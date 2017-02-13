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Расписная деревня Залипье

15:31. 13 февраля 2017 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:
Расписная деревня Залипье

 

Цветочными узорами в деревне покрыты дома, колодцы, курятники, собачьи будки и все прочие поверхности.

 

 

Живописная польская деревня Залипье привлекает не только любителей селфи, но и искусствоведов — дома в ней традиционно раскрашивают уникальным местным цветочным орнаментом, превращающим обычные деревенские избы в произведения искусства.

Варианты происхождения этой традиции разнятся: согласно одному из них, изначально цветами украшали белёные печи, по другому — ярким орнаментом его безымянная создательница закрасила потолок, чтобы скрыть пятно копоти.

Каждую весну с 1948 года в деревне проводится конкурс росписи, а разукрашенные стены местных домиков стали приманкой для туристов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: путешествия
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