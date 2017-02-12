«Шелковый путь»: Китай не может без России

Сухопутные схемы

Стратегии "Один пояс — один путь" является создание транспортно-логистической системы, связывающей Китай со странами Евразийского континента."Морской Шелковый путь XXI в." – большая часть грузов доставляется из КНР по морю через Суэцкий канал и Средиземное море. Сегодня это относительно недорогой путь, но слишком долгий. Например, до портов Санкт-Петербурга морской контейнеровоз идёт примерно 30-40 дней."Экономический пояс Шелкового пути" – сухопутный путь с которыми возникли сложности. Пока на сухопутные перевозки приходится лишь 6% грузов, следующих из Китая, причём большая их часть транспортируется по Транссибирской магистрали.Мощности Трансиба хватает для перевозки огромного количества грузов. Но есть проблемы. Например, железнодорожная колея. Еще со времен царя Николая Первого железнодорожная колея в России (1520 мм) не совпадает с европейской (1435 мм) и как следствие – с китайской.Раньше вагоны фактически переставляли с одной платформы на другую. Потери были несущественными – около 2 часов на 16-18 вагонов. Сейчас в РЖД создали специальные платформы нового поколения с автоматическим изменением ширины колесных пар на скорости до 60 км/ч. С ними временные потери нивелировались.Транссиб нуждается в инвестициях и модернизации.Первый и самый рискованный маршрут должен был пройти через Афганистан, Ирак, Иран и Турцию. Но война в Сирии и ДАИШ помешали реализации плана. Возможно, потом Китай и вернется к этому варианту.Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) — должен был пройти через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Но наличие двух морских переправ через Каспийское и Чёрное море затрудняет прохождение грузов. Две недели – это минимум, а любой шторм может затянуть сроки прохождения груза.Третий путь в обход России — через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Украину. Проблемы возникли те же, что и у проекта ТМТМ – морские переправы. Пробный поезд без груза прошел путь за 15 дней за счет отсутствия таможенных проверок.Четвертый вариант – "российский" маршрут через Казахстан, Россию, Белоруссию и Польшу. Состав, нагруженный китайскими товарами прибыл в Лондон 18 января 2017 года, преодолев 12 тыс. километров за 18 суток без каких-либо проблем. Членство Казахстана, России и Белоруссии в ЕАЭС помогли сэкономить время на транзите товаров через границы. На пути нет морских переправ или горных хребтов.Россия, и Китай заинтересованы в сотрудничестве – в совмещении проектов Шелкового пути и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В перспективе процесс сотрудничества ЕАЭС и Шелкового пути может стать основой для формирования Большого евразийского партнерства с участием Шанхайской организации сотрудничества и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com