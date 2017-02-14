Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 февраля 2017

Военная обстановка в Сирии.14.02.2017

Наступление в направлении города продолжается, но темпы продвигается относительно невысокие – армия пытается расширить зону контроля в нефтяных полях к северу от дороги Пальмира-Тияс опираясь на перекресток к востоку от авиабазы.Противник ведет сковывающие действия, постепенно отходя к линии Хувайсис-Джазал-Шаер. С оттеснением противника на север, армия сможет оборудовать цепь опорных пунктов к северу от дороги и приступить к операциям непосредственно против Пальмиры. Продолжающееся уничтожения города наглядно говорит о том, что Халифат намерен извлечь из этого максимальный медийный эффект, уничтожив то, что делало Пальмиру политически значимой. Быстро помешать этим планам САА сейчас вряд ли сможет. Но в любом случае, взятие Пальмиры необходимы для развития операций связанных с деблокадой Дейр-эз-Зора, так что город скорее всего будет освобожден в марте-апреле. Обеспечивающие операции в Восточном Каламуне и тяжелые бои в районе авиабазы Аль-Син, должны сковать силы Халифата к югу от Пальмиры и не допустить давления "черных" на южный фланг наступающей на Пальмиру группировки.На данный момент САА здесь полностью владеют инициативой. Халифат же перешел к подвижной обороне, но не упускает возможности для контрударов, нанося сирийцам существенные потери в людях и технике. В свою очередь, САА и ее союзники, пользуясь техническим и численным превосходством, наносят поражения Халифату там, где он пытается перейти к статичной обороне и появляется возможность более эффективно применять артиллерию и авиацию.Тадиф, Бзаа и Кабайсин, по-прежнему полностью не взяты. Штурм западных кварталов Аль-Баба, который ведут отряды ССА и турецкая пехота, вязнет в упорной обороне боевиков, которые пока не изъявляют желания сдавать Аль-Баб. Полноценное снабжение аль-бабской группировки "черных" по сути прекратилось, хотя проехать в котел еще вполне возможно. САА после достижения линии разграничения (хотя Тадиф еще предстоит полностью занять), постепенно активизирует операции к северо-востоку от Кувейриса, готовясь к продвижению к Евфрату. Основная цель – Дейр-Хафир. В дальнейшем – авибаза Джирах. За последние два дня в этом направлении были заняты еще несколько поселков. Турки в свою очередь обозначив свой приоритет в Аль-Бабе, расширяют зону контроля к востоку от города, а так же вновь ввязалась в конфликт с курдами, что при отсутствии политического решения курдского вопроса, представляется объективно неизбежным, если помнить, что Турция появилась в Сирии отнюдь не для борьбы с Халифатом, а в первую очередь, чтобы помешать американским планам относительно курдов.После начала наступления SDF/YPG при поддержке США к северо-востоку от Ракки, курдам удалось достаточно быстро добиться существенных успехов, заняв часть сельской местности и несколько поселков на подступах к столице Халифата. Быстрое продвижение легкой курдской пехоты и поддержка американской авиации, достаточно легко прорвали завесу "черных" к северо-востоку от Ракки, а попытки контратаки за счет выдвинувшихся из столицы резервов, не дали желаемого результата. Курды понесли потери, но удержали занятые территории, что создает предпосылки для дальнейшего "обжима" Ракки с востока. Халифат предсказуемо не ввязывается здесь в генеральное сражение, как и на западе, отводя основные силы поближе к городу, где и будет оказано решительное сопротивление. Для курдов эта схема весьма удобна, так как можно достаточно безболезненно расширять территорию Рожавы на юг. Американцы в свою очередь создают предпосылки для штурма самой Ракки, время которой придет весной-летом этого года, так как текущая группировка курдов вряд ли сможет обеспечить полное окружение и взятие Ракки.В Хаме и Идлибе продолжается междоусобная гражданская война между фракциями "зеленых". За последнюю неделю в боях за "чистоту ислама", полегло более 180 человек (среди погибших оказался и одни из командиров, который в ходе осенних сражений командовал наступлением боевиков на застройку 3000 в Алеппо. Сирийцы его убить не смогли, но свои дотянулись). Существенный перевес в этих боях был на стороне "Ан-Нусры" и ее союзников. Разумеется, в этих условиях, боевикам крайне трудно рассчитывать на успешные операции к западу от Алеппо или в северной Хаме. Скорее наоборот, кровавая вакханалия в северной Хаме, затронула и Латаминский выступ (который армия неудачно пыталась срезать еще в октябре 2015 года), где так же развернулись бои между "Ахрар-аш-Шам" и "Джунд-аль-Аксой". Все это создает заманчивую возможность удара по Латаминскому выступу, после того, как боевики там себя еще немного ослабят.С учетом того, что часть умеренных планирует продолжать участвовать в переговорах в Астане, а так же отправиться в Женеву, разрыв между "умеренными" и "Ан-Нусрой", будет продолжать нарастать. Не все готовы прекращать воевать и это касается не только самих боевиков, но и части их спонсоров. Особенно ярко это проявилось в Дераа.Вчера боевики внезапно прогрели фронт в Дераа, начав наступление в самом городе на позиции сирийской армии. В ходе боев 13-14 февраля, они существенно потеснили армейские подразделения, заняв несколько районов и добившись столь редкого для "зеленых" успеха в боях с правительственными силами. Стоит напомнить, что в 2016 году на юге особенных изменений не было. Последнее действительно масштабное событие – взятие Шейх-Мискина САА, произошло уже более года назад. И вот, этот фронт решили прогреть. Местные группировки ССА снабжаются через Иорданию, а главные их спонсоры здесь – Саудовская Аравия и Катар. По всей видимости, оставшись на обочине переговорного процесса, монархии Персидского залива решили напомнить о себе, влив новые средства и вооружения в местных боевиков, чтобы продемонстрировать свою субъектность в сирийской войне. Так что за тактическими изменениями в кварталах Дераа, можно увидеть характерную политическую демонстрацию, которая как бы говорит – не стоит забывать про Саудовскую Аравию и Катар, так как не только Турция имеет влияния на сирийские террористические группы. Для САА эта активность очень не вовремя случилась – так как освободившиеся силы были брошены в бои в восточном Хомсе, в Восточную Гуту, к границам провинции Ракка. Если трудности в Дераа будут нарастать, то Дамаску по всей видимости придется отправить часть резервов на не самый приоритетный участок фронта.а) Дейр-эз-Зор. Без существенных изменений. Анклав по-прежнему рассечен – между его частями от 500 до 700 метров. Бои развиваются в позиционном ключе.б) Восточная Гута. САА продолжает операции в районе Нашабии, продолжая отгрызать кусочки анклава. Здесь все традиционно развивается медленно.в) Россия направила в Сирию дополнительные силы военной полиции. Отмечаются и активные поставки бронетехники (танки и различные ББМ) для сирийской армии.г) В течении ближайших месяцев ожидаются активные операции спонсируемой ЦРУ "Новой Сирийской Армии" в южных районах страны. Операции должны быть направлены против Халифата и взятию под контроль границ с Ираком и Иорданией.д) В течении 1-2 месяцев Турция развернет в Сирии еще как минимум 1 механизированную и 1 мотопехотную бригаду, которые должны увеличить возможности по проведению активных операций после взятия Аль-Баба.PS. Так как вставка картинок почему то глючит, то фото и карты выложу отдельно в "Мгновениях войны".

