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Критическое мышление

11:05. 13 февраля 2017 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал:

Передача из цикла "Образ будущего"

Руководитель института семантики систем Сергей Хапров и преподаватель Николай Вавилов рассуждают о значении критического мышления в современном мире, почему это такая же необходимость, как грамотность в начале 20-го века.

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Образ будущего (все выпуски)

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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