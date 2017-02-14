Минутка плотин...

13 февраля "мир" был взбудоражен сообщением о том, что порядка 200 тысяч жителей Калифорнии столкнулись с необходимостью срочно эвакуироваться из своих жилищ ввиду возможного прорыва плотины Оровилл — самого высокого гидротехнического сооружения в Соединенных Штатах Америки.

Ситуация с плотиной была признана чрезвычайной еще 11 февраля, когда из-за продолжающихся в округе дождей вода начала переливаться через дамбу. Рано утром 13 февраля вышел из строя основной водосброс плотины, и, как следствие, была утрачена возможность произвести аварийный сброс воды, снизив тем самым нагрузку на дамбу.

Сколько времени в этих чрезвычайных обстоятельствах дамба сможет удерживать 4,3 млрд кубометров воды, предсказать вряд ли кто возьмется. Тем более что плотина Оровилл, достигающая высоты в 230 метров, была воздвигнута еще в конце 1960-х.

Так или иначе, но власти штата Калифорния быстро пришли к очевидному выводу, что ЧП с плотиной — это тот самый случай, когда лучше проявить бдительность заранее и не дожидаться жареного петуха. И приняли решение о масштабной эвакуации в районах, расположенных ниже уровня плотины.

— Боже, это же баснословно дорогое мероприятие! — узнав о начале эвакуации, воскликнул в прямом эфире один из американских телеведущих.

— Думаю, парни из Калифорнии понимают, что сейчас не время для жадности, — немедленно ответил телеведущему его коллега.

К этому моменту губернатор штата Калифорния Джерри Браун уже отдал распоряжение о введении режима чрезвычайного положения. И вполне возможно, что губернатора, как и других представителей администрации штата, 13 февраля подгоняли воспоминания о ЧП с другой американской плотиной. Тогда тоже все начиналось с жадности и дождя…

Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Куда пропал Джонстаун?

В августе 1852 года в штате Пенсильвания в 12 милях к северо-востоку от города Джонстаун состоялся торжественный ввод в строй рукотворного чуда — самой большой на тот момент в мире насыпной плотины. Наверняка никому из присутствующих на празднике джонстаунцев и в голову не приходило, к каким трагическим последствиям приведет открытие плотины «Саут Форк».

Прошли десятилетия. Вечером 31 мая 1889 года водитель грузовика Рой Эвертсен торопился домой в город Питтсбург. Машина ехала медленно, часто буксуя в дорожной грязи. Наконец, машина завязла окончательно. Проклиная двухдневный дождь, из-за которого дорога превратилась в болото, Рой выбрался из машины, бросил взгляд в сторону протекающей неподалеку реки Конемау и обомлел. В окружении каких-то обломков, мусора и вырванных с корнем деревьев по реке плыл… целый двухэтажный дом.

Забыв про увязший в грязи автомобиль, Рой бросился в город. Через полчаса водитель добрался до Питтсбурга, сразу подняв на ноги всю местную полицию и пожарных.

А Конемау, между тем, продолжала выносить к Питтсбургу новые зловещие трофеи: доски, клочья одежды, тела утонувших кошек и собак. Вскоре на набережной толпились сотни людей, живо обсуждая происшествие, которое казалось абсолютно непонятным. Затяжной дождь закончился больше суток назад. Вокруг царили тишина и покой. О таких напастях, как торнадо или цунами, в Питтсбурге и слыхом не слыхивали.

Едва наступил новый день, из Питтсбурга вверх по течению реки двинулся конный полицейский отряд. За ним поспешили несколько сотен любопытствующих обывателей, так что вскоре спасательная экспедиция превратилась в кавалькаду, растянувшуюся почти на милю. Дневные розыски ничего не прояснили, лишь обломков в реке стало попадаться все больше и больше.

По мере того как общее напряжение спадало, спонтанно начатая экспедиция питтсбуржцев превращалась в пикник — то тут, то там начали слышаться шутки и смех. Но звучали они не долго.

Во второй половине 2 июня полицейские уперлись в странную, непонятно откуда взявшуюся преграду, из-под которой хлестали тугие струи грязной воды. Всю речную долину перегородил громадный завал из комьев грязи, тысяч деревьев и обломков зданий. Самым страшным было то, что среди этой мешанины виднелись трупы сотен погибших людей! Перепуганные увиденным, спасатели обогнули плотину, поднялись чуть выше и остолбенели — там, где когда-то на берегах Конемау стоял город Джонстаун с населением в 8000 человек, теперь колыхалась сплошная водная гладь. Лишь посреди нее едва-едва высовывалась на поверхность верхушка колокольни.

