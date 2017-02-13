«Санкционку» уничтожат, но бедным не дадут

В Госдуме не поддержали закон о передаче конфискованных продуктов нуждающимся.

смотря на расширяющийся кризис, дополнительного внимания российских властей к малоимущим не наблюдается. Профильный комитет Госдумы РФ рекомендовал депутатам отклонить законопроект, предполагающий бесплатную передачу конфискованного санкционного продовольствия на социальные нужды. Формальная причина — несогласованность с действующими законодательными нормами. Решение было принято при поддержке правящего большинства.

В сопроводительной записке к законопроекту указывается, что безвозмездно могут передаваться «сельхозпродукция, сырье и продовольствие надлежащего качества, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям» запрещенные к ввозу в РФ. По мнению автора закона сенатора Антона Белякова, это будет оправдано «в свете сложившейся в России сложной социально-экономической ситуации».

Беляков отмечает, что по данным Росстата, каждый шестой россиянин (22,7 млн. человек, 15,7% от общей численности населения России) живет за чертой бедности. Кроме того, по данным РАНХиГС, в последнее время граждане стали тратить свыше 50% своих доходов на продукты питания, отказывая себе в самом необходимом. В этих условиях раздача продовольствия «будет соответствовать социально-экономическим запросам нашей страны».

Инициатор закона ссылается на иностранный опыт. Так, во Франции крупные магазины под страхом уголовного преследования обязаны заключать договора с благотворительными организациями. В Италии упрощен процесс передачи нереализованных продуктов нуждающимся. В Германии, Австрии и Швейцарии действует система «фудшеринга», позволяющая частным лицам забирать продукты, подготовленные к утилизации. Экономное отношение к продуктам сенатор называет «мировой тенденцией».

«Убежден, что никто не будет отрицать, что продовольственное обеспечение детских интернатов, приютов, домов престарелых находится у нас на очень низком уровне. Дети почти не получают свежих фруктов и овощей. На этом фоне периодическое уничтожение тысяч тонн качественных продуктов представляется не только неблагоразумным, но и отчасти кощунственным», — объяснил свою инициативу автор закона.

Однако предложение сенатора противоречит линии на еще большее ужесточение ситуации вокруг «санкционки». В начале февраля Роспотребнадзор подготовил законопроект, в котором предложил штрафовать граждан и организации за перевозку и хранение запрещенных к ввозу на территорию РФ товаров. Ранее позицию ведомства в интервью «Газете.Ru» озвучил его глава Сергей Данкверт: «Не дело страны рассуждать на тему, что вот хорошо бы бедным детям раздать запрещенное…». Государственные чиновники явно «вошли в раж», отсюда и реакция законодателей.

В июле 2015 года, когда был подписан закон об уничтожении санкционных продуктов — это был политический вопрос. Следовало ясно дать понять внешним антагонистам России, что Москва с ними шутить не собирается. Принятые меры выполнили свое предназначение. Всего, по данным Россельхознадзора", было уничтожено 9 тысяч тонн санкционного продовольствия.

Отметим, что непривычная для России практика вызвала резкое неприятие большинства населения. «Меня всегда уничтожение тоннами санкционных продуктов шокирует: как будто нет приютов для бездомных и т. п.» — такого рода записи можно было встретить в соцсетях. Согласно исследованию социологического центра ЦИМЭС, 87% опрошенных россиян не поддерживают уничтожение продуктов. Петиция против такой практики собрала свыше полумиллиона подписей и была передана в правительство.

Заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, инновационной политике и предпринимательству Николай Арефьев признался, что поддерживает новые формы обращения с продовольственным конфискатом.

— Мы рассмотрели этот вопрос на заседании комитета. Авторы предлагали вместо уничтожения раздавать конфискованные санкционные продукты бедным. Я голосовал за этот законопроект. Зачем же уничтожать качественную продукцию? Даже если она попала в страну незаконным путем…

«СП»: — Как на практике работает ныне действующий вариант закона?

— Для понимания приведу пример. У нас в Астраханской области в свое время запретили вылов осетров. Контрафактную черную икру публично сжигали на костре и показывали на телевидении. С тех пор ни одного килограмма черной икры не сожгли. Вся эта икра, я слышал, идет через каналы сотрудников МВД и ФСБ, которые в этом участвуют, и все это распродается нелегальным способом.

Поэтому я полагаю уничтожать не надо. Ведь уничтожение любой продукции — это «концы в воду». Дальше вся эта продукция, конечно, реализуется, но только нелегальным образом. Так давайте мы установим легальный способ для этого. Будем эти продукты конфисковывать и отдавать социальным учреждениям: детским домам, домам престарелых и т. д. Тогда мы будем контролировать этот процесс.

А пока я вижу в этом только коррупционный момент. Один раз покажут по телевизору, а потом все шито-крыто.

«СП»: — Какова теперь будет судьба законопроекта?

— Если автор его не отзовет сам, то закон будет рассмотрен в первом чтении. С учетом того, что рекомендация комитета отрицательная, закон вряд ли примут. Надо понимать, что у нас большинство принадлежит «Единой России». Как они захотят, так и сделают. У нас всего сто депутатов-оппозиционеров. Они не перетянут. Как решит правительство, так и будет. У нас ведь и кабинет министров, и фракцию в Госдуме возглавляет один и тот же человек — Медведев.

А вот владелец фермерского хозяйства в Истринском районе Подмосковья, сыровар Олег Сирота, напротив, одобряет уничтожение незаконно ввезенных продуктов.

— Совершенно правильная рекомендация. Я не могу представить себе ни одного санитарного врача в России или Германии или во Франции, в любой другой цивилизованной стране, который бы смог бы взять на себя ответственность за контрабандный продукт. Непонятно, где произведенный.

У меня даже был случай, когда мой сыр везли в Германию и его в аэропорту уничтожили. Представляете? Там нет санкционного режима, но поскольку продукция не имела ветеринарных документов, то была уничтожена. Я, конечно, негодовал по этому поводу, но это правильно.

Особенно это касается молочной продукции. При несоблюдении норм перевозки и хранения это все превращается в яд и массово отравляет людей. Ответственность за это никто на себя не возьмет. Хорошо, что Госдума отклонила этот бред.

Эксперт по пищевым продуктам, экс-директор государственного экспертно-аналитического центра «Союзэкспертизы» Марина Циренина уверена, что в случае, если государство примет решение о передаче «санкционки» нуждающимся, проверить ее качество не составит труда.

— Проверить изъятое продовольствие, безусловно, можно. Вопрос в количестве, в масштабах. Дело в том, что у таких контор, как Роспотребнадзор единовременные возможности ограничены.

«СП»: — С лета 2015 года всего изъяли 9 тысяч тонн…

— Это немного. Ведь каждый кусок колбасы не проверяют. Делают выборку. Существуют законы по выборке, которая представляет партию. С этим проблем как раз нет.

«СП»: — А цена вопроса будет приемлемой?

— Если уж государство решит кормить свой народ, оно в состоянии своей волей ограничить затраты на такие проверки. В моей практике неоднократно такое было. Например, поставки для армии мы проверяли. Это огромные объемы и если бы это делалось по коммерческим ценам, это было бы крайне дорого. То же касается системы ФСИН…