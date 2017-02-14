Генеральный спонсор: как еврейские банкиры создавали Третий Рейх

Евреи и Гитлер – это одна из самых закрытых тем в СМИ. Хотя не секрет, что фюрера и НСДАП спонсировали такие влиятельные еврейские промышленники, как Рейнольд Геснер и Фриц Мандель, Макс Варбург, Оскар Вассерман и Ганс Привин…

Евреи и создание Третьего рейха

Обычно, когда говорят о причинах прихода к власти Адольфа Гитлера, вспоминают о его выдающемся ораторском даре, харизматичности, политической воле и интуиции, тяжёлой экономической ситуации в Германии после поражения в Первой Мировой войне, обиде немцев за позорные условия Версальского мира, но в реальности это всё лишь второстепенные предпосылки, которые способствовали его приходу на вершину политического олимпа.

Без регулярного, серьёзного финансирования его движения, оплаты ряда дорогостоящих мероприятий, которые сделали Немецкую национал-социалистическую рабочую партию (в немецкой транскрипции НСДАП) популярной, нацисты никогда бы не достигли вершин власти, оставаясь обычным среди десятков подобных движений местного значения. Для тех, кто серьёзно исследовал и исследует феномен национал-социализма и фюрера, это факт.

Главными спонсорами Гитлера и его партии выступили финансисты Великобритании и Соединённых Штатов. С самого начала Гитлер был «проектом». Энергичный фюрер был инструментом для объединения Европы против Советского Союза, решались также и другие важные задачи, так, прошли полигонные испытания «Нового мирового порядка», который планировали распространить по всей планете.

Спонсировали Гитлера и германские финансово-промышленные круги, связанные с мировым финансовым интернационалом. Среди спонсоров Гитлера был Фриц Тиссен (старший сын промышленника Августа Тиссена), он ещё с 1923 года оказывал значительную материальную поддержку нацистам, в 1930 году публично поддержал Гитлера. В 1932 году входил в группу финансистов, промышленников и землевладельцев, которые потребовали от рейхспрезидента Пауля фон Гинденбурга назначить Гитлера рейхсканцлером.

Тиссен был сторонником восстановления сословного государства – в мае 1933 года он при поддержке Гитлера учредил в Дюссельдорфе Институт сословий. Тиссен планировал подвести научную базу под идеологию сословного государства. Тиссен был сторонником войны с СССР, но протестовал против войны с западными странами и выступал против преследования евреев. В итоге, последовал разрыв отношений с Гитлером. 2 сентября 1939 года Тиссен уехал вместе со своей женой, дочерью и зятем в Швейцарию. В 1940 году во Франции он написал книгу «Я финансировал Гитлера», после оккупации французского государства арестован и попал в концлагерь, где пробыл до конца войны.

Финансовую помощь нацистам оказывал германский промышленник и финансовый магнат Густав Крупп. Среди банкиров деньги для Гитлера собирал президент Рейхсбанка и доверенное лицо Адольфа Гитлера по связям с его политическими и финансовыми спонсорами в западных странах Ялмар Шахт. Этот талантливый организатор с 1916 года возглавлял частный Национальный банк Германии, затем стал его совладельцем. С декабря 1923 года – глава Рейхсбанка (руководил до марта 1930 года, а затем в 1933-1939 годы). Имел плотные связи с американской корпорацией Дж.П. Моргана. Именно он с 1933 года проводил экономическую мобилизацию Германии, готовя её к войне.

Причины, которые заставили германскую финансово-промышленную элиту помогать Гитлеру и его партии, были самыми разными. Одни хотели создать мощную ударную силу против внутренней «коммунистической угрозы» и рабочего движения. Боялись и внешней опасности – «большевистской угрозы». Другие перестраховывались на случай прихода Гитлера к власти. Третьи работали в одной группе с мировым финансовым интернационалом. И всем была выгодна военная мобилизация и война – заказы сыпались как из рога изобилия.

После поражения Третьего рейха в войне и до сего времени в массовом сознании людей еврейство – это жертва нацизма. Причём, трагедию евреев превратили в своего рода бренд, наживаясь на ней, получая финансовые и политические дивиденды. Хотя славян в этой бойне погибло намного больше – более 30 миллионов (включая поляков, сербов и т.д.).

В реальности евреи – евреям рознь, одних уничтожали, преследовали, а другие евреи сами финансировал Гитлера. О вкладе влиятельных евреев того времени в становление Третьего рейха, росте влияния Гитлера «мировая общественность» предпочитает молчать. А людей, которые поднимают этот вопрос, тут же обвиняют в ревизионизме, фашизме, антисемитизме и т.д.

Евреи и Гитлер – это одна из самых закрытых тем в мировых СМИ. Хотя не секрет, что фюрера и НСДАП спонсировали такие влиятельные еврейские промышленники, как Рейнольд Геснер и Фриц Мандель. Значительную помощь Гитлеру оказала знаменитая банковская династия Варбургов и лично Макс Варбург (директор гамбургского банка «М.М. Варбург & Ко»).

