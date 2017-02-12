Михаил Жванецкий: «Моя мечта – разровнять то место, где была Россия, и построить что-то новое»

Алла Пугачёва однажды возмутилась: «Жванецкий сатирик? А что такое сатирик? Маленький какой-то: сати-рик... Он Сатир!» (источник)

СПРАВКА..

Сати́ры (др.-греч. Σάτυροι, ед. ч. Σάτυρος) — в греческой мифологии лесные божества, демоны плодородия, жизнерадостные козлоногие существа, населявшие греческие острова. (вики)

Михаил Жванецкий: «Когда мне говорят: «Вы еврей, еврей!», я отвечаю: «Иисус Христос тоже евреем был, а кем стал!» (источник)

Михаил Жванецкий: Я считаю, что еврею большой политикой в этой стране рано заниматься. Пусть пока привыкают, что мы просто есть. А пока не привыкнут – не надо агрессивно лезть в политику, локтями, зубами…

В конце концов, мне кажется, это произойдёт. В Москве уже работают семиэтажные еврейские центры, открыты рестораны, где подают блюда еврейской кухни..

Так что, пожалуй, к нам уже привыкают – не сглазить бы.

Главное – чтобы не надо было стесняться. Когда нет олигархов, тогда никто не вылезает, как больной зуб. Евреи в большой политике – это эволюционный путь, а не агрессивный. (источник)

Михаил Жванецкий: А евреи как? Они в любой стране в меньшинстве, но в каждой отдельной отрасли в большинстве.

Взять физику – в большинстве. Взять шахматы – в большинстве.

Взять науку – в большинстве.

А среди населения в меньшинстве. Многие не могут понять как это происходит, и начинают их бить.(источник)

М.Жванецкий: "Вы же хотели, чтобы наши дети были богатыми и ездили на дорогих иномарках? Вот это Вы и видите. Так чем Вы недовольны?" (источник)