НАТО вскрыло подготовку российских солдат с детского садика посредством сказок (субботнее)

несерьёзно о серьёзном

Что мы видим на картинке?

1)мышка вырыла норку на обратном скате балки/оврага, чем сэкономила силы и замаскировала выполнение работ от противника.

2)мышка выполнила вход с перепадом высоты для защиты от осколков и сохранения тепла.

3)мышка оборудовалась под прикрытием деревьев — есть шанс воздушного подрыва мин.

4)мышка установила систему видеонаблюдения (а вы думали это окно в блиндаже?).

5)мышка вырыла блиндаж выше уровня дна оврага для защиты от воды.



Мышка внимательно изучила "Наставление для инженерных войск. Полевая фортификация." Мышка молодец. Будь как мышка.

P.S. И это они ещё не читали инструкцию по рукопашному бою из сказки "Курочка-ряба", где та же мышка сумела всего лишь "вильнув хвостиком"(!), разбить яичко, которое до этого безуспешно пытались разрушить при помощи тяжёлых предметов!

Источник: nnm.me