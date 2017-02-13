Этому учат детей в Японии, Тайланде, Австралии, США, других странах, но только не в России!
Всем потенциальным читателям и подписчикам доброго здравия!
На Конте прибавился новый журнал "Мультимедийные книги" от Василия Лычковского, то есть от меня.
Цель журнала - максимально быстрое донесение действительно важной, нужной, интересной информации (с моей точки зрения, конечно) до читателя.
Темы журнала - ВСЁ, попавшее в поле моего зрения: ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА, РЕЛИГИЯ, ИСТОРИЯ, ЗДОРОВЬЕ, ПИТАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО и другое в рамках моего слогана "Эволюция-Инволюция. ТВОЙ ВЫБОР?!".
Способ доставки - небольшая статья о содержании книги на Конте, рассылка подписчикам уведомления о публикации, свободное скачивание книги с Яндекс-Диска и дублирование материалов ВКонтакте в группе с аналогичным названием.
Сегодня в поле моего зрения попала публикация Антона Благина, которая и послужила толчком для создания журнала и, соответственно, первой книги с оригинальным названием статьи.
Поехали...
001. Антон Благин. Этому учат детей в Японии, Тайланде, Австралии, США, других странах, но только не в России!
СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ
ПУБЛИКАЦИИ:
01. Этому учат детей в Японии, Тайланде, Австралии, США, других странах, но только не в России!
Японскому учёному Макото Шичида более полувека назад удалось докопаться до истоков гениальности детей.
Теперь его уникальный опыт и его метод воспитания гениев очень востребованы в самой Японии, в Тайланде, в Австралии и в США, правительства которых заинтересованны в раннем творческом развитии детей своих граждан. Ведь раннее творческое развитие детей делает их гениальными, а свои национальные гении — это "золотой фонд" любого государства!
В России, увы, данная методика распространяется среди государствообразующего народа исключительно на любительском уровне! Макото Шичида — профессор, создатель популярнейшей в Японии авторской методики раннего развития и ускоренного обучения детей. (источник)
02. "ЦРУ против ГРУ: в бой идут экстрасенсы"
Впервые экстрасенсы пришли на службу в ЦРУ в 70-е годы. Им удалось не только рассекретить данные о новейшем советском оружии, но и вскрыть нашу резидентуру на Западе. Американцы были уверены — СССР никогда не сможет ответить тем же. Но их ждало разочарование. О том, как создавалась секретная советская программа "Мозговых войн", рассказал её руководитель, генерал-лейтенант запаса, заслуженный военный специалист, доктор технических и философских наук Алексей Савин. (источник)
03. Методики раннего развития Макото Шичида
Феноменальная память, скорочтение, абсолютный музыкальный слух, мгновенное решение сложнейших задач, легкая обучаемость – все это доступно любому малышу.
Но для этого очень важно развивать правое полушарие мозга, — так утверждает японский профессор Макото Шичида.
В своих книгах он пишет о том, что в возрасте от рождения до трех лет ребенок быстро поглощает информацию и очень хочет учиться. Дети растут и созревают быстрее, чем родители думают.Человеческий мозг начинает развиваться вскоре после рождения, а к десяти годам мозг ребенка развит уже почти на 90%. (источник)
04. Краткий вольный перевод‐пересказ “Малыши – гении” Макото Шичида
Времена стремительно меняются, когда наши дети вырастут, то это будет совершенно иной мир, поэтому наша задача, как родителей, уметь адаптироваться к новой грядущей эпохе и воспитать детей в соответствии с её требованиям.
Грудничок (можно перевести и как маленький ребенок) – это гений, поскольку он превосходит разумом свой возраст, он обладает гигантскими скрытыми возможностями. И в этом возрасте его возможности в обучении находятся на своем пике.
Многочисленные научные исследования это подтверждают, жаль только, что результаты публикуются в узких кругах и малоизвестны обществу.
Ученые из разных концов Земли предсказывают появление новой расы, которая обладает возможностями в корне отличающимися от наших.
Наступает новая эра в жизни маленьких детей. Воспитание детей в 21 веке будет совершенно иным, чем сейчас. (источник)
05. Мерилин Мюррей (Marilyn Murray). У американцев преобладает левое полушарие, у русских - правое
США, скорее, является «культурой левого полушария», которая уважает и поощряет: логическое и аналитическое мышление, рациональность, объективность, ответственность, инициативу, независимость, честность, благонадежность, добросовестность и пунктуальность, а также активную рабочую этику, в которой акцентируется внимание на высоком профессиональном мастерстве и на своевременном достижении поставленных целей.
Хотя в США много людей, которые по своей сути более «правополушарные», страна в целом все-таки остается культурой левого полушария в образовании, бизнесе и системе управления. Акцент ставится на «действие» ("doing").
В России распространена «культура правого полушария», которая представляет собой и поощряет: общение, связи, духовность, философию, субъективность, приспособляемость, гибкость, выживание, концепцию коллективного, формализм и традицию, а также эмоции глубокие и страстные.
