Новости Украины и Новороссии 13 февраля 2017

Украина под прицелом: Эффективные меры против террористического государства. Дмитрий Дзыговбродский

Украина — террористическое государство. Атмосфера, как осенью 1999

Мой друг из России, коллега по литературе, спросил меня: «А ты чувствуешь, какая атмосфера в СМИ?»

Мне в Донецке немного не до политических ток-шоу на российских центральных каналах. И потому я искренне удивился: «Какая?»

Друг ответил уверено: «Чем-то напоминает осень 99-го. Во всех политшоу уже неделю одно и то же. Хватит терпеть выходки террористического государства Украина. Надо действовать, как в Сирии. Ну, так Путин и сказал, что Киев не выполняет минские соглашения и можно бы их принудить к выполнению. Вот, а в 99-м было похожее. Мол, хватит терпеть рассадник терроризма Чечению. Надо навести там порядок. Хватит терпеть похищения людей, нападения. Ну, и сам понимаешь, если Соловьев называет Украину террористическим государством, то без соответствующей отмашки он бы этого себе не позволил».

В таких вопросах я предпочитаю полагаться на оценку гражданина России. Он лучше чувствует атмосферу в СМИ и в обществе.

Я изучил последние новости, пересмотрел ряд политических ток-шоу. И да, Украина обозначена как террористическое государство. Идёт подготовка общественного мнения, чтобы прекратить геноцид мирных жителей на Донбассе.

Украина дорого заплатит за обстрелы Донецка в 2017 году и за убийство полковника Михаила Толстых. Этим она в очередной раз подчеркнула свою террористическую, антигуманную сущность. И значит, Украине снова пришла пора терять территории. Тем более, что Донбасс по факту Украине не принадлежит уже 3 года.

Украина до сих пор не может оправиться от того, что крымчане дружно сказали, что не хотят жить в одном государстве с евромайдановскими каннибалами и трупоедами. Пришло время нанести Украине ещё один окончательный геополитический удар. Максимально унизить, разломать миф о «непобедимой ВСУ, самой сильной армии в Европе», наводнить улицы психопатичными, побывавшими в плену участниками «АТО», обеспечить очереди из «скорых» в аэропорту Днепропетровска, а заодно заполнить палаты интенсивной терапии в Мечникова.

Эффективные меры против Украины

Если Украина не желает мирно и цивилизованно выполнять «Минские соглашения», то необходимо её к этому принудить. Причём принуждение одобрят и США, и Европа. Попросту, потому что Украина. Очень. Всем. Надоела. И россиянам, и немцам, и американцам, и французам.

Наиболее эффективно при работе с Украиной чередование силовых и дипломатических мер. Такая вот пульсация — война-дипломатия-война-дипломатия. «Война есть продолжение политики иными средствами» — такие аксиомы всегда будут неизменны и актуальны.

Лучше всего Киев начинает работать в продуктивном и конструктивном русле после очередного котла или «героического отступления», как в Дебальцево. Судя по всему, и в Киеве, и в областных центрах, и на передовой «АТО» забыли и Иловайск, и ДАП, и Изварино, и Дебальцево. Пришло время освежить память украинских патриотов. Украина напоминает шкодливую собачонку, которую периодически надо лупить газетой, чтобы она не грызла диваны в доме.

Серьёзным маркером является довольно чёткое послание в СМИ по итогам совещания Совбеза РФ.

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ среди прочего обсуждал ситуацию на Донбассе, в частности отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения сторон.

Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В ходе совещания обсуждались текущие социально-экономические вопросы внутрироссийской повестки дня, затрагивалась также ситуация на линии разделения на юго-востоке Украины. Была выражена обеспокоенность сохраняющейся напряженностью, подчеркнута важность полного отвода тяжелых вооружений», — рассказал Песков.

Выбор Киева: мир или позорное поражение

Выбор у Киева простой.

Или отводить тяжёлые вооружения, прекращать обстрелы территории Донецкой Народной Республики и начать выполнять Минские соглашения.

Или тяжёлые вооружения Киева превратятся в дымящийся металлолом, те, кто обстреливали ДНР из артиллерии, окажутся в широком диапазоне от палат Мечникова до могил на Краснопольском кладбище, границы ЛНР и ДНР дойдут до админграниц бывших областей.

