Кремль боится русского ”Майдана”. Дмитрий Демушкин [Возрождение Руси]

Кремль боится русского Майдана, - лидер российского объединения «Русские» Дёмушкин.. В Кремле на самом деле никого не волнуют интересы русских в Украине, а российская государственная пропаганда, делая акцент на «беспределе бандеровцев», проводит антинационалистическую прививку России.

Такое мнение высказал лидер объединения «Русские» Дмитрий Дёмушкин. По его оценке, нынешнее российское руководство очень боится, что в Москве начнется такой же Майдан, как и в Украине, сообщает Новый регион

По мнению Дёмушкина, российская пропаганда с помощью антибандеровских сюжетов делает антинационалистическую прививку России. Сигнал Кремля однозначен: русские националисты подвергнутся зачистке. Он считает, что на Украине народ действительно восстал и сверг воровской, жульнический, олигархический режим Виктора Януковича. Однако российскую власть беспокоит не он, и не интересы русских. Кремль использует ситуацию, чтобы очернить неугодных в самой России.

«Давайте мыслить логично: почему вдруг её (российскую власть) озаботили русские на Украине, если русские в России её никогда не волновали. Ведь русских они никогда здесь не выделяли, у нас были граждане России – россияне… Национализм в России вытравливался десятилетиями, а тут мы защищаем русских Украины… с чего вдруг? Они даже не граждане нашей страны», – обратил внимание Дёмушкин и напомнил, что в России «раздают гражданство» бывшим гражданами союзных республик – Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении и других, чтобы заместить именно русское население.

«Никого в Кремле не волнуют никакие русские в Украине. В Кремле их волнует только одно, чтобы пример Майдана, когда народ вышел и сверг воровскую власть Януковича, не случился в Москве. Вот ради чего всё это мы и наблюдаем с вами. Сейчас делается прививка всему населению страны он национализма, фашизма, бандеровцев и т.д. Вы думаете, что в Кремле боятся бандеровцев? Да не смешите меня. Бандеровцы в Кремле никого не интересуют. Их интересуют здесь русские люди, национальные силы, «Манежная площадь» и все национальные организации, которые выходят и с них спрашивают. И они боятся, что аналог того, что произошло на Украине, может произойти и в России», – подчеркнул Дёмушкин.

При этом он выразил уверенность, что в Кремле понимают силу националистов. «Русские националисты на сегодняшний день, по самым скромным подсчётам Кремля, могут в Москве на столкновения вывести до десяти тысяч человек. Если эти десять тысяч соединятся со стотысячной толпой обычных горожан, которая выступает против нечестных выборов, то это будет ядерная смесь. При первых же столкновениях и жертвах, по их аналитике, к националистам могут примкнуть ещё несколько десятков тысяч бойцов. Если это случится, а именно этого они и боятся, произойдёт то же самое, что произошло на Украине. И сегодня нас воспитывают, пугая националистами на Украине, проводя аналогию между ними и нами тут», – полагает он.

В связи с этим Дёмушкин прогнозирует усиление гонений на русских националистов в России. «Не сомневайтесь, что под этим общим ура-патриотическим настроем, когда все пошли вдруг защищать русских Украины, потом уничтожат здесь всех национальных лидеров, все организации националистов и всех людей, которые могут спрашивать с власти на улице», – предупредил Дёмушкин.

«Защитники» русских украинцев забыли защитить русских в России

Дёмушкин обратил внимание, что радикальные силы в Украине своей деятельностью дают основания предполагать, что могут иметь отношение к российским спецслужбам. В частности, по мнению Дёмушкина, кажется странным заявление лидера «Правого Сектора» Дмитрия Яроша с призывом к убитому террористу Доку Умарову. Лидер «Русских» обратил внимание, что это заявление появилось одновременно с информацией о вводе войск России в Украину.

«Когда я об этом прочитал, ответа у меня сразу возникло всего два: либо Дмитрий Ярош – это штатный агент ФСБ, либо это дезинформация. Представьте себе ситуацию: вы ждёте реакции всего мира на ввод войск, а человек, который позиционируется одним из лидеров «Правого сектора», революции, призывает Доку Умарова. Во-первых, неувязка – Доку Умарова уже убили. И делает это заявление именно в ту минуту, когда выходит информации о том, что вводятся войска», – обратил внимание Дёмушкин.

Он предлагает распрощаться с иллюзиями и понять, что в таких условиях русских националистов или убьют на войне в Крыму или постараются уничтожить в самой России. «Потом, когда всё в Крыму закончится, если вы проиграете, кого-то из вас убьют, если вы выиграете, вы вернётесь в Россию. И не сомневайтесь, первое, кого будет разбивать и уничтожать власть – это организованные русские силы, которые вернутся оттуда. Потому, что их боятся гораздо больше, чем всех западенцев, бандеровцев на Западе Украины», – подчеркнул он.

При этом Дёмушкин выразил удивление, что многие граждане России поддались кремлёвской пропаганде и готовы ехать убивать украинцев и клеймить националистов. «Не сомневайтесь, что потом точно также с телеканалов те же самые люди будут призывать сражаться с вами. Жители Севастополя, Крыма, казаки будут ехать в Москву, чтобы эту «националистическую сволочь», с которой сражались на Украине, разгромить и тут. То есть тот же «Русский марш», – предостерег Дёмушкин.

