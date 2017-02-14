Как Британская империя создавала Саудовскую Аравию и Израиль

В статье автор анализирует исторические события, как Запад в лице Британской империи разделил мусульман османов и арабов, а затем натравливал (друг против друга) уже разрозненных арабов (кнутом и пряником) чтобы установить удобный для своих интересов порядок на мусульманском Востоке. Кстати, похожая история повторяется в мусульманском мире и сегодня.

Существование тайного альянса между Королевством Саудовская Аравия и сионистами Израиля не удивит исследователя в области британского империализма – проблема лишь в том, что британский империализм изучает не так много людей. Пробегитесь по рекламным буклетам учебных программ британских университетов – вы едва ли найдете такой раздел в курсе подготовки политологов, не говоря уж о магистрах. Конечно, если бойня, учиненная на Ближнем и Среднем Востоке европейскими империалистами в 1914-18 годах, не дает вам покоя, нетрудно найти подходящее учебное заведение для изучения этого периода, но если вы хотите углубленно изучить вопрос, каким образом в течение четырехсот лет Британская империя разжигала войну против человечества, вы практически одиноки в своих изысканиях. Нужно признать, что с точки зрения британского истеблишмента, такая тишина является их выдающимся достижением.

В конце 2014 года американский журнал “Foreign Affairs» опубликовал слова саудовского министра нефти Али аль-Наими: «Его Величество король Абдалла всегда был примером хороших отношений между Саудовской Аравией и другими государствами, и Израиль здесь не исключение». Недавно преемник короля Абдаллы король Салман поддержал Израиль в его озабоченности растущими контактами США и Ирана по вопросу иранской ядерной программы. Некоторые сделали вывод, что Израиль и Саудовская Аравия выступают единым фронтом против иранской ядерной сделки. И это не первый раз, когда сионисты и саудиты оказываются союзниками против искусственно созданного образа общего врага. В 1960-е годы саудиты финансировали военную кампанию, которую британцы развернули против республиканцев Северного Йемена, свергнувших имама-диктатора. Вооруженные силы египетского президента Гамаля Абдул-Насера поддержали республиканцев, в то время как саудиты по наущению британцев вооружали и финансировали остатки сторонников имама. Более того, британцы организовали 14 вылетов израильских ВВС, доставлявших оружие британским наемникам. Таким образом, в 1960-е годы британцы, не обнаруживая себя, сплотили саудитов и сионистов против общего врага в Северном Йемене.

Однако нужно вернуться в 1920-е годы, чтобы подробно рассмотреть корни этого неофициального и негласного альянса. После разгрома Османской империи в Первой мировой войне на Аравийском полуострове возникли три отдельных государственных образования: Хиджаз на западе под властью Хуссейна бин Али Шерифа (прим. «хранителя») Мекки, Хаиль на севере под властью Ибн Рашида и Неджд на востоке под властью эмира Ибн Сауда (прим. Абдул-Азиз Аль Сауд) с идеологией ваххабитского течения.

Ибн Сауд вступил в войну в январе 1915 г. на стороне Британии, но был вскоре разбит, а его британский патрон Уильям Шекспир (прим. Уильям Генри Ирвайн Шекспир, британский колониальный чиновник, исследователь Аравийского полуострова) был убит союзником Османской империи Ибн Рашидом. Потерпевший поражение Ибн Сауд оказался не нужен Британии, и на целый год он остался без военной поддержки. Шериф Хуссейн же способствовал поражению Османской империи, выступив против нее и возглавив так называемое «Арабское восстание» в июне 1916 г., после которого турецкое присутствие в Аравии осталось в прошлом. Выступить против Османской империи его убедил британский верховный комиссар в Египте Генри МакМагон, обещавший, что после поражения турок будет создано единое арабское государство от Газы до Персидского залива. Письма, которыми обменивались Шериф Хуссейн и МакМагон сегодня известны как «Переписка МакМагона и Хуссейна».

Естественно, что как только война закончилась, Шериф Хуссейн потребовал от Британии выполнить свои обещания (или то, что, по его мнению, было обещанием), данные ему в вышеупомянутой переписке. Британия, в свою очередь, потребовала от Шерифа признать новую действительность – раздел Аравии между Британией и Францией (по соглашению Сайкса-Пико) и вступление в силу Декларации Бальфура, которая гарантировала «национальное еврейское государство в Палестине» путем заселения европейскими евреями. Эта новая действительность была изложена в написанном британцами англо-хиджазском договоре, от подписания которого Шериф с негодованием отказался. В конце концов, восстание 1916 года против турок было «Арабским», а не только «Хиджазским». Шериф дал понять, что он никогда не сдаст Палестину по Декларации Бальфура и никогда не признает создание сионистского государства в Палестине или раздел Аравии британцами и французами. После этого в устах британцев он превратился в «обструкциониста», «досадную помеху» и «упрямца».