И это будет зафиксировано в очередном раунде Минских договорённостей. А там Украина продолжит экономически и политически догнивать хоть 10 лет, хоть 20, хоть 50.

И всё это при молчаливом одобрении США и Европы. Надежды Киева, что получится обвинить Россию в агрессии, остались в далёком 2014 году. В 2017 — слишком всё изменилось.

Если Киев в довольно короткое время не образумится и не начнёт выполнять «Минск», абсолютно не удивлюсь, если ВСУ ожидает повторение Иловайска и Южного котла. А затем выход Республиканских Корпусов на админграницы, фиксация новых границ в Минских соглашениях. И продолжения Минска, которому нет альтернативы, и не будет.

Дмитрий Дзыговбродский, «Русская Весна»

К оглавлению | Источник: news-front.info

О стрельбе на Чонгаре

представители незаконного вооруженного формирования"

представители вооруженного формирования были задержаны и разоружены.

О разборках и стрельбе на Чонгаре. http://vesti-ukr.com/strana/224802-obnar odovany-podrobnosti-napadenija-na-krymsk otatarskij-batalon – цинкРуководитель представительства Меджлиса крымскотатарского народа в Херсонской области Абмеджит Сулейманов сообщил изданию "Український Південь", что на границе с Крымом в Чонгаре на общественную организацию "Аскер" напали Вооруженные силы Украины. https://www.rbc.ua/rus/news/chongare-nei zvestnye-napali-bazu-krymsko-1486962350.h tml – цинкВ ВСУ заявляют, что это не они напали, а на них напали. https://www.unian.net/society/1773696-v-v su-prokommentirovali-zahvat-bazyi-kryims kotatarskogo-batalona-vblizi-kryima.html – цинкPS. Примечательным является момент, что Меджлисовскую структуру официально причисляют к незаконным вооруженным формирования.Попытки встроить военнизированные структуры крымско-татарских радикалов в структуры ВСУ и НГУ предпринимались с 2015 года. Именно тогда в администрацию Порошенко был подан проект легализации крымско-татарского батальона, который должен был встать на государственное довольствие, формально подчиняясь командованию НГУ, но при этом реальное политическое руководство должно было остаться за заправилами Меджлиса, которые расчитывали таким образом переложить финансирование своих боевиков на государство и при этом сохранить возможность использовать данное формирование для реализации своих целей. На официальном уровне эту тему лоббировал Чубаров, а в информационном пространстве, главным пиарщиком проекта стал Ленур Ислямов. В Киеве на это смотрели по другому – мол давайте мы включим ваш батальон в НГУ по схеме "Донбасса" или "Азова", но тогда он и должен реально, а не декларативно выполнять приказы командования НГУ без всякого параллельного подчинения.При этом, сохранялась своеобразная коллизия, когда на территории Украины фактически действовует неподконтрольное государству военнизированное формирование, вооруженное оружием незаконно вывезенным из зоны АТО (пистолеты, автоматы, пулеметы, взрывчтатка). Разумеется, на уровне операцию СБУ и ГУР МОУ, такие формирование представлялись выгодными для осуществления вербровочной, агентурно-разведывательной и диверсионной деятельности на территории Крыма, но с точки правовой регламентации существования такого батальона, ситуация выглядела слегка абсурдной. Конфликт татар с гос.структурами уже проявлялся в ходе энергетической блокады Крыма, когда форсирование татарами прекращения энергоснабжения Крыма фактически способствовало дальнейшему отрыву Крыма от Украины, а конфликт с "Правый Сектором" за право контролировать контрабандные потоки из Херсонской области в Крым, продемонстрировал коммерческую заинтересованность заправил Меджлиса в осуществлении громких политических пиар-акций. Коммерческий интерес проистекает из банальной нехватки денег – заграничных грантов хватает лишь на прокорм верхушки Меджлиса, а финансирование со стороны Коломойского прекратилось еще в 2016-м году. Разумеется, помимо "общего дела", речь идет еще о частных интересах отдельных лиц.Особенно это касается Ленура Ислямова, который имея серьезные финансовые проблемы в России, пытается конвертировать свою политическую активность в структурах Меджлиса в узкокорыстные политические и финансовые выгоды. В итоге, к началу 2017 года, военнизированные структуры Меджлиса подошли в роли своеобразных бандгрупп (что теперь официально признано и ВСУ), которые используются в политических, коммерческих и криминальных интересах руководства Меджлиса. К защите интересов обычных татар, эта деятельность уже давно никакого отношения не имеет.Разумеется, Меджлис, имея покровителей в Европе и в Турции, свою деятельность не прекратит и вряд ли можно говорить о том, что Киев поставит его под свой контроль. Скорее всего речь будет идти о том, что потерявшим берега татарским радикалам, постараются объяснить, что берега все же терять не следует, как это уже объяснили "Правому Сектору". В качестве вероятного сценария, можно предположить частичное изъятие незаконного оружия находящегося на вооружении татарских боевиков, частичная регламентация деятельности татарских военнизированных структур и усиление контроля украинских спецслужб над функционированием данных формирований.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Украинские боевики утроили перестрелку на границе с Крымом — есть жертвы

