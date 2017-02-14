Что делать патриотам

Российская государственность, несмотря на все внешние признаки устойчивости, вновь подвергается давлению. После ельцинского лихолетья, Россия, созданная на обломках СССР и потерявшая всяческую историческую перспективу, была рано списана со счетов международным финансовым конгломератом. После прихода Путина к власти, наша страна вновь вернулась на международную арену и опять забрала уже было потерянное «право голоса». И это сразу привело к поистине тектоническим сдвигам во всей мировой политике. Потому, что Россия слишком велика и влиятельна для того, чтобы всяческое распределение мирового продукта, учитывающее интересы российского народа, не воздействовало бы на мировую жизнь самым определяющим образом.



Сегодняшний мировой кризис в финансовой и геополитической сферах во многом происходит по той простой причине, что план дальнейшего поддержания существования гегемона (под которым мы понимаем мировой финансовый интернационал) за счёт России и на её обломках, оказался на практике неосуществим. В свете того, что Россия смогла избежать крушения, укрепиться, поднять уровень жизни внутри страны и провести перевооружение российской армии. Российские территории и российские ресурсы, уже поделенные между центрами принятия решения внутри самого гегемона, вдруг неожиданно для мирового сообщества, снова ощетинились новейшими вооружениями, и сплотились вокруг фигуры Президента. После чего отказались самоубиваться на радость и во благо «цивилизованного человечества».

Должна ли была, подобная «несправедливость» с точки зрения глобализаторов, вызвать их ответную реакцию, с целью недопущения выхода России из под их контроля? Очевидно, что да. В новом витке противостояния с Россией, начавшемся с 2007 года, с Мюнхенской речи Президента, необходимо выделить три даты. Где каждая из них означает три разных сценария попыток «усмирения» мятежной, с точки зрения глобальных финансистов, России.

Первая дата: 08.08.08.

Прошло чуть более года после Мюнхенской речи, в России сменился Президент и нашу страну тут же попытались приструнить по-быстрому. При помощи «кавалерийского наскока». «Ружьё» в виде русофобского режима Саакашвили было «повешено» на Кавказе заранее, а после Мюнхенской речи Путина, его начали усиленно готовить к применению «по назначению». Вскоре после президентских выборов в России, прихода Медведева «ружье выстрелило». Расчёт был на сильнейший удар по престижу страны. Можно сколько угодно говорить пламенные мюнхенские речи, но если вы не способны защитить, ни своих граждан, ни своих миротворцев, ни своих союзников, то это означает, что вы в международной политике никто.

Этот план Запада был провален. И ровно в позицию «ненадёжного партнёра», куда должна была угодить Россия, угодило государство мирового гегемона — США. Ведь именно Штаты никак не смогли защитить свой марионеточный режим Саакашвили и ничего кроме «пламенных приветов» и одного судна Вашингтон на помощь Грузии не отправил. Это была первая трещина в фундаменте «финансового гегемонизма» и выход России на новый уровень геополитического влияния.

Вторая дата: 04. 02. 2012 года.

Потерпев поражение в своём желании решить «казус Путина» при помощи кавалерийской атаки на Кавказе в 2008 году, Запад перешёл к проверенной тактике обкладывания медведя в берлоге. Апофеозом этой охоты должна была стать «оранжевая революция» в Москве. Годы президентства Медведева – это были годы либерального политологического ренессанса в общественной сфере, подготовки общественного мнения к неизбежности либеральных реформ. Убедиться в необходимости которых российское общество должно было на фоне классического «цветного сценария». Митинг и Народ на Поклонной освободил «глобализаторов» от подобных иллюзий.

Третья дата: 17. 03. 2014

Не решив «казус Путина» при помощи кавалерийской атаки и внутреннего взрыва, мировые глобализаторы перешли к третьему сценарию. Сразу же после победы Путина на выборах, была активизирована работа по организации взрыва на Украине. Контрдействия России, по недопущению этого сценария путём выстраивания взаимовыгодных экономических связей между Украиной и Россией, привели лишь к тому, что переворот в Киеве, приуроченный к президентским выборам 2015 года, глобалистские силы провели на год раньше, приурочив его к подписанию «ассоциации с ЕС».

Расчёт строился на то, что связанная тысячами нитей с Украиной, являющая с ней, на 2013 год, единым экономическим пространством, Россия в любом случае будет нести значительные издержки от отрыва «незалежной» и хаоса на её территории. Плюс к этому, любая реакция Кремля на переворот в Киеве может послужить формальным поводом для её изоляции на международной арене. Что в свою очередь должно было привести к существенному падению уровня жизни граждан внутри страны и, как следствие, потери поддержки гражданами российской власти. Резкое падение популярности власти и Президента позволяло рассмотреть вопрос о возврате к «оранжевому сценарию» в Москве.

