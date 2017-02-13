Всем потенциальным читателям и подписчикам доброго здравия!

На Конте прибавился новый журнал "Мультимедийные книги" от Василия Лычковского, то есть от меня.

Цель журнала - максимально быстрое донесение действительно важной, нужной, интересной информации (с моей точки зрения, конечно) до читателя.

Темы журнала - ВСЁ, попавшее в поле моего зрения: ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА, РЕЛИГИЯ, ИСТОРИЯ, ЗДОРОВЬЕ, ПИТАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО и другое в рамках моего слогана "Эволюция-Инволюция. ТВОЙ ВЫБОР?!".

Способ доставки - небольшая статья о содержании книги на Конте, рассылка подписчикам уведомления о публикации , свободное скачивание книги с Яндекс-Диска и дублирование материалов ВКонтакте в группе с аналогичным названием.

Сегодня в поле моего зрения попала публикация Антона Благина, которая и послужила толчком для создания журнала и, соответственно, первой книги с оригинальным названием статьи.

Поехали...

001. Антон Благин. Этому учат детей в Японии, Тайланде, Австралии, США, других странах, но только не в России!

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ

ПУБЛИКАЦИИ:

01. Этому учат детей в Японии, Тайланде, Австралии, США, других странах, но только не в России!

Макото Шичида более полувека назад удалось докопаться до истоков гениальности детей.





Теперь его уникальный опыт и его метод воспитания гениев очень востребованы в самой Японии, в Тайланде, в Австралии и в США, правительства которых заинтересованны в раннем творческом развитии детей своих граждан. Ведь раннее творческое развитие детей делает их гениальными, а свои национальные гении — это "золотой фонд" любого государства!





В России, увы, данная методика распространяется среди государствообразующего народа исключительно на любительском уровне! Макото Шичида — профессор, создатель популярнейшей в Японии авторской методики раннего развития и ускоренного обучения детей. ( Японскому учёномуболее полувека назад удалось докопаться до истоков гениальности детей.Теперь его уникальный опыт и его метод воспитания гениев очень востребованы в самой, правительства которых заинтересованны в раннем творческом развитии детей своих граждан. Ведь раннее творческое развитие детей делает их гениальными, а свои национальные гении — этолюбого государства!В России, увы, данная методика распространяется среди государствообразующего народа исключительно на любительском уровне!— профессор, создатель популярнейшей в Японии авторской методики раннего развития и ускоренного обучения детей. ( источник

02. "ЦРУ против ГРУ: в бой идут экстрасенсы"

советская программа "Мозговых войн", рассказал её руководитель, генерал-лейтенант запаса, заслуженный военный специалист, доктор технических и философских наук Алексей Савин. ( источник ) Впервые экстрасенсы пришли на службу в ЦРУ в 70-е годы. Им удалось не только рассекретить данные о новейшем советском оружии, но и вскрыть нашу резидентуру на Западе. Американцы были уверены — СССР никогда не сможет ответить тем же. Но их ждало разочарование. О том, как создавалась секретная, рассказал её руководитель, генерал-лейтенант запаса, заслуженный военный специалист, доктор технических и философских наук

03. Методики раннего развития Макото Шичида







Но для этого очень важно развивать правое полушарие мозга, — так утверждает японский профессор Макото Шичида.





В своих книгах он пишет о том, что в возрасте от рождения до трех лет ребенок быстро поглощает информацию и очень хочет учиться. Дети растут и созревают быстрее, чем родители думают.Человеческий мозг начинает развиваться вскоре после рождения, а к десяти годам мозг ребенка развит уже почти на 90%. ( источник ) Феноменальная память, скорочтение, абсолютный музыкальный слух, мгновенное решение сложнейших задач, легкая обучаемость – все это доступно любому малышу.Но для этого очень важно развивать правое полушарие мозга, — так утверждает японский профессорВ своих книгах он пишет о том, что в возрастеребенок быстро поглощает информацию и очень хочет учиться. Дети растут и созревают быстрее, чем родители думают.Человеческий мозг начинает развиваться вскоре после рождения, а к десяти годам мозг ребенка развит уже почти

04. Краткий вольный перевод‐пересказ “Малыши – гении” Макото Шичида







Грудничок (можно перевести и как маленький ребенок) – это гений, поскольку он превосходит разумом свой возраст, он обладает гигантскими скрытыми возможностями. И в этом возрасте его возможности в обучении находятся на своем пике.





Многочисленные научные исследования это подтверждают, жаль только, что результаты публикуются в узких кругах и малоизвестны обществу.





Ученые из разных концов Земли предсказывают появление новой расы, которая обладает возможностями в корне отличающимися от наших.





