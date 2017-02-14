Новости Украины и Новороссии 14 февраля 2017

Славная победа крымских татар над украинской армией. Искандер Хисамов

Джемилев и его товарищи сотрудничают с Порошенко так же, как Бандера сотрудничал с Гитлером — в постоянной готовности повернуть оружие против своих ситуативных покровителей

Джемилев и его товарищи сотрудничают с Порошенко так же, как Бандера сотрудничал с Гитлером — в постоянной готовности повернуть оружие против своих ситуативных покровителей

Командир 34-го батальона 57-й бригады Вооруженных сил Украины Сергей Шпанко под телекамеры принес извинения за нападение на базу формируемого добровольческого крымскотатарского батальона в Чонгаре. Обещал восстановить и починить все, что его бойцы поломали сегодня ночью. Инициатор создания батальона, координатор акции «Гражданская блокада Крыма» Ленур Ислямов принял эту капитуляцию с непроницаемым лицом, а потом заявил, что у его организации нет конфликта с властями Украины, а есть общая цель — возвращение Крыма как национально-территориальной автономии.

Освещение этого инцидента в украинских медиа представляет собой уже привычную какофонию. Известный националист, бывший заместитель главы Нацполиции Илья Кива сообщает, что военные решили проверить лагерь крымских татар на предмет незаконного хранения оружия и обнаружили пулеметы, автоматы и много чего еще. Попытались изъять, но были блокированы татарами. Председатель запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, напротив, заявил о немотивированном силовом захвате украинскими военнослужащими этого лагеря, и подчеркнул, что ими было повреждено имущество и «принимались попытки применения физической силы».

В качестве рабочей версии возник конфликт крымскотатарских боевиков с армянским руководством местного рынка. Руководство попросило комбата подсобить — проще говоря, обеспечить «крышу». Дело, таким образом, приобретает вид бандитской разборки.

Как бы то ни было, мы имеем первый факт силового конфликта между представителями украинской армии и крымскотатарскими боевиками. Это сражение армия проиграла. На место прибыли представители спецслужб и правоохранительных органов, однако сдается нам, что правда предъявлена не будет. Потому что любая версия происшедшего неприемлема для политического руководства Украины. Это как в том известном случае в Княжичах, когда одна группа полицейских перестреляла другую, и все подозреваются в грабежах.

С одной стороны, придется признать, что регулярные части ВСУ превращаются в банды разбойников и рэкетиров. Да еще и неудачливых. С другой стороны, становится очевидным, что незаконные вооруженные формирования крымскотатарских экстремистов причиняют большие неудобства и страхи местным жителям. Тем более, если учитывать неоднократные заявления Мустафы Джемилева и других лидеров упомянутого Меджлиса о желательности создать на территории Херсонской области свою национально-территориальную автономию. Не забудем, что эту граничащую с Крымом область они считают своей исконной землей.

Комментируя подрыв опор ведущих в Крым высоковольтных линий электропередачи в ноябре 2015 года, я высказывал соображение, что крымскотатарский экстремизм является одним из самых опасных джиннов, которые выпустила из бутылки киевская власть. Рано или поздно ей придется решать эту проблему. Джемилев и его товарищи сотрудничают с Порошенко так же, как Бандера сотрудничал с Гитлером — в постоянной готовности повернуть оружие против своих ситуативных покровителей. Они ненавидят Украину, и есть за что, если вспомнить, как она обращалась с ними в течение четверти века своей юрисдикции над Крымом. Однако поначалу им почему-то казалось, что главный враг — Россия скоро рухнет под нажимом Запада, Украина вернет себе Крым и отдаст в управление татарам.

Теперь эти фантазии рассеялись. Меджлис понял, что Крыма ему не видать. И дальнейшая активность неизбежно будет перенаправлена на Украину. Требования дать официальный статус крымскотатарским вооруженным формированиям нарастают. По мере ослабления центральной власти будут усиливаться требования автономии. Помимо прочего, пассионариям нужны источники существования. Того, что присылают турецкие друзья, категорически не хватает — есть сведения, что вокруг турецких денег уже развернулась подковерная борьба в верхушке крымскотатарского движения. А значит, они будут требовать — уже делают это — усиления финансовой поддержки со стороны украинского государства, а то и фиксированной доли доходов.

