Какие-то перспективы и надежда стали вырисовываться в последние годы, но сильно недостаточно.

В этому пункте я бы оценил проигрыш на 80-90%.

4. Встраивание конфликтов между людьми.

Сколько в России живёт одиноких и холостых, которые мучаются от одиночества и хотели бы создать семью, но банально не могут поладить с противоположным полом? А сколько супругов ссорятся друг с другом каждый день? Многие ли решатся родить ещё одного ребёнка, когда в семье постоянные ссоры?

Знаете ли Вы, что одинокие женщины периодически – плачут дома в подушку? Кто 1 раз в месяц, а кто и каждую неделю. Из-за одиночества, из-за жизненных тягот, депрессии.

Как утверждает, Михаил Литвак: всего 1 счастливый брак на 11 тыс. несчастных – ужасная статистика. Что предпринимается, для исправления этой ситуации? Ничего или почти ничего.

Да, да, да – то что люди не могут создать семью, увеличение % разводов, неумение ладить с коллегами на работе – на 90% искусственно созданная ситуация инструментами информационной войны и не только.

Могут ли люди сами решить эту ситуацию? Могли бы, это несложно. Но по статистике 95% людей не учится всю оставшуюся жизнь.

Проигрыш на 90%.

Мужчины сильнее телом и слабее духом, чем женщины. Сексуальность у мужчин более тонкая, чем у женщин. Не в обиду будет сказано: увы, адекватных мужчин на порядок меньше, чем адекватных женщин.

И в то же время к мужчинам есть огромные ожидания и требования. Если мужчина им не соответствует – то удар по самооценке. В результате мы видим:

К 40 годам большая часть мужчин просто выгорают. Посмотрите, как рано мужики седеют, выглядят старше своего возраста.

Современное общество держится в основном на женщинах старше 40 лет. Как видим мало что противопоставлено этой тактике информационной войны. Да, мало кто вообще, обращает внимание на эту проблему.

Аналогично – книг полно, вопрос можно решить самостоятельно. Но 95% людей не учатся.

Проигрыш на 90%.

6. Подавление женского начала у женщин.

Женские журналы открыто прививают женщинам комплексы неполноценности – для того, чтобы продать больше товаров. Ну сколько это может продолжаться? Кто и когда это остановит?

Найдите в интернете и посмотрите фильм: ”Убивая нас мягко” – Killing us softly. Социолог из Бостона Джин Килбурн более 45 лет создавала фильмы о женских образах в рекламе и СМИ, обсуждая вопросы насилия над женским телом и личностью. Чего она добилась за 45 лет? Только того, чтобы её фильм удаляли регулярно с ютуба и прочих сервисов.

Кого сможет вырастить женщина с комплексами неполноценности? Почти гарантированно – мужчину невротика, инфантильного, склонного к депрессии, пессимиста.

Проигрыш на 70-80%.

7. Социальная защита граждан.

Проигрыш на 80-90%. Такое ощущение, что либералы решили исправить свою ошибку в 90-х, когда тарифы ЖКХ и на электроэнергию были заморожены. За последние 10 лет у многих тарифы на ЖКХ поднялись в 10 раз. А доходы насколько поднялись?

Тут можно перечислять до бесконечности.

8. Забота о населении.

Детские площадки, детские сады, праздники, соревнования, дороги, подъездные пути, аквапарки, удобное жильё, оплачиваемые отпуска, санатории, курорты, спортивные центры в шаговой доступности – по доступной цене, даже в маленьких городах. Удобства для родителей с детьми везде, где только можно. В столице получше. В регионах похуже.

Про здравоохранение молчу – тут действует первое правило шпионов – «не попадайся», ну а попался рассчитывай только на себя.

В последние годы прилагается очень много положительных усилий. Поэтому проигрыш на 60%.

9. Внешние победы. Гордость за свою страну.

Начиная с Олимпиады в Сочи – начались серьёзные победы, но тут случился допинговый скандал с ВАДА, который остался без ответа. Потом эта крайне некрасивая история с выступлением Российских спортсменов под нейтральным флагом. Но есть серьёзные победы в дипломатии, в Сирии, Турции и др. Построили несколько самолётов, есть космос, атом. «А ещё у нас ракеты, да и в области балета…»

Я бы оценил проигрыш на 60-70% на этом фронте.

10. Справедливость и социальные лифты.

При чём здесь справедливость и информационная война? Несправедливость порождает безысходность и тревогу.

Когда смотришь на политиков, а также некоторых звёзд шоу-бизнеса – складывается впечатление, что места куплены. Когда смотришь на итоги последних выборов в Думу – точно видна тенденция – кто заслуживал не прошёл, а прошли денежные мешки.

Это демотивирует – в стране очень много талантливых людей, заслуживающих подъёма по социальным лифтам, благодаря своим реальным делам на благо народа.

Проигрыш на 80-90%.

11. Неприятие к труду.

Вот только не надо рассказывать, что ВСЕ русские не любят работать. Это такой же миф, как и то, что русские пьющая нация. В каждой стране есть слой населения, не любящий работу. Например, у финнов до 2008 года была безработица около 6-8% — это люмпены, которые не способны к нормальному труду – их никто не хотел нанимать. Поэтому предприятия легко могли привлечь рабочую силу из-за рубежа.

12. Выстроить как Систему. Вбить клин, чтобы выход из этого штопора был невозможен.

Условия жизни ухудшаются, а чиновники создают видимость бурной деятельности на благо народа и поют дифирамбы «всё хорошо прекрасная маркиза», а когда припёрли к стенке то – «Во всём виноват Чубайс».

У меня частенько возникают мысли, что сами русские самые большие русофобы. Такой ненависти к русским, как от некоторых самих русских ещё поискать надо за границей. Вот она грамотная ИВ – сами друг другу вынесут мозг и загнобят до «ниже плинтуса».

При этом народ как под анестезией, многие даже не совсем понимают, что происходит на самом деле. А, следовательно, воспринимают ситуацию на свой счёт – сам дурак – значит, падает самооценка.

Какую семью сможет создать человек с заниженной самооценкой?

Увы, проигрыш на 80%.

Итого средний уровень по всем пунктам получается проигрыш на 75-80%.

Это очень грубая оценка. Каждый пункт можно было разбить на 5-10 подпунктов, которые можно подробно расписать на несколько страниц. Для более точной оценки и описания картины нужно больше ресурсов, чем я располагаю.

Тем не менее считаю оценку более-менее точной и даже заниженной. В среднем получается проигрыш на 75-80%, соответственно победа на 20-25%. Для того, чтобы начался рост населения требуется победа в целом на 60% и более. От 80-90% рост рождаемости был бы существенным.

Какие выводы из этого?