Забытый подвиг сибиряка Небольсина

Фото: Отто Юльевич Шмидт. С этой фотографии Курбатов М.Я. лепил барельеф для института Арктики.

Фото: Воронин Владимир Иванович, капитан парохода "Челюскин", на борту своего судна.

Фото: Участники экспедиции перетаскивают шлюпку через ледяное поле.

Фото: Дрейф челюскинцев. Лагерь О.Ю. Шмидта.

Фото: Летчик А.В. Ляпидевский, вывезший на материк из легеря Шмидта 10 женщин и 2 детей.

Фото: Группа участников экспедиции на ледоколе "Челюскин" у самолета, прилетевшего в лагерь Шмидта.

Фото: Экспедиция ледокола Челюскин на собачьих упряжках достигли мыса Уэллен.

Фото: Бухта Провидения, куда на самолетах и собаках были доставлены спасенные челюскинцы для дальнейшего следования на пароходе "Смоленск".

Фото: Пароход "Смоленск", взявший на борт 7 самолетов из состава спасательной летной экспедиции, во Владивотокском порту.



Наконец, 13 мая последние челюскинцы поднялись на борт парохода «Смоленск», доставившего их во Владивосток.

Фото: Герои-летчики Каманин, Слепнев, Доронин, Молоков, Громов, Водопьянов, Леваневский, Ляпидевский.





Плакат. "Челюскинцам" и спасшим их героическим летчикам пламенный пролетарский привет!, 1934 г.



Но в этой спасательной операции были люди без работы которых подвиг лётчиков был бы невозможен.

Об одном из таких забытых героев хотел бы я вспомнить в этой статье.



Пограничники в спасении челюскинцев. Но в этой спасательной операции были люди без работы которых подвиг лётчиков был бы невозможен.Об одном из таких забытых героев хотел бы я вспомнить в этой статье.

Из донесений из Управления Краснознаменной пограничной охраны и войск полномочного представительства ОГПУ Дальневосточного края, воспоминаний участников, газетных статей:

С большой тревогой и волнением пограничники Чукотки восприняли сообщение о гибели парохода "Челюскин" и высадки на лед всего состава научной экспедиции O.Ю.Шмидта и команда судна и немедленно включились в проведение мероприятий по спасению челюскинцев, не дожидаясь указаний сверху, проявляя при этом исключительную инициативу.





Фото: Начальник МКПП "Уэлен” Андрей Владимирович Небольсин. май 1934 года.



Начальник МКПП "Уэлен” Андрей Владимирович Небольсин, как только ему стало известно 13 февраля 1934 г. о гибели "Челюскина" тут же поставил об этом в известность летчика Ляпидевсгого А.В., который так в газете "Правда" рассказал об этом:





Фото: Ляпидевский Анатолий Васильевич, Герой Советского Союза, летчик. 1934 г. Начальник МКПП "Уэлен” Андрей Владимирович Небольсин, как только ему стало известно 13 февраля 1934 г. о гибели "Челюскина" тут же поставил об этом в известность летчика Ляпидевсгого А.В., который так в газете "Правда" рассказал об этом:

"Настало 13 февраля. Такой же нудный день, как и все другие. Вдруг врывается Небольсин. Он весь занесен снегом, дышит прерывисто и явно взволнован. Отдышавшись и отряхнув снег, он подал мне радиограмму.

- "Челюскин” раздавлен, люди пошли на лед, – читаю я вслух.

Снова радиограмма. Куйбышев требует: "Вашей ответственности спасение экипажа экспедиции "Челюскина".

Непогода продолжалась. Ходили мрачные с вытянутыми физиономиями.

Прошло пять томительных дней."



А в это время начальник МКПП Небольсин выехал из бухты Лаврентия в Уэлен для организации на месте помощи по спасению челюскинцев. Высокую оценку получили пограничники за их активное участие в организации помощи по спасению челюскинцев, о чем свидетельствует пресса того времени. В корреспонденции "Правда" : "Нарты вышли в путь" автор – старый гидрохимик экспедиции "Челюскин” П.Г.Лобза, одна из первых женщин вывезенная со льда, писала:





Фото: Гидрохимик экспедиции Челюскин” П.Г.Лобза. 1934 год.