Боевики меджлиса* устроили перестрелку в Херсонской области Украины рядом с Крымом.

Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

«Произошел конфликт между жителями и татарским ислямовским батальоном, которые бесчинствуют в этом регионе. Как жители сообщили, что была перестрелка, 1 человек погиб, 1 получил ранение. На место происшествия выехал начальник УВД области. Очевидцы рассказывают, что с татарского батальона беспредельщики начали приставать к проезжающим. Одного из них избили. В итоге пострадавшие вызвали нацгвардию, нацгвардия вступилась за пострадавших. Кто-то с ислямовского батальона достал автомат и открыл стрельбу. Сейчас на подкрепление, как говорят люди, выехали с Днепропетровска. Поговаривают, что с «правого сектора»*», — рассказал он.

Дорогие друзья! СРОЧНО! Только что мне поступила новая информация из Чонгара Генического района Херсонской области. П… Опубликовано Алексеем Журавко 12 февраля 2017 г.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинский депутат раскрыл секрет регулярных драк в парламенте

Драки в парламенте происходят отчасти из-за того, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий не реагирует на них. Об это рассказал украинский депутат Виктор Чумак в эфире телеканала «112 Украина».

Отвечая на вопрос, соблюдает ли спикер Рады Андрей Парубий регламент в парламенте, Чумак сказал:

«Нет. Это самая большая проблема, что спикер не отвечает регламентным нормам, не работает с регламентом. И все эти драки в парламенте, которые происходят, это тоже, потому не реагирует ни спикер, ни парламентский регламентный комитет».

К оглавлению | Источник: news-front.info

Шутка юмора

Лучшие анекдоты украинского телевидения, новое понимание определения “юмор”, новый уровень журналистики.

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Украина не сможет без угля с Донбасса, — Гройсман (+ВИДЕО)

Альтернативы углю, которые добывается в Республиках Донбасса, у Украины на сегодняшний день нет. Об этом вечером в воскресенье заявил премьер-министр «незалежной» Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов. «Из угля вырабатываются электроэнергия и тепло. Куда поставляется эта электроэнергия? В дома, жилье, квартиры украинских граждан.



То есть речь идет о том, что блокирование поставок угля, которому нет альтернативы, означает остановку и веерные отключения по всей территории страны. Нужно доводить до этого? Я считаю, что нет», — обрисовал неутешительные последствия «патриотической блокады Донбасса» Гройсман. Читайте также: Покажите мне живого российского агрессора! — украинская правозащитница Монтян о «тупых тварях», устроивших блокаду (ВИДЕО) Премьер оговорился, что согласен с необходимостью борьбы с контрабандой, как на государственной границе, так и на линии разграничения, однако подчеркнул, что «мы не должны объявлять жесткую борьбу украинским гражданам, у которых должно быть светло и тепло». Напомним, с 26 января «ветераны АТО» заблокировали железную дорогу Луганск-Лисичанск-Попасная с целью пресечь торговлю с Донбассом. Читайте также: Зрада: Блокадой Донбасса мы увеличим вооруженные силы ДНР и ЛНР на 600 тыс. бойцов, — украинский министр (ВИДЕО) На видео — с 6:27

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Батальон “Донбасс” в боях на Донбассе