Британцы, в свою очередь, дали понять Шерифу Хуссейну, что готовы пойти на жесткие меры, чтобы добиться от него признания новой действительности, несмотря на все услуги, которые он оказал им во время войны. После Каирской конференции в марте 1921 г., где новый Министр по делам колоний Уинстон Черчилль встретился со всеми британскими агентами на Ближнем и Среднем Востоке, Томас Эдвард Лоуренс (тот самый Лоуренс Аравийский) был направлен к Шерифу, чтобы подкупом или угрозой заставить его признать сионистский проект в Палестине. Сначала Лоуренс от имени Британской империи предложил 80000 рупий. Шериф Хуссейн немедленно отверг это. Тогда Лоуренс поднял ставку – 100000 фунтов ежегодно. Но Шериф отказался идти на компромисс и сдать Палестину британскому сионизму. Когда подкуп не удался, Лоуренс пригрозил экспансией Ибн Сауда, заявив, что «политически и в военном отношении вопрос существования Хиджаза как независимого королевства Хашимитской династии полностью зависит от политической воли Британии поддерживать или нет правление этой династии в регионе». Во время переговоров с Шерифом Хуссейном Лоуренс посетил и других правителей на Аравийском полуострове и довел до их сведения, что если они вздумают оспаривать планы Британии или вступят в союз с Шерифом, Британия спустит с цепи Ибн Сауда и его ваххабитов, которые готовы повиноваться Британии по первому зову.

Одновременно с этим Черчилль после конференции едет в Иерусалим и встречается с сыном Шерифа Абдаллой, который был назначен эмиром нового территориального образования, названного «Трансиордания». Черчилль дал понять Абдалле, что тому следует «убедить отца согласиться с Палестинским мандатом и подписать соглашение», в противном случае «Британия пошлет Ибн Сауда на Хиджаз». В это же самое время британцы планируют натравить Ибн Сауда на правителя Хаиля Ибн Рашида.

Ибн Рашид отверг все предложения Британской Империи, сделанные через Ибн Сауда, и отказался стать очередной марионеткой. К тому же, он расширил свои границы на север к новым границам подмандатной Палестины и Ирака летом 1920 г. Британцы заволновались, что между Ибн Рашидом, который контролировал север, и Шерифом Хуссейном, контролирующим запад полуострова, возникнет союз. Кроме того, они желали, чтобы пути сообщения между портами Палестины на Средиземном море и Персидским заливом были в руках дружественного правителя. На Каирской конференции Черчилль согласился с сэром Перси Коксом в том, что «следует дать Ибн Сауду возможность захватить Хаиль». До конца 1920 года Британия щедро снабжала Ибн Сауда деньгами – 10000 фунтов золотом ежемесячно сверх и так выплачиваемого ежемесячного финансирования, плюс крупные поставки оружия – более 10000 винтовок в дополнение к осадным и полевым орудиям с британско-индийскими инструкторами. В сентябре 1921 г. британцы дали отмашку Ибн Сауду наступать на Хаиль, который официально сдался в ноябре 1921 г. После победы Британия пожаловала Ибн Сауду новый титул – вместо «Эмира Неджда и вождя его племен» он стал именоваться «Султаном Неджда и подвластных территорий». Хаиль же растворился среди «подвластных территорий» империи султана Неджда.

Если Британская империя думала, что, увидев у своих границ вооруженного до зубов Ибн Сауда, Шериф Хуссейн станет более сговорчивым в вопросе раздела Аравии и одобрения британского сионистского колониального проекта в Палестине, то они быстро убедились в обратном. Новый виток переговоров с сыном Абдаллы, действовавшим по поручению отца в Трансиордании, закончился составлением черновика соглашения, одобрявшего создание сионистского государства. Когда этот документ был доставлен Шерифу с сопроводительным письмом сына, просившего отца «принять новую реальность», Шериф, даже не читая британский черновик, сел и составил свой вариант, в котором отвергал раздел Аравии и Декларацию Бальфура, и отправил его в Лондон для ратификации.

С 1919 года британцы последовательно сокращали денежную помощь Хуссейну и, наконец, в начале 1920-х годов приостановили выплаты, одновременно продолжая спонсировать Ибн Сауда. После очередных трех раундов переговоров в Аммане и Лондоне Британии вдруг стало ясно, что Хуссейн никогда не отдаст Палестину сионистскому проекту и не признает раздел Аравии. В марте 1923 г. британцы сообщили Ибн Сауду, что прекращают его финансирование, но выплатят ему единовременно 50000 фунтов, что равнялось годовому финансированию.