Вооруженная, неплохо организованная, представленная в парламенте, имеющая определенную международную поддержку группа крымскотатарских экстремистов становится в ряд факторов, которые угробят украинскую государственность. А сегодняшний инцидент в Чонгаре имеет шанс войти в будущие хроники как первая блистательная победа крымских татар в национально-освободительной борьбе против украинского ига.

Искандер Хисамов, Украина.ру

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“Меньше всего в Украине решают украинцы”

Альтернатива для Германии – о Германии, России, Украине.

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ЛНР возобновит поставки угля Киеву после снятия блокады

Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий не исключил возможности возобновления поставок угля на подконтрольную Киеву территорию в случае снятия транспортной блокады, сообщает РИА Новости.

«Блокада угольных поставок — это не наш выбор, это инициатива Киева… Впрочем, мы понимаем, что от блокады страдают простые люди по обе стороны линии разграничения. Поэтому не намерены обострять ситуацию. Если Киев извинится за действия своих вооруженных группировок, мы можем рассмотреть его новые предложения», — заявил Плотницкий.

Ветераны «АТО», в числе которых депутаты Верховной рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории бывшей Луганской области, выступая против торговли с ДНР и ЛНР. В минувший четверг радикалы заявили, что также перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута. По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела.

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Взрыв в Донецке — подробности

Сегодняшний сильный взрыв, который слышали почти все районы Донецка, произошел на Донецком заводе химизделий (ДКЗХИ) в Куйбышевском районе столицы ДНР. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации Донецка, подтвердив таким образом информацию, которая ранее стала известна «Русской Весне» от собственных источников. Читайте также: СРОЧНО: Сильный взрыв в Донецке (+ФОТО) «По предварительной информации, около 10 утра произошел взрыв в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий в Куйбышевском районе», — цитирует сообщение пресс-службы мэрии ДАН. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет, обстоятельства ЧП также устанавливаются.

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Батальон Прилепина – знак скорого закрытия проекта «Украина». Сергей Богатырёв

Финал уж близится….

Русский писатель Захар Прилепин создал и практически возглавил батальон ДНР.

Для меня это стало значимым показателем…

Ибо действительно после гибели Моторолы и Гиви кому-то вна Украине могло показаться, что флаг Русской Весны упал, и героев не осталось. Пересказывать приступы свидомой радости по этому поводу не буду. Все эту клинику наблюдали несколько дней, и не вижу смысла повторяться.

Однако, «недолго музыка играла, недолго фраер танцевал».

СМИ России тут же контратаковали (для ведущейся информационной войны, термин вполне уместный).

Во-первых, в информационном поле появился Абхаз, командир батальона «Пятнашка», тоже очень яркая и известная личность, которая в медийном плане была просто не так раскручена как Гиви или Мотор.

Но появление Прилепина…

Это знаете ли идеологическое оружие массового поражения.

При всем уважении к погибшим парням, они приобрели известность только на войне, и из-за войны. Захар это другое. Он создал себе имя задолго до войны.

Заработал репутацию и известность своим интеллектом, отрицать наличие которого просто невозможно.

Тут ты хоть каким свидомитом будь, но поржать над Прилепиным и армией ДНР, как над «сборищем зеков, алкоголиков, наркоманов и бомжей» теперь не получится.

Эта потеря ощущения морального и интеллектуального превосходства для помешанных на оном свидомитов, и она дорого обойдется Киеву.

Но самое главное, что флаг Русской Весны в медийном пространстве в руках Прилепина взметнулся как никогда.

Вероятно, круче могло быть только если бы так же поступил, например, Бузина… да, покоится он с миром.

Очевидно, что ни о каком «сливе» Донбасса речи быть не может. Захар, очень осведомленный человек, вхож во многие круги, включая Кремль. Даже в какой-то степени родственник Суркова — кремлевского куратора Донбасса.

И он бы точно не высвечивался со своим батальоном под закрытие «проекта Донбасс», а вот для закрытия «проекта Украина» такой человек очень в тему.

По сути это новый уровень ставки, и он в совокупности с другими факторами прямо говорит, что ситуация с «проектом Украина» выходит на финишную прямую, в ход пошли козыри.

Не удивлюсь, что мы можем скоро увидеть, как Стивен Сигал или Джефф Монсон тренирует спецназ ДНР.