Но расчёт глобализаторов снова оказался не верен. Россия не втянулась в открытое военное противостояние. Ответила на санкции своими контрсанкциями. Начала перестраивать экономику и, что самое главное: помогла в проведении референдума в Крыму, воссоединив его в итоге с Россией. Вместо полного и растянутого по времени российского фиаско, мир наблюдал триумф России.

Что объединяет эти три даты?

Первое: после каждой из этих дат Россия получала расширение своих возможностей в геополитическом противостоянии, усиливалось её влияние на общемировые процессы.

Второе: Каждый раз, Россия не реализовала до конца свои возможности и новый потенциал для развития внутри страны, оставаясь в целом в русле глобального финансового вектора развития и либеральной парадигмы, с которыми вступила в жёсткое противостояние на внешнем контуре.

Причём, нужно учесть, что с каждым разом масса, так сказать, упущенных возможностей для развития и негативных последствий от сохранения либерального курса лишь возрастала.

Действия Москвы 08.08. 2008 г. внешне выглядели, как попытка России «огрызнуться» на явное хамство и неуважение её интересами со стороны глобализаторов. Приход массы народа на митинг на Поклонной горе 04.02.2012 г. придал видимую форму массовому открытому возмущению граждан страны беспардонностью вмешательства в наши внутренние дела со стороны Запада. Воссоединение России и Крыма 17.03.2014 г. было прямой и не закамуфлированной контратакой против агрессора.

Все три даты характеризовались массовой поддержкой российской власти на пути отстаивания государственного суверенитета и ростом, во многом не оправдавшихся, надежд внутри российского общества на то, что с «ельцинизмом», будет покончено. Как с политическим явлением, которое ни во что не ставит ни желания, ни интересы основной массы российских граждан. Причём покончено не только во внешней политике, что, конечно же важно, но и во внутренней, что, с моей точки зрения, становится уже даже важнее внешнеполитических успехов. В связи с массой накопившихся проблем внутри страны, связанных именно с этой, насильно и «через колено», насаждаемой либеральностью в экономической и социальной жизни государства и общества.

Имеет ли на сегодняшний день общество возможность повлиять на этот шизофренический разрыв между внешней и внутренней политикой государства? Сможем ли мы политическими методами изменить вектор внутренней политики в сторону его сближения с вектором внешней?

С моей точки зрения, ближайшие годы, будут годами возможностей для государственно-патриотических сил России. Политика Правительства Медведева, по сути, является более цивилизованной политикой Правительства Гайдара. Но в целом и «гайдаровцы» и «медведевцы» преследуют те же самые цели и используют одни и те же методы.

По большому счёту, это четвёртая попытка глобальных либерально-финансовых сил в мире приструнить и подчинить Россию после 2007 года. И 08.08.08, и 04.02.2012, и 17.03.2014 помимо внешних целей, всегда преследовали самую главную цель — оторвать российскую власть от российского народа. Подорвать доверие к ней, продемонстрировать её недееспособность. Чем тогда Правительство Медведева и володинская Дума отличаются от тех, кто организовывал внешнее давление на страну, если законы инициируемые Правительством и принимаемые Думой приводят сегодня к тому же самому? Да, по сути, ни чем. Ведь итогом такой «работы» становится столь желанный для Запада подрыв доверия к российской власти. Отказывающейся от социальных гарантий, ломающей общественные устои ювенальщиной, плодящей новых миллиардеров на фоне обнищания основной массы граждан, поднимающей тарифы ЖКХ, вновь готовящейся к очередному витку распродажи госсобственности. От действий международных либеральных финансовых кругов, и от действий доморощенных глобализаторов мы получим точно такой же подрыв доверия к власти и, как следствие, ослабления государства со всеми вытекающими негативными последствиями.

В результате действий Правительства – Думы, мы получим рост протестных настроений, подъем и «ренессанс» всех антигосударственных сил: от либеральной общественности, до националистов. Единственным и естественным союзником государственно-суверенной части российской власти, будут государственно-патриотические силы.

Однако на этот раз, патриотическим силам России, вступая в политический союз с государственниками во власти, необходимо обменять свою поддержку не на простую «трансляцию» народных надежд, которые могут быть опять обмануты, а обусловить её политическими требованиями конкретных политических шагов.

На сворачивание либерального проекта не только во внешней политике, но и во внутренней.

Полный суверенитет.

Источник: nstarikov.ru