Новая палеонтология переворачивает представления учёных о человечестве

Последние годы стали периодом расцвета публикаций желто-сенсационного характера. Обычно они принадлежат перу людей, далеких от серьезной науки, и тем более их авторы не обладают никакой ученой степенью. Однако кандидата исторических наук, известного археолога Андрея Жукова никак не причислишь к шарлатанам или охочим до сенсаций разоблачителям.

Участник многих археологических экспедиций, он давно доказал, что обоснованно считается и является профессионалом высокого уровня. Поэтому его мнение о необычных находках заслуживает серьезного внимания.

Ниже – текст Андрея Жукова, посвященный знаменитой коллекции Хавьера Кабреры, в свое время наделавшей немало шума в научных кругах, затем отвергнутой как фальшивка, однако новые данные палеонтологии заставили специалистов обратить внимание на собрание материальных сидетельств, совершенно не укладывающихся в привычную со школьных парт картину истории человечества.

- Коллекция древних артефактов, ныне известная как гравированные камни Ики, была собрана в 60—70 годы прошлого века Хавьером Кабрерой. Реакция властей и представителей академической науки на активную популяризаторскую деятельность Хавьера Кабреры первоначально оказалась сдержанно-негативной.

Сдержанной, скорее всего, потому, что доктор Кабрера считался авторитетным человеком и происходил из древнего знатного рода, что в Перу и до сих пор является чрезвычайно существенным социальным фактором. Но в 1974 году в Париже вышла книга Шарру «Таинства Анд», в которой уделено значительное место описанию коллекции камней Ики.

Шарру высказывал в своей книге идею о том, что человечество на многие миллионы лет древнее, чем это принято считать. И камни Ики он рассматривал как одно из решающих доказательств этого.

И вот тут последовала реакция в столичной прессе. В январе 1975 года столичный журнал «Мундиаль» напечатал статью под названием «Сделано Базилио Учуйя». Статья не имела авторской подписи, равно как и фотографий, приведённых в ней. Но в ней доказывалось, что камни Ики – современная подделка и что все они сделаны двумя крестьянами из городка Окукахе (расположен в десятке километрах к югу от г. Ика): Базилио Учуйя и Ирмой Гутиеррас.

Через два дня после публикации статьи в «Мундиаль» в другой столичной газете, «Коррео», вышло интервью с директором Регионального музея Ики Адольфо Дженкисом, в котором он заявил, что гравированные камни были изготовлены Базилио Учуйя. Таким образом, две статьи, опубликованные в центральных изданиях, по сути дела, поставили официальное «клеймо» на феномене камней Ики, объявив их современной подделкой.

Представители научных учреждений не сочли нужным изучить собрание Кабреры даже поверхностно. Таким образом, приговор о современном происхождении коллекции был вынесен журналистами в нескольких популярных (а не научных!) изданиях и поставил клеймо на этом феномене. А представители академической науки с тех пор даже не пытаются исследовать гравированные камни, которые по-прежнему находятся в открытом доступе, и нет никаких препятствий для их изучения.

Но почему коллекция Хавьера Кабреры была объявлена фальшивой? Примерно треть камней в собрании Хавьера Кабреры изображают динозавров, реликтовых млекопитающих и других представителей вымершей фауны. Только камней с динозаврами в коллекции насчитывается более тысячи. Это и послужило основным поводом для того, чтобы объявить камни Ики современными поделками. И это понятно.

Следует отметить, что количество видов динозавров на камнях коллекции Кабреры не очень велико. В общем комплексе изображений можно выявить два-три десятка различных видов древних ящеров. Но в большинстве случаев уровень детализации не позволяет точно определить конкретный вид. В редких случаях изображение отдельных, хорошо известных по палеонтологическим данным черт позволяет точно идентифицировать конкретный вид древнего ящера.