"…14 февраля двадцать нарт были снаряжены и готовы для отправки на мыс Онман – ближайшую береговую точку к лагерю. Пограничники приняли на себя львиную долю участия в спасении челюскинцев. По всему району от Валкарел до Чаплина – на протяжении 250 км – шли мобилизации нарт, заготовки оленей и собачьего корма. Чукчи приняли во всем этом горячее участие. С Уэлена и мыса Северного тронулись упряжки, везущие горючее для самолетов. "…14 февраля двадцать нарт были снаряжены и готовы для отправки на мыс Онман – ближайшую береговую точку к лагерю.По всему району от Валкарел до Чаплина – на протяжении 250 км – шли мобилизации нарт, заготовки оленей и собачьего корма. Чукчи приняли во всем этом горячее участие. С Уэлена и мыса Северного тронулись упряжки, везущие горючее для самолетов.

Все ждали приказа о выходе на собаках непосредственно в лагерь. Но выезд задерживался из-за отсутствия положенной воздушной связи. Только самолеты, курсируя между берегом и лагерем, могли бы дать точную характеристику пути и точное направление похода. Однако непрерывная пурга и плохая видимость срывали полеты."

В телеграмме корреспондента "Известия" и "Тихоокеанская Звезда" указывалось:

"На Чукотке есть одна великолепная сила, которая вместе е партийными и советскими органами оказала неоценимую помощь делу спасенияия 104 челюскинцев. Эта сила – советские пограничники!

На всем тяжелом пути самолетов группа Каманина, а также Голышева и Водопьянова пограничники показали высокий класс большевистской организованности, стойкости, дисциплины, подготовляя хорошие аэродромы, перебрасывал горючее в самые глухие места, встречая и отправляя самолеты, неутомимо готовя заботливую встречу героев-авиаторов, а также спасенных ими героев-челюскинцев.







Фото. Плакат. 1934 год.



Организованная в Москве Правительственная комиссия, учитывая эту огромную роль, которую могли и должны были сыграть пограничники в деле спасения челюскинцев и поэтому сражу же назначило т.т. Небольсина А.В. и Погорелова Я.Г. членами организованной на месте в Уэлене чрезвычайной тройки и они с честью оправдали оказанное им доверие. Особо почетное место в этой огромной отлично проведенной работе принадлежит пограничникам бухт Лаврентия, Дежнев, Проведения и Уэлена, которые все время были органическим центром замечательной операции."Организованная в Москве Правительственная комиссия, учитывая эту огромную роль, которую могли и должны были сыграть пограничники в деле спасения челюскинцев и поэтому сражу же назначило т.т. Небольсина А.В. и Погорелова Я.Г. членами организованной на месте в Уэлене чрезвычайной тройки и они с честью оправдали оказанное им доверие.

16 Февраля , в 14.45 Небольсин прибыл в Уэлен, производит мобилизацию транспортных средств, намечая выступить на мыс Онман, находящийся в 120 км от места аварии и от Уэлена в девяти сутках езды на нартах.

Из Уэлена с Хворостянским выслано 17 нарт, по пути в район Онман и Ванкарема намечается мобилизовать еще 30 нарт в распоряжение Хворостянского.

В этот день Правительственная комиссия 16 февраля сообщила: -Начальник контрольно-пропускного пункта т.Небольсин уже направил первую партию и рассчитывает 18 февраля пустить собак по льду.

В 18.30 Небольсин закончил мобилизацию нарт в Уэлене и готов к выезду на мыс Онман вслед за Хворостянским.

Небольсину предложено выступить.

Исходным пунктом действия спсательных групп явится мыс Онман, прибытие на который группы Хворстянского, а за ним и Небольсина, по мнению Камчатки, ожидается к 24-25 февраля в случае благоприятной погоды, которая последние 10 дней неблагоприятна, пурга и облачность.

