НАТО. Угроза или защита?

... «революционным» субъектом международного права? АННЕКСИЯ ИЛИ ЗАЩИТА ПРАВА НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ? Существенную путаницу... допустим, в сторону ЕС и НАТО (хотя, понятно, мне бы хотелось... для Запада хотя бы минимальную угрозу, разве наши «партнеры» согласились бы...