Отношениям с друзьями и семьей отдается приоритет, и большинство русских знает и любит искусство и культуру. Они более реактивны (реагируют на возникающие обстоятельства), чем активны. Хотя в России также много людей, у которых преобладает скорее левое полушарие, страна в целом остается культурой правого полушария, и это влияет на все аспекты жизни. Акцент ставится на «бытие» ("being"). (источник)
06. Георгий Сидоров. Разум или инстинкты
Сознание русских, по мнению Мерилин Мюррей, несколько отличается от миропонимания людей западной цивилизации тем, что у нашего народа эпицентр представления о реальности сдвинут в правое полушарие головного мозга.
И этим мы, по её мнению, являемся не совсем полноценными людьми, так как воспринимаем окружающий мир не столько с позиции логики, сколько с позиции ощущений.
При этом, западная учёная ничего не говорит об интуитивном восприятии окружающего мира нами, русскими.
А между тем, все великие открытия в науке сделаны как раз не логиками, а людьми, которые обладали мощной интуицией. (источник)
07. Надежда Кулыний. Балансировка полушарий мозга - как фактор твоего выживания
У каждого человека - своя пропускная способность переработки информации полушариями мозга.
Левое полушарие - ЛОГИЧЕСКОЕ (Разумное), а правое - Интуитивное (ОБРАЗНОЕ).
Энергетическая система головного мозга у людей в настоящее время не работает в полной мере, так доминирует левое полушарие доминирует над правым – нет баланса.
Наша цивилизация – «левополушарная», что в корне неправильно и ведёт к перекосу восприятия мира.
Соответственно, Природа направляет людей к Богу, пытаясь подключить правое (интуитивное) полушарие головного мозга по программе Единого Целого.
Люди, у которых Логика ( Разум) недоразвиты, наоборот, становятся лишь «правополушарными»: по Земле бегает масса адептов, экстрасенсов, религиозных фанатиков и т.п. с "открытым сознанием" (ощущением Бога).
А правильно, чтобы "ЛОГИКА мышления дружила без сомнения с ИГРОЙ воображения".
Это баланс психики и 100%-ная реализация целей (люди - "как боги").
Нужно провести синхронизацию работы полушарий мозга, что значительно повысить скорость и качество переработки информации, иначе просто не ВЫЖИТЬ в период глобальных катаклизмов.
Насыщенная информационными потоками жизнь предъявляет все большие требования к качеству работы мозга.
Новые возможности квантового перехода подразумевают работу мозга без патологии – это один из основных факторов ВЫЖИВАНИЯ человечества. (источник)
08. Надежда Кулыний. Настенька
На нашу жизнь и программирование жизненных ситуаций очень влияет психическая составляющая событий прошлого.
Память хранит следы –«паттерны» негативных событий; всё, что ни происходило с человеком, «записано» намертво (белковые структуры).
Нужно что-то с этим делать.
Я сразу скажу, что не искала какую-либо методику - она сама на меня "упала" по вдохновению.
Основную часть цикла стихов уровня детства «НАСТЕНЬКА» я написала за один вечер. Еле успевала записывать хоть по пол слова.
Это не мне они даны были, а всем людям, страждущим и обременённым судьбой.
Мною написан Цикл стихов уровня детства «НАСТЕНЬКА» для погружения психики в область памяти, соответствующей детскому восприятию.
09. Синхрометод «Ключ» - это самые короткие эффективные действия, сразу гармонизирующие ум и тело
Синхрометод Ключ основан на управлении рефлексами и сразу включает механизм природной саморегуляции организма, который обычно блокируется стрессом.
Ключ - это не только быстродействующая физкультура для тела, это самые короткие известные в мире эффективные действия, сразу гармонизирующие ум и тело, раскрывающие скрытые способности и развивающие желаемые качества, о которых вы мечтаете в этот момент.
И стоит за этим исключительно российским достижением целая плеяда выдающихся мировых и, главным образом, российских физиологов и психологов - А.А. Ухтомский, Л.С. Выготский, Д.Н. Узнадзе, И.П. Павлов, К. В.Анохин и др.
Синхрогимнастика позволяет синхронизировать полушария мозга и сознания с подсознанием.
(источник)
ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КНИГИ:
01. Арина Шугалевич. Пятый кастинг в Киеве. Сезон 8. Выпуск 5 от 26.03.2016. см.ВИДЕО
02. Белла Девяткина в 4 года разговаривает на 7 языках! см.ВИДЕО
03. ТЕХНИКИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗУМОМ. АЛЕКСЕЙ САВИН. см.ВИДЕО
ВИДЕОБИБЛИОТЕКА:
01. Н.Рыжковец. Как развивать одаренность ребенка по методике Макото Шичиды
02. С.Лукашевич. Вебинар: Ранее развитие и обучение ребенка. Методика японского профессора Макото Шичида.
03. Лучше всех! - Выпуск от 18.12.2016
04. Синхрометод «Ключ» - это короткие эффективные действия, быстро гармонизирующие ум и тело
Также в каждую книгу будет добавляться блок информации "Что ВАЖНО и НУЖНО знать О ВОДЕ"
Как я понимаю, тема эта раскрыта частично, тем более, что школы, помогающие раскрывать потенциал детей в России есть, так что ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
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001. Антон Благин. Этому учат детей в Японии, Тайланде, Австралии, США, других странах, но только не в России!.pdf
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По тому у нас рождаются Путины, а у них Буши да и австралийский премьер далеко не ушёл от Буша в своём развитии.