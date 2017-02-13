НАТО. Угроза или защита?
08:18. 13 февраля 2017 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Примечательный момент из последнего социологического исследования Гэллапа по отношению к НАТО в Восточной Европе.
Согласно данным американцев, к концу 2016 года количество жителей Украины считающих НАТО угрозой снова превысило количество тех, кто рассматривает НАТО как защиту для Украины.
В итоге, Украина оказалась в числе стран, где большинство населения рассматривает НАТО как угрозу.
На территории бывшего СССР Украина уверенно оказалась в числе лидеров по неприятию НАТО, хотя абсолютное лидерство России и Белоруссии в этом вопросе неоспоримо.
Хорошо видно и страну, с которой НАТО лучше всего поработало.
В Восточной Европе примечательны настроения в Сербии. Несмотря на коллаборационисткую политику сербских элит, сербы явно не забыли 90-е.
Так же стоит отметить, что попытки втаскивания Черногории НАТО происходят в ситуации, когда тех кто против, больше, чем тех, кто за. Такое вот торжество демократического выбора.
Метод исследования:
Results are based on telephone interviews conducted throughout 2016 in the countries included in the analysis with a random sample of approximately 1,000 adults, aged 15 and older, living in each country. In Russia, the sample size was 2,000 adults. For results based on the total sample of national adults, the margin of sampling error ranges from ±2.7 percentage points to ±3.9 percentage points at the 95% confidence level. All reported margins of sampling error include computed design effects for weighting.
http://www.gallup.com/poll/203819/nato-m
Это уже не первая зрада от Гэллапа. Во второй половине "нулевых", Институт Гэллапа выпустил нашумевший отчет об использовании русского языка в повседневном общении на территории бывшего СССР, в котором констатировал, что 83% граждан Украины предпочитают в повседневном общении русский язык, что укранские власти и бандеровцы потом несколько лет с пеной у рта пытались опровергать.
Ниже, небольшая справка о Гэллапе.
Институт Гэллапа – организация, занимающаяся проведением общенациональных опросов общественного мнения (США). Ныне называется – Gallup International Association. Проводит регулярные опросы населения по проблемам внутренней и внешней политики, пользуется международным авторитетом как один из наиболее надежных источников информации о состоянии общественного мнения в США и в мире. Компания ГЭЛЛАП работает на 100 самых крупных компаний мира.
Официально международная исследовательская структура Gallup International была образована в мае 1947 г., и. Но еще в 1935 г. Дж. Гэллап вместе с предпринимателем Г. Андерсоном, рискнувшим собственным капиталом, основали в Принстоне (штат Нью-Джерси) Американский институт общественного мнения (American Institute of Public Opinion). Тогда это была одна комната, один стол, телефон и пишущая машинка. Именно 1935 г. во всех справочниках считается годом образования Института Гэллапа. Через 12 лет его успехи были признаны мировым сообществом, и частное учреждение было преобразовано в Международную Ассоциацию Гэллапа – Gallup International Association. На официальном сайте этой организации можно прочитать о том, что она создана в 1947 г. Дж.Гэллап являлся ее первым президентом. Таким образом, в истории этого учреждения, считающегося мировым лидером на рынке социологических, политических и маркетинговых исследований, можно выделить два периода: 1) национальный, 1935-1947, 2) интернациональный, 1947 г. и до настоящего времени. В первый период оно именовалось Американским институтом общественного мнения Гэллапа, во второй – Международной ассоциацией Гэллапа.
Джордж Гэллап рано увлекся опросами. Получив подготовку в области методов изучения рынка, он применил их к изучению общественного мнения и политических процессов. При этом он не терял связи с журналистикой, начав с редактирования студенческой газеты в Университете штата Айова, а затем — в роли преподавателя на факультете журналистики того же университета. Докторская диссертация Гэллапа была посвящена новому методу изучения читательской аудитории газеты. В частности, он проводил тестирование, чтобы узнать, какие разделы газеты читатели находят интересными[1]. Первый, проведенный Гэллапом опрос, был опубликован в 1935 г. во многих газетах через газетный синдикат и привлек заинтересованное внимание прессы. Это внимание вполне объяснимо, т.к. газеты платили за получаемые материалы. К тому же предполагалось, что публикация результатов опросов повысит тиражи газет[2].
В 1936 г. Дж.Гэллап, опросив в ходе президентской компании несколько тысяч человек, верно предсказал переизбрание Франклина Рузвельта, в то время как журнал "Литерари Дайджест", имевший 20-летний опыт построения точных прогнозов, правда, на опросах 10 миллионов избирателей, неожиданно опозорился. Гэллап был единственным, кто предсказал ошибочность прогноза журналистов за два месяца до начала опроса. Преимущество Гэллапа заключалось в том, что на небольшой выборке (3000 респондентов) он смог дать точный прогноз о политических предпочтениях всего населения США. С этого момента начинаются триумфальные шествия выборочных методик в социальных исследованиях и царствование Института Гэллапа во всем мире.
За первую половину ХХ в. Дж.Гэллап сделал три успешные прогноза итогов президентских выборов (1936, 1940, 1944) и одно неудачное (1948), в котором он предсказал поражение Гарри Трумэну, но тот победил. Неудача подстегнула его внимательнее разобраться в сущности статистических процедур и совершенствовать методический инструментарий. После 1948 г. американцы 12 раз избирали президента страны, и 12 раз прогнозы Института Гэллапа были верными. На президентских выборах 1956-1988 погрешность не превышала 1,8%. В целом по 16 президентским выборам среднее расхождение между официальными итогами голосований и прогнозами Института Гэллапа составляет 2,7%. Созданная им система организации опросов и анализа информации уже более 50 лет работает без серьезных сбоев.
Прогнозы Института Гэллапа распространяются всеми крупнейшими американскими и мировыми информационными каналами, комментируются ведущими журналистами и политологами. С самого начала данные социологических опросов были открыты СМИ, профессионалам, широкой публике. Понимая то, насколько важным для целей науки и образования является систематическое и грамотное накопление и сохранение материалов опросов, Гэллап и Рупер создали в 1946 г. Роперовский центр, являющийся в наши дни крупнейшей в мире коллекцией опросов общественного мнения. Центр содержит полные файлы более чем 10000 опросов, проведенных с середины 1930-х годов, и тысячи отчетов по другим обследованиям. В 1950 г., когда Институту исполнилось 15 лет, специалисты подчитали, что за все время его существования рядовым американцам было задано свыше 5000 вопросов по самым разным темам – от наркотив и абортов до мировых войн и терроризма.
В настоящее время Gallup International Association, зарегистрированная в Цюрихе, – огромная империя, объединяющая 55 исследовательских организаций, расположенных во всех частях мира. Годовой доход в 1995 г. превысил 350 млн. долл. Дж.Гэллап полностью или частично владел исследовательскими институтами более чем в 20 странах, и в них работало свыше трех тысяч специалистов[3].
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/ency
Источник: colonelcassad.livejournal.com