В США рухнула самая высокая плотина — объявлена эвакуация (+ФОТО, ВИДЕО)

Немедленная эвакуация объявлена из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл и угрозы ее аварии, вода может прорваться в течение часа, сообщает шериф округа Батте. В зону эвакуации попали населенные пункты с населением по меньшей мере 90 тысяч человек.

«Издано распоряжение о немедленной эвакуации с находящейся на низком уровне территории Оровилла и территорий вниз по течению», — говорится в сообщении.

Шериф пояснил, что эрозия аварийного водосброса может привести к «неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл».

Объем воды в озере оценивается более чем в 4,3 миллиарда кубометров. Для сравнения, в Нижнекамском водохранилище в Татарстане 2,9 миллиарда кубометров, в Горьковском и Новосибирском — примерно по 8,8 миллиарда.

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Уже сейчас, чтобы не допустить обрушения плотины, сброс воды усилен до 100 тыс. кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту. Ранее разрушению подвергся основной водосброс.

Запасной водосброс плотины Oroville может разрушиться в течение часа, что приведет к разливу неконтролируемого потока воды из озера Оровилл в северной части Калифорнии, сообщил ранее департамент водных ресурсов Калифорнии.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в городе Оровилл живут около 16 тысяч человек, которые должны направиться в город Чико, расположенный к северу от Оровилла, и в другие города.

Офис шерифа округа Батте также в Twitter очертил район эвакуации. Помимо Оровилла, в списке фигурируют населенные пункты вдоль реки Фетер, в том числе Гридли (6 тысяч жителей), Биггс (1,7 тысячи), Юба-Сити (65 тысяч), Лома Рика (2 тысячи).

Вода начала переливаться через запасной водосброс в субботу после сильных дождей. По сообщению властей, этот процесс продолжится в течение следующего дня. Кроме того, вода стала переливаться через основной водосброс, серьезно пострадавший от эрозии. Власти начнут оценивать ущерб в понедельник.