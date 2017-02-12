С сегодняшнего дня Беларусь стала безвизовой «Меккой» всего мира

Об этом сообщил Twiiter МИД Беларуси.Принятый месяц назад документ устанавливает безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток в случае прилета в аэропорт Минска. Указ президента распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также на Бразилию, Индонезию, США и Японию.Порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намерены осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется).С помощью такой меры власти страны хотят не только повысить ее туристическую привлекательность, но и увеличить пассажиропоток за счет путешественников, использующих минский аэропорт как удобный хаб для стыковочных рейсов на пути в другие страны.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com