Так, безо всякого сомнения, легко отождествляются представители семейства цератопсов, которых палеонтологи относят к поздним динозаврам, существовавшим в позднемеловой период, датируемый 80—65 млн. лет назад:

Ещё один хорошо узнаваемый на камнях Ики вид – стегозавр. Его невозможно спутать с другими видами из-за ряда спинных пластин, нескольких длинных хвостовых шипов и маленькой головы. Его существование относят ко времени 200—150 млн. лет назад.

Но наиболее распространёнными являются изображения ящеров подотряда зауроподовых (диплодок, апатозавр, сальтазавр и проч.), расцвет которых приходился на период поздней юры (165—145 млн. лет назад).

Очень часто на камнях Ики изображались хищные динозавры семейства тираннозавридов (к ним относятся тираннозавр рекс, аллозавр, карнотавр, раптор). Согласно современным палеонтологическим представлениям, расцвет тираннозавридов приходится на меловой период (145—65 млн. лет назад).

Естественно, что современная наука не признаёт существование человека разумного в столь отдалённую эпоху:

Сцены охоты человека на динозавров и сцены схваток человека с ящером являются совершенно типичными мотивами для комплекса камней Ики. Их сюжеты не отличаются особым разнообразием. Собственно говоря, можно выделить два основных мотива: охота на травоядных динозавров и охота на плотоядных. Причём первый мотив является более распространённым в собрании Кабреры. Для охоты на древних рептилий люди использовали самые простые виды оружия: ножи, топоры, копья.

При этом наиболее распространённым способом умерщвления древней рептилии на рисунках комплекса Ики является отсечение головы. Сцены охоты на камнях Ики наполнены драматизмом. В большинстве случаев, будь то охота на хищного ящера или травоядного, изображены гибнущие охотники. Динозавр, как правило, откусывает одному из нападающих голову. Можно предположить, что это своего рода канон для охотничьих сцен.

Целый ряд камней из собрания Кабреры наглядно демонстрирует, что человек использовал некоторые виды древних рептилий в качестве домашних животных. Их не очень много, но на всех изображены различные виды древних рептилий, которых люди эксплуатируют в качестве верховых животных. На одном из камней наездник сидит верхом на рогатом ящере неизвестного вида, на другом – три человека оседлали зауроподового ящера:

Изображения динозавров на камнях Ики обладают рядом интересных деталей, имеющих принципиальное значение. Прежде всего, обращает на себя внимание такая часть тела древних ящеров, как спинные пластины. Они хорошо известны палеонтологам как неотъемлемая часть строения стегозавров, выделенных в отдельное семейство.

Но дело в том, что на камнях Ики количество изображений динозавров со спинными пластинами чрезвычайно велико. Как уже упоминалось выше, имеется несколько камней с рисунками типичных стегозавров. Но остальные камни изображают древних ящеров со спинными пластинами, принадлежащих к другим семействам. И среди них больше всего зауроподов. Мы привыкли, что эти гигантские рептилии изображаются во всех книгах с гладкой спиной. А здесь – треугольные спинные пластины:

В своё время противники доктора Кабреры использовали этот факт в качестве свидетельства в пользу фальшивого характера его коллекции. Но представьте себе фальсификатора, изготовившего подделку, допустим, картины голландского живописца XVII века и изобразившего на ней персонажа с мобильным телефоном в руке! Ещё нелепее выглядит фальсификатор, «штампующий» такие картины десятками с целью продать их коллекционерам живописи.

И вот в начале 90-х годов прошлого века было сделано открытие, которое заставило по-новому взглянуть на эту проблему. Швейцарская палеонтологическая экспедиция обнаружила в штате Вайоминг (США) остатки взрослого детёныша диплодока вместе с окаменевшими и хорошо сохранившимися остатками шкуры.