24 Февраля . Небольсин, следуя из Уэлена на нартах, встретил нарочного с письмом от Хворостянского, в котором последний указывает, что 21 февраля выезжает с мыса Сердце-Камень с 60 нартами в Пукан (50 км западнее м.Сердце-Камень), где приступает к устройству посадочной площадки.

23 Февраля. Хворостянскнй доехал до с.Нешкан (70 км ю.з. м.Сердце- Камень). В районе м.Сердце-Камень южные ветры оторвали лед от берега, в связи с чем намеченный путь Хворостянского к месту челюскинцев задерживается.







Фото: Начальник МКПП "Уэлен” Андрей Владимирович Небольсин. май 1934 года.



24 февраля. В с.Нешкан Небольсин догнал Хворостянского. Небольсин продолжает следовать за Хворостянским.В с.Нешкан Небольсин догнал Хворостянского.

Но беспрерывно происходившая в этот период перегруппировка льдов и южные ветры, отогнавшие лед от берега не дали возможности нартовой экспедиции Небольсина выйти на лед. Тогда эта экспедиция в полной мере была использована для подвозки бензина в Ванкерем, без которого не могли работать самолеты.

12 марта. По сообщению Небольсина с вновь открытой радиостанции Ванкареме стало известно, что 9 марта он из тундры возвратился в Ванкарем, организовал и выслал 15 нарт мыс Северный за бензином, организует переброску челюскинцев из Ванкарема в Уэлен и работы по расчистке аэродроме.

Проведенная пограничниками работа среди местного населения, правильное проведение ленинской национальной политики способствовало включению и активному участию туземной общественности в общее дело спасения челюскинцев.

Подготовка аэродромов, расчистка площадок, подвоз горючего за тысячу километров на нартах, заготовка мяса для питания челюскинцев вот та незначительная часть огромной работы проведенной пограничниками, совместно о местным населением.

17 марта По сообщению от Небольсина в Ванкареме готова посадочная площадка к приему тяжелых самолетов.

Площадка должна быть 600×600 метров.

Дайте Небольсину указание установить опознавательные знаки, обозначить площадку дымовыми кострами.

Д-345, д.8

О заготовке мяса Небольсиным и чинимых препятствий кулаков и шаманов на местах

П-345 д.8 л.119

Из сообщения Правительственной комиссии:

- На мысе Ванкарем оборудован аэродром для приема и старта самолетов Р-5 и Ш-2.

На мысе Ванкарем имеется 2 тонны бензина, с Уэлена и м .Северного на собаках будет досталвено к 18 марта еще 2 тонны и необходимое количество масла. На мысе Сердце-Камень приступили к организации передаточной базы для дальнейшего следования пассажиров на нартах в Уэлен. Помещения для спасаемых челюскинцев приготовлены в Уздене, а также в Бухтах Лаврентия и Провидения.

3 апреля. По сообщению от Небольсина аэродром на Ванкареме к приему самолетов готов. Здесь же сосредоточено много собачьих упряжек.

Мыс Ванкарем далеко врезается в океан, его берега обрывистые и каменистые, поднимаются до 60 м над уровнем моря. На Востоке от грядистой полосы м. Ванкарем далеко в сушу вдается удобная для устройства лагуна длиной около 20 км. Зимой она представляет собой ровное ледяное поле, летом защищена от волн. В лагуну впадает небольшая речка Ванкарем. Недалеко расположено 20 яранг чукчей. На м.Ванкарем расположена также фактория "Дальсоюзпушнина".

Мыс Онман врезается в океан двумя каменистыми обрывистыми грядами. На Онмане никакой жизни. Здесь чукчи не селятся и не приходят даже на промыслы. Берега скалистые и неудобные для охоты.



13 апреля. Все челюскинцы на берегу!

Сталину, Молотову, Калинину, Ворошилову, Куйбышеву.

Ванкарем, 13 апреля 4 часа 40 мин (Передано по радио). Сегодня 13 апреля, самолетами Молокова, Каманина и Водопьянова доставлены в Ванкарем последние шесть челюскинцев во главе Бобровым и капитаном Ворониным, радисты Кренкель и Иванов, моторист Погосов, боцман Загорский.

