Критическое мышление
11:05. 13 февраля 2017 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Передача из цикла "Образ будущего"
Руководитель института семантики систем Сергей Хапров и преподаватель Николай Вавилов рассуждают о значении критического мышления в современном мире, почему это такая же необходимость, как грамотность в начале 20-го века.
============================================================================
Рекомендуем:
============================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai