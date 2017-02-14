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Сводки от ополчения Новороссии 14 февраля 2017

09:42. 14 февраля 2017 Просмотров - 987 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ 1 024 раза обстреляли ДНР, есть потери — Басурин

Обстановка в Донецкой Народной Республике продолжает оставаться напряженной

 ВСУ 1 024 раза обстреляли ДНР, есть потери — Басурин

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 1 024 раза обстреляли территорию Республики.

Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Из этого количества тяжелая артиллерия применялась 41 раз, танки – 43 раза, минометы различного калибра – 317 раз, БМП – 186 раз, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие – 437 раз», — рассказал он.

ВСУ продолжают вести огневое воздействие по районам населенных пунктов ДНР: Зайцево, Васильевка, Озеряновка, Ясиноватая, Спартак, Крутая Балка, Старомихайловка, Докучаевск, Коминтерново, Саханка, Новая Таврия, Ленинское, Сосновское, Ленинское, район аэропорта и Петровский район г. Донецка.

«В результате непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ армия ДНР в очередной раз понесла потери: один военнослужащий погиб», — добавил Басурин.

Пострадавшие среди мирного населения и факты разрушений в жилых районах уточняются.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ВСУ 20 раз нарушили режим «тишины» — подполковник ЛНР

ВСУ 20 раз нарушили режим "тишины" — подполковник ЛНР

Украинские боевики двадцать раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Обстрелам подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов: Пришиб, Сокольники, Знаменка, Логвиново, Калиновка, Лозовое, Веселогоровка, Санжаровка, Калиновка, Калиново и Логвиново. Огонь велся с применением минометов калибром 120-мм, БМП, гранатометов и стрелкового оружия, в том числе снайперского», — рассказал он.

Кроме того, в украинской армии, продолжает отмечаться низкое морально-психологическое состояние военнослужащих, что можно связать с длительным пребыванием в зоне «АТО».

«В рядах ВСУ продолжается злоупотребление алкоголем, утеря личного оружия, нарушение уставных взаимоотношений, самовольное оставление части, в том числе с мест несения боевого дежурства», — рассказал Марочко.

«Ко всему этому, продолжается рост небоевых потерь среди военнослужащих ВСУ. По нашей информации, вчера, в населенном пункте Ольховое, Станично-Луганского района, военнослужащий 14 бригады ВСУ, находясь на боевом дежурстве, от невыносимости нахождения в условиях сравнимых, только как, со скотскими, в состоянии наркотического опьянения, решил совершить суицид выстрелом в подбородок из автомата. Но, видимо, доза была малая или силы воли не хватило, выстрел пришелся в левое предплечье. В настоящее время горе-суицидник госпитализирован. Факт суицида самим командованием части скрывается», — добавил Марочко.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ДНР, Спартак: украинская ракета попала в жилой дом


 
Видео от пресс-службы УНМ ДНР.
 
8 февраля около 19:00 в дом мирной жительницы в поселке Спартак по улице Октябрьской попала противотанковая управляемая ракета, выпущенная украинскими карателями.
 
Судя по траектории, она была выпущена со стороны позиций оккупантов в районе населенного пункта Опытное. К счастью, несмотря на то, что реактивный снаряд пробил стену дома и пролетел несколько комнат, мирная жительница не пострадала.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ВСУ из тяжелой артиллерии обстреляли завод в Донецке — есть жертвы

ВСУ из тяжелой артиллерии обстреляли завод в Донецке — есть жертвы

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецкий казенный завод химических изделий из крупнокалиберной артилерии.

Об этом заявил источник силовых ведомства ДНР.

«ВСУ обстреляли из 152-мм артиллерии Донецкий казенный завод химических изделий. Обстрел велся с направления н.п. Невельское», — рассказал он.

Есть пострадавшие, предварительно, один мирный житель погиб.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ВСУ более 1000 раз нарушили перемирие в ДНР

ВСУ более 1000 раз нарушили перемирие в ДНР

Украинские силовики за минувшие сутки 1024 раза открывали огонь по территории ДНР. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР, пишет ДАН.

«За сутки со стороны ВСУ отмечено 1024 нарушения, из которых: артиллерия — 41 снаряд, 317 минометных мин, танки — 43 снаряда, БМП — 186 боеприпасов, стрелковое — 437  выстрелов», — говорится в сообщении.

Он добавил, что информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Новости Донбасса: ВСУ 20 раз за сутки нарушили «режим тишины»

Новости Донбасса: ВСУ 20 раз за сутки нарушили "режим тишины"

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 20 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Позиции в районе села Калиновка были обстреляны киевскими силовиками семь раз из АГС, оружия БМП-1 и стрелкового оружия.

Трижды обстрелам подвергся район села Сокольники, при этом украинские войска применяли 120 мм минометы, противотанковые управляемые ракеты и оружие БМП-1.

Обстрелам из стрелкового оружия дважды подверглись позиции в районах Логвиново и Калиново.

Также украинскими силовиками были обстреляны позиции в районах сел Лозовое, Веселогоровка, Пришиб и Санжаровка, пишет ЛИЦ.

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Героям Донбасса посвящается

Известная российская исполнительница Юлия Чичерина представила свой новый клип, который посвятила Героям Донбасса.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Поэзия Донбасса в километре от передовой

Видео предоставлено Константином Долговым специально для News Front

Константин Долгов прогулялся под аккомпанемент лёгкой канонады ВСУ с поэтессой Анной Долгаревой по населенному пункту Октябрьский в Куйбышевском районе города-героя Донецка. До войны Анна Долгарева жила в Харькове, потом была в Питер, Луганске и вот теперь — Донецк.

«Я сначала была в Луганске. Потом вернулась в Донецк. Провела почти год в Донецке. После чего решила вернуться в ЛНР. В 2015 году я обросла там друзьями, несмотря на то, что мне было плохо», — сказал Анна Долгарева.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 13.02.2017

— Минобороны Нагорно-Карабахской Республики заявило о 80 нарушениях режима прекращения огня

— Столкновение ВСУ и так называемого добровольческого батальона на базе «Меджлиса»

— Пропавшая разведгруппа 8го полка ГУР Украины, выполняющая диверсионное задание на территории ЛНР подорвалась на собственной растяжке

— Разведка ДНР продолжает выявлять новые запрещенные вооружения ВСУ вблизи линии соприкосновения

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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