Среди других еврейских банкиров, которые не жалели денег на НСДАП, необходимо выделить берлинцев Оскара Вассермана (один из руководителей Deutsche Bank) и Ганса Привина. Ряд исследователей уверены, что в финансировании нацизма участвовали Ротшильды, им Гитлер был нужен для реализации проекта создания еврейского государства в Палестине.

Преследования евреев в Европе вынуждали их искать новую родину, а сионисты (сторонники объединения и возрождения еврейского народа на его исторической родине) помогали в организации создания поселений на палестинских территориях. Кроме того, решалась проблема ассимиляции евреев в Европе, преследования заставляли их вспомнить о своём происхождении, объединиться, происходила мобилизация еврейского самосознания.

Интересно, что фактически Гитлера и его партию финансировали и подготовили почву для захвата нацистами власти в Германии те же силы, что готовили революции 1905, 1917 годов в России, спонсировали партию большевиков, эсеров, меньшевиков, вели плотную работу со всеми российскими революционными силами. Это так называемый «финансовый интернационал», хозяева банков США, Британии, Франции и других западных стран, американской Федеральной Резервной Системы (ФРС).

Кроме того, надо отметить тот факт, что высшее руководство Третьего рейха само во многом состояло из евреев или людей, имеющих еврейские корни. Эти факты изложены в работе Дитриха Брондера «До прихода Гитлера», основанной на 288 источниках (он был генеральным секретарём объединения нерелигиозных общин Германии), Хенека Карделя «Адольф Гитлер – основатель Израиля» (во время войны был подполковником и кавалером рыцарского Железного креста). Немало фактов о евреях в Третьем рейхе можно найти в работах Вилли Фришауэра «Гиммлер», Уильяма Стивенсона «Братство Бормана», Джона Донована «Эйхман», Чарльза Уайтинга «Канарис» и т.д.

Еврейские корни имел сам Адольф Гитлер, такие знаменитые нацисты, как Гейдрих (по отцу Зюсс), Франк, Розенберг. Евреем был один из авторов плана «Об окончательном решении еврейского вопроса» Эйхман. Уничтожением поляков и евреев на польской территории руководил еврей Ханс Михаэль Франк, он был генерал-губернатором Польши в 1939-1945 годы. Один из самых знаменитых авантюристов 20 столетия Игнац Требич-Линкольн, ярый сторонник Гитлера и его идей, родился в семье венгерских евреев.

Евреем был главный редактор антисемитской и антикоммунистической газеты «Штурмовик», идеолог расизма и ярый антисемит Юлиус Штрейхер (Абрам Гольдберг). Его казнили в 1946 году по приговору Нюрнбергского трибунала за антисемитизм и призывы к геноциду. Семитские корни имел министр пропаганды Рейха Иосиф Геббельс и его жена Магда Беренд-Фридлендер. Семитское происхождение было у Рудольфа Гесса, министра труда Роберта Лея. Есть мнение, что шеф Абвера Канарис происходил из греческих евреев.

До войны в Германии жило до полумиллиона евреев, до 300 тыс. из них свободно уехало. Частично пострадали невыехавшие, но самый большой урон понесли евреи Польши и СССР, они были значительно ассимилированы, и их «пустили под нож», как утративших еврейское самосознание. Многие евреи воевали в составе вермахта, так, только в советский плен попало около 10 тыс. человек.

Лично благодаря Гитлеру, появилась категория из более 150 «почётных арийцев», в которую вошли в основном крупные еврейские промышленники. Они выполняли личные поручения вождя по спонсорской поддержке тех или иных политических мероприятий. Нацисты делили евреев на богатых и всех остальных, для богачей были льготы.

Таким образом, мы видим, что усилиями западных СМИ, официальных историков, политиков из истории Второй мировой войны и её предыстории было вырезано немало интересных страниц. Евреи финансировали создание Третьего рейха, лично Гитлера, были в руководстве Германии, участвовали в «решении» еврейского вопроса, уничтожении своих соплеменников, воевали в составе немецких вооружённых сил. А после крушения Рейха, на немецкий народ взвалили всю вину за геноцид еврейского народа и заставили платить контрибуцию. До сих пор Германия и немцы считаются главными виновниками разжигания Второй мировой войны, хотя организаторы этой бойни так и остались ненаказанными.

СССР и его политическое руководство любят обвинять в антисемитизме, но Сайко в книге «Перепутья на пути в Израиль» и Вейншток в работе «Сионизм против Израиля» приводят весьма интересные данные. Из евреев, которые подвергались преследованию со стороны нацистов и нашедших спасение за рубежом в период с 1935 по 1943 годы, 75% нашли убежище в тоталитарном Советском Союзе. Англия приютила около 2% (67 тыс. человек), Соединённые Штаты – менее 7% (примерно 182 тыс. человек), в Палестину уехало 8,5% беженцев.

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