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Американская авиация нанесла удар по ИГИЛ в Сирии и Ираке

Палубная авиация атомного авианосца «Джордж Буш», находящегося в восточной части акватории Средиземного моря, приступила к нанесению авиаударов по целям «Исламского государства» (запрещенной в РФ террористической организации) на Ближнем Востоке.

Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США, пишет Интерфакс.

«Высокоточные удары, которые наносит авианосная ударная группа «Джорджа Буша» из восточного Средиземноморья, продолжают демонстрировать огромную боеспособность и гибкость военно-морских сил США», — заявил командующий 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Кристофер Грейди.

По его словам, авианосец «Джордж Буш» может «громить жестоких экстремистов в Сирии и Ираке» с различных направлений, действуя, как из восточного Средиземноморья, так и из Персидского залива.

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Сирия: бои между САА и боевиками





Продолжаются боевые столкновения между Сирийской арабской армией и боевиками в городе Даръа.



Поступило сообщение о мощном взрыве в районе Аль-Манишия.



В ходе ожесточенных боестолкновений были убиты десятки боевиков, еще примерно столько же получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, Сирийской арабской армии в ходе своего контрнаступления удалось ликвидировать несколько автомобилей террористов, минометные огневые точки и огромное количество различного оборудования.

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На межсирийских переговорах в Астане предложат механизм фиксации нарушений режима перемирия

В ходе очередного раунда межсирийских переговоров в Астане будет обсуждаться применение санкций в отношении нарушителей режима прекращения огня в Сирии, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«В частности, идет речь о механизме фиксации нарушений режима прекращения боевых действий, а также о режиме применения санкций в отношении нарушителей режима прекращения боевых действий», — сказал Абдрахманов журналистам, отвечая на вопрос о повестке второго раунда межсирийских переговоров.