Для меня это означает, что кто-то крепко занялся формированием положительного имиджа армии Республик, а это нужно, если ты планируешь этот проект развивать, а не сворачивать.

Я опять начинаю думать, где пройдет «Евровидение»? Да, это будет в Киеве, но в какой стране?

Сергей Богатырёв

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Железнодорожная блокада Донбасса выгодна России, — украинский министр

Блокирование поставок угля из республик Донбасса выгодно, прежде всего, России. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. «Давайте посмотрим с точки зрения фактов, кому это выгодно, чтобы сегодня была угроза электроснабжения уже не в Авдеевке, а в практически всей стране. Я могу сказать, в первую очередь, это (выгодно, — прим. РВ) РФ», — сказал Зубко. Такое мнение он аргументировал тем, что РФ хочет, чтобы Украина закупала российский уголь. Читайте также: Зрада: Блокадой Донбасса мы увеличим вооруженные силы ДНР и ЛНР на 600 тыс. бойцов, — украинский министр (ВИДЕО) «Это вообще угроза потери территорий, потому что мы понимаем, что и Запорожская, и Донецкая области зависят от промышленных предприятий, находящихся на оккупированной территории», — подчеркнул Зубко. В этом контексте он подчеркнул, что РФ «частично использует» украинских патриотов-участников блокады в своих «стратегических политических целях».

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Басурин о проблемах на Украине: «Радикалы рвутся к власти»

Возобновление активных действий на Донбасс обусловлено внутренними проблемами в Киеве, считает заместитель начальника управления Народной Милиции ДНР Эдуард Басурин.

«В первую очередь это внутренние противоречия самой Украины. Радикалов, которые сейчас рвутся к власти, не устраивает политика, проводимая Порошенко. Они обвиняют его в том, что он предал майдан 2014 года. Но, кроме этого, нельзя не учитывать изменения политической конъюнктуры — избрание президентом США Дональда Трампа. Плюс еще уход Олланда. Это означает, что Киев остается практически один на один со своими проблемами. Поддержки из США и Европы ждать, скорее всего, не придется», — сказал Басурин, пишет Интерфакс. «И не надо забывать о крайне тяжелой экономической ситуации на Украине. Это попытка отвлечь внимание от внутренних проблем и перенести их на периферию, к Донбассу. Думаю, что давление на Украину со стороны европейских государств будет усиливаться», — добавил он.

По словам Басурина, радикальный настрой ряда украинских политиков спровоцировать очередной виток обострения ситуации в регионе.

«Радикалам выгодно накалять ситуацию, потому что это дает им политические очки на фоне бездействия Порошенко», — сказал представитель оперативного командования.

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Порошенко хочет извлечь личную выгоду из блокады Донбасса

Украинский премьер Гройсман кричит о неизбежности веерных отключений света по всей стране, если «ветераны АТО» не снимут блокаду ДНР и ЛНР. Тем более оглушающе звучит в этой ситуации молчание главы украинского государства. Есть основания полагать, что Петр Порошенко молчит не просто так – он прямо заинтересован в происходящем.

В понедельник народные депутаты Верховной рады Украины из фракции Блока Петра Порошенко обратились к президенту страны и секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову с просьбой созвать заседание совета по поводу блокады железнодорожных путей в Донецкой и Луганской областях.

«Считаем недопустимыми действия участников блокады, которые подрывают боеспособность нашего государства и имеют катастрофические последствия для экономики и социальной сферы!» – возмущался один из авторов обращения, народный депутат от БПП Максим Ефимов в своем Facebook.

Обращение появилось одновременно с заседанием Антикризисного энергетического штаба Украины, посвященного состоянию предприятий ТЭК осенне-зимнего периода. Как сообщает «Интерфакс-Украина», на заседании министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик предложил ввести чрезвычайное положение в энергосистеме страны. Насалик также пояснил, что единственной альтернативой поставкам угля из Донбасса может быть только уголь или газ из России.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман, выступая вместе с молдавским коллегой Павлом Филипом, прибывшим в Киев с визитом, признал, что антикризисный энергоштаб рассмотрит возможность веерных отключений электроэнергии из-за снижения запасов угля на складах. Отключения возможны сразу в семи областях: Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской. Глава кабмина напомнил, что электростанции страны ежегодно потребляют около 9 млн тонн угля антрацитовой группы, которая производится на временно неподконтрольных территориях (НКТ) Донбасса. По его словам, Украина начала реализацию программы по переводу ТЭС с антрацита на газовую группу угля, но пока еще зависима от таких поставок, которые с конца января блокируются.