Одновременно с челюскинцами доставлено на берег 8 собак, заброшенных в лагерь самолетом для переброски на аэродромы больных челюскинцев и ценных грузов.

Доставкой последних шести человек, спасение челюскинцев считаем выполненным.

Форсируем переброску людей в Уэлен бухту Провидения для посадки на пароход.

Председатель чрезвычайной тройки Г .Петров

Член тройки Небольсин



19 апреля. В течение завтрашнего дня предполагается закончить все операции по переброске челюскинцев из Ванкарема в Уэлен. Завтра же с очередной группой челюскинцев в бухту Лаврентия на нартах выезжает член чрезвычайной тройки – начальник погранпункта тов.Небольсин.

29 мая 1934 года. Из статьи "Пограничники Камчатки работали геройски"

"Исключительную инициативу и энергию проявили начальник Уэленского погранцункта Небольсин и Анадырского Лукьянов. С самого начала аварии они не только принимали активное участие в операциях по спасению, но и своим примером и самоотверженностью заражали других.

Тов. Небольсин обеспечил бесперебойную связь лагеря с центром через Уэлен. Он позаботился о заброске в лагерь столь необходимых аккумуляторов, при его непременном сотрудничестве происходили все работы по сооружению базы в Ванкареме".

Настойчивая работа тов. Небольсина, его героические усилия по оказанию помощи челюскинцам служили примером и вызывали энтузиазм личного состава его подразделения, которое много сделало для оказания помощи челюскинцам.

В представлении командования отряда и Полномочного Представителя ОГПУ ДВК указывалось:

«Начальник МКПП "Уэлен" Небольсин Андрей Владимирович, будучи начальником МКПП "Уэлен" и членом тройки, проявил исключительную энергию, огромнейшую инициативу и высокую политическую зрелость в деле мобилизации веек местных средств и сил для спасения челюскинцев.







Фото: А.В. Небольсин на митинге-встрече челюскинцев. 1934 год. Работая непосредственно с первых дней получения сведений о тяжелом положении "Челюскина" и челюскинцев Небольсин сделал много не только непосредственно сам, но и, мобилизуя других, заражал всех своей настойчивостью и энтузиазмом. Организовывая заготовки продовольствия, мобилизацию транспорта, работы по подготовке посадочных площадок, бывая всегда на наиболее тяжелых местах работы, в тяжелых полярных условиях далекого Севера, Небольсин проделал на собаках и лыжах за это время до 3000 километров. Т.Небольсин сделал очень много для спасения челюскинцев, он пользуется вполне заслуженно авторитетом среди других участников подготовки спасения, безусловно, заслуживает быть награжденным орденом Красной Звезды.»

15 июня 1934г. За выдающиеся участие в организации и проведении спасения челюскинцев,за сохранение научных материалов экспедиции Небольсин А.В. награжден орденом Трудового Красного Знамени.









Фото: Орден Трудового Красного Знамени.







Фото: Орденская книжка Небольсина. Постановлением ЦИК СССР отЗа выдающиеся участие в организации и проведении спасения челюскинцев,за сохранение научных материалов экспедиции Небольсин А.В. награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Приказом ОГПУ награжден Знаком Почетного Чекиста.





Фото: Знак "Почетный Чекист" (15 лет ВЧК-ГПУ)





Фото: Грамота к знаку "Почётный Чекист" Небольсина. 1934 год.







Фото: Пригласительный билет Небольсину на спектакль и торжественный обед в Кремле в честь окончания спасательной операции, подписанный В.Куйбышевым. 1934 год.



О ходе спасательной операции Небольсин описал в статье "Чукотка в те дни" в книге "Как мы спасали челюскинцев" Под общей редакцией О.Ю.Шмидта, И.Л.Баевского, Л.З.Мехлиса Издание редакции "Правды", Москва, 1934 г.



Фото: Обложка книги " Как мы спасали Челюскинцев". О ходе спасательной операции Небольсин описал в статье "Чукотка в те дни" в книге "Как мы спасали челюскинцев" Под общей редакцией О.Ю.Шмидта, И.Л.Баевского, Л.З.Мехлиса

Небольсин Андрей Владимирович (17.10.1900-14.01.1944),

Родился в 1900 году, г. Минусинск, Енисейской губернии ныне Красноярский край. Русский.

