Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 февраля 2017

Британский министр уверен, что весной «мир будет наблюдать начало конца ИГИЛ»

Город Ракка в Сирии, должен быть окруженным уже этой весной. Взятие города будет означать «начало конца» ИГИЛ*. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон, сообщает Reuters.

«Я надеюсь, что изоляция города закончится весной, и тогда может начаться операция по его освобождению», — сообщил министр. «Ракка гораздо меньше Мосула, но, очевидно, будет яростно обороняться боевиками ИГ, а, значит, операция по освобождению города должна быть тщательно подготовленной. После падения Ракка мы будем наблюдать начало конца страшного исламского халифата «, — подытожил Феллон.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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Кадры жестоких боев: «Тигры» и ВКС России проламывают оборону ИГИЛ и готовятся к финальному броску на Аль-Баб (ВИДЕО)

Сирийская Армия готова ворваться в крепость ИГИЛ в Алеппо при поддержке ВКС России. Высшее командование Сирийской Армии одобрило операцию по началу вступления в главную крепость ИГИЛ* на востоке провинции Алеппо — город Аль-Баб. Главным препятствием на пути остается стратегически важный городок Тадеф, находящийся под контролем террористов и превращенный ими в небольшую крепость. Сирийская Арабская армия во главе с элитными отрядами Tiger Force на пороге еще одной важной оперативной победы в ходе своего Восточно-Алеппского наступления, которое направлено ​​на изоляцию и освобождение от ИГИЛ стратегически важного города Аль-Баб. Утром 11 февраля правительственные войска начали обстрел городка Тадеф, что стало их первой попыткой вернуть этот важный населенный пункт, потерянный еще в 2013 году. Одновременно с этим ВКС России и ВВС САР атаковали линии снабжения и огневые точки боевиков в этом районе. После нескольких часов артподготовки и бомбардировок позиций ИГИЛ у Тадеф армейцы начали наступление, чтобы освободить этот городок, расположенный к югу от основного оплота террористической группировки в восточной части Алеппо. Как сообщала «Русская Весна», вечером в субботу Сирийские войска и ВКС России практически освободили самый укреплённый форпост ИГИЛ под Эль-Бабом. Грядущая спецоперация по взятию Аль-Баба будет проходить под руководством штурмовой бригады «Тигры» и при самой активной поддержке российских ВКС. В настоящее время операции по освобождению Аль-Баба может мешать лишь отсутствие согласованности действий с турецкими войсками, стоящими вдоль линии соприкосновения и атакующими город с другой стороны. Читайте также: Армия Сирии прорвала оборону ИГИЛ и столкнулась в бою с турецкими силами под Аль-Бабом (+ВИДЕО, КАРТА) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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Кадры спецоперации: Армия Сирии уничтожила отряд боевиков в Латакии и отбила гору (ФОТО, ВИДЕО 18+)

В Северной Латакии Сирийская армия провела успешное контрнаступление на позиции джихадистов на горе Рашо в районе Равсат и вернула ее под контроль после того, как боевики захватили эту важную высоту в результате неожиданного наступления. Министерство обороны САР опубликовало видео, показывающее штурм сирийскими войсками стратегически важной высоты Рашо в Северной части провинции Латакия. Под прикрытием огня советской зенитной установки «Шилка» армейцы уничтожили 10 боевиков. Успешная зачистка высоты прошла для бойцов САА без потерь, выжившие исламисты бежали. Читайте также: Армия Сирии прорвала оборону ИГИЛ и столкнулась в бою с турецкими силами под Аль-Бабом (+ВИДЕО, КАРТА) ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация

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Министр обороны Британии предрек начало конца ИГИЛ

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон выразил надежду, что столица ИГИЛ Ракка должен быть изолирована к весне 2017 года, после чего начнется освобождение города, передает Reuters. С осени 2016-го года «Демократические силы Сирии» (SDF), состоящие из курдских и арабских отрядов самообороны, ведут наступление с целью освобождения Ракки. Продвижение курдских сил на цитадель ИГИЛ ведется одновременно с северо-западного и северо-восточного направлений. В январе было объявлено о новой фазе операции, имеющей целью окружение города и перерезание маршрутов поставок террористической группировки. «Я надеюсь, изоляция будет завершена к весне, и затем может начаться операция по освобождению Ракки», — заявил министр обороны Великобритании во время визита в Эрбиль. «Ракка гораздо меньше Мосула (иракской „столицы“ ИГИЛ*, за несколько месяцев идут бои, — прим. Русской Весны), но, очевидно, будет яростно обороняться боевиками ИГИЛ, а значит операция по освобождению города должна быть тщательно подготовлена. После падения Ракки мы будем наблюдать начало конца страшного исламского халифата», — резюмировал глава оборонного ведомства Великобритании. Читайте также: ИГИЛ в котле: «Тигры» и ВКС России взяли в огненный мешок оплот террористов в Алеппо (ВИДЕО, КАРТА, ФОТО 18+) *Запрещенная на территории РФ террористическая организация

