Против «Закона жирных котов» фермеры готовят тракторный марш.

Аграрии уверены, что их проблемы решит только президент страны и снова собираются в Москву.

28 марта фермеры Юга России намерены провести очередной «Тракторный марш» на Москву, который будет называться «Прогулка по МКАДу». Сельчане таким образом пытаются привлечь внимание к нарастающему давлению со стороны крупных агрохолдингов. Против фермеров-активистов на Кубани уже развернута настоящая война, в ход идут откровенно криминальные методы вплоть до запугивания по телефону и поджогов машин

Аграрии против «жирных котов»

О проведении марша было объявлено еще 15 декабря на внеочередном съезде фермеров и владельцев земельных долей Юга России, который прошел в Ставрополе. Съезд организовала Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств (АККОР), и в его работе приняло участие более тысячи делегатов — большинство из Ставрополья, но также из Краснодарского края и Ростовской области.

Протест фермеров направлен против принятых 24 ноября прошлого года поправок к закону Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений». С легкой руки самих сельчан их окрестили «Законом жирных котов», поскольку они выгодны прежде всего крупному агробизнесу. А суть поправок в следующем.

В 1992 году в России была введена частная собственность на землю. Колхозы были преобразованы в сельскохозяйственные кооперативы (СПК), каждый член которых получил причитающуюся ему земельную долю.

Размер этой доли зависел от двух факторов: во-первых, от общего размера земельного массива, который находился в пользовании колхоза к моменту приватизации, а во-вторых, от утвержденной местными властями среднерайонной нормы.

После этого каждый собственник земельной доли получал право распорядиться ей по своему усмотрению. А вариантов несколько. Первый — заключить договор аренды своей земельной доли с тем же самым сельскохозяйственным кооперативом, который был преобразован из колхоза.

Второй — выделить свои земли из общего массива (чтобы, например, обрабатывать их самостоятельно или передать в аренду иному владельцу — кооперативу или фермерскому хозяйству).

В подавляющем большинстве регионов страны выделить свою земельную долю из единого массива вправе даже один собственник (это тот минимальный размер выделяемого надела, который закреплен законом).

На Ставрополье же минимальный размер выдела был принят в 30 гектаров. Это значит, что выделиться из общего массива, принадлежащего кооператива, может лишь несколько человек, у которых сообща наберется 30 гектаров.

Однако краевым властям этот лимит показался слишком маленьким. И в ноябре прошлого года был принят тот самый «Закон жирных котов», в соответствие с которым верхний предел повышается сразу до 2500 гектаров.

В суд подано уже пять исков. Один — от прокурора

Фермеры, приехавшие на съезд в Ставрополь из разных регионов Юга России, дружно выступали за отмену новой «земельной» нормы. Так, председатель краевого отделения АККОР Виктор Пыленок уверен, что законопроект был лоббирован крупным агробизнесом, который фактически лишает владельцев земельных долей права сменить арендатора.

Такую же позицию заняла и Ставропольская краевая прокуратура, которая 9 декабря направила в суд административный иск к губернатору Владимиру Владимирову с требованием отменить действие подписанного им закона.

Подписавший исковое заявление (копия имеется в распоряжении «Свободной прессы») заместитель прокурора Игорь Никишин ссылается на данные Росреестра.

11 тысяч земельных участков сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае (которые находятся в коллективно-долевой собственности) имеют площадь менее 2500 гектаров. То есть их совладельцы лишаются права сменить арендатора. В свою очередь, и мелкие товаропроизводители (в том числе фермерские хозяйства) лишаются доступа к земельным ресурсам. Прокуратура ссылается на ст. 15 Федерального закона «О защите конкуренции», которая запрещает чиновникам создавать дискриминационные условия на рынке.

Предварительное судебное заседание в Ставропольском краевом суде было назначено на 13 января. Однако рассмотрение иска прокуратуры по существу так и не началось: заседания назначались уже дважды, и дважды откладывались — судья требует приобщить дополнительные материалы.

Как рассказали «Свободной прессе» в краевом отделении АККОР, его активисты также направили в Ставропольский краевой суд уже несколько административных исков с требованием отменить «Закон жирных котов». Истцами выступает собственник земельной доли из села Подлесного (Труновский район), фермеры Александр Козедуб из Светлограда и Андрей Украин из Подлесного, а также бывшая глава села Бурлацкого (Благодарненский район) Вера Худоконова. Все поданные ими иски были объединены с другим, заявителем по которому является краевое отделение АККОР во главе с Виктором Пыленком.

Почему аграрии доверяют только Путину

Позицию ставропольских фермеров поддержал даже Минсельхоз России, куда официальный запрос направил председатель федерального совета АККОР Владимир Плотников (в Госдуме он представляет Волгоградскую область). Министерский ответ достоин того, чтобы его процитировать: «Многократное увеличение минимального размера образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения создает преимущественные условия для развития крупного аграрного бизнеса, ущемляя права и законные интересы крестьянских (фермерских) хозяйств и иных малых форм хозяйствования».

Получается, федеральная власть (в лице прокуратуры и Минсельхоза) — на стороне аграриев, права которых ущемляет новый «земельный» закон. Тем не менее, ставропольские и кубанские фермеры продолжают готовиться к новому «Тракторному маршу», который должен намечен на 28 марта. В обещания федеральных чиновников они уже не верят.

Напомним, что первый «Тракторный марш» организовали в августе прошлого года: несколько десятков фермеров хотели приехать в Москву и лично встретиться с президентом Владимиром Путиным, чтобы рассказать ему о давлении крупного агробизнеса. Участников акции задержали на границе с Ростовской областью.

Тем не менее, о «земельных» проблемах аграрного Юга после этого узнала вся страна. Путин обещал прислать на Кубань спецкомиссию, которая занялась бы проверкой нарушений при распределении земель, в которую включили бы и фермеров-активистов. И обещанная комиссия до Кубани доехала и даже обещала разобраться… После чего усилилось давление на организаторов тракторного марша. Даже на тех, кто вошел в комиссию по спорным вопросам при губернаторе края Вениамине Кондратьеве. Который сам не раз подчеркивал, что на Кубани беспредел с земельным вопросом назревал десятки лет. Судя по всем, сейчас он старается вообще не замечать, что происходит на Кубани.

Машину юриста пытались поджечь

25 января было возбуждено уголовное дело в отношении активистов кубанского фермерского движения Николая Бородина (бывшего депутата Кавказского райсовета и атамана Казанского казачьего общества) и Елены Петровой, которая находится на последних сроках беременности.

Им вменили ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»): якобы они незаконно провели собрание и оформили договор аренды земельного участка в Кавказском районе Кубани, который на тот момент принадлежал другому фермеру. То есть, по версии следствия, захватили чуждой участок. Такой способ отъема земель у фермеров Кубани давно опробован. Просто объявить, что собрание прошло незаконно.

Самое любопытное, что рапорт об обнаружении признаков состава преступления в Следственный комитет подали сотрудники Кропоткинского отдела ФСБ, а постановление о возбуждении уголовного дела подписал лично начальник Следственного управления по Краснодарскому краю, генерал-лейтенант юстиции Вадим Бугаенко. Размер причиненного ущерба в подписанном им постановлении оценен в 1,3 млн рублей.