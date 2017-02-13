Хроники Земли. (Часть 5) Сергей Козловский [Битва за Землю]
Война с «рептилоидами» продолжалась на протяжении тысячелетий. Против расы астральных паразитов встали нефилимы, на помощь которым пришли 144 тысячи небесных воинов – добровольцев с других звёзд и планет. Вся Земля превратилась в поле битвы, жар сменялся ледником и человечество оказалось на грани истребления грозной стихией. Победить рептилоидов и загнать их под Землю помогло лишь вмешательство Владыки.
В помощь человеческой расе была создана Шамбала – энергетический центр божественного сознания, в дар которому с Ориона был прислан священный кристалл мысли и источник жизненной энергии планеты – Чинтамани. Управление духовной эволюцией планеты взяли на себя семь Кумар – высочайшие духи, основатели религий и ядро белого братства. Они помогли восстанавливать Землю и служили до тех пор, пока люди не обрели высокое сознание. Источник: http://dostoyanieplaneti.ru . Приобрести книгу: http://konzeptual.ru
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Природа Светлых и Тёмных сил [Социальные паразиты]
Отрывок из выступления-семинара Николая Левашова
Давать однозначные и краткие определения таким обширным и ёмким понятиям, как «зло», очень нелегко. Хорошей иллюстрацией понятия «зло» может служить расшифровка термина «социальный паразит». Эти понятия в некотором смысле родственны. Для того, чтобы понять, что такое «социальный паразит», нужно вспомнить, что такое «природный паразит». «Природный паразит» в первую очередь поражает больных животных или людей. Конечно, самому поражённому от этого несладко, но в целом для природы это явление положительное, т.к. даёт возможность выживать самым сильным и здоровым особям. Т.е. в определённой степени этим явлением обеспечивается т.н. «естественный отбор».
Социальный паразит действует наоборот: в первую очередь он старается уничтожить самых сильных особей социума («сильных людей», лидеров), которые могут ему помешать. А тех, кто не в состоянии ему помешать (кто не способен сопротивляться), социальный паразит подчиняет своему влиянию (порабощает). Навязывание своего влияния осуществляется паразитами разными путями: через навязывание извращённых традиций и обрядов, через религии, через СМИ, через исковерканную культуру, разврат, постоянный страх, террор и т.п. Периодически социальные паразиты вынуждены делать т.н. «чистки» среди своих рабов. Это вызвано тем, что постоянно появляются люди, не поддающиеся зомбированию и не подчиняющиеся общей скотской программе. Таких людей они стараются уничтожать физически, чтобы продолжать паразитировать на остальных. При этом поражённый социальный организм обрекается на вырождение и гибель. И мы это хорошо видим на примере нашего общества. Вот такое понимание «зла» мне кажется заслуживающим внимания…
Природа Светлых и Тёмных сил. В чём суть паразитизма?
Добро и зло — эти два понятия не дают покоя человечеству уже много тысяч лет. Данные понятия пытаются объяснить и религии всех народов и философские учения. Природой Светлых Сил является — добро, природой Темных Сил — зло. Если эти понятия рассматривать в применении к отдельным человеческим личностям, их нельзя назвать абсолютными, они скорее являются относительными. И в философии нет четкого разделения понятий добра и зла. Хотя всем известно, что добро несет в себе потенциальное эволюционное развитие как человека так и человечества в целом, а зло — разрушение, самоуничтожение, паразитизм, т.е. прекращение эволюционного развития человечества. И если добро и зло рассматривать по конечному их результату для людей, то безусловно они являются категориями абсолютными.
Представителями Темных Сил являются паразитические сущности. Но здесь следует разделять паразитические сущности животного мира и мира людей. Паразитический образ жизни животных — это благо для живой природы, т.к. они являются своего рода санитарами природы, уничтожая слабых и неполноценных представителей животного мира и тем самым регулируя естественный отбор и улучшая генетику всех видов (выживают сильные и продуктивные).
Социальные же паразиты делают все наоборот, уничтожают сильных, развитых людей, цвет нации, а оставляют слабых (в духовном понимании) малоразвитых людей, которыми легко и без проблем управлять, порабощать.
