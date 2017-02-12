Когда взорвется Йеллоустон?

Сейсмологи обеспокоены ситуацией, которая складывается вокруг супервулкана Йеллоустон, находящегося в самом центре США. В случае его извержения Северная Америка фактически перестанет существовать, превратившись в безжизненную пустыню, напоминающую поверхность Марса. И самое страшное состоит в том, что это несчастье может произойти… в любую минуту.

Пора паниковать?

А вдруг все не так уж и страшно? Может, извержение, если оно когда-нибудь произойдет, и не окажется таким разрушительным? Увы, Йеллоустон уже демонстрировал свой буйный нрав.

Около 640 тысяч лет назад, во время последнего извержения супервулкана, его верхняя часть упала в раскаленную бездну, образовав в земле отверстие с плещущейся в нем раскаленной магмой размером 55 на 72 километра! Наружу выплеснулось неимоверное количество лавы, пепла, камней. Если подобный инцидент произойдет сегодня, то сложно себе представить, чем он обернется для всей Северной Америки.

Начиная с 1980-х годов количество подземных толчков в районе Йеллоустона год от года только увеличивается. А активность вулкана в 2007 году оказалась настолько высока, что потребовала созыва специального Научного совета США, в котором приняли участие ведущие сейсмологи, геофизики, а также министр обороны Соединенных Штатов и главы ЦРУ, АНБ, ФБР.

Совместными усилиями они разработали согласованную позицию, четкий план, который раз и навсегда определил, что делать, когда йеллоустонская пороховая бочка все-таки рванет. Тогда, к счастью, все обошлось. Но вот обойдется ли в будущем — неизвестно.

С тех пор геологическая служба США регулярно публикует отчеты о наблюдениях за кальдерой Йеллоустонского супервулкана. Последний из них — от 1 июля 2016 года — не выявил признаков скорого извержения. Но к официальным докладам многие исследователи относятся скептически.

Ведь только в июне 2016 года в Йеллоустонском национальном парке произошло 70 землетрясений, что всего на два землетрясения меньше, чем в мае того же года. О чем это говорит? Только об одном: супервулкан постоянно трясет. И каждый из толчков чреват катастрофическим извержением,способным уничтожить США.

Несколько лет назад значительная часть национального парка, на территории которого находится супервулкан, была закрыта для посещений туристами. О взрыве тогда речь не шла, по крайней мере официально, но специалисты не скрывали: ситуация тревожная. Ученых насторожило как резкое увеличение землетрясений в районе Йеллоустона, так и тот факт, что подземные пустоты вулкана быстро заполняются магмой.

Ад Котлера

Самое парадоксальное, что о Йеллоустоне человечество узнало сравнительно недавно. В 1807 году во время экспедиции, исследовавшей северо-запад США, Джон Колтер впервые увидел район Йеллоустона и подробно описал многочисленные гейзеры и бьющие из земли источники с горячей водой. Но общественность не поверила словам ученого, саркастически назвав его доклад «Адом Колтера».

Название оказалось символическим. Вторым человеком, обнаружившим аномалии Йеллоустона, в 1850 году стал охотник Джим Бриджер. Однако его описание необычных горячих фонