НАТОвские самолёты невидимки больше русским не страшны. Технология АНТИСТЕЛС

Мало кто знает, что технология стелс очень капризна, а доведенная до "совершенства", как на американском F-117, практически бесполезна. В свое время этот самолет называли "супер - лайнером нового тысячелетия". Но по иронии судьбы в 1999году самолет – невидимку разглядел списанный с вооружения советский боевой комплекс.

Впервые на отечественном телевидении будут показаны уникальные кадры российского Антистелса. Авторам фильма удалось побывать в одном из самых закрытых учреждений Министерства обороны РФ – втором центральном научно-исследовательском институте г. Тверь. Этот институт по праву называют мозгом российской системы ПВО и ПРО. Здесь созданы не только радиолокационные портреты, своеобразные фотороботы всех известных на сегодняшний день невидимок, но и просчитаны формулы борьбы с воздушными "призраками".