Боевой путь карательного батальона "Донбасс".Батальон "Донбасс" являлся одним из наиболее распиаренных украинскими СМИ добровольческих батальонов. Подразделение, сформированное из добровольцев действительно являлось одним из наиболее мотивированных из соединений украинских силовых структур образца 2014 года. Пропаганда сделала легендой первого командира батальона, Семена Семенченко (Константина Гришина) "величайшего полководца" и привела его в кресло депутата Верховной Рады. На примере батальона "Донбасс" можно во многом отследить ретроспективу действий силовых структур Украины в ходе войны на Донбассе.Формирование батальона началось еще в апреле 2014 года на территории Днепропетровской области. В последствии командование батальона категорически отрицало факты спонсирования формирования со стороны украинских олигархов, однако под базу для формирование батальона была выделена машинно-транспортная станция что было бы немыслимо без поддержки органов исполнительной власти. Фактическим спонсором при формировании батальона был губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский. На первом этапе батальон был вооружен лишь стрелковым оружием, но в последствии за счет волонтеров был приобретен БТР-60.Нельзя не отметить, что социальные сети сыграли огромную роль в ходе боевых действий на Донбассе. Так, складывалось впечатление, что глава МВД Украины ведет боевые действия со своего аккаунта в социальной сети "Фейсбук". Именно в этой социальной сети и было впервые объявлено о создании батальона "Донбасс". первым командиром батальона стал его создатель Семен Семенченко (настоящее имя Константин Гришин). Примечательно что до сентября 2014 комбат скрывал свое лицо под балаклавой, объясняя это угрозой жизни своих родственников. Впрочем активисты "Киберберкута" еще в начале АТО опубликовали настоящее имя Семенченко-Гришина, что указывает на то, что появление на публике в балаклаве было всего лишь очередным пиар ходом.В мае 2014 года батальон был направлен в так называемую зону АТО, но фактически его участие в боевых действиях заключалось в публикации постов в "Фейсбуке" Семеном Семенченко. Так в начале мая он заявил об успешной атаке силами батальона блок-поста ополчения, причем якобы бойцы Донбасса смогли выбить вооруженных повстанцев с позиций, будучи вооруженными лишь травматическим оружием, что просто не нуждается в комментариях.Первый реальный бой с участием батальона "Донбасс" состоялся под Карловкой 23 мая 2014 года. подразделение попало в засаду, устроенную батальоном "Восток" ДНР и по официальным данным потеряло 5 человек убитыми, еще несколько бойцов попали в плен. На помощь "Донбассу" выдвинулись бойцы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), которые спасли подразделение от разгрома. Примечательно, что в этот день Семенченко потребовал от ополчения отпустить пленных, угрожая в противном случае устроить террор в городе.Через некоторое время сообщение Семенченко в "Фейсбуке" было отредактировано и фраза о терроре была стерта. В последствии бойцы батальона признали гибель 11 военнослужащих "Донбасса" в ходе боев за Карловку.29 мая Арсен Аваков заявил о включении "Донбасса" в состав национальной гвардии Украины. При этом прозвучали обещания оснастить батальон современными образцами бронетехники украинского производства. В свою очередь Семенченко заявил,что обладая подобной бронетехникой готов "освободить" Донецк в ближайшие сроки. Оба заявления в результате так и остались громкими словами.Очередная перемога батальона "Донбасс" состоялась 20 июня 2014 года. После того, как Петр Порошенко подписал указ о временном перемирии бойцы "Донбасса" и "Айдара" организовали митинги в Киеве, направленные против прекращения огня.В июле 2014 батальон действовал в районе Попасной, постоянно заявляя при этом о виртуальных перемогах, не представляя при этом убедительных доказательств наличия потерь противника. 18-23 июля батальон во взаимодействии с 24-й механизированной бригадой произвел штурм Попасной, в ходе которого погибли 4 военнослужащих "Донбасса", еще один пропал без вести. Командование батальона заявило об уничтожении в ходе боев 150 бойцов ополчение, что как обычно являлось охотничьими рассказами. Фактически после падения Славянска удержание Попасной и Лисичанска ставило ополченцев перед угрозой флангового удара с последующим окружением,что и привело принятию решения об оставлении значительной части территории республик. По факту в Лисичанске и Попасной "Донбасс" вел бои с оставленными заслонами ополчения. Отдельная рота из состава батальона участвовала в боях на донецком направлении и 21 июля совместно с батальоном "Днепр" и подразделениями ВСУ захватила Пески.