В применении к социальной жизни людей паразитизм приводит, как уже было сказано ранее, к разрушениям, обнищанию большой массы людей, появлению классов богатых и бедных, к бездуховности, к войнам, к всеобщему хаосу, и в конечном итоге к уничтожению человечества.
Суть паразитического образа жизни заключается в том, что паразиты не хотят трудиться и придумали массу способов, как без особых забот и хлопот получать от жизни все, а все в их понимании — это богатство и власть. С помощью этих рычагов они становятся властелинами над человечеством. Непокорных могут уничтожить, развязать войну, создать искусственный голод, натравить один народ на другой и т.д. Социальные паразиты научились очень хорошо маскироваться и различить их бывает очень трудно. Они могут говорить правильные слова, призывать к добру и к любви, проявлять сострадание к отдельным личностям или народам, но суть их можно узнать по их делам.
Суть социального паразитизма в Космических масштабах страшная. Космические социальные паразиты захватывают планеты, развязывают войны, уцелевших людей превращают в рабов и нещадно их эксплуатируют на добыче полезных ископаемых. Затем, когда полезные ископаемые заканчиваются, людей уничтожают, а богатства все вывозятся с планеты. Те планеты, которые не позволили Космическим паразитам внедриться на свою Землю, уничтожаются последними с помощью ядерного оружия. Эти космические бандиты везде несут смерть и разрушение, вот почему идет непрерывная война Белых Сил с Темными и звездные войны — это вовсе не выдумка фантастов, а это страшная реальность!
Привык чужое нагло брать,
Кто «свой» всегда среди чужих.
За зло свое винит других.
В маске добра он всем мессия,
Он вездесущ, в речах спесив…
На все он востро держит ухо,
И поражает слабых Духом,
Жесток, безжалостен, циничен.,
Он Хамелеон, сверхартистичен.
И все, что на пути встает,
Разрушит он или убьет.
Но так происходит на первый взгляд. Оценивая хороший поступок с разных сторон человек может заметить, спрогнозировать
что для кого-то этот поступок совсем не является хорошим. Замечая это явление постоянно, человеку думается, что между хорошим и плохим, между добром и злом есть малая серая середина прогноз разумного сознания.
И начинается:
«Добро побеждает зло только в сказках, а на практике всех побеждают деньги…» и т.д. в таком пасмурном духе.
А так ли это действительно? Чтоб это понять стоит посмотреть на процессы, происходящие в природе.
Как пример — паразитизм. Паразит уничтожает слабую особь для своего выживания, при этом, в большинстве случаев,
паразит погибает вместе с особью. Но на самом деле этот процесс "обучения", прогнозирования не так уж и страшен, т.к. за счёт гибели слабой особи освобождается место для сильной, а в целом весь вид становится сильнее
(к тому же, у погибшей особи ещё будет шанс переродиться).
И вот, опять же, мир снова серый и не понятный. Тогда стоит посмотреть на процессы, происходящие в обществе людей.
Конкретный пример — геноцид. Когда кучке правителей вдруг кажется, что какой-то народ… лишний и занимает много места. «Тогда лёгким движением руки» «неугодный» народ отправляется куда-нибудь подальше,
откуда уж точно не выберется. И в первую очередь отправляют самых сильных представителей «неугодного» народа.
А кто остаётся, ваши прогнозы? Безвольные люди, которые готовы на всё лишь бы их не тронули (до тех пор пока место опять не уменьшится!).
И эти слабые особи живут по установленным ограничениям, а кучка их правителей - паразитов живёт за их счёт припеваючи.
Тёмные силы — это
социальные паразиты
, которые ради своего выживания уничтожают самые способные элементы социального организма и полностью безжалостно его уничтожают до полного исчезновения.
И как бы они не доказывали свою правоту и учения прогнозу — нет и не будет от них никакой пользы, разума.
Особое отличие таких существ — серый цвет кожи и бесполость — по серой коже их, узнаете чужеземных ворогов.
Сейчас наша Земля захвачена такими тёмными силами, которые навязали нам непрогнозируемую техногенную эволюцию социального паразитирования.
Контролируя СМИ и навязавши разные культы и учения, контролируют наши разумные сознания. Сделали из творцов потребителей.
