Основные версии сотворения мира. Как появилась наша Вселенная, планета Земля и жизнь на ней

История создания мира волновала людей с древних времен. Представители разных стран и народов неоднократно задумывались над тем, как появился мир, в котором они живут. Мифология любого народа начинается с попыток объяснить истоки происхождения окружающей действительности. Мифы о создании мира показывают нам, насколько разнообразно было мышление наших предков, ведь в качестве первоисточника и созидателя в их рассказах выступали то боги, то птицы, то животные. Схожесть была, пожалуй, в одном – мир возник из первобытного Хаоса.