В свою очередь в воскресенье из-за блокады уже остановилась доменная печь на ферросплавном заводе Краматорска, обеспечивающем работой более 1200 жителей города. Сайт vp.donetsk.ua цитирует пресс-службу предприятия: если процесс не будет восстановлен в течение 10 дней, печь полностью выйдет из строя. Остановка повлечет за собой не только массовые увольнения, но и полное обесточивание соседних предприятий и населенных пунктов.

В конце января отряд «ветеранов АТО», в том числе депутатов Верховной рады, перекрыл ветку железной дороги Луганск – Лисичанск – Попасная. По их версии, это сделано для пресечения торговли с «незаконными вооруженными формированиями». Блокпост свой они назвали «Редут Богдана». Позднее было прервано движение и по другой ветке – возле станции Светланово. А в минувшую субботу ими же была закрыта и третья железнодорожная ветка – на участке Константиновка – Ясиноватая.

Блокадная лампочка Порошенко

Несмотря на призывы депутатов из собственной фракции, премьера и министров, президент Петр Порошенко пока никак не реагирует на блокаду. Прокуратура 26 января открыла уголовное производство по факту, но попытки украинских силовиков снять блокаду были очень робкими и не принесли успеха. Сами организаторы угрожают отстреливаться и обещают умереть прямо на рельсах. «Лучше гордо замерзнуть со своими убеждениями, чем жить в тепле как предатель», – написал в своем Facebook один из организаторов блокады, народный депутат Владимир Парасюк.

Забавно, что, пока правительство в паническом настроении готовится отключить свет в стране, Порошенко на голубом глазу обещает поставки электроэнергии соседней Молдавии.

«Мы также обсудили вопрос возобновления стабильных поставок электроэнергии с Украины в Молдавию. Взаимодействие в энергетической сфере остается важным фактором интеграции наших стран в общеевропейское энергетическое пространство и для укрепления энергетической безопасности Украины и Молдавии», – заявил он после переговоров с Павлом Филипом.

Парасюки – это ландскнехты Порошенко

Директор украинского Института трансформации общества Олег Соскин считает, что Порошенко отнюдь не блефует, обещая молдаванам свет, поскольку на самом деле никаких отключений ждать не следует. «Есть и излишки, и возможность альтернативных поставок угля из других стран», – прокомментировал он газете ВЗГЛЯД.

В действительности же, по мнению Соскина, за всей панической риторикой скрывается очередной этап борьбы разных финансовых групп. «Порошенко, закрывший липецкую фабрику, лишается активов в России. Ему нужна замена, и сейчас он хочет заполучить активы донецкого олигархата. Позиции одного олигарха – Александра Ефремова – уже подорвали. Сейчас вот настала очередь Рината Ахметова. Для этого необходимо «отжать» у Ахметова два металлургических комбината в Мариуполе, которые как раз и пользуются антрацитом с «оккупированных территорий», – объяснил эксперт.

По его мнению, устроившие блокаду «ветераны АТО», по сути, играют роль ландскнехтов Порошенко. «Может быть, Семенченко и Парасюк сами до конца этого не осознают. Их вообще могли профинансировать или надоумить через посредников», – предположил Соскин.

Как отметил политолог, Гройсман, Аваков и Яценюк представляют собой группу во власти, не заинтересованную в усилении Порошенко, и, возможно, у них есть соглашение с тем же Ахметовым. «Поэтому Гройсман сейчас и рассказывает сказки об отключениях. Но у самого Гройсмана в Верховной раде – тяжелая ситуация, его дни как премьера сочтены. Как только Парубий будет нейтрализован, его уберут. Он приобрел влиятельного врага в лице Юлии Тимошенко», – прогнозирует эксперт.

Напомним, что Тимошенко в понедельник попыталась поставить на голосование вопрос о вотуме недоверия правительству, а когда спикер Верховной рады Андрей Парубий снял вопрос с голосования, Тимошенко пригрозила ему судом.