К августу 2014 по словам Семенченко в зоне АТО находилось около 500 бойцов батальона, кроме того в тылу формировался резерв из добровольцев, насчитывавший 4500 человек. Если численность батальона кажется правдоподобной, то наличие резерва из тысяч добровольцев кажется сомнительной. Активисты, поддерживающие "Донбасс" и Семенченко активно участвовали в митингах в Киеве, но не рвались в зону АТО. В составе батальона были несколько десятков иностранных добровольцев, в том числе гражданин США Марк Паславський (позывной "Франко"), в последствии убитый под Иловайском. Кроме того, широкую известность в сети интернет получил видеоролик,записанный бойцом батальона Серго Зумбулидзе (позывной "Доберман"). в котором он угрожал чеченским добровольцам, воюющим на стороне ДНР. В последствии эти угрозы не лучшим образом сказались на отношении к попавшим в плен под Иловайском бойцам "Донбасса".Бои за Иловайск вылились в массовое избиение добровольческих батальонов МВД Украины силами ополчения. В последствии многие украинские политики выдвинули конспирологическую версию о целенаправленном уничтожении бойцов добробатов киевской властью. С одной стороны, конечно батальоны МВД были брошены на выполнение нехарактерных для них задач по штурму населенного пункта, что являлось задачей ВСУ. Однако с самого начала конфликта отмечалась крайне низкая моральная устойчивость украинской пехоты и ее неспособность вести контактный бой с мотивированным противником. Скорее всего это и обусловило решение бросить на штурм города не оснащенные тяжелым вооружением и бронетехникой добровольческие батальоны. Отсутствие надлежащего вооружения было решено компенсировать более высокой мотивацией добровольцев-националистов.Первая попытка штурма Иловайска была осуществлена 10 августа 2014 года силами батальонов "Азов", "Донбасс", "Днепр" и "Шахтерск" и закончилась полным фиаско. Встретив хорошо подготовленное сопротивление батальоны, понеся потери в личном составе, откатились на исходные позиции. Украинская пропаганда объяснила неудачу наличием мифических железобетонных ДОТов на подходе к городу, однако на деле батальоны просто не ожидали встретить серьезного сопротивления со стороны мотивированного противника и не выдержали контактного боя.Вторая попытка штурма Иловайска была предпринята 19 августа. Впоследствии в телевизионном интервью Семенченко изображал из себя великого полководца, который "не стал атаковать в лоб как маршал Жуков", а обходным маневром с тыла внезапно занял центр города. Тем не менее говорить о контроле украинских войск над Иловайском было преждевременно. В этот же день Семенченко получил осколочные ранения, обстоятельства которых вызвали волну шуток в социальных сетях, и был эвакуирован в госпиталь Днепропетровска. Нельзя не отметить,что это стало первой эвакуацией Семенченко из-за ранения накануне окружения украинских войск. Но не последней.26 августа в результате ряда контратак противника в окружение в Иловайске оказались батальоны "Днепр", "Донбасс", "Миротворец","Свитязь", "Херсон" , "Шахтерск" а также батальон территориальной обороны "Кривбасс", подчиненный ВСУ. Попытка прорыва из котла вылилась в настоящий разгром украинских подразделений. Так командованием батальона "Донбасс" признана гибель 40 бойцов при выходе из окружения. Всего же, по официальным заявлением командования батальона в ходе боев за Иловайск батальон потерял 54 человека убитыми. Эти цифры являются заниженными, так как в размещенных в интернете поименных списках 58 фамилий, командование не смогло назвать точную цифру пропавших без вести и попавших в плен военнослужащих. Уже после завершения боев Семенченко заявило о гибели свыше 1000 украинских военнослужащих в Иловайском котле.Постоянное использование социальных сетей в целях пропаганды принесло хорошие дивиденды командиру батальона Семенченко. Полученное под Иловайском ранение не позволяло ему сидеть на месте, однако не мешало участвовать в многочисленных митингах у администрации президента Украины, что прибавляло ему популярности и превратило из неудачливого бизнесмена с сомнительной репутацией, которым он был до войны в политика. В результате Семенченко был избран депутатом Верховной Рады Украины.