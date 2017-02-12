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Счастливая семья из Воронежа: всего 11 девочек и 9 мальчиков

19:53. 12 февраля 2017 Просмотров - 87 Один комментарий Опубликовал:

Семья Шишкиных (Воронежская область). Елена Георгиевна Шишкина — победитель в номинации «Самая многодетная мать». Елена Георгиевна и Александр Васильевич вместе почти 38 лет.

Они жили по соседству, и когда Александр уходил в армию, то попросил Елену его дождаться. Закончилось все свадьбой. В первое время у Шишкиных не было детей и поэтому они дали обед Богу, что примут столько детей, сколько Он даст. И спустя два года, родился первый сын Алексей.

Затем каждый год стали рождаться дети. Теперь в семье Елены и Александра Шишкиных 20 детей — 11 девочек и 9 мальчиков. Елена и Александр выросли в многодетных семьях, поэтому их не пугало частое рождение детей. И каждый ребенок как подарок от Бога. Елена с мужем Александром попали в Книгу рекордов России как самая многодетная в стране семья. Несмотря не сложности, Шишкины считают, что все плохое рано или поздно проходит, а они есть друг у друга всегда. Вот что для них означает настоящая семья — верность, любовь, внимание и помощь друг другу.

Старшие наши дети (это уже семейные) любят все вместе собираться у родителей в доме. Вместе отмечать праздники, дни рождения. Конечно, в это время шумно и много суеты, но Шишкины больше предпочитают это, нежели бесцельную тишину. Когда у Александра и Елены спрашивают, зачем рождать детей, они задают обратный вопрос: а в чем тогда смысл жизни? Смысл жизни — в самой жизни, которую надо оставить после себя.

Елена Георгиевна Шишкина награждена:
медалью «Медаль материнства» 2-й и 1-й степени.
орденом «Материнская слава» 2-й и 1-й степени.
орденом «Мать – героиня» и присвоено звание «Мать Героиня».
В 1999 году в Москве была награждена «Орденом Гражданской чести».
Награждена дипломом «Пьедестал Почета — Матери земли Воронежской» в знак общественного признания заслуг матери в укреплении семьи и воспитании детей.
В 2008 году награждена медалью «За любовь и верность».
Шишкины занесены в Книгу рекордов России 06 июля 2004г.  

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Источник: www.kramola.info

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