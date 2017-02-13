Мы хотим русскую, народную Власть. Елена Рохлина [2017, Нейромир-ТВ]

Женский взгляд на «котовасию-2018». Квачков? или Навальный? Русский,честный, умный и красавец. Ольга Ли и Елена Рохлина спорят о том идеальном "Коте Путина". Источник: http://neuromir.tv , помощь каналу http://neuromir.tv/info/donations

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Николай Левашов. Россия - русское мононациональное Государство

Николай Левашов. Россия по международным законам мононациональное государство русских людей. Русский народ, составляющий 80% от общего населения страны, по всем международным законам является народом государствообразующим и, по тем же международным законам, Россия имеет право называться мононациональной страной. Русским людям нечего стыдиться прошлого своего народа, истинное величие которого замалчивалось и извращалось в течение многих веков. Будущее Великой нации не может быть без знания правды Великого Прошлого. Русский народ должен быть единым в желании освещать правду о прошлом Великой Страны, чтобы Мир узнал, чем была эта Страна, наша с вами праРодина.

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова