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Бесспорная победа русских. Русские СУшки уделали американские F-15

18:47. 13 февраля 2017 Просмотров - 330 Нет комментариев Опубликовал:

В августе 1992-го года в небе над авиабазой Ленгли в США внезапно появились несколько российских истребителей Су-27. По тревоге в воздух были подняты лучшие американские истребители F-15, один из которых попытался сразу взять противника на прицел. Но через несколько секунд на командном пункте услышали взволнованный голос пилота . Где русский? Я потерял его! Этот инцидент который произошел во время совместных российско-американских учений еще долго оставался поводом для шуток. Су-27 виртуозно поразил условного противника даже не успевшего заметить опасность. Итоги того совместного маневрирования тогда так и не были освещены в западной прессе. О нашей бесспорной победе в гонке по созданию истребителей четвертого поколения узнала лишь небольшая группа американских специалистов. В основу уникальных боевых качеств Су-27 легла интеллектуальная система бортового оборудования которую можно сравнить не иначе как с мозгом. Сегодня такая аппаратура не просто обеспечивает пилота информацией, в бою она становится его вторым "Я" подсказывая оптимальное решение любой задачи.

Метки: ВКС России, Вооружённые силы России, истребители, Су-27
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