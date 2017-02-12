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С сегодняшнего дня Беларусь стала безвизовой «Меккой» всего мира

23:12. 12 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
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Сегодня, 12 февраля, вступил в силу указ президента Беларуси Александра Лукашенко об установлении безвизового порядка въезда и выезда для граждан 80 государств, среди которых США и страны ЕС, на срок не более 5 суток.

Об этом сообщил Twiiter МИД Беларуси.

Принятый месяц назад документ устанавливает безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток в случае прилета в аэропорт Минска. Указ президента распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также на Бразилию, Индонезию, США и Японию.

Порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намерены осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется).

С помощью такой меры власти страны хотят не только повысить ее туристическую привлекательность, но и увеличить пассажиропоток за счет путешественников, использующих минский аэропорт как удобный хаб для стыковочных рейсов на пути в другие страны.(с)

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: белоруссия, визовый режим, евросоюз, США
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