Расписная деревня Залипье
Цветочными узорами в деревне покрыты дома, колодцы, курятники, собачьи будки и все прочие поверхности.
Живописная польская деревня Залипье привлекает не только любителей селфи, но и искусствоведов — дома в ней традиционно раскрашивают уникальным местным цветочным орнаментом, превращающим обычные деревенские избы в произведения искусства.
Варианты происхождения этой традиции разнятся: согласно одному из них, изначально цветами украшали белёные печи, по другому — ярким орнаментом его безымянная создательница закрасила потолок, чтобы скрыть пятно копоти.
Каждую весну с 1948 года в деревне проводится конкурс росписи, а разукрашенные стены местных домиков стали приманкой для туристов.
Источник: slavyanskaya-kultura.ru