В Славяно-Арийских Ведах говорится, что социальные паразиты так поступали всегда на других Землях (планетах),
т.к. никогда не были способны что-либо создать сами, обучиться. Использовав весь ресурс Земли (планеты), они её уничтожали и двигались к другим Землям (планетам). Это могло произойти и с нашей Мидгард - Землёй, если б не целый ряд причин...
Никогда не принимайте « на веру » то, что Вам не могут обоснованно объяснить. В мире нет ничего недоступного и непонятного человеческому
разумному сознанию
генератор. Он блокировал способность оперировать реальностью у человека, на планетарном и выше уровнях, пока человек не достигнет той ступеньки развития, на которой в состоянии будет полностью понимать последствия своих действий и осознавать полную ответственность
за них. Такое требовалось, по причине наличия почти у всех сущностей на Мидгард-Земле нескольких тел. При входе в физическое тело смешивалась генетика и уровень развития
сущности, что позволяло оперировать реальностью на очень больших уровнях. Это было очень опасно. Такие люди, не получив просветления знаниями, но имея возможность
управлять реальностью, могли привести к очередным катастрофическим последствиям.
Поэтому при входе в физическое тело у сущности дезактивировались её тела. Теперь, чтоб
иметь возможность оперировать реальностью, надо было пройти такую лестницу развития:
Уровень разумного животного — полная реактивация эфирного (второго) и астрального
(третьего) тел — любой человек в состоянии оперировать реальностью на уровне только собственного физического тела.
Уровень человека — полная реактивация первого ментального ( четвёртого ) тела — у человека появляются возможности активно взаимодействовать с окружающей реальностью (в весьма ограниченном объёме).
Для того, чтобы освободиться от блокировки этого генератора, человек должен эволюционно наработать шесть материальных тел сущности. Это возможно только если человек развивается
правильно, гармонично. Именно об этом говорили Семь Великих Белых Учителей (Риши), кото-рые, после завоевания ариями Дравидии ( Древняя Индия ), передали ДРАВИДАМ и НАГАМ
(пред-кам современных индусов) азбуку Славяно-Арийских Вед.
Блокирующий генератор в недрах Мидгард-Земли был установлен Светлыми Иерархами после второй планетарной катастрофы для того, чтобы избежать подобных катастроф в будущем.
Этот генератор блокировал проявление генетических способностей, заложенных в человеке, до тех пор, пока тот не наработает шесть материальных тел сущности и не завершит
планетарный цикл развития. Таким образом, раскрыть и использовать в полной мере свои генетические способности мог только гармонично развитый человек, духовно зрелый,
просветленный знанием и осознающий степень ответственности за все свои решения и последствия таких решений. Блокирующий генератор был своего рода «защитой от дурака»,
у которого природные качества и возможности не подкреплены осознанностью и просветлением знаниями, что в случае с руководителями Антлани привело ко второй планетарной катастрофе.
* * *
Отрывок из книги Николая Левашова «Зеркало моей души» Том 2.
Социальные паразиты, вне зависимости от того, космические они или земные, прекрасно знают, что они делают и как, и с ними нужно бороться без всякого сожаления, но не их методами и средствами. Иначе борец с мерзостью сам превратится в такую же мерзость. Просто, при правильном понимании и необходимых знаниях и умениях, можно до самого корня очистить Вселенную от паразитов и не стать их аналогом. Никогда нельзя допустить появления ненависти к этим монстрам, ибо ненависть и другие отрицательные эмоции, вне зависимости оттого, что причины для этого могут быть более, чем обоснованные, недопустимы. Все эти отрицательные эмоции – «двери» для атак космических паразитов и прямая дорожка для превращения себя в одного из них.
Так что, для любого светлого иерарха важно не превратиться самому в зверя, видя то, что зверь вытворяет. А это не так уже и просто, видя все зверства и мерзкие деяния паразитов, не ожесточиться сердцем самому, не превратиться в безжалостную карающую машину, которая неизбежно после кары заслуживших наказание, будет продолжать поиск нового врага для наказания. Очень важно, сражаясь с «драконом», не превратиться самому в «дракона». А для этого, необходимо полностью управлять своими эмоциями и не допускать, чтобы последние хоть на мгновение получили контроль над твоим разумом. И конечно же, необходимо спокойно разбираться с каждым конкретным случаем.
* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова