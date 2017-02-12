Сводки от ополчения Новороссии 12 февраля 2017
- 09:34 ВСУ обстреляли позиции Народной милиции ЛНР из минометов.
- 08:59 Басурин: следствие вышло на след преступников, причастных к убийству Гиви.
- 08:06 ОБСЕ подтвердила согласие Донецка отвести вооружения в Донбассе.
- Вчера 23:33 Методы ВСУ сегодня такие же, как были у моджахедов — луганский ветеран Афгана.
ВСУ обстреляли позиции Народной милиции ЛНР из минометов
Украинские вооруженные силы за минувшие сутки 11 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Позиции Народной милиции в районе села Калиново были обстреляны со стороны Новоалександровки, Троицкого и Новозвановки из 120-миллиметрового миномета и стрелкового оружия.
С направления населенного пункта Луганское под огонь 82-миллиметровых минометов попали позиции в районе Санжаровки.
Под обстрел также попали позиции НМ ЛНР в районе населенных пунктов Нижнее Лозовое, Славяносербск, Калиновка и Логвиново. Киевские военные применяли вооружение БМП-1, АГС и стрелковое оружие.
О потерях среди личного состава Народной милиции данных пока нет.
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Басурин: следствие вышло на след преступников, причастных к убийству Гиви
Силовые структуры Донецкой республики вышли на след лиц, подозреваемых в убийстве комбата Михаила Толстых (позывной «Гиви»), передает РИА Новости заявление представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.
Напомним, Толстых был убит 8 февраля в результате теракта. В республики это убийство назвали «продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса». Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе выстрел из огнемета “Шмель” и взрыв бомбы, заложенной в кабинете комбата.
Мы уже вышли на след преступников и ответственно заявляем, что каждый из них понесет заслуженное наказание, - сказал Басурин.
По его словам, появившиеся недавно в СМИ сообщения от имени якобы ополченца из батальона “Сомали” Игоря Мыльцева о причастности к убийству Михаила Толстых его подчиненных – «очередной “вброс” со стороны украинских спецслужб».
Ранее представители батальона «Сомали» заявляли, что боец по имени Игорь Мыльцев никогда не числился в списках подразделения.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
ОБСЕ подтвердила согласие Донецка отвести вооружения в Донбассе
фото:voicesevas.ru
ДНР согласилась отвести вооружения, как того требуют минские договоренности, заявил первый замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.
Он призвал все стороны конфликта связываться с миссией, чтобы они «смогли отвести вооружения», передает РИА «Новости».
Напомним, Хуг также сообщил, что за время обострения в Донбассе – с 29 января по 9 февраля – погибло девять мирных жителей, еще более 40 получили ранения.
В ночь на субботу украинские силовики совершили обстрел из тяжелой артиллерии и танков западной окраины Донецка и окрестностей Ясиноватой.
С конца января в Донбассе произошло очередное обострение ситуации.
Согласно мониторингу ОБСЕ, виноваты в этом радикальные и националистические силы Украины, об этом заявлял глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, президент Украины Петр Порошенко закрывал глаза на действия добровольческих батальонов в Донбассе, а может быть даже подсказал им, что надо «начать постреливать».
С начала года в ДНР погибли 42 человека, 94 были ранены.
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Методы ВСУ сегодня такие же, как были у моджахедов — луганский ветеран Афгана
Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.
Председатель Артемовской организации Союза ветеранов Афганистана Луганщины, ветеран Афганистана Виктор Баюн сравнил войну на Донбассе с войной против моджахедов.
«Эти события очень схожу. Например, в Афганской войне мы днем пьем чай, а ночью нож в спину. Аналогично происходит и у нас, потому что вчера ДНР простилась с «Гиви», раньше наш Анащенко погиб, а еще раньше «Моторола»», — сказал он.
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