Сводки от ополчения Новороссии 12 февраля 2017

ВСУ обстреляли позиции Народной милиции ЛНР из минометов

Украинские вооруженные силы за минувшие сутки 11 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. Позиции Народной милиции в районе села Калиново были обстреляны со стороны Новоалександровки, Троицкого и Новозвановки из 120-миллиметрового миномета и стрелкового оружия. С направления населенного пункта Луганское под огонь 82-миллиметровых минометов попали позиции в районе Санжаровки. Под обстрел также попали позиции НМ ЛНР в районе населенных пунктов Нижнее Лозовое, Славяносербск, Калиновка и Логвиново. Киевские военные применяли вооружение БМП-1, АГС и стрелковое оружие. О потерях среди личного состава Народной милиции данных пока нет.

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Басурин: следствие вышло на след преступников, причастных к убийству Гиви

Силовые структуры Донецкой республики вышли на след лиц, подозреваемых в убийстве комбата Михаила Толстых (позывной «Гиви»), передает РИА Новости заявление представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.

Напомним, Толстых был убит 8 февраля в результате теракта. В республики это убийство назвали «продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса». Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе выстрел из огнемета “Шмель” и взрыв бомбы, заложенной в кабинете комбата.



Мы уже вышли на след преступников и ответственно заявляем, что каждый из них понесет заслуженное наказание, - сказал Басурин.



По его словам, появившиеся недавно в СМИ сообщения от имени якобы ополченца из батальона “Сомали” Игоря Мыльцева о причастности к убийству Михаила Толстых его подчиненных – «очередной “вброс” со стороны украинских спецслужб».

Нами сейчас уже доказано, что страница Мыльцева, якобы военнослужащего батальона “Сомали”, была давно взломана украинской службой безопасности… Но самое важное из всего этого то, что именно СБУ сделало вброс данной информации, чтобы подло отвести от себя подозрение в непричастности к террористическому акту, – добавил представитель оборонного ведомства.



Ранее представители батальона «Сомали» заявляли, что боец по имени Игорь Мыльцев никогда не числился в списках подразделения.

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ОБСЕ подтвердила согласие Донецка отвести вооружения в Донбассе

фото:voicesevas.ru

ДНР согласилась отвести вооружения, как того требуют минские договоренности, заявил первый замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Он призвал все стороны конфликта связываться с миссией, чтобы они «смогли отвести вооружения», передает РИА «Новости».

Напомним, Хуг также сообщил, что за время обострения в Донбассе – с 29 января по 9 февраля – погибло девять мирных жителей, еще более 40 получили ранения.

В ночь на субботу украинские силовики совершили обстрел из тяжелой артиллерии и танков западной окраины Донецка и окрестностей Ясиноватой.

С конца января в Донбассе произошло очередное обострение ситуации.

Согласно мониторингу ОБСЕ, виноваты в этом радикальные и националистические силы Украины, об этом заявлял глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко закрывал глаза на действия добровольческих батальонов в Донбассе, а может быть даже подсказал им, что надо «начать постреливать».

С начала года в ДНР погибли 42 человека, 94 были ранены.

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Методы ВСУ сегодня такие же, как были у моджахедов — луганский ветеран Афгана

Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.

Председатель Артемовской организации Союза ветеранов Афганистана Луганщины, ветеран Афганистана Виктор Баюн сравнил войну на Донбассе с войной против моджахедов.

«Эти события очень схожу. Например, в Афганской войне мы днем пьем чай, а ночью нож в спину. Аналогично происходит и у нас, потому что вчера ДНР простилась с «Гиви», раньше наш Анащенко погиб, а еще раньше «Моторола»», — сказал он.

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