Речь отражает состояние ума

Чтобы иметь хорошие взаимоотношения, очень важно обращать внимание на речь.

Речь – перевод наших мыслей, наших вибраций, в слова, в звук.

Какова сегодня наша речь? Мы обращаем мало внимания на тон, которым говорим, какие слова произносим. Используя бранные и просто очень грязные слова, мы как бы забыли о том, что такое благородная и возвышенная речь. Но это не только свидетельство нашего невежества и деградации сознания. Разве не очевидно, что когда мы произносим грубые и грязные слова, — покой и счастье внутри нас не увеличиваются. Все происходит прямо наоборот. Мы даем возможность проявиться отрицательной энергии, а потом удивляемся, почему так часто приходится принимать таблетки от головной боли.

Между тем, существует прямая связь между умом и речью. Если ум здоровый, речь достойная. Здоровый ум всегда позитивен. Обладая таким умом, мы не говорим о недостатках других, не критикуем, не выражаем претензий. Не жалуемся на судьбу. Тон речи спокойный и доброжелательный. Каждый, конечно, с удовольствием общается с таким собеседником. Говорить с гневом – признак слабости души.

По статистике 90% всех ссор и конфликтов происходит из-за того, что мы о ком-то говорим плохо. Нам всем нужно учиться говорить в приятной, благородной манере, контролируя свою речь. На Востоке человек, который не может контролировать свою речь, считается примитивным.



Давно замечено, что мы приобретаем качества того человека, о котором думаем и говорим, поэтому, говоря о ком-то плохо, критикуя его, мы проявляем отрицательные качества этой личности в себе. Если хвалим, то проявляем то хорошее, что присуще этой личности. Поэтому думать о Боге и говорить о Нем – самый легкий способ приобрести божественные качества.

Заметьте, что чем больше в нас эгоизма, зависти, недоброжелательности, тем труднее нам говорить о ком-то тепло. Чем более грубая речь, тем менее мы гармоничны, поэтому тем более суровые уроки жизни получаем.

Одна из причин, по которой мы сегодня устаем и мало успеваем – много говорим. Многословие – признак пустословия. Нужно говорить мало, тихо, с терпением и благородством. Так можно сэкономить и время, и энергию. Важно научиться проверять свою речь. Что-то сказали – и обидели человека. А потом оправдываемся: «Я сказал это просто так… Я совсем не хотел обидеть…». Этот язык нужно изменить. В словах должна быть суть – такие слова сильные.

Как-то я встретила одного знакомого, внешний вид которого сильно изменился. И не задумываясь, я произнесла: «О, как вы похудели. Вас просто не узнать». Он тихо произнес: «Я на диете». Потом мы еще немного поговорили и разошлись. Только отойдя от него, я вдруг поняла бестактность моих слов. Ведь похудание могло быть вызвано болезнью. И мои слова могли больно задеть его. Я стала оправдываться перед собой: «Да, может быть, они инее болен, может быть, действительно решил похудеть, сейчас многие следят за внешностью, придерживаются различных диет». Но потом твердо решила: подобных суждений в моих словах больше никогда не будет. Мудрость учит: думайте, прежде чем что-либо сказать.

Слова имеют смысл, если они тактичны и наполнены любовью к другим. И тогда, насколько «горькие» слова вы бы ни произносили, сердце их непременно примет. Эти слова не покажутся горькими, они покажутся точными.

Иначе, если мы используем резкие слова, резкость проявляется и в нашем облике. Тогда для других очевидна наша гордыня, и люди на нас будут обижаться. Но если говорить даже «горькие» слова с любовью, чувство обиды преобразится, и люди ощутят наше милосердие.

Говорить обо всем нужно точно, но с любовью. Какими бы словами мать ни наставляла детей, но из-за материнской любви они не воспринимаются как резкие и горькие. Дети чувствуют: мама любит нас, она желает нам добра. И точно так же, насколько бы ясными словами мы ни высказали все, это других не ранит, если мы проявляем милосердие.

Источник:

http://esolang.com/articles/relationship-articles/relationship/rech-otrazhaet-sostoyanie-uma.html

matveychev-oleg.livejournal.com