Фактор человеческой жадности

Загадка исчезновения целого города разрешилась быстро. И хотя из находившихся на момент катастрофы в Джонстауне жителей практически никто не спасся — погибло 2209 человек, — само бедствие все же кое-кому удалось увидеть. Погибший город находился в том месте, где горная долина расширялась, образуя небольшое плоскогорье. Посреди города протекала горная река Конемау. Один из притоков ее запрудили 37 лет назад, и получилось озеро длиной 3 мили. Это озеро пользовалось большой популярностью — туристы и жители Джонстауна любили ловить в нем рыбу. На этом неплохо зарабатывали владельцы «Саут Форк», продававшие рыболовам лицензии.

Тем временем, к 1889 году бывшая гордость Америки — насыпная плотина — изрядно обветшала. Лишь сверху ее покрывала облицовка из кирпича. Когда в горах шли дожди, вода порой переливалась через верхний край плотины и устремлялась вниз, но особого вреда эти маленькие наводнения не причиняли. Однако весной 1889 года все случилось иначе.

Владельцев «Саут Форк» одолела жадность. Им пришло в голову, что через канал, сквозь которую происходил сброс избыточной воды из искусственного озера, уходит слишком много рыбы. Данное обстоятельство сочли недопустимым. После чего, не тратя время и денег на консультации с инженерами, сливной канал просто заложили камнями.

Мало-помалу уровень воды в озере начал подниматься, но никого это не беспокоило. Посвященные утешали себя тем, что в худшем случае немного воды перельется через плотину. Один просчет, соединяясь с другим, ведет к трагедии, особенно если к этому приложит руку природа. Дело в том, что еще в 1888 году губернатор штата отправил владельцам «Саут Форк» распоряжение провести капитальный ремонт плотины. Для этого с ее земляного «тела» сняли кирпичную облицовку, но потом ремонтные работы отложили до лета, когда уровень воды в озере понизится.

А выше Джонстауна, в горах, 48 часов подряд лили дожди. И количество воды, которая сливалась в озеро, оказалось куда больше, чем рассчитывали. Вода хлестала через плотину, но хуже всего было то, что в плотине появились промоины, и сквозь них, размывая землю, тоже пробивались струи.

Сторож рыболовной базы встревожился и послал своего помощника поговорить с мэром Джонстауна об опасности прорыва плотины, но просил сделать это деликатно, никого не пугая. Сторож понимал, что, если наводнения не случится, а в городе начнется паника, то во всем обвинят его, «стрелочника». Так что в городе об опасности узнали, но не испугались, чего сторож и добивался. Теперь он мог рассчитывать на то, что всегда сможет честно заявить: «Я вовремя сигнализировал об опасности!» Ну а жители Джонстауна продолжали заниматься своими делами.

Катастрофа

Плотина рухнула, превратившись в грязевой кисель, во второй половине дня 31 мая 1889 года. Стена воды высотой десять метров понеслась, набирая скорость, вниз по долине. Когда она поглотила первые фермы и поселки на своем пути, ее скорость уже превысила 90 км/ч. Над долиной Конемау стоял глухой гул, который превратился в раскаты грома, когда волна ударила по домам и сталелитейному заводу «Гаутиер». За двенадцать миль пути вода снесла по обеим сторонам долины весь лес, поэтому по Джонстауну прошлась не просто вода, а настоящий «каток» из древесных стволов.

За 40 минут глубокое горное озеро длиной три мили превратилось в ущелье. Случайному охотнику, который оказался на склоне горы как раз над городом, эта картина увиделась так: «Мне показалось, что сам лес устремился на Джонстаун. Единая, громадная — конца не видно — волна была буквально напичкана деревьями. Она представлялась лавиной из деревьев… Никакая воля не могла бы остановить это бедствие, и поток пронесся по домам и людям, в мгновение ока погребая их навечно».

Репортер газеты «Русский курьер» дополнил это свидетельство следующими словами: «Джонстаун был буквально смыт с лица земли этою громадною волной, подобно песчаному городку, воздвигаемому детьми на морском берегу. Здание Камбрийского чугуно-литейного завода, на котором работало 7000 человек, исчезло вместе с городом. К довершению ужаса картины, в громадной груде обломков, скопившихся перед рухнувшим мостом, вспыхнул пожар. Скоро целые дома, принесенные потоком, охвачены были пламенем вместе с живыми людьми и трупами».

Проведенное по горячим следам следствие однозначно признало главными виновниками катастрофы владельцев плотины. Но уголовного наказания те избежали, так как сами погибли в бушующих водах Конемау.

…Вот к каким ужасным последствиям может привести разрушение большой плотины. И тот факт, что плотина «Саут Форк» рухнула более сотни лет назад, не должен никого успокаивать. Ибо природа склонна и в XXI веке наказывать человека за его ошибки не менее беспощадно, чем она это делала в веке XIX. Исходя из этого, решение о массовой эвакуации населения, принятое 13 февраля 2017 года администрацией штата Калифорния, следует считать абсолютно правильным.



Источник: nnm.me