Послужной список:







Фото: Удостоверение бывшего красного партизана Небольсина А.В.



С 16 сентября 1919 – рядовой, партизанский отряд Щетинкина.

Фото: Щетинкин Петр Ефимович (1884-1927), руководитель партизанского движения в Сибири. Руководители партизанского отряда, созданного в Сибири П.Е.Щетинкиным для борьбы с Колчаком.



С 15 марта 1920 года – всадник 1 бригады дивизии имени III-го Интернационала С 15 июля 1920 года конный разведчик 321 Отдельного стрелкового батальона ВОХР С 21 января 1921 года каптинармус полка 193 стрелкового полка С 25 марта 1921 года конный разведчик 355 стрелкового полка С 27 августа 1921 года – всадник 24 Отдельной Сибирской дивизии ВЧК С 10 октября 1921 года – переписчик в 33 Отдельной пограничной бригаде С 21 января 1922 года – старший переписчик в 231 стрелковом полку С 23 сентября 1922 года – делопроизводитель З Отдельного пограничного кавалерийского эскадрона ОГПУ С 1 августа 1923 года – переписчик 5 Отдельного пограничного кавалерийского эскадрона ОГПУ С 1 января 1924 года – всадник 16 Отдельного пограничного кавалерийского эскадрона ОГПУ







Фото: Удостоверение Помначзаставы Небольсина. 1924 год.



С ноября 1924 г. уволен в долгосрочный отпуск. С 28 марта 1924 года – помощник начальника заставы, Красноярский погранотряд;С ноября 1924 г. уволен в долгосрочный отпуск.

С 28 августа 1925 года – курсант Омской пехотной школы им. М.В. Фрунзе;





Фото: Здание Омской пехотной школы имени М.В. Фрунзе (бывший кадетский корпус где учился В.Куйбышев). 1928 год. Омск.



В 1926 году, во время учебы в Омской пехотной школе всупил в ВКП(б)





Фото: Выпускной фотоколлаж 7-го выпуска Омской пехотной школы имени М.В. Фрунзе. Портрет Небольсина из фотоколлажа. 1928 год. Омск.



С 20 октября 1928 – контролер КПП, 60-й Камчатский ПО ОГПУ; В 1926 году, во время учебы в Омской пехотной школе всупил в ВКП(б)С 20 октября 1928 – контролер КПП, 60-й Камчатский ПО ОГПУ;







Фото: Грамота о награждении Небольсина серебрянными часами. Выписка о премировании Небольсина отрезом ткани на костюм. С 15 марта 1929 – контролер, помощник уполномоченного КП№23 Озерный;







Фото: Небольсин А.В. в 1934 году.



С 1 декабря 1933 – и.д. начальника МКПП, 60-й ПО; 15.2.1933-20.05.1933 гг. начальник МКПП «Уэлен» 60-й ПО; 20.05.1933-1.12.1933 гг. старший уполномоченный, 60-й ПО;С 1 декабря 1933 – и.д. начальника МКПП, 60-й ПО;



3 августа 1936 года присвоено звание: "Капитан" приказ НКВД СССР №704;





Фото: Портрет А.В. Небольсина. 1936-37 год. С 3 декабря 1935 – комендант участка, начальник МКПП, 62-й Владивостокский Морпогранотряд;3 августа 1936 года присвоено звание: "Капитан" приказ НКВД СССР №704;



1 октября 1938 года присвоено звание: "Майор" (приказ НКВД СССР №1835) С 1 февраля 1937 года слушатель, Ордена Ленина Высшая школа войск НКВД СССР, г. Москва;

С 6 ноября 1939 года – в распоряжении начальника ПВ НКВД Мурманского округа;



1 марта 1941 года награжден медалью «За боевые заслуги».





Фото: Медаль за боевые заслуги.









Фото: Удостоверение к медали "За боевые заслуги" Небольсина А.В.