Приглашённый из Юты специалист по шкурам динозавров Стефен Черкас изучил остатки и пришёл к однозначным выводам: в скальной породе отпечатались следы острых шипов конической формы, идущих от конца хвоста вверх по спине. И эти шипы увеличивались в размере по мере поднятия к спине. Самые крупные достигали высоты 20 см и по форме напоминали спинной плавник акулы. Именно такой треугольной формы спинные пластины изображены у зауроподов на камнях Ики!

Что самое существенное – эти спинные шипы были бескостными, т.е. это были мягкие кожистые образования. Вероятно, поэтому палеонтологи и не фиксировали их ранее в составе остатков скелетов этих видов динозавров. Черкас уверен, что такие шипы и пластины должны были идти вдоль всей спины диплодоков и родственных им видов.

Это открытие быстро утвердилось в современной палеонтологии. Но коллекция Кабреры почти на полвека старше. Следует отметить, что на разных камнях различные виды зауроподовых динозавров имеют и разное количество спинных пластин. У одних они изображены только на спине, у других – на спине и хвосте, у третьих – покрывают весь хребет от головы до кончика хвоста. О какой мистификации здесь может идти речь?

Но есть и более интригующие вещи. На одном из камней показана типичная сцена охоты: два человека убивают зауропода, один уже успел отрезать рептилии голову. Сцена стандартная, если бы не одна загадочная деталь. Под брюхом ящера изображены два детёныша, которые сосут материнское вымя:

Но ведь такой сюжет полностью противоречит всем представлениям о динозаврах, ведь рептилии не могут быть млекопитающими. И такое изображение не является единичным.

На другом камне довольно крупного размера также выгравирована сцена охоты на зауроподовых динозавров. Один охотник стал жертвой самки динозавра, другой успел отрезать шею детёныша. На него же сзади нападает хищный ящер.

Но дело в том, что у самки зауропода под брюхом изображена такая же пара молочных желёз, как и на предыдущем камне. Более того, под хвостом самки изображён маленький детёныш, который, без сомнения, показан в процессе его появления на свет. В пользу этого говорит и сам характер рисунка: тело детёныша не отделено графически от тела самки. Они составляют единый контур, т.е. наглядно показано, что детёныш ещё не до конца вылез из лона матери.

Как это можно интерпретировать? Просто фантазия древних художников? Вряд ли такое объяснение уместно. Можно ли предположить, что за миллионы лет своего существования некоторые виды динозавров эволюционировали в млекопитающих? Кстати, следует обратить внимание на тот факт, что живородящие зауроподы на всех этих камнях изображены без спинных пластин.

Как утверждают сами палеонтологи, вес взрослого апатозавра должен был быть в две-три тысяч раз больше, чем вес вылупившегося даже из самого большого яйца детёныша.

Многие учёные полагают, что такие темпы роста просто невозможны для крупных животных. Кроме того, анализ окаменелых останков свидетельствует, что кости конечностей маленького апатозавра были всего лишь вчетверо меньше соответствующих костей взрослой особи. Вряд ли можно представить себе яйцо динозавра, которое было бы всего лишь в 5 или даже хотя бы в 10 раз меньше размеров тела матери.

Кроме того, по многочисленным окаменелым останкам достоверно установлено, что ближайшие родственники динозавров – ихтиозавры (рыбоящеры) были живородящими.

Уже в 80-ые годы прошлого века некоторые учёные высказывали мысли о том, что некоторые виды динозавров могли быть не только теплокровными, но и живородящими. Но камни Ики с такими изображениями появились раньше.

В принципе, в таком явлении нет ничего принципиально нового для биологии. Учёными достаточно хорошо изучен один интересный вид – живородящая ящерица (лат. Zootoca vivipara). Он распространён очень широко: от Британских островов и Скандинавии через всю Евразию и до Сахалина. Особенностью этого вида является живорождение, что нехарактерно для семейства настоящих ящериц.

Но самое удивительное не это. На юго-западной границе ареала обитания (Испания, Кантабрийские горы) ящерицы этого вида откладывают яйца!