Казахстан ждет от Турции информацию об участии сирийской оппозиции в переговорах в Астане, добавил министр.

«Турецкая сторона тоже скоро предоставит точную информацию о составе своей делегации, также мы ожидаем от турецкой стороны информации об участии делегации вооруженной оппозиции», — сказал Абдрахманов.

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В Астану прибыли российская и официальная сирийская делегации на переговоры

На переговоры по урегулированию сирийского конфликта в Астану прибыли делегации России и официального Дамаска. Об этом заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«На данный момент, — цитирует дипломата RT. — Уже прибыли делегации России, сирийская правительственная делегация, ожидается прибытие делегаций Ирана и Иордании», —.

Отмечается, что на встрече будут обсуждаться темы мониторинга нарушений перемирия и санкций в отношении нарушителей.

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На межсирийских переговорах в Астане начнут обсуждать механизм для разработки конституции

На переговорах по Сирии в Астане 15-16 февраля в качестве одного из ключевых вопросов будет обсуждаться создание механизма по разработке конституции Сирии.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник в делегации одной из стран-гарантов.

«Будем работать над этим», — сказал источник, отвечая на вопрос о том, запланировано ли обсуждение на переговорах механизма разработки конституции Сирии.

Он не располагает информацией о том, что делегация сирийской оппозиции якобы собирается игнорировать встречу.

«Пока такими сведениями не располагаем», — сказал источник.

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Сотни ракет ВКС России и «Тигры» ровняют с землей позиции ИГИЛ на востоке Алеппо (ФОТО, КАРТА)

Сирийская Арабская Армия при поддержке ВКС России продолжает успешное наступление на ИГИЛ в восточной части Алеппо. После короткой передышки, длившейся менее 2-х суток, силы Сирийской Арабской Армии со штурмовой дивизией «Тигры» в авангарде возобновили мощное наступление на востоке провинции Алеппо. К северо-востоку от авиабазы Квейрис Tiger Force прорвали оборону боевиков в поселках Хирбет Джахша и Аль-Мансура. Таким образом по террористам был нанесен удар, обозначивший новый вектор продвижения на восток, а не на север в направлении оплота ИГИЛ* — города Аль-Баб. Решающим событием для наступления стала поддержка ВКС России, совершивших более 40 боевых вылетов в результате которых по боевикам было выпущено около 140 ракет класса «воздух-земля». Одна из главных целей этого наступления — расширить зону контроля над дорогой Тадеф, последней крупной транспортной артерии ИГИЛ, которая уже была существенно сжата неделю назад, передает арабское агентство AMN. Кроме того, подобные маневры носят тактическую роль с целью распыления сил боевиков, вынужденных обороняться на нескольких фронтах, без понимания того, где будет нанесен главный удар. Это сильно мешает им консолидировать свои силы на одном направлении, так как под угрозой не только Аль-Баб, но и Дейр Хафер. Добавим, что на данный момент времени бои ведутся на северо-востоке по периметру военного аэродрома Кувейрис (Квейрис), 5 населенных пунктов, включая Абу-Джаббер, Беджан и Аль-Магара, полностью очищены от террористов ИГИЛ. Последние, по сообщениям компетентных источников, вынуждены снимать свои отряды, чтобы хоть как-то сдержать мощный напор атакующих. Читайте также: Хитрый план ВКС РФ: Боевики ССА уничтожили колонну террористов «Нусры» ВКС России наносят град ударов по ИГИЛ между Аль-Баб и Дейр Хафер Вечером в понедельник ВКС России продолжили наносить авиаудары по восточной сельской местности Алеппо, уничтожая позиции ИГИЛ между городами Дейр Хафер и Аль-Баб. Российские самолеты вылетели с авиабазы Хмеймим на юго-западе Латакии, чтобы помочь сирийским и турецким войскам, в настоящее время сражающимся с террористами на плато Аль-Баб и равнине Дейр Хафер. По данным источников, ВКС России в основном сосредоточили свое внимание на дороге, ведущей от Аль-Баб в Дейр Хафер. Именно в этом районе Сирийская Арабская армия в настоящее время атакуют боевиков. Российские самолеты наносят все новые воздушные удары, заставляя террористов ИГИЛ отказаться от контратак против сирийских и турецких войск на востоке провинции Алеппо. Медиа-крыло ИГИЛ опубликовало фото авиаударов ВКС РФ и ВВС САР в районе Аль-Баб. На кадрах ниже российский Су-24. Ми-17 и Л-39 ВВС Сирии бомбят позиции боевиков. * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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В Сирии создадут комиссию по расследованию преступлений в Алеппо

