Сводки от ополчения Новороссии 14 февраля 2017
- 14:04 ВСУ 1 024 раза обстреляли ДНР, есть потери — Басурин.
- 13:43 ВСУ 20 раз нарушили режим «тишины» — подполковник ЛНР.
- 13:25 ДНР, Спартак: украинская ракета попала в жилой дом.
- 12:01 ВСУ из тяжелой артиллерии обстреляли завод в Донецке — есть жертвы.
- 09:53 ВСУ более 1000 раз нарушили перемирие в ДНР.
- 09:18 Новости Донбасса: ВСУ 20 раз за сутки нарушили «режим тишины».
- Вчера 23:55 Героям Донбасса посвящается.
- Вчера 23:34 Поэзия Донбасса в километре от передовой.
- Вчера 22:35 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 13.02.2017.
ВСУ 1 024 раза обстреляли ДНР, есть потери — Басурин
Обстановка в Донецкой Народной Республике продолжает оставаться напряженной
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 1 024 раза обстреляли территорию Республики.
Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 41 раз, танки – 43 раза, минометы различного калибра – 317 раз, БМП – 186 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие – 437 раз», — рассказал он.
ВСУ продолжают вести огневое воздействие по районам населенных пунктов ДНР: Зайцево, Васильевка, Озеряновка, Ясиноватая, Спартак, Крутая Балка, Старомихайловка, Докучаевск, Коминтерново, Саханка, Новая Таврия, Ленинское, Сосновское, Ленинское, район аэропорта и Петровский район г. Донецка.
«В результате непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ армия ДНР в очередной раз понесла потери: один военнослужащий погиб», — добавил Басурин.
Пострадавшие среди мирного населения и факты разрушений в жилых районах уточняются.
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ВСУ 20 раз нарушили режим «тишины» — подполковник ЛНР
Украинские боевики двадцать раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
«Обстрелам подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов: Пришиб, Сокольники, Знаменка, Логвиново, Калиновка, Лозовое, Веселогоровка, Санжаровка, Калиновка, Калиново и Логвиново. Огонь велся с применением минометов калибром 120-мм, БМП, гранатометов и стрелкового оружия, в том числе снайперского», — рассказал он.
Кроме того, в украинской армии, продолжает отмечаться низкое морально-психологическое состояние военнослужащих, что можно связать с длительным пребыванием в зоне «АТО».
«В рядах ВСУ продолжается злоупотребление алкоголем, утеря личного оружия, нарушение уставных взаимоотношений, самовольное оставление части, в том числе с мест несения боевого дежурства», — рассказал Марочко.
«Ко всему этому, продолжается рост небоевых потерь среди военнослужащих ВСУ. По нашей информации, вчера, в населенном пункте Ольховое, Станично-Луганского района, военнослужащий 14 бригады ВСУ, находясь на боевом дежурстве, от невыносимости нахождения в условиях сравнимых, только как, со скотскими, в состоянии наркотического опьянения, решил совершить суицид выстрелом в подбородок из автомата. Но, видимо, доза была малая или силы воли не хватило, выстрел пришелся в левое предплечье. В настоящее время горе-суицидник госпитализирован. Факт суицида самим командованием части скрывается», — добавил Марочко.
К оглавлению | Источник: news-front.info
ДНР, Спартак: украинская ракета попала в жилой дом
Видео от пресс-службы УНМ ДНР.
8 февраля около 19:00 в дом мирной жительницы в поселке Спартак по улице Октябрьской попала противотанковая управляемая ракета, выпущенная украинскими карателями.
Судя по траектории, она была выпущена со стороны позиций оккупантов в районе населенного пункта Опытное. К счастью, несмотря на то, что реактивный снаряд пробил стену дома и пролетел несколько комнат, мирная жительница не пострадала.
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ВСУ из тяжелой артиллерии обстреляли завод в Донецке — есть жертвы
Вооруженные силы Украины обстреляли Донецкий казенный завод химических изделий из крупнокалиберной артилерии.
Об этом заявил источник силовых ведомства ДНР.
«ВСУ обстреляли из 152-мм артиллерии Донецкий казенный завод химических изделий. Обстрел велся с направления н.п. Невельское», — рассказал он.
Есть пострадавшие, предварительно, один мирный житель погиб.
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ВСУ более 1000 раз нарушили перемирие в ДНР
Украинские силовики за минувшие сутки 1024 раза открывали огонь по территории ДНР. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР, пишет ДАН.
«За сутки со стороны ВСУ отмечено 1024 нарушения, из которых: артиллерия — 41 снаряд, 317 минометных мин, танки — 43 снаряда, БМП — 186 боеприпасов, стрелковое — 437 выстрелов», — говорится в сообщении.
Он добавил, что информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
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Новости Донбасса: ВСУ 20 раз за сутки нарушили «режим тишины»
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 20 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Позиции в районе села Калиновка были обстреляны киевскими силовиками семь раз из АГС, оружия БМП-1 и стрелкового оружия.
Трижды обстрелам подвергся район села Сокольники, при этом украинские войска применяли 120 мм минометы, противотанковые управляемые ракеты и оружие БМП-1.
Обстрелам из стрелкового оружия дважды подверглись позиции в районах Логвиново и Калиново.
Также украинскими силовиками были обстреляны позиции в районах сел Лозовое, Веселогоровка, Пришиб и Санжаровка, пишет ЛИЦ.
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Героям Донбасса посвящается
Известная российская исполнительница Юлия Чичерина представила свой новый клип, который посвятила Героям Донбасса.
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Поэзия Донбасса в километре от передовой
Видео предоставлено Константином Долговым специально для News Front
Константин Долгов прогулялся под аккомпанемент лёгкой канонады ВСУ с поэтессой Анной Долгаревой по населенному пункту Октябрьский в Куйбышевском районе города-героя Донецка. До войны Анна Долгарева жила в Харькове, потом была в Питер, Луганске и вот теперь — Донецк.
«Я сначала была в Луганске. Потом вернулась в Донецк. Провела почти год в Донецке. После чего решила вернуться в ЛНР. В 2015 году я обросла там друзьями, несмотря на то, что мне было плохо», — сказал Анна Долгарева.
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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 13.02.2017
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— Пропавшая разведгруппа 8го полка ГУР Украины, выполняющая диверсионное задание на территории ЛНР подорвалась на собственной растяжке
— Разведка ДНР продолжает выявлять новые запрещенные вооружения ВСУ вблизи линии соприкосновения
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