Он возмущён также тем, что «русские патриоты» готовы ехать в Украину, но не защищают права русских в России. «Где 10 тысяч казаков, патриотов, националистов, которые поехали защищать русских украинцев, были, когда русские восстали в Кондопоге против этнической преступности? Где вы были в Пугачёве?.. Почему вы здесь не защищаете русских, почему вы здесь не защищаете памятники, исторические здания, когда их сносит действующая власть, почему вы не защищаете надгробья ветеранов, которые сносят и строят на их местах торговые центры?» – сказал лидер «Русских».

Дёмушкин отметил, что общается разными политическими элитами, в том числе и в Кремле, поэтому знает их отношение к ситуации – на самом деле им безразличны интересы русских. «Если вы считаете, что там есть у кого-то идеи патриотизма и национального единства русских, их нет там и никогда не было, и никогда не будет. Там есть идеи отправления своих миллиардов за границу в американские банки, есть идеи отправки детей в Англию, которые там учатся явно не для того, чтобы работать в России, и там есть идеи, как сохранить существующую коррупционную систему власти, чтобы не дай Бог кто-то не пришёл и с них не спросил и не выкинул их», – уверяет Дёмушкин.

Крым станет вторым Приднестровьем

Говоря о планах Кремля, Дёмушкин отметил, что крымчанам могут раздать российские паспорта, чтобы они лучше голосовали за Владимира Путина на выборах и постоянно поддерживать финансово, но не более того.

«Ни Крым, ни восточная, ни какая другая часть Украины не входит в планы присоединения к России. Вот, чтобы все ура-патриоты успокоились, я вам абсолютно точно скажу, что целостность Украины была подтверждена Россией при гарантиях США и Великобритании, когда подписывался договор о безъядерном статусе Украины. Никто в Кремле сейчас эту идею даже не рассматривает. Она просто не возможна», – считает Дёмушкин.

По его мнению, после крымского референдума получится автономная республика в составе Украины. «Будет такое некое Приднестровье, будут они там долго общаться, откажутся от прав на выборы украинского главы, не будут участвовать в выборах в Верховную Раду, будут избирать своих мэров и губернаторов, – полагает Дёмушкин.

Русские, по словам Дёмушкина, в этом смогут найти лишь несколько положительных моментов. «Первое, что Крым и иже с ним будут кормиться из бюджета России. Второе, что многие из них смогут получить российское гражданство и попробовать получать российские пенсии и выплаты. Это на фоне голодающей Украины будет несомненным плюсом на Востоке», – считает он.

Дёмушкин особо подчеркнул, что присоединение украинских областей к России – это на сегодняшний день политическая утопия. «Как бы нам не хотелось сделать Малороссию Россией, сделать это сейчас политически невозможно», – считает он.

По его данным, российские элиты не настроены воевать за Крым: из-за войны они могут лишиться активов за рубежом, потерять стратегических партнёров, причём не только на Западе, но и в Киеве. В связи с этим они будут думать, прежде всего, о своих интересах, а не об интересах русских в Крыму. «Эти стратегические партнёры так и останутся, потому, что они друг другу необходимы, несмотря на все заявления... И те и другие Богом избранные иудеи договорятся между собой по всем вопросам, где будет взаимная выгода», – уверен Дёмушкин.

По его мнению, Москва вскоре наладит взаимоотношения с Киевом. «Точно также будет идти транзит газа в Европу через Украину, точно также Юлия Тимошенко будет приезжать в Москву и вести переговоры о газе. Точно также наши олигархи, которые скупили половину тяжёлой промышленности Украины, будут влиять на свои активы – никто их не национализирует. И обо всём они договорятся. И кредиты на Украину снова пойдут», – предполагает Дёмушкин.

Между тем радикалов в Украине подавят и «закатают», уверен он. «Все, кто там поднял голову, камни кидает, кричит, эти люди и там исчезнут. Их эта же самая новая власть, которая свергла Януковича, будет репрессировать и убирать с улицы. Сейчас всё устаканется, создадут полицию, наладят органы управления. И первое, что будут делать – этих людей убирать. Потому что пока эти люди стоят на Майдане и что-то требуют, тяжело договариваться с Западом, тяжело договариваться со своими российскими олигархами, элитами в Кремле. А им это жизненно необходимо. Потому, что через три недели на Украине просто нечего будет жрать. Им нужны будут кредиты… При чём главный кредитор – это Россия. И очень они зависят от всех этих кредитов», – констатировал он.

Своим вмешательством Кремль помогает украинской власти

Дёмушкин считает, что своими нападками Кремль только помог Украине сплотить новую власть.

«Это правительство называли правительством камикадзе, потому, что у них не было ничего, и казна была разграблена. Сейчас они рискуют войти в историю правительством, которое под давлением Москвы и Кремля Путина пытается отстоять украинскую свободу и независимость. Не удивлюсь, если их даже кто-то на украинских деньгах печатать будет», – спрогнозировал Дёмушкин.

По мнению Дёмушкина, Путин облегчил получение Украиной международных кредитов на льготных условиях, ускорил вступление Украины в НАТО и снятие разногласий по этому вопросу с внутриполитической повестки дня, а также открыл возможность пересмотра непопулярных в Украине соглашений об аренде военных баз в Крыму и размещении там Черноморского флота России.

Помимо этого, своими действиями Путин создал политическое прикрытие переходному правительству и исполняющему обязанности президента для проведения неизбежных, но крайне болезненных и непопулярных реформ, считает Дёмушкин.

«Вдобавок они благодарят МИД и Думу России за приложенные усилия убедить украинскую «пятую колону» добровольно отказаться от права участвовать в украинских выборах, права на владение землею и от получения пенсий», – считает Дёмушкин. Источник: http://rusimperia-inf.ru

* Дополнительная информация:

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