В период действия Минска-1 батальон в боевых действиях не участвовал и был выведен из так называемой зоны АТО. В этот период был создан "Благотворительный фонд Семена Семенченко", который занимался организацией сборов денежных средств для батальона и поддержки "ветеранов АТО". Уже тогда злые языки заявляли, что значительная часть собранных средств прилипает к рукам Семенченко. Одновременно в украинских СМИ бывшие бойцы батальона заявили о многочисленных случаях мародерства, которые осуществлялись на подконтрольных подразделению территориях Донбасса. Однако покровительство со стороны министра внутренних дел Арсена Авакова помогло Семенченко в очередной раз выйти сухим из водыВ период дебальцевской операции зимой 2015 года, рота из состава батальона "Донбасс" была брошена в качестве спасения окруженного в Углегорске батальона "Свитязь", потеряв за два дня боев еще 6 бойцов убитыми. В этот же период Семенченко был контужен, а при транспортировке с места боя попал в ДТП. На 1 февраля у Семенченко зафиксированы переломы и пробитое легкое, его состояние характеризуется как стабильно тяжёлое. Существует другая, более вероятная версия произошедшего. Накануне очередного крупного поражения украинской стороны Семенченко пытался как можно скорее покинуть зону боевых действий и попал при этом в ДТП. После замыкания Дебальцевского котла подразделения батальона во взаимодействии с танками ВСУ пытались нанести деблокирующий удар под Логвиново, что в итоге закончилось провалом. По официальным данным батальона потерял еще 5 человек убитыми. В последствии Семенченко обвинял в провале операции военнослужащих ВСУ,не оказавших нац.гвардейцам необходимой поддержки. 8 февраля Семенченко передал командование батальоном новому комбату Анатолию Виногродскому, хотя как создатель остался его почетным командиром.Подразделения батальона во взаимодействии с полком "Азов" принимали активное участие в боях под селом Широкино, расположенном на мариупольском направлении, потеряв при этом еще нескольких бойцов.В данный момент многие из бывших бойцов батальона принимают участие в так называемой "транспортной блокаде" ЛДНР, организованной депутатами Верховной Рады Парасюком и Семенченко. За период участия в так называемой АТО потери батальона по официальным данным составили 67 человек убитыми, 173 раненными и 20 пропавшими без вести. Цифры явно являются заниженными, так как в поименных списках погибших числятся 96 бойцов батальона.Подведя итоги действий батальона "Донбасс" в ходе так называемой АТО стоит отметить, что большинство их успешных операций были плодом воображения украинской пропаганды, что в целом характерно для украинской стороны, которая в условиях отсутствия реальных перемог на поле боя легко организовывает виртуальные. Главным выгодоприобретателем действий батальона стал его первый командир Семен Семенченко, превратившийся из бизнесмена-неудачника в политика и депутата Верховной Рады. https://vk.com/warpolitik?w=wall-6628343 5_932745 – цинк1. 25-я воздушно-десантная бригада в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/320 5583.html 2. Батальон "Айдар" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/324 0562.html 1. Развиртуализация Семенченко – http://colonelcassad.livejournal.com/176 1389.html 2. Неволя и величие Семена Семенченко – http://colonelcassad.livejournal.com/202 4593.html 3. Покровитель Семенченко – http://colonelcassad.livejournal.com/277 7683.html 4. Штатная структура батальона "Донбасс" – http://rusvesna.su/news/1411759186 От себя добавлю, что если бы Семена Семенченко не существовало, его стоило бы придумать. Просто 100% попадение в образ мелкого мошенника всплывшего на поверхность в мутной пене государственного переворота и гражданской войны.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

В Сербии завершили мурал с изображением «Гиви»

В Сербии завершили мурал в память о полковнике ДНР «Гиви» в Новом Саде (Сербия).Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит украинскими спецслужбами 8 февраля 2017 года. Полковник был взорван выстрелом из РПО «Шмель» в своем рабочем кабинете в Донецке.

Работа выполнена по инициативе движения «Сербская лига». Его участники выразили несогласие с обострением ситуации на Донбассе.

К оглавлению | Источник: news-front.info