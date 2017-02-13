Из-за прорыва дамбы в США могут быть уничтожены шесть городов (ВИДЕО)

В Калифорнии идет экстренная эвакуация людей. В штате введен режим чрезвычайного положения из-за угрозы прорыва самой высокой в США дамбы.

Это может произойти в любую минуту. Плотина разрушается буквально на глазах. Вода уже перехлестывает через край дамбы. Под угрозой мощной стены воды, которая способна снести все на своем пути, оказались сразу шесть городов.

2800 кубометров воды в минуту, но и это не предел: поврежденная в результате сильных дождей самая высокая в США Оровилльская плотина (230 метров) еще чуть-чуть и обрушится. Под угрозой затопления — вся Долина Сакраменто, население которой и так не может прийти в себя после обильных ливней, шесть городов в Северной Калифорнии. Власти штата объявляют эвакуацию.

«Мы стараемся не приближаться к зоне потопа, хотим вернуться домой, — говорит житель Калифорнии Фрнэнк Мастренгело. — Но, похоже, мы застряли здесь надолго».

«Мне страшно, ни с чем подобным я раньше не встречалась», — признается Китти Мастренгело.

«Я вернулась из другого города и меня сразу удивили пробки, к тому времени мой район был уже почти пуст, — добавляет Нэнси Борсдорф. — Я испугалась и начала собирать вещи».

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Многокилометровые пробки — на всех трассах, что ведут из зоны ЧС. Дома покинули уже почти 200 тысяч жителей. Берут самое необходимое, но многие — еще и лодки, если вода все-таки хлынет. Кроме основного водосброса, на построенной еще в 60-х дамбе, конечно, был и резервный — на случай аварии. Но и в нем зияет пробоина, что продолжает увеличиваться. Чтобы избежать катастрофы, спасатели пытаются сбросить уровень воды в озере Оровилл.

«Вода переливалась через край запасного водосброса, в результате произошла эрозия почвы. Возникла угроза разрушения плотины», — глава пожарной службы Калифорнии Кевин Лоусон.

Техника на земле работает безостановочно. Чтобы хоть как-то залатать пробоину, с вертолетов сбрасывают огромные камни. «Завтра мы пошлем 8 вертолетов для помощи в работах по восстановлению водосброса, а также для проведения поисково-спасательных операций, — сообщает генерал, командующий Национальной гвардией штата Калифорния Дэвид Болдуин. — Кроме того, мы отправляем военную полицию, для помощи в обеспечении безопасности в зоне эвакуации».

Обнадеживающие новости в Калифорнию пришли от синоптиков: осадков в ближайшее время не ожидается. Между тем, в полицию стали поступать заявления о мародерстве: без присмотра остались сотни жилых домов и магазинов.

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Уровень воды в озере Оровилл удалось хотя бы зафиксировать. Но как говорят работающие на месте специалисты, ситуация по-прежнему остается непредсказуемой. В случае дальнейшего разрушения аварийного водосброса, прорыв плотины — вопрос даже не нескольких дней, часов.