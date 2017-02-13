Главная » Видео, Вооруженные силы

Военная приемка. «Рабочая лошадка» ядерной триады

17:48. 13 февраля 2017 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске программы «Военная приёмка» зрители телеканала «ЗВЕЗДА» побывают на борту подводного атомного крейсера проекта 667 «Святой Георгий Победоносец». Подлодки этого проекта являются важной частью стратегических сил ВМФ России. Именно они должны нанести «удар возмездия» в случае ядерной войны. Ведь их главное оружие 16 межконтинентальных баллистических ракет, которые способны стереть с лица земли целый континент. Корабль именно этого 667-го проекта установил мировой рекорд, который до сих пор не побил ни один зарубежный конкурент. Запустил одновременно все 16 ракет по цели. В нашем фильме зрители узнают, как эта грозная подлодка отправляется в боевой поход, познакомятся с экипажем «Георгия Победоносца» и, наконец, увидят изнутри от начала до конца всю подготовку к ядерному удару. Кроме того, мы побываем в самом большом в Европе гидроакустическом бассейне, где проходят испытания все гидроакустические станции Военно-морского флота России. И покажем отработку ликвидации самой страшной аварии, которая может только случиться на подводном судне –взрыве ядерной ракеты в шахте.

http://tvzvezda.ru


Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ О БУДУЩЕМ РОССИИ.
Прорицатели, ясновидцы и астрологи о будущем России 1. Предсказания 1996 года ясновидящей Валерии Кольцовой "К 2009 году созреет мощный Мировой Экономический Кризис -  этот кризис потрясёт Америку сильнее, чем Великая Депрессия,  доллар обесценится и ...
РУССКИЙ МАРШ – 2012: ЗАДАЧИ И ТЕЗИСЫ МОМЕНТА
Открытое письмо Оргкомитету Русского Марша и всем русским людям Русский Марш – главное завоевание, главное достижение практической политики Русского Движения. Это наш, русский праздник. Мы вырвали его в 2005 году из рук самоуверенной сурковской кремляди, ...
Очень важная для всех информация. Шаройкина о генетической безопасности...
Директор Общенациональной Ассоциации Генетической Безопасности Елена Шаройкина на форуме «Черноземье 21» в городе Воронеже, рассказывает о том, что 30% ученых, проводивших исследования ГМ продуктов, признались в том, что исказили результаты своих ...
Племя Пираха
Есть на свете один небольшой народ - всего 300-400 человек - уже несколько десятилетий вызывающий головную боль и одновременно восхищение антропологов и лингвистов своей примитивностью. Речь идет о народности пирахa - самом примитивном народе мира. Живут ...
Игорь Стрелков: измена кругом
Круглый стол на тему « Оценка прошедших выборов» 12.10.2016 Выступление Игоря Стрелкова Источник: via-midgard.info
Не поехали. В космос больше не летаем
... заклинило пушку из-за разгильдяйства рабочих, допустивших брак. Слоган плаката такой... ракет стратегического назначения. Да, российский "ядерный щит" тоже зависит от "Воронежского..." (остаётся надеяться только на бдительную военную приёмку). С 2007 года он...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>