Ахметова поведут путем Коломойского

Директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник, в свою очередь, также не исключает, что блокада Донбасса – это своеобразный вид рейдерского захвата, направленный против Рината Ахметова.

«Президент может пока не реагировать по двум причинам. Во-первых, он не хочет публично вступать в прямой конфликт с националистами, несмотря на весь вред, который они несут. На данный момент националисты, среди них и бойцы добровольческих батальонов, представляют собой серьезную опасность для украинской власти», – сообщил политолог газете ВЗГЛЯД. Во-вторых, аморфная реакция Порошенко создает впечатление, что он заинтересован в блокаде. «Эта технология повторяет блокаду Крыма прошлых лет, которую начали добровольцы, волонтеры и активисты, а закончило официальное руководство Украины», – отметил он.

Бортник не исключает и того, что блокада – часть какого-то закулисного политического торга с Донецком, Луганском или Москвой, а возможно, и просто борьба с Ринатом Ахметовым, чьи активы в первую очередь страдают в результате блокады. «Возможно, Ахметова таким образом пытаются вести путем Коломойского – лишить влияния на собственный холдинг. В таком случае блокада – лишь следствие борьбы финансово-политических групп Украины», – предположил эксперт.

В то же время Бортник не исключает, что участники этой большой игры не успеют вовремя остановиться и устроят настоящий энергетический кризис не только Донецкой и Луганской областям, но и всему центру Украины. Впрочем, даже в таком случае отключать электричество будут в провинциях, полагает он, а Киев постараются без крайней необходимости в темноту не погружать.

Никита Голобоков, ВЗГЛЯД

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Министр энергетики и угольной промышленности Украины: Украина не рассматривает вариант импорта электроэнергии из России

фото: telegraf.com.ua

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Киев не планирует импортировать электроэнергию из России.

Насалик выступил вечером в понедельник в украинском телеэфире, где призвал и не думать об импорте электричества из России, передает РИА «Новости».

«Я убежден, что импорт электроэнергии из России даже не стоит рассматривать, потому что его не будет у нас», – сказал Насалик.

Напомним, ранее Игорь Насалик сообщил, что его министерство готово внести на рассмотрение кабмина законопроект о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита. Анонсировалось, что документ поступит в украинское правительство «в ближайшие часы». Запаса угля на Украине осталось на 14-45 суток.

При этом министр заявил, что альтернативой поставкам из Донбасса могут быть только поставки из России.

Ранее Насалик сообщал, что при полной блокаде Донбасса начнутся веерные отключения электроэнергии. Проблемы с антрацитом возникли из-за блокады, организованной ветеранами «АТО» в неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Премьер Украины Владимир Гройсман отмечал угрозу остановки промышленности страны из-за блокады Донбасса.

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Лондон передаст Киеву и Прибалтике 700 миллионов фунтов на борьбу с Россией

Глава МИД Британии Борис Джонсон планирует выделить 700 миллионов фунтов на создание фонда так называемой мягкой силы против России. Главной целью будет укрепление союзников Великобритании, таких как Украина и страны Прибалтики, в борьбе против России и ИГ*, которые в проекте поставлены в один ряд.

МИД Великобритании заявляет, что проект Фонда содействия находится на ранних стадиях разработки. Подробнее о нём в положенное время будет объявлено в парламенте. По сообщению телеканала RT, деньги планируется использовать для различных целей, и не разовым вливанием, а на протяжении четырёхлетнего периода. Средства будут поступать от разных ведомств.

У британских налогоплательщиков эта информация вызвала определённое недовольство — распространено мнение, что все эти деньги с гораздо большей пользой можно было бы использовать в самой Великобритании.

Информация о таких планах Лондона совпала с новым витком «борьбы с российской пропагандой». Влиянием RT и Sputnik обеспокоились даже в НАТО, где выпускают целые бюллетени, «разоблачающие» мифы из Москвы. Также на днях глава агенства, управляющего «Голосом Америки» (VoA), Джон Лэнсинг в эфире Национального общественного радио США посетовал на запредельные бюджеты российских государственных СМИ.

«Россия обладает конгломератом СМИ с очень хорошим финансированием. Вы можете наблюдать RT, Russia Today, здесь, в Соединённых Штатах. И иногда она (пропаганда. — RT) оказывается гораздо менее явной и более мягкой, чем вы можете думать. (…)

Наше агентство, к примеру, получает финансирование в объёме около $750 млн в год. И мы предполагаем, что финансирование российских государственных СМИ превосходит эту цифру в 10 раз», — заявил он.

Что касается бюджета телеканала RT, то он на 2017 год составляет 18,7 млрд руб. (или около $300 млн). Это включает в себя финансирование как телевизионного, так и интернет-вещания, а также содержание студий, корпунктов, оборудования и многое другое. Можно предположить, что Лэнсинг говорил о совокупных расходах бюджета РФ на поддержку всех СМИ, однако и в таком случае в цифру в $7,5 млрд верится с трудом.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Символ советского трудового Мариуполя одели в вышиванку (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня один из символов Мариуполя, памятник сталевару на въезде в город, украинские националисты нарядили в вышиванку. Они называют это подарком для мариупольцев к 120-летию Мариупольского комбината имени Ильича. «Наш сталевар, и наш комбинат в целом, не только стоит на страже укрощенного металла, но и стоит на границе между огнем и миром, олицетворяет собой флагмана металлургии Украины — комбинат им. Ильича. Сталевар в вышиванке символизирует, что он работает не только на благо экономики нашей страны, но и является истинным патриотом», — заявил один из организаторов «акции». Наряжали скульптуру с помощью вышки и закрепляли веревками. Весь процесс занял около часа. Шить вышиванку заставили одно из швейных предприятий города. Напомним, что в 2014 году националисты нарисовали узор украинской вышиванки на груди памятника сталевару.

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Главный спонсор терроризма

Вернувшийся из США Саакашвили продолжает свою политическую активность в надежде на досрочные парламентские выборы.Батоно Мишико заглянул к "блокадникам-лишенцам", которые недавно получили по голове от милиции, и заявил, что блокада должна быть полной, а во всех бедах Украины виноваты Путин и…Ахметов.С учетом того, что на территории ДНР и ЛНР недавно приняты новые законы направленные против в том числе и против Ахметова (на ряде предприятий уже начался процесс смены собственника причем процессы курируются МГБ, что говорит о том, что последние указы будут не просто бумагой), происходящее выглядит так, что Ахметов стал уже не столь нужен (как по политическим соображениям, так и в силу сокращения кормовой базы) и его империю начинают обгладывать с обеих сторон линии фронта. Знакомый из ЛНР сегодня даже высказал интересную мысль, что это может быть столь же согласованный процесс, как и торговля углем.А ведь как Ахметов сладко пел весной в 2014. И все равно не помогло.Спустя 2,5 года Ахметов видимо куда как лучше познакомился с "представителями ДНР".Сколько денег не вливал и своих людей не расставлял, все равно к бизнесу подбираются.По сути, при отстуствии политического решения, зависший между ЛДНР и Украиной бизнес Ахметова находится под перманентной угрозой расчленения при дальнейшем ограничении экономических связей через линию фронта. Законы обязывающие платить налоги в республиканские бюджеты и требования со стороны украинских политических маргиналов прекратить торговлю углем (даже ценой энергетического кризиса – назло маме отморожу уши) и всякие экономические отношения с Донбассом, по сути ведут к одному и тому же – к дальнейшему экономическому обособлению Донбасса от Украины. Крым это достаточно болезнный процесс прошел относительно недавно. Донбассу он еще предстоит, ну а под лицами пытающимися усидеть на двух стульях, они начинают разъезжаться. Впрочем, Ахметов не теряется и изыскивает альтернативные варианты.Даже интересно, сможет ли он такое протащить через Верховную Раду и сколько миллионов долларов это будет стоить. Депутат на Украине нынче недешевый.В отношении угля и бизнеса вокруг него, то этот процесс идентичен бизнесу с чеченской нефтью в ходе первой чеченской войны, который не прекращался даже во время наиболее интенсивных боевых действий, потому что были люди, которым было выгодно делать бизнес на войне. Поэтому с обеих сторон официально эту торговлю продолжают, потому что ДНР и ЛНР нужны деньги для самовыживания (тем более, что Россия заинтересована в том, чтобы республики хотя бы частично находились на самоокупаемости), а Украине нужен уголь с Донбасса для прохождения отопительного сезона .Гройсман прямо заявил, что донбасскому углю альтернативы нет, но населению в духе газовых войн "нулевых" продолжают морочить голову рассказами про уголь из других стран, который якобы заменит уголь с Донбасса. Когда-нибудь. При этом, какой процент заинтересованные лица кладут себе в карман, действительно вызывает интерес. Судя по всплывавшим махинациям в руководстве ЛНР и среди кураторов процесса по линии МВД Украины и СБУ, в этом бизнесе очень неплохая маржа.Поэтому, кто бы не занес Семенченко денег на организацию протестов (в украинских соц.сетях пишут, что волонтер-блокадник получает 6000 гривен в месяц распределяемых через Семенченко), делается это не просто для того, чтобы пошуметь и разойтись. Среди потенциальных заказчиков называют Наливайченко, Коломойского, Тимошенко, Путина (куда ж без него). Спонсор наверняка заинтересован в политических или экономических результатах происходящего. По всей видимости в этой "незнаменитой" истории грядут определенные изменения.Ну а это видео более чем наглядно демонстрирует патриотов Украины и их праведную борьбу. На 6000 конечно не тянет, на 2-3 максимум.

