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«Кузнец из Донбасса» — документальный фильм

21:26. 13 февраля 2017 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:

Автор и создатель проекта: Андрей Селитченко. Оператор: Андрей Шамриков

В рамках проекта «Я-патриот» запланирована серия документальных фильмов о выдающихся людях, внесших неоценимый вклад в развитие своей Родины.

В первом фильме будет идти речь о мастере современного прикладного искусства по художественной работе с металлом, кузнеце Викторе Михалеве из Донбасса, который создаёт свои композиции из осколков разорвавшихся снарядов, гильз, искорёженного оружия.

  «Зовут меня Михалев Виктор Петрович. Моя профессия электрогазосварщик, родился я в Донецке. Коренной дончанин. Так как я работаю электрогазосварщиком меня всегда тянуло к искусству, металлу. В детстве всегда что-то выжигал и чеканил. В 2 000 году уже серьёзно начал работать с металлом», — рассказал кузнец о себе.

Источник: news-front.info

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