Наступает новая эра в жизни маленьких детей. Воспитание детей в 21 веке будет совершенно иным, чем сейчас. ( источник ) Времена стремительно меняются, когда наши дети вырастут, то это будет совершенно иной мир, поэтому наша задача, как родителей, уметь адаптироваться к новой грядущей эпохе и воспитать детей в соответствии с её требованиям.И в этом возрасте его возможности в обучении находятся на своем пике.Многочисленные научные исследования это подтверждают, жаль только, что результаты публикуются в узких кругах и малоизвестны обществу.Ученые из разных концов Земли предсказывают появление новой расы, которая обладает возможностями в корне отличающимися от наших.Наступает новая эра в жизни маленьких детей.

05. Мерилин Мюррей (Marilyn Murray). У американцев преобладает левое полушарие, у русских - правое

США, скорее, является «культурой левого полушария», которая уважает и поощряет: логическое и аналитическое мышление, рациональность, объективность, ответственность, инициативу, независимость, честность, благонадежность, добросовестность и пунктуальность, а также активную рабочую этику, в которой акцентируется внимание на высоком профессиональном мастерстве и на своевременном достижении поставленных целей.





Хотя в США много людей, которые по своей сути более «правополушарные», страна в целом все-таки остается культурой левого полушария в образовании, бизнесе и системе управления. Акцент ставится на «действие» ("doing").





В России распространена «культура правого полушария», которая представляет собой и поощряет: общение, связи, духовность, философию, субъективность, приспособляемость, гибкость, выживание, концепцию коллективного, формализм и традицию, а также эмоции глубокие и страстные.





Отношениям с друзьями и семьей отдается приоритет, и большинство русских знает и любит искусство и культуру. Они более реактивны (реагируют на возникающие обстоятельства), чем активны. Хотя в России также много людей, у которых преобладает скорее левое полушарие, страна в целом остается культурой правого полушария, и это влияет на все аспекты жизни. Акцент ставится на «бытие» ("being"). ( скорее, является, которая уважает и поощряет: логическое и аналитическое мышление, рациональность, объективность, ответственность, инициативу, независимость, честность, благонадежность, добросовестность и пунктуальность, а также активную рабочую этику, в которой акцентируется внимание на высоком профессиональном мастерстве и на своевременном достижении поставленных целей.Хотя в США много людей, которые по своей сути более «правополушарные», страна в целом все-таки остается культурой левого полушария в образовании, бизнесе и системе управления. Акцент ставится нараспространена, которая представляет собой и поощряет: общение, связи, духовность, философию, субъективность, приспособляемость, гибкость, выживание, концепцию коллективного, формализм и традицию, а также эмоции глубокие и страстные.Отношениям с друзьями и семьей отдается приоритет, и большинство русских знает и любит искусство и культуру. Они более реактивны (реагируют на возникающие обстоятельства), чем активны. Хотя в России также много людей, у которых преобладает скорее левое полушарие, страна в целом остается культурой правого полушария, и это влияет на все аспекты жизни. Акцент ставится на. ( источник

06. Георгий Сидоров. Разум или инстинкты







И этим мы, по её мнению, являемся не совсем полноценными людьми, так как воспринимаем окружающий мир не столько с позиции логики, сколько с позиции ощущений.





При этом, западная учёная ничего не говорит об интуитивном восприятии окружающего мира нами, русскими.





А между тем, все великие открытия в науке сделаны как раз не логиками, а людьми, которые обладали мощной интуицией. ( Сознание русских, по мнению Мерилин Мюррей, несколько отличается от миропонимания людей западной цивилизации тем, что у нашего народа эпицентр представления о реальности сдвинут в правое полушарие головного мозга.И этим мы, по её мнению, являемся не совсем полноценными людьми, так как воспринимаем окружающий мир не столько с позиции логики, сколько с позиции ощущений.При этом, западная учёная ничего не говорит об интуитивном восприятии окружающего мира нами, русскими.А между тем,. ( источник

07. Надежда Кулыний. Балансировка полушарий мозга - как фактор твоего выживания







Левое полушарие - ЛОГИЧЕСКОЕ (Разумное), а правое - Интуитивное (ОБРАЗНОЕ).





Энергетическая система головного мозга у людей в настоящее время не работает в полной мере, так доминирует левое полушарие доминирует над правым – нет баланса.





Наша цивилизация – «левополушарная», что в корне неправильно и ведёт к перекосу восприятия мира.





Соответственно, Природа направляет людей к Богу, пытаясь подключить правое (интуитивное) полушарие головного мозга по программе Единого Целого.





Люди, у которых Логика ( Разум) недоразвиты, наоборот, становятся лишь «правополушарными»: по Земле бегает масса адептов, экстрасенсов, религиозных фанатиков и т.п. с "открытым сознанием" (ощущением Бога).





А правильно, чтобы "ЛОГИКА мышления дружила без сомнения с ИГРОЙ воображения".





Это баланс психики и 100%-ная реализация целей (люди - "как боги").





