Алексей АРХИПОВСКИЙ – ГЕН(ий) Русской Души!

Алексей Архиповский – уроженец южного Туапсе, выпускник знаменитой «Гнесинки», без сомнения – лучший балалаечник в России и в мире.



Те, кто впервые слышат его балалайку, с первых же мгновений впадают в неуправляемое состояние восторга, шока и счастья одновременно.



Ведь всего на трех струнах «Паганини балалайки» способен создать музыкальную Вселенную – от скоморошьих запевок и унылого голоса шарманки до рок-н-ролльного драйва и изощренных классических пассажей...



Талант Алексея Архиповского превращает балалайку сначала в шарманку, а потом в рояль и скрипку. Это надо видеть и слышать.

В книгу об Алексее Архиповском добавлены картины на тему балалайки разных художников мира разного времени, а также стихи и некоторые сведения об этом инструменте.

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ

ПУБЛИКАЦИИ:

01. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ЖИВОПИСИ. БАЛАЛАЙКА_ 1

Царь и великий князь всея Руси Алексей Михайлович издал указ, в котором велел все инструменты (домры, балалайки, рожки, гусли и др.) собрать и сжечь, а тех людей, которые не будут подчиняться и отдавать балалайки, пороть и отправлять в ссылку в Малороссию.



Но время шло, царь умер, и репрессии постепенно прекратились.



Балалайка снова зазвучала по всей стране, но опять ненадолго. Время популярности вновь сменилось почти полным забвением до середины XIX века.

02. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ЖИВОПИСИ. БАЛАЛАЙКА_ 2

Балалайка разогрей-ка мою душу…



Изгони с души печаль мою и стужу…



Подари родной душе моей свободу…



Хоть тебе и впрок, а мне как раз в угоду…



Владислав Амелин

03. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ЖИВОПИСИ. БАЛАЛАЙКА_ 3

Балалайка, балалайка,



Веселее заиграй-ка,



Чтоб печали все ушли,



Чтобы ноги в пляс пошли.



А для этого нужны



Балалайке три струны.



И. Смирнова

04. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ЖИВОПИСИ. БАЛАЛАЙКА_ 4

День балалайки считается международным праздником музыкантов-народников, отмечается он с 2008 года по инициативе президента Российского клуба музыкантов-народников, заслуженного артиста РФ Дмитрия Белинского.

05. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ЖИВОПИСИ. БАЛАЛАЙКА_ 5

Новую галерея, посвященнуя этому задорному и хулиганистому народному инструменту, на трех струнах которого можно сыграть, по-моему, всё - от классики до джаза!

06. ПАМЯТНИКИ БАЛАЛАЙКЕ

Памятник балалайке в Бежецке был установлен 23 сентября 2011 года в начале липовой аллеи. Это событие было приурочено к 150-летнему юбилею со дня рождения выдающегося музыканта, уроженца этих мест, В.В. Андреева, который открыл всему миру балалайку – исконно русский музыкальный инструмент, благодаря которому она стала неофициальным символом России.

В Севастополе, как и было запланировано ранее, состоялось торжественное открытие памятника русскому народному музыкальному инструменту - балалайке.

07. Русская балалайка благотворно влияет на мужскую силу

«Виртуоз мирового класса, владеющий балалайкой даже не в совершенстве, а за пределами понимания», «его техника захватывает дух, а звук всеохватен» - именно так описывают нашего соотечественника за границей.



Интересно, что Архиповский, выступающий на всевозможных рок и фолк фестивалях, может запросто заткнуть за пояс даже самых именитых звезд, а то и вовсе полностью переключить внимание публики на себя.



Алексей признается, что очень старается вывести из забвения русский народный инструмент, придать ему значимости, заинтересовать им людей.

08. Алексей АРХИПОВСКИЙ – ГЕН(ий) Русской Души!

Те, кто впервые слышат его балалайку, с первых же мгновений впадают в неуправляемое состояние восторга, шока и счастья одновременно.



Ведь всего на трех струнах «Паганини балалайки» способен создать музыкальную Вселенную – от скоморошьих запевок и унылого голоса шарманки до рок-н-ролльного драйва и изощренных классических пассажей...



Талант Алексея Архиповского превращает балалайку сначала в шарманку, а потом в рояль и скрипку. Это надо видеть и слышать.

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КНИГИ:

01. Алексей Архиповский - Дорога домой. См.ВИДЕО

02. Алексей Архиповский - Человече. См.ВИДЕО

03. Алексей Архиповский "Балалайка. Возвращение." - мастер-класс Learnmusic на канале О2тв. См.ВИДЕО

04. Волшебство Алексея Архиповского. Шарманка. см.ВИДЕО

05. Невероятный музыкант. Паганини с балалайкой. см.ВИДЕО

06. Колыбельная - Алексей Архиповский. см.ВИДЕО

07. Алексей Архиповский - Восточная. см.ВИДЕО

08. Алексей Архиповский - Золушка. см.ВИДЕО

09. Tommy Emmanuel & Alexey Arkhipovsky -Alla Turca. см.ВИДЕО

ТРИ СТРУНЫ, а СКОЛЬКО ДУШИ!!!

Эх, какое ЗВУКОВ-ИЗВЛЕЧЕНИЕ и ЗВУКОВ-ИЗЛУЧЕНИЕ!

ТВОРЧЕСТВО наше главное Оружие, ибо такое

Оружие только СОЗИДАЕТ!

Открытая группа ВКонтакте "Мультимедийные книги"предназначена для систематизации всех материалов по данной теме, а также для самостоятельного просмотра или скачивания фильмов и PDF-книг.

СКАЧАТЬ МУЛЬТИМЕДИЙНУЮ КНИГУ

002. Алексей АРХИПОВСКИЙ – ГЕН(ий) Русской Души!.pdf