Министр юстиции Сирии Наджм Хамад аль-Ахмад объявил о создании комиссии по расследованию преступлений, совершенных боевиками в провинции Алеппо, сообщает в понедельник близкая к правительству страны газета «Аль-Ватан». Согласно заявлению министра, речь идет об установлении подлинности документов на двух языках (английском и французском) общим объемом порядка 10 тысяч страниц, которые могут содержать доказательства причастности определенных стран к поддержке террористов и их действий в Сирии. «Международное правосудие по-прежнему остается политизированным», — подчеркнул аль-Ахмад. Цель разбирательства, по его словам, состоит в том, чтобы «представить все доказательства и документы, подтверждающие причастность некоторых стран и организаций к преступлениям, которые совершили боевики». Читайте также: Хитрый план ВКС РФ: Боевики ССА уничтожили колонну террористов «Нусры» Город Алеппо, который до начала гражданского конфликта в Сирии традиционно рассматривался как «экономическая столица» страны, был полностью очищен от присутствия вооруженных бандформирований лишь в декабре 2016 года. В настоящее время он находится под полным контролем правительственных сил.

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Российские депутаты подвели итоги встречи с президентом Сирии (ФОТО)

В ТАСС прошла пресс-конференция депутатов Государственной думы, посетивших Сирию в феврале 2017 года. О поездке рассказали ее участники: координатор парламентской группы дружбы РФ и Сирии, Первый заместитель Председателя Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», сопредседатель движения «Антимайдан» Дмитрий Саблин; председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов; зампред комитета по информационной политике Госдумы Александр Ющенко; академик РАН, директор Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена Андрей Каприн; а также профессор, руководитель отдела торакоабдоминальной онкохирургии Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена Андрей Рябов. Участники конференции рассказали о встрече с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, спикером парламента страны и духовными лидерами государства, а также о проекте новой конституции Сирии, разработанном российскими экспертами. Дмитрий Саблин сообщил о встрече с бельгийскими депутатами, также находившимися в Сирии. По словам парламентария, когда они увидели все своими глазами и побывали в восточном Алеппо, то сказали, что им стыдно за правительство их страны. «Потому что любой, кто увидит, что происходит на самом деле, тот поймет, что только Россия непосредственно борется с терроризмом, и только Россия помогает тем, кто нуждается», — пояснил Саблин. Дмитрий Саблин отметил, что встреча с Асадом, которая для участников российской делегации стала уже четвертой, продолжалась около полутора часов. Встреча была достаточно теплая, искренняя. Обсуждали вопросы развития в направлении российско-сирийской дружбы. Поездка получилась очень насыщенная, примирительная политика дает не меньшие результаты, чем ведение боевых действий против террористов, заключил Саблин. В свою очередь депутат Александр Ющенко сообщил: «На примере взаимодействия с бельгийской организацией можно сказать, что Европа тоже меняется. Национальные европейские парламенты имеют другую точку зрения — Германии, Франции, Бельгии, Испании, Италии. С этими странами надо работать, развивать с ними группу дружбы, вбивая клин в бюрократию ЕС. Европейцы тянутся к нам, тянутся к правде. Им интересно, что там происходит, устали от баек, которые им рассказывают». Как отмечал в преддверии поездки депутат Сергей Гаврилов, во время встречи членов делегации с Башаром Асадом тот отметил «исключительную роль президента России Владимира Путина в восстановлении мира в Сирии и решении острых социально-гуманитарных и экономических проблем страны». По словам президента САР, если раньше Женева диктовала свои политические условия, теперь основным игроком на международной арене является Россия. Координатор парламентской группы дружбы РФ и Сирии Дмитрий Саблин ранее сообщал, что за январь 2017 года в Сирии уничтожено от одной до двух тысяч террористов. По словам депутата Госдумы Александра Ющенко, местным жителям «известно о 682 захоронениях боевиков, а это можно умножать на два или на три». Российская делегация находилась в Сирии с 6 по 9 февраля 2017 года. В ходе визита в арабскую республику депутаты передали подарки в школу, где учатся дети погибших сирийских военнослужащих, а также в детскую больницу в Дамаске. В школу были доставлены толстовки и письма от учеников московской школы № 1238, в детскую больницу — игрушки и подарки. Саблин сообщал, что передано 500 ученических наборов: тетради, книги, пеналы, ручки, карандаши, на каждого ученика. Саблин добавил, что детям негде было учиться в последние годы, поэтому те, кому сейчас 12–13 лет, не умеют писать. Делегация также посетила российскую базу «Хмеймим» и пообщалась с руководством Центра по примирению враждующих сторон. Читайте также: Восстание в Сирии: Горожане внезапно атаковали боевиков, не дав им напасть на Армию (ВИДЕО)

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