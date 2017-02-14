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Правительство присвоило названия пяти Курильским островам

20:19. 14 февраля 2017 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении ранее безымянным пяти островам Курильской гряды названий.

Правительство присвоило названия пяти Курильским островам

Острова названы в честь генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, дипломата Андрея Громыко, бывшего губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова и капитана дальнего плавания Анны Щетининой.

Дать имена островам предложило Сахалинское отделение Русского географического общества.

«Имена, появившиеся на карте России, к сожалению, полузабытые. Мы знаем, что был акт капитуляции Японии, а то, что его подписал генерал Кузьма Деревянко, не помним», — заявил председатель отделения Сергей Пономарев. Он добавил, что назвать остров в честь Андрея Громыко — идея Министерства иностранных дел.

По его словам, благодаря распоряжению правительства увеличивается число Курильских островов. «Теперь у нас 82 Курильских острова», — уточнил Пономарев.

Правительство присвоило названия пяти Курильским островам

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Япония выразила протест России после того, как российское правительство присвоило имена пяти островам Курильской гряды. Токио называет эти острова спорными

Япония направила России ноту протеста в связи с присвоением российским правительством пяти Курильским островам названий. Об этом сообщает во вторник, 14 февраля, агентство Kyodo.

Все Курильские острова были включены в состав СССР после окончания Второй мировой войны. Принадлежность России островов Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группы островов Хабомаи в составе Малой Курильской гряды оспаривается Японией.

В середине декабря минувшего года президент России Владимир Путин посетил Японию, где провел переговоры с премьером страны Синдзо Абэ. Японский премьер после встречи говорил, что переговоры «послужили важным и большим шагом вперед на пути к заключению мирного договора между Японией и Россией». Однако, отмечал Абэ, говорить о решении проблемы Курил «пока рано».

Путин после встречи подтверждал, что стороны обсуждали в том числе «возможность заключения мирного договора». Президент отмечал, что странам необходимо прекратить «исторический пинг-понг» по вопросу Курил и понять, что необходимо окончательно урегулировать его с соблюдением интересов обеих сторон.

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Кузьма Николаевич Деревянко

Правительство присвоило названия пяти Курильским островам

(укр. Кузьма Миколайович Дерев'янко; 1904 — 1954) — советский военачальник, генерал-лейтенант. Герой Украины (звание присвоено посмертно указом от 7 мая 2007 года).

Во время Великой Отечественной Войны — начальник штаба нескольких армий (53-й, 57-й, 4-й гвардейской). Участвовал в Курской битве, в битве за Днепр. Внёс значимый вклад в успешное завершение Корсунь-Шевченковской операции. Его штаб организовал разгром противника в Ясско-Кишиневской операции. Участвовал во взятии Будапешта и Вены. В 1945 году подписал от Советского Союза Акт капитуляции Японии.

Гнечко, Алексей Романович

Правительство присвоило названия пяти Курильским островам

Родился 23 февраля 1900 года в селе Червоная Гусаровка Харьковской губернии. Окончил церковно-приходскую школу. Работал шахтёром в городе Красный Луч.

В марте 1918 года вступил в Красную Армию, воевал в качестве красноармейца против армии Деникина, попал в плен в 1919 году. После освобождения в 1920 году в составе 9-й стрелковой дивизии вновь воевал на Южном фронте. Гражданскую войну окончил в звании младшего командира.

В 1927 году окончил 13-ю Одесскую пехотную командную школу.

В годы Великой Отечественной войны служил на Дальнем Востоке. С 9 июля 1941 года по 9 января 1942 года — командир 59-й стрелковой дивизии, с февраля 1942 — командир 26-го стрелкового корпуса. 8 декабря 1941 года полковнику Гнечко присвоено звание генерал-майора. С ноября 1944 года командовал Камчатским оборонительным районом Дальневосточного фронта. Внёс огромный вклад в подготовку к Курильской десантной операции, а также активно в ней участвовал: войска Гнечко захватили остров Шумшу, который обороняли превосходящие силы японцев. За этот успех 8 сентября 1945 года за умелое командование оборонительным районом, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм генерал-майору Гнечко Алексею Романовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7772).

Андрей Громыко — "Мистер Нет" советской дипломатии

Правительство присвоило названия пяти Курильским островам

Андрей Громыко находился у руля советской дипломатии двадцать восемь лет. За жесткую и неуступчивую манеру вести переговоры в западных странах министра иностранных дел СССР называли "Мистер Нет". На это он спокойно отвечал, что он "со стороны США и Европы чаще слышал отказы, чем они с его". Коллеги Громыко рассказывали, что министр вообще не повышал голос. Загнать в угол любого собеседника он мог и так, вежливо, без эмоций.

Фархутдинов, Игорь Павлович

Правительство присвоило названия пяти Курильским островам

Игорь Павлович Фархутдинов (16 апреля 1950 — 20 августа 2003) — российский политический деятель, губернатор Сахалинской области c 1995 года по 2003 год.
Дед по материнской линии воевал на Сахалине в русско-японскую войну.

Щетинина, Анна Ивановна

Правительство присвоило названия пяти Курильским островам

После окончания техникума работала на Камчатке, где прошла путь от простого матроса до капитана. В возрасте 24 лет Анна получила штурманский диплом, а в 27 лет стала первой в мире женщиной — капитаном дальнего плавания. Своим первым рейсом в 1935 году она прославилась на весь мир, проведя грузовой пароход «Чавыча» из Гамбурга через Одессу и Сингапур в Петропавловск-Камчатский. 20 марта 1938 года Анна Ивановна была назначена первым начальником рыбного порта города Владивостока. Войну Анна встретила на Балтике, где под бомбёжками эвакуировала население Таллина и перевозила стратегические грузы.

Правительство присвоило названия пяти Курильским островам

Источник: nnm.me

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