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Аль-Баб.11.02.2017

Военная ситуация в районе Аль-Баба к исходу 11 февраля 2017 года.Оборона Халифата продолжается сыпаться – сегодня были потеряны:- элеватор Аль-Баба- южная часть Тадифа (по заявлениям МО РФ, весь Тадиф, но пока фото и видео подтверждений оттуда не поступало – видимо населенный пункт в процессе занятия)- стратегический перекресток между Аль-Бабом и Тадифом- кусок местности в районе трассы выходящей из Аль-Баба.- Кабайсин (источники ССА сообщают, что "черные" начали отход из города к Аль-Бабу).Заняв элеватор и ключевой перекресток между Аль-Бабом и Тадифом, ССА фактически приблизилась к рассечению группировки Халифата в районе Аль-Баба, хотя для этого еще предстоит выбить "черных" из Бзаа.С полным занятием Тадифа САА, отступить из Аль-Баба можно будет лишь по пересеченной местности к северу от дороги, подвергаясь ударам с севера и юга (в духе отхода остатков дебальцевской группировки ВСУ зимой 2015 года).Район соприкосновения наступающих группировок САА и ССА.Еще днем Тадиф фактически был отсечен от основных сил Халифата и отступить из него можно было лишь в направлении Бзаа. Видимо этим и обусловлена его стремительная сдача, так как никакого смысла в его удержании уже не было.Касательно потенциальной линии разграничения, то она пройдет вдоль дороги между Аль-Бабом и Тадифом. Текущая конфигурация линии фронта уже фактически отсекает Аль-Баб от основных сил САА наступающих с юга. По заявлениям МО РФ, эта линия разграничения была намечена заранее, что говорит о том, что штурмовать Аль-Баб будут турки.По данным МО РФ в ходе операций в районе Аль-Баба САА уничтожила 650 боевиков, 2 танка, 4 БМП, 18 тачанок, 6 шахид-мобилей и 7 минометов (сюда видимо внесли и результаты авиаударов последних недель, так как цифра выглядит несколько завышенной), Так же установлен контроль над дорогой проходящей из Аль-Баба через Тадиф к востоку от города. Касательно самого Тадифа, по-всей видимости там еще продолжается какое-то сопротивление и сообщения о полном контроле могут быть преждевременными, но это уже скорее вопрос зачистки и фильтрации.В самом Аль-Бабе турки пытаются прогрызть оборону "черных" в западных районах Аль-Баба, постепенно продвигаясь к центру города. Противник в течении 9-11 февраля оказывал здесь серьезное сопротивление.Вместе с тем, отход из Тадифа, сдача элеватора и перекрестка и прекращения контратак на Аран, может свидетельствовать о том, что "черные" начали подготовку к отступлении из Аль-Баба, для чего их необходимо удерживать Бзаа, чтобы сохранить коридор для отступления, который они могут использовать сегодня или завтра ночью, чтобы спасти основные силы от окружения и уничтожения. Сообщения об оставлении "черными" Кабайсина могут являться маркером ускорения событий. В целом, пока что скорее получается своеобразное выдавливание котла, нежели окружение и уничтожение. Не исключено, что возможность отхода для боевиков, оставляют специально, чтобы избежать упорных уличных боев в самом Аль-Бабе. Думаю в этом вопросе полная ясность наступил в ближайшие несколько дней.Перекресток между Аль-Бабом и Тадифом. Съемки с БПЛА.Отряды дивизии "Хамза" в район Аль-Баба. 10.02"Тигры" в районе Аль-Баба. 10.02.Бои в районе Аль-Баба. 10.02Турецкая РСЗО ведет огонь по позициям Халифата.Ниже, фотографии.

ССА.





Перекресток.





Элеватор.



















Западные окраины Аль-Баба.



















































https://twitter.com/Levant_War/status/83 0488444472274945 – стрелковый бой между Халифатом и ССА.

https://twitter.com/worldonalert/status/8 30465798988767232 – уличные бои в Аль-Бабе



Турция.











САА.





























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