Вот такая дивергенция в рамках даже одного вида пресмыкающихся. Так почему не допустить возможность такого явления для древних ящеров? Помимо динозавров, на камнях Ики встречаются изображения ещё нескольких вымерших видов животных, которые, согласно современным представлениям, исчезли с лица Земли десятки или даже сотни миллионов лет назад.

Другое животное, которому в коллекции Кабреры уделено значительное внимание — гигантская хвостатая летучая мышь, известная под названием мегахейроптера (Megacheiroptera). Официально считается, что она жила в период раннего кайнозоя, примерно 60 млн. лет назад. Схожие мыши сегодня обитают лишь в лесах Африки и Австралии. В Южной Америке такие виды сейчас неизвестны.

К вопросу о «фальсификаторах»: какой смысл предполагаемым мистификаторам вырезать на сотнях камней одно и то же малоизвестное существо, изображение которого можно найти далеко не во всякой специализированной книжке?

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Приведённые здесь факты ещё раз, и не лишний раз, заставляют задуматься, насколько неверными могут быть общепринятые и догматизированные представления о геологическом и историческом прошлом нашей планеты.

Официальный приговор камням Ики был вынесен на страницах центральной перуанской прессы. В основе его лежали личные признания фермера из Окукахе Базилио Учуйя и ещё одной женщины — Ирмы Гутьеррас, которая также заявила, что она изготавливала камни для доктора Кабреры. Базилио сделал письменное заявление, в котором признавался, что «все гравированные камни из коллекции Кабреры были сделаны им самим». Он также описывал технологию изготовления, которая выглядела очень просто: изображения Базилио вырезал ножом, потом обмазывал камни глиной для придания им древнего вида, потом очищал их и полировал при помощи обувной ваксы.

Собственно, этот «официальный» документ и был опубликован в журнале «Мундиаль». Правда, журналисты, готовившие материал, ничего не знали о братьях Сольди, которые собирали гравированные камни задолго до того, как ими заинтересовался Хавьер Кабрера.

Более того, после того как контакт был налажен, Учуйя организовал для испанских гостей раскопки недалеко от поселения Окукахе. В течение нескольких дней раскопок, которые осуществляли двое сыновей Базилио и ещё двое молодых помощников, ими было найдено пять гравированных камней.

К сожалению, все находки происходили на территории могильника, который, по-видимому, был уже давно разграблен. Поэтому камни были обнаружены не в погребениях, а в нарушенных слоях, возможно, в отвалах предыдущих раскопок.

Но один из камней был найден в разрушенной стенке погребения. И он был завёрнут в обрывок древней ткани, частично даже сохранившей рисунок. Ткань, в которую был завёрнут гравированный камень, Мария дель Кармен и Марискал привезли в Испанию и отдали на экспертизу в лабораторию геохронологии Института физической химии «Рокасолано» в Мадриде. Методом радиоуглеродного анализа для образца ткани были получены даты 617–775 гг. н.э., т.е. ко времени заката культуры наска. Всю эту историю испанские исследователи описали в своей книге под названием «Правда о камнях Ики».

Таким образом, у скептиков кроме лжесвидетельств двух перуанских фермеров нет никаких аргументов против подлинности коллекции доктора Кабреры. Наоборот, есть свидетельства десятков людей о том, что гравированные камни были найдены в доиспанских захоронениях. Поэтому данная коллекция является археологическим фактом.

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Книги автора:

< ![CDATA[ ]]> КНИГА А. ЖУКОВА “ЗАГАДКИ ДРЕВНЕЙ АМЕРИКИ”< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> ДОЛОЙ АЛЬТЕРНАТИВЩИКОВ И ИХ НАХОДКИ!< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> ДИНОЗАВРЫ БЫЛИ ОДОМАШНЕНЫ. КАМНИ ИКИ< ![CDATA[]]>

Фильмы с участием Андрея Жукова:

ПАРАДОКСЫ ИМПЕРИИ ИНКОВ