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Основные версии сотворения мира. Как появилась наша Вселенная, планета Земля и жизнь на ней

17:10. 13 февраля 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

История создания мира волновала людей с древних времен. Представители разных стран и народов неоднократно задумывались над тем, как появился мир, в котором они живут. Мифология любого народа начинается с попыток объяснить истоки происхождения окружающей действительности. Мифы о создании мира показывают нам, насколько разнообразно было мышление наших предков, ведь в качестве первоисточника и созидателя в их рассказах выступали то боги, то птицы, то животные. Схожесть была, пожалуй, в одном – мир возник из первобытного Хаоса. 

Метки: боги, древние предки человека, Мифология, сотворение мира
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