Алексей АРХИПОВСКИЙ – ГЕН(ий) Русской Души!
Алексей Архиповский – уроженец южного Туапсе, выпускник знаменитой «Гнесинки», без сомнения – лучший балалаечник в России и в мире.
Те, кто впервые слышат его балалайку, с первых же мгновений впадают в неуправляемое состояние восторга, шока и счастья одновременно.
Ведь всего на трех струнах «Паганини балалайки» способен создать музыкальную Вселенную – от скоморошьих запевок и унылого голоса шарманки до рок-н-ролльного драйва и изощренных классических пассажей...
Талант Алексея Архиповского превращает балалайку сначала в шарманку, а потом в рояль и скрипку. Это надо видеть и слышать.
В книгу об Алексее Архиповском добавлены картины на тему балалайки разных художников мира разного времени, а также стихи и некоторые сведения об этом инструменте.
СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ
ПУБЛИКАЦИИ:
01. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ЖИВОПИСИ. БАЛАЛАЙКА_ 1
Царь и великий князь всея Руси Алексей Михайлович издал указ, в котором велел все инструменты (домры, балалайки, рожки, гусли и др.) собрать и сжечь, а тех людей, которые не будут подчиняться и отдавать балалайки, пороть и отправлять в ссылку в Малороссию.
Но время шло, царь умер, и репрессии постепенно прекратились.
Балалайка снова зазвучала по всей стране, но опять ненадолго. Время популярности вновь сменилось почти полным забвением до середины XIX века.
02. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ЖИВОПИСИ. БАЛАЛАЙКА_ 2
Балалайка разогрей-ка мою душу…
Изгони с души печаль мою и стужу…
Подари родной душе моей свободу…
Хоть тебе и впрок, а мне как раз в угоду…
Владислав Амелин
03. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ЖИВОПИСИ. БАЛАЛАЙКА_ 3
Балалайка, балалайка,
Веселее заиграй-ка,
Чтоб печали все ушли,
Чтобы ноги в пляс пошли.
А для этого нужны
Балалайке три струны.
И. Смирнова
04. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ЖИВОПИСИ. БАЛАЛАЙКА_ 4
День балалайки считается международным праздником музыкантов-народников, отмечается он с 2008 года по инициативе президента Российского клуба музыкантов-народников, заслуженного артиста РФ Дмитрия Белинского.
05. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ЖИВОПИСИ. БАЛАЛАЙКА_ 5
Новую галерея, посвященнуя этому задорному и хулиганистому народному инструменту, на трех струнах которого можно сыграть, по-моему, всё - от классики до джаза!
Памятник балалайке в Бежецке был установлен 23 сентября 2011 года в начале липовой аллеи. Это событие было приурочено к 150-летнему юбилею со дня рождения выдающегося музыканта, уроженца этих мест, В.В. Андреева, который открыл всему миру балалайку – исконно русский музыкальный инструмент, благодаря которому она стала неофициальным символом России.
В Севастополе, как и было запланировано ранее, состоялось торжественное открытие памятника русскому народному музыкальному инструменту - балалайке.
07. Русская балалайка благотворно влияет на мужскую силу
«Виртуоз мирового класса, владеющий балалайкой даже не в совершенстве, а за пределами понимания», «его техника захватывает дух, а звук всеохватен» - именно так описывают нашего соотечественника за границей.
Интересно, что Архиповский, выступающий на всевозможных рок и фолк фестивалях, может запросто заткнуть за пояс даже самых именитых звезд, а то и вовсе полностью переключить внимание публики на себя.
Алексей признается, что очень старается вывести из забвения русский народный инструмент, придать ему значимости, заинтересовать им людей.
08. Алексей АРХИПОВСКИЙ – ГЕН(ий) Русской Души!
Те, кто впервые слышат его балалайку, с первых же мгновений впадают в неуправляемое состояние восторга, шока и счастья одновременно.
Ведь всего на трех струнах «Паганини балалайки» способен создать музыкальную Вселенную – от скоморошьих запевок и унылого голоса шарманки до рок-н-ролльного драйва и изощренных классических пассажей...
Талант Алексея Архиповского превращает балалайку сначала в шарманку, а потом в рояль и скрипку. Это надо видеть и слышать.
ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КНИГИ:
01. Алексей Архиповский - Дорога домой. См.ВИДЕО
02. Алексей Архиповский - Человече. См.ВИДЕО
03. Алексей Архиповский "Балалайка. Возвращение." - мастер-класс Learnmusic на канале О2тв. См.ВИДЕО
04. Волшебство Алексея Архиповского. Шарманка. см.ВИДЕО
05. Невероятный музыкант. Паганини с балалайкой. см.ВИДЕО
06. Колыбельная - Алексей Архиповский. см.ВИДЕО
07. Алексей Архиповский - Восточная. см.ВИДЕО
08. Алексей Архиповский - Золушка. см.ВИДЕО
09. Tommy Emmanuel & Alexey Arkhipovsky -Alla Turca. см.ВИДЕО
ТРИ СТРУНЫ, а СКОЛЬКО ДУШИ!!!
Эх, какое ЗВУКОВ-ИЗВЛЕЧЕНИЕ и ЗВУКОВ-ИЗЛУЧЕНИЕ!
ТВОРЧЕСТВО наше главное Оружие, ибо такое
Оружие только СОЗИДАЕТ!
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002. Алексей АРХИПОВСКИЙ – ГЕН(ий) Русской Души!.pdf