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Безголосые собаки и последний из могикан

Я нашел его, ведь я его искал

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ВСУ извинились перед незаконными вооруженными формированиями

Окончание истории с конфликтом на Чонгаре http://colonelcassad.livejournal.com/324 3933.html между ВСУ и Меджлисом получилось еще более эпичным, нежели ее начало.После того, как в ВСУ официально назвали "Аскер" незаконным вооруженным формированием и выявили большое кол-во незаконно хранимого оружия…барабанная дробь…майор 57-й бригады ВСУ принес официальные извинения "незаконному вооруженному формированию".Вы, непонятные люди с непонятным статусом, и у вас незаконно хранимое оружие вывезенное из зоны АТО, но вы пожалуйста нас извините, мы все исправим. Дно в очередной раз пробито.И это еще не все. На встрече представителей Меджлиса с Полтораком, обсуждался вопрос включения членов незаконного вооруженного формирования в состав…барабанная дробь…бригады морской пехоты.Каждый раз, когда думаешь, что Украина уже ничем удивить не может, реальность доказывает, что не следует обольщаться на этот счет.

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Парасюк пригрозил захватами ТЭЦ из-за веерных отключений

Народный депутат Украины Владимир Парасюк допустил возможность захвата энергообеспечивающих предприятий в случае “веерных отключений”.

“Если будет такая манипуляция (веерные отключения, — ред.), потом, что нет причин отключать, то штаб будет брать под контроль станции и предприятия, которые обеспечивают энергетическую стабильность в Украине”, – заявил нардеп.

По словам Парасюка, доля угля в заблокированных составах из “ЛДНР” составляет 20 процентов. Как утверждает нардеп, об этом узнал, посетив Краматорскую ТЭЦ, передает “Vesti-ukr.com“.

“Мы были на Краматорской ТЭЦ. Выясняли ситуацию относительно отключений возможных, если не будет поставок антрацита. Там сказали, что никаких отключений не будет, потому, что основу основ в нашем государстве (в энергетической сфере), я про электрическую энергию говорю, занимают атомные электростанции. Все ТЭЦ и тому подобные альтернативные виды источников электрической энергии они не зависят от угля”, – рассказал Парасюк.

Он также добавил, что “их остановка даже не нанесет одного процента ущерба стабильности энергообеспечения”. Кроме того он считает, что данные предприятия могут перейти на газ, поскольку “все страшилки манипуляция для запугивания людей, чтобы они возмущались по отношению к торговой блокаде”.

“Про тепло тут вопрос стоит иначе. Можно отказаться от угла антрацитовых групп и заменить полностью газом. При том всем, что НКРЕ уже внесла цену газа, и скажу вам больше Краматорская ТЭЦ работает уже не первый месяц. Два котла на газе и один только на угле”, – подчеркнул Парасюк.

Как сообщалось ранее, депутаты требуют созвать Совбез из-за блокады железнодорожных путей. Народные депутаты отметили, что блокада подрывает боеспособность нашего государства и имеет катастрофические последствия для экономики и социальной сферы.

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