Нужно провести синхронизацию работы полушарий мозга, что значительно повысить скорость и качество переработки информации, иначе просто не ВЫЖИТЬ в период глобальных катаклизмов.





Насыщенная информационными потоками жизнь предъявляет все большие требования к качеству работы мозга.





Новые возможности квантового перехода подразумевают работу мозга без патологии – это один из основных факторов ВЫЖИВАНИЯ человечества. ( У каждого человека - своя пропускная способность переработки информации полушариями мозга.Левое полушарие -), а правое -Энергетическая система головного мозга у людей в настоящее время не работает в полной мере, так доминирует левое полушарие доминирует над правым – нет баланса., что в корне неправильно и ведёт к перекосу восприятия мира.Соответственно, Природа направляет людей к Богу, пытаясь подключить правое (интуитивное) полушарие головного мозга по программе Единого Целого.Люди, у которых Логика ( Разум) недоразвиты, наоборот, становятся лишь «правополушарными»: по Земле бегает масса адептов, экстрасенсов, религиозных фанатиков и т.п. с "открытым сознанием" (ощущением Бога).Нужно провести синхронизацию работы полушарий мозга, что значительно повысить скорость и качество переработки информации, иначе просто не ВЫЖИТЬ в период глобальных катаклизмов.Насыщенная информационными потоками жизнь предъявляет все большие требования к качеству работы мозга.Новые возможности квантового перехода подразумевают работу мозга без патологии – это один из основных факторов ВЫЖИВАНИЯ человечества. ( источник

08. Надежда Кулыний. Настенька

На нашу жизнь и программирование жизненных ситуаций очень влияет психическая составляющая событий прошлого.





Память хранит следы –«паттерны» негативных событий; всё, что ни происходило с человеком, «записано» намертво (белковые структуры).





Нужно что-то с этим делать.





Я сразу скажу, что не искала какую-либо методику - она сама на меня "упала" по вдохновению.





Основную часть цикла стихов уровня детства «НАСТЕНЬКА» я написала за один вечер. Еле успевала записывать хоть по пол слова.





Это не мне они даны были, а всем людям, страждущим и обременённым судьбой.





Мною написан Цикл стихов уровня детства «НАСТЕНЬКА» для погружения психики в область памяти, соответствующей детскому восприятию.

09. Синхрометод «Ключ» - это самые короткие эффективные действия, сразу гармонизирующие ум и тело

Синхрометод Ключ основан на управлении рефлексами и сразу включает механизм природной саморегуляции организма, который обычно блокируется стрессом.





Ключ - это не только быстродействующая физкультура для тела, это самые короткие известные в мире эффективные действия, сразу гармонизирующие ум и тело, раскрывающие скрытые способности и развивающие желаемые качества, о которых вы мечтаете в этот момент.





И стоит за этим исключительно российским достижением целая плеяда выдающихся мировых и, главным образом, российских физиологов и психологов - А.А. Ухтомский, Л.С. Выготский, Д.Н. Узнадзе, И.П. Павлов, К. В.Анохин и др.





Синхрогимнастика позволяет синхронизировать полушария мозга и сознания с подсознанием.





( источник ) основан на управлении рефлексами и сразу включает механизм природной саморегуляции организма, который обычно блокируется стрессом.Ключ - это не только быстродействующая физкультура для тела,о которых вы мечтаете в этот момент.И стоит за этим исключительно российским достижением целая плеяда выдающихся мировых и, главным образом, российских физиологов и психологов - А.А. Ухтомский, Л.С. Выготский, Д.Н. Узнадзе, И.П. Павлов, К. В.Анохин и др.

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КНИГИ:

01. Арина Шугалевич. Пятый кастинг в Киеве. Сезон 8. Выпуск 5 от 26.03.2016. см.ВИДЕО

02. Белла Девяткина в 4 года разговаривает на 7 языках! см.ВИДЕО

03. ТЕХНИКИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗУМОМ. АЛЕКСЕЙ САВИН. см.ВИДЕО

ВИДЕОБИБЛИОТЕКА:

01. Н.Рыжковец. Как развивать одаренность ребенка по методике Макото Шичиды

02. С.Лукашевич. Вебинар: Ранее развитие и обучение ребенка. Методика японского профессора Макото Шичида.

03. Лучше всех! - Выпуск от 18.12.2016

04. Синхрометод «Ключ» - это короткие эффективные действия, быстро гармонизирующие ум и тело

Также в каждую книгу будет добавляться блок информации "Что ВАЖНО и НУЖНО знать О ВОДЕ"

Как я понимаю, тема эта раскрыта частично, тем более, что школы, помогающие раскрывать потенциал детей в России есть, так что ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

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001. Антон Благин. Этому учат детей в Японии, Тайланде, Австралии, США, других странах, но только не в России!.pdf