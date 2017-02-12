Век разведчика Ботяна

Сегодня легендарному разведчику полковнику Ботяну исполнилось 100 лет.

Этот человек впервые стал доступным для журналистов в 90 лет. 10 февраля 2017 года ему исполнилось 100 лет. Слова "живая легенда" в свой адрес Алексей Николаевич Ботян воспринимает иронично. Герой России, разведчик Алексей Ботян — настоящий свидетель века, его подвиг увековечен на карте Европы.

Алексей Николаевич Ботян родился 10 февраля 1917 года в западнобелорусской деревне Чертовичи Воложинского района ныне Минской области, а в то время — Виленской губернии. В марте 1921 года его малая родина оказалась польской. Судьба щедро отмерила Алексею Николаевичу и дальние дороги, и внезапные повороты, и тайны, и приключения, а временами просто тяжелую, кропотливую и ответственную работу и, конечно, подвиги!

От его яркой, бурной и стремительной, как он сам, жизни просто захватывает дух – в схватку с фашизмом вступил с первых дней Второй мировой войны в 1939 году: расчёт унтер-офицера польской армии зенитчика Ботяна сбил три «Юнкерса». После освобождения Западной Белоруссии стал гражданином СССР, одно время преподавал в начальной школе.

Но далее — новый поворот судьбы: по путевке комсомола Ботян был направлен на учебу в разведывательную школу НКВД, окончание которой совпало с началом Великой Отечественной войны. В июле 1941 года был зачислен в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения НКВД — легендарный ОМСБОН, спецназ органов госбезопасности СССР, созданный для борьбы с гитлеровцами.

Седьмого ноября 1941 года Ботян принимал участие в легендарном военном параде на Красной площади в Москве.

В 1942 году направлен в глубокий тыл врага в западные районы Украины и Белоруссии. Под его руководством 9 сентября 1943 года проведена операция по взрыву гебитскомиссариата в городе Овруч Житомирской области УССР, когда там находилась инспекция из Германии. В результате этой операции уничтожено 80 гитлеровских офицеров, в числе которых были крупные специалисты по антипартизанским действиям. За эту операцию был представлен к званию Героя Советского Союза, но тогда награждён не был.

Спасение Кракова.



В мае 1944 года во главе группы из 28 человек перешёл в Польшу, в район Кракова. Сумел организовать взаимодействие и совместные боевые операции с частями Армии Крайовой и Батальонами Хлопскими. Совместно с подразделениями Армии Людовой группа «лейтенанта Алёши» — так его звали благодарные местные жители, участвовала в захвате города Илжа, в ходе которого из тюрьмы были освобождены арестованные, захвачено большое количество оружия и снаряжения. В конце 1944 года группа Ботяна захватила военного инженера-картографа Зигмунда Огарека, который дал показания о складе взрывчатки в Ягеллонском замке. Внедрённый в обслугу замка польский патриот установил мину, и 18 января 1945 года, накануне входа в Краков частей РККА, склад был взорван. Древний город Краков, уникальный памятник истории польского народа, был спасен! А советские войска под командованием маршала И.С.Конева беспрепятственно продолжили победоносную Висло-Одерскую операцию, вошедшую в военную историю как самое стремительное наступление.

В последние месяцы войны группа Ботяна действовала на оккупированной территории Чехословакии.

С 1945 года служил в оперативном составе 1-го Управления (внешняя разведка) НКГБ СССР (с 1946 года — МГБ СССР, с 1954 года — КГБ при Совете Министров СССР). Неоднократно выезжал в спецкомандировки в разные страны. Привлекался для консультирования сотрудников группы специального назначения «Вымпел». В 1983 году в звании полковника уволен в отставку по возрасту. До 1989 года работал в КГБ СССР как гражданский специалист. Владеет немецким, польским и чешским языками.

За все время войны Ботян ни разу не был ранен.

"Бог хранил меня, наверное, какая-то звезда надо мной есть. Помогло очень сильно то, что я был очень выносливым — мог по 40 километров за день по горам пройти и людей таких же подбирал себе в команду", — рассказывал разведчик.

Звание Героя.

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2007 года № 614 «за мужество и героизм, проявленные в ходе операции по освобождению польского города Кракова и предотвращению уничтожения его немецко-фашистскими захватчиками в период Великой отечественной войны 1941-1945 гг.» ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. «Золотую звезду» Героя России А.Н.Ботяну вручил лично В.В.Путин и тепло поздравил с этой высокой наградой.

В канун знаменательного события Алексей Николаевич бодр и весел. Активно готовится отметить своё 100-летие в кругу родных и близких, коллег по службе.

О живой легенде написаны книги, сняты фильмы. Предвосхищая повышенный интерес к юбиляру, Пресс-бюро разместило на сайте СВР России фото- и видеоматериалы для возможного использования средствами массовой информации в сюжетах и публикациях о герое.

Источник: nnm.me