Фото: Небольсин А.В. апрель 1941 года. С 13 ноября 1940 года – комендант пограничного участка, 20-я Отдельная пограничная комендатура УПВ НКВД МО, Тереберка;1 марта 1941 года награжден медалью «За боевые заслуги».



В 1942 году присвоено звание "Подполковник" (приказ НКВД СССР №713.)





Фото: А.В. Небольсин (не позднее мая 1941 г.)



С 4 ноября 1942 – начальник Отдела устройства тыла, Полевое управление Отдельной Армии войск НКВД г. Свердловск.







Фото: Рапорт Небольсина об отправке в действующую армию. С 20 ноября 1941 года – начальник Окружной школы младшего начсостава ПВ НКВДВ 1942 году присвоено звание "Подполковник" (приказ НКВД СССР №713.)С 4 ноября 1942 – начальник Отдела устройства тыла, Полевое управление Отдельной Армии войск НКВД г. Свердловск.







Фото: Наградной лист на А.В. Небольсина. 1943 год.



С декабря 1943 – заместитель командира 194-го стрелкового полка 209-й стрелковой дивизии 19-го стрелкового корпуса 65-й армии.





Фото: Удостовение о награждении А.В. Небольсина орденом Красное Знамя. 3 января 1944 года.







14 января 1944 года убит в бою. Фото: Паспорт захоронения где погребен Небольсин. С 16 ноября 1943 г. – заместитель командира, командир, 209-й стрелковый полк;С декабря 1943 – заместитель командира 194-го стрелкового полка 209-й стрелковой дивизии 19-го стрелкового корпуса 65-й армии.



Место захоронения: Беларусь, Гомельская обл., Лоевский район, центр д. Михалевка.





Доклад окончен.





Источники:

Фотофонд музея Омского кадетского военного корпуса МО РФ.

Фотофонд Государственного центрального музея современной истории России.

Фонды Центрального музея пограничных войск.

ЦАПВ ф.14 оп. 7532 ед.хр. 1313

ЦАМО ф.33 оп. 686044 ед. хр. 441 л.185



http://stariy-voin.livejournal.com/30359.h tml – цинк

Для начала приведу краткий обзор челюскинской эпопеи:10 августа 1933 года пароход «Челюскин» вышел в рейс по маршруту Мурманск – Владивосток. Цель экспедиции – перейти Северным морским путем за одну навигацию из Баренцева моря во Владивосток без сопровождения ледокола.Начальник экспедиции – учёный Отто Шмидт, капитан – Владимир Воронин. «Челюскину» удалось пройти практически весь маршрут.В ноябре пароход вошел в Берингов пролив, но был остановлен встречным движение льдов.Получивший серьезные повреждения, «Челюскин» вмерз в лёд и начал движение вместе со льдами обратно в Чукотское море.13 февраля, на 120-й день дрейфа, пароход был раздавлен. Участники экспедиции высадились на лёд: 104 человека, включая 10 женщин и 2-х маленьких детей.С 13 февраля по 13 апреля они ждали помощи и вели героическую работу по организации на льду нормальной жизни.5 марта в лагере Шмидта совершил первую посадку экипаж самолета АНТ-4 под управлением полярного лётчика Анатолия Ляпидевского. Из-за сложных погодных условий и поломок техники массовая эвакуация полярников началась только через неделю и продлилась 14 дней.Всего полярные лётчики выполнили 24 рейса, челюскинцев перевозили в Ванкарем, Энурмино и Уэлен. 13 апреля самолеты Молокова, Водопьянова и Каманина забрали из ледового лагеря последних челюскинцев.В тот же день в Москву была отправлена торжественная телеграмма об окончании спасательной эпопеи. Вся страна ликовала. Все славили отважных лётчиков и неунывающих челюскинцев. Но для последних трудности еще не закончились.Еще месяц они добирались до парохода «Смоленск», ждавшего челюскинцев в бухтах Провидения и Лаврентия.Женщин, детей и больных к пароходу доставили самолётами, но более 50-ти человек проделали путь пешком, в сопровождении собачьих упряжек, транспортировавших их вещи.

Источник: colonelcassad.livejournal.com