В марте 1924, через год после того, как британцы выплатили последнюю «субсидию» Ибн Сауду, Британская империя заявила, что все переговоры с Шерифом Хуссейном прекращены. В течение нескольких следующих недель войска Ибн Сауда и его ваххабиты воплотили в жизнь то, что лорд Керзон назвал «последним пинком» Шерифу Хуссейну – они напали на Хиджаз. К сентябрю 1924 г. Ибн Сауд захватил летнюю резиденцию Шерифа Таиф. Британия в дипломатических выражениях предостерегла сыновей Шерифа, которым были пожалованы королевства на территории Ирака и Трансиордании, не оказывать находящемуся в осаде отцу помощи или «сочувствия событиям в Хиджазе». В Таифе ваххабиты Ибн Сауда по своему обычаю устроили бойню, вырезая женщин и детей, врываясь в мечети и убивая учителей традиционного ислама. В середине октября 1924 г. они захватили главную святыню мусульман – Мекку. Шериф Хуссейн был вынужден отречься и отправиться в изгнание в хиджазский порт Акаба. Своим преемником он назначил сына Али, который обосновался в городе Джидда. Пока Ибн Сауд захватывал остатки Хиджаза, британцы решили ввести порт Акаба в состав Трансиордании. Опасаясь, что Шериф Хуссейн может сделать Акабу базой объединения арабов против Ибн Сауда, Британия потребовала от него покинуть порт, иначе Ибн Сауд атакует его. На это Шериф Хуссейн ответил так: «Я никогда не признавал подмандатность арабских государств и по-прежнему против замысла британского правительства сделать Палестину национальным государством евреев».

Шериф Хуссейн был вынужден уйти из Акабы — порта, который во время «Арабского восстания» он отвоевал у Османской империи. 18 июня 1925 г. он отплыл из Акабы на корабле Королевского военно-морского флота «Cornflower».

В январе 1925 г. Ибн Сауд осадил Джидду. В декабре 1925 г. город пал. Так окончилось 1000-летнее правление потомков пророка Мухаммеда. Британцы официально признали Ибн Сауда новым королем Хиджаза в феврале 1926 г., в течение нескольких недель последовало признание и других европейских держав. Новое объединенное ваххабитское государство было в 1932 г. переименовано в Королевство Саудовская Аравия. Название якобы принадлежит Джорджу Рэндаллу, сотруднику отдела Ближнего и Среднего Востока Министерства иностранных дел в Лондоне.

Успеху ваххабитов в Хиджазе послужила британская пропаганда сразу на трех фронтах. Во-первых, британцы преподнесли все так, как будто Ибн Сауд вторгся в Хиджаз по религиозному мотиву, а не воплощая в жизнь британские геополитические планы. Этот обман живет по сей день – недавно вышел документальный фильм Адама Кертиса для ВВС «Горькое озеро», в котором он утверждает, что «горячая религиозная позиция» ваххабитов побудила «бедуинов» создать государство Саудовская Аравия». Во-вторых, ваххабитские фанатики Ибн Сауда изображены милыми и неправильно понятыми людьми, которые просто хотели вернуть чистоту ислама. И сегодня этих джихадистов, получающих военную поддержку Британии и Запада, изображают в самом невинном виде – что в 1980-е годы во время афганских событий, что сейчас в Сирии, когда СМИ именуют их «умеренными повстанцами». В-третьих, британские историки описывают Ибн Сауда как независимую силу, а не инструмент для устранения всех, кто мешает британским имперским амбициям. Например, профессор Юджин Роган в своем недавнем исследовании по истории арабского мира утверждает, что «у Ибн Сауда не было интереса воевать с Османской империей». Это далеко от действительности, так как Ибн Сауд вступил в войну в 1915 году. Далее он ничтоже сумняшеся заявляет, что Ибн Сауда интересовали только «собственные цели», которые по чистой случайности всегда совпадали с целями Британской империи.

В заключение, необходимо указать, что Декларация Бальфура содержит один пункт, которому обычно не придают внимания – намерение Британии «приложить все усилия» для создания «национального государства евреев». Очевидно, что многие современные государства созданы стараниями Британии, но Саудовскую Аравию выделяет тот факт, что ее северная и северо-восточная границы были проведены так, чтобы упростить создание государства Израиль. И, как минимум, два арабских государства – Хаиль и Хиджаз – пали жертвами ваххабитов из-за нежелания их лидеров облегчить Британии задачу создания сионистсткого проекта в Палестине.

Итак, становится ясно, что британское стремление насадить сионизм в Палестине стало частью «географической ДНК» современной Саудовской Аравии. Есть горькая ирония в том, что две святыни мусульманского мира оказались под юрисдикцией клана Саудов и ваххабитской идеологии, потому что Британия в 1920-х годах заложила основы сионизма в Палестине.Неудивительно, что и Израиль, и Саудовская Аравия сегодня осуществляют военную интервенцию силами «умеренных повстанцев» — то есть, джихадистов – в Сирии, стране, которая явно и неявно всегда была против сионистской колонизации Палестины.

В условиях, когда США, преемник Британской империи в продвижении интересов Запада на Среднем востоке, все больше сомневается в возможности развертывания военной интервенции на Ближнем и Среднем востоке, становится неизбежным, что Израиль и Саудовская Аравия, два государства, порожденных Декларацией Бальфура, начнут открыто укреплять свой союз для защиты общих интересов.

Об авторе: Нуман Абд аль-Вахид — независимый исследователь политических взаимоотношений Британии и арабских стран, благодаря которым Британия многие годы обеспечивала свои интересы на арабском Востоке. В данной статье автор в основном руководствовался работой Аскара Хальвана Аль-Энази «Создание Саудовской Аравии: Ибн Сауд и империалистическая политика Британии в 1914 – 1927 годах», изданной в 2010 году в Лондоне, и другими его работами.

Перевод: Диана Колычева