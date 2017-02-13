Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 февраля 2017
- 09:48 Разрушенные памятники Пальмиры — удручающие кадры, снятые беспилотником (ВИДЕО).
- 07:57 «Мы рады, что в Белом доме идиот», — лидер «Хезболлы» Насралла.
- 07:44 Россия раздала сирийцам более 6 тонн гуманитарных грузов.
- 05:30 Восстание в Сирии: Горожане внезапно атаковали боевиков, не дав им напасть на Армию (ВИДЕО).
- 04:30 Российский спецназ прибыл под Пальмиру для подготовки наступления на ИГИЛ.
- Вчера 23:50 СМИ сообщили о ранении главаря ИГ при авиаударе в Ираке.
Разрушенные памятники Пальмиры — удручающие кадры, снятые беспилотником (ВИДЕО)
Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлены удручающие последствия подрывов исторических памятников в Пальмире. Речь идет о варварстве террористов ИГИЛ, которые в настоящее время контролируют древний город.
Запись сделана с воздуха беспилотным летательным аппаратом, который провел мониторинг состояния города и передвижений в его окрестностях. В двухминутном видеоролике отчетливо видны свежие развалины на месте еще недавно целого Римского амфитеатра с полукруглой сценой.
В комплексе памятника, безжалостного взорванного террористами, уничтожен так называемый просцениум — здание с площадкой, на которой выступали древние актеры. Рядом с театром боевики сравняли с землей еще одну уникальную достопримечательность — ажурный четырехколонный тетракионион, здание, которое историки датировали 270 годом н. э.
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В Минобороны РФ подчеркивают, что в районе Пальмиры обнаружено передвижение грузового транспорта ИГИЛ*, на котором боевики могут подвозить взрывчатку для дальнейшего уничтожения древних святынь.
«На фоне успешного продвижения сирийских войск к Пальмире российскими беспилотными средствами зафиксирована очередная активизация движения грузовых автомобилей террористов в районе древнего города», — информирует ведомство.
«Это свидетельствует о намерениях ИГИЛ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением», — предупреждают в министерстве.
Справка
Римский театр в Пальмире относится к периоду династии Северов и был построен во II веке н. э. у Южных ворот Пальмиры. До 1950 г. он был засыпан песками, но после расчистки и восстановления ежегодно использовался как живописная концертная площадка для мероприятий Пальмирского фестиваля.
На этой уникальной площадке в начале мая 2016 года выступил симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Затем Пальмира вновь оказалась под контролем террористов ИГИЛ.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Мы рады, что в Белом доме идиот», — лидер «Хезболлы» Насралла
Лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что рад тому, что Соединенные Штаты возглавляет «идиот», пишет в воскресенье The Hill. По мнению Насраллы, это дает надежду «угнетенным» по всему миру.
«У нас вызывает большой оптимизм то, что, пока идиот восседает в Белом доме и хвастается своей глупостью, начинается облегчение положения угнетенных во всем мире», — заявил генеральный секретарь «Хезболлы».
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США и многие западные страны считают шиитскую военизированную группировку террористической организацией. При этом она участвует в борьбе против ИГИЛ* в Сирии при активной поддержке Ирана.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
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Россия раздала сирийцам более 6 тонн гуманитарных грузов
Российский центр по примирению передал жителям Сирии 6,1 тонны гуманитарных грузов за сутки.
«В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено семь гуманитарных акций в городе Алеппо и населённом пункте Бтеммана провинции Латакия, в ходе которых произведена передача мирным жителям 3,8 тонны хлеба, 3 тыс. порций горячей еды и 400 продуктовых наборов», — сказано в сообщении Центра по примирению.
Помощь получили порядка, 6,3 тысяч жителей страны, пишет RT.
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Восстание в Сирии: Горожане внезапно атаковали боевиков, не дав им напасть на Армию (ВИДЕО)
Очевидцы опубликовали кадры бунта жителей сирийского города против боевиков в провинции Хама.
Когда члены группировок «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Наср» с военной техникой и транспортом обеспечения находились на главной городской улице города Кафр Набуда, их внезапно атаковала разъяренная толпа местных жителей, которые начали забрасывать их булыжниками, сопровождая эту атаку отборной бранью.
Благодаря внезапности нападения, террористов буквально вышвырнули из упомянутого города на севере провинции Хама.
Сообщается, что «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль Наср» накануне начали проводить мобилизацию среди населения для нападения на два близлежащих проправительственных города Аль-Мигхайр и Kaрназ.
Однако люди в Кафр Набуда оказались, мягко говоря, не в восторге от обострения военных действий в регионе после нескольких месяцев относительного спокойствия, что и вызвало стихийное восстание.
Мирные люди не только бросали камни в исламистских боевиков, но и открыли огонь из стрелкового оружия по одному из конвоев, что, конечно, вызвало ответный огонь со стороны террористов. В результате перестрелки до шести бандитов были убиты и около 20 ранены, после чего члены группировок трусливо покинули Кафр Набуду.
Также горожане захватили минометную позицию с боеприпасами и уничтожили пикап «Ахрар аш-Шам», оснащенный крупнокалиберным пулеметом.
Скорее всего, в ближайшее время город перейдет под контроль Сирийской армии.
Во время столкновений десятки мирных жителей были убиты и получили ранения.
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Российский спецназ прибыл под Пальмиру для подготовки наступления на ИГИЛ
Российские Силы специальных операций переброшены из провинции Латакия на восток Хомса, передают арабские СМИ.
Две большие колонны Армии Сирии и российский спецназ прибыли западнее Пальмиры в пустынные районы провинции Хомс.
Общая численность вновь прибывших подразделений — свыше 1000 человек. В обязанности офицеров спецназа Минобороны России входит консультирование командиров Сирийских войск для проведения масштабного наступления в районе газовых месторождений Хаян, сообщает арабское агентство AMN.
Как сообщалось, неделю назад правительственные войска, во главе с «Группой Шахина» из спецназа «Тигры», уже захватывали этот регион, но вскоре были вынуждены отступить на исходные позиции после контрудара террористов ИГИЛ*, осуществленного с участием смертников.
Озлобленные поражением боевики тогда взорвали газодобывающие сооружения, лишив тепла миллионы сирийцев.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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СМИ сообщили о ранении главаря ИГ при авиаударе в Ираке
Главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади ранен при авиаударе на западе Ирака, передают спутниковые телеканалы Alsumaria и Alhurra со ссылкой на источники в сфере безопасности.
Сообщения о ранении или ликвидации главаря запрещенной в РФ и других странах мира террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) ранее неоднократно появлялись в СМИ, но не находили подтверждения.
Как сообщил канал Alhurra, аль-Багдади пострадал 9 февраля при авианалете в городе Эль-Каим, куда прибыл на съезд верхушки ИГ. Авиаудар нанесли иракские ВВС.
По данным канала, главарь получил «тяжелое ранение» и был доставлен в Сирию на лечение. Несколько других террористов погибли.
Как утверждает канал, информация получена от «разведывательного отдела в МВД Ирака».
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