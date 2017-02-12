Главная » Творчество

НАТО вскрыло подготовку российских солдат с детского садика посредством сказок (субботнее)

23:07. 12 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

несерьёзно о серьёзном

НАТО вскрыло подготовку российских солдат с детского садика посредством сказок (субботнее)

Что мы видим на картинке?

1)мышка вырыла норку на обратном скате балки/оврага, чем сэкономила силы и замаскировала выполнение работ от противника.
2)мышка выполнила вход с перепадом высоты для защиты от осколков и сохранения тепла.
3)мышка оборудовалась под прикрытием деревьев — есть шанс воздушного подрыва мин.
4)мышка установила систему видеонаблюдения (а вы думали это окно в блиндаже?).
5)мышка вырыла блиндаж выше уровня дна оврага для защиты от воды.

Мышка внимательно изучила "Наставление для инженерных войск. Полевая фортификация." Мышка молодец. Будь как мышка.

P.S. И это они ещё не читали инструкцию по рукопашному бою из сказки "Курочка-ряба", где та же мышка сумела всего лишь "вильнув хвостиком"(!), разбить яичко, которое до этого безуспешно пытались разрушить при помощи тяжёлых предметов!

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 октября 2015
... моря свидетельствуют о хорошей подготовке российского ОПК и военных. «То...прямой угрозы для НАТО, потому что НАТО сама по себе...в провинции Хама, где солдаты правительственных войск задержали двух...со ссылкой на разведданные, вскрылись новые факты того, как ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 25 марта 2015
... Около роты украинских солдат при поддержке миномётного ...ЛДНР и российских вооруженных сил с войсками НАТО. Запад...на очень посредственный уровень подготовки бригад, крайне слабое ...«сглаживает»: Аналогичные проблемы вскрылись и в механизированных частях...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 января 2016
...» — численность американских солдат, которые могут принять участие...— описал фото с подготовки к переброски гуманитарного груза... собственным союзником по НАТО. Официальная версия случившегося...фальшивкой). Но российские военные вовремя вскрыли данный факт ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 5 марта 2015
...некоторых комплектующих взамен российских. В начале февраля...принятия коллективного решения НАТО и Евросоюза. ... проблем стала индивидуальная подготовка солдат, чей уровень обученности...группы. Аналогичные проблемы вскрылись и в механизированных частях...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 декабря 2015
... иракских солдат Как минимум 30 солдат иракской ...и на камеры вскрыли черный ящик с... отсутствие факта нарушения российским самолетом границы воздушного ...курдских бойцов по подготовке наступления с целью...rusvesna.su Турция и НАТО могут оккупировать Россию меньше...
Сводки от Ополчения Новороссии на 20 февраля 2015
...большого Приднестровья» и начинать подготовку к освобождению от нацистов...всего один — панический страх российской олигархии и чиновничества перед ... это будут «миротворцы НАТО», то всё закончится ...под Дебальцево вскрыл еще одну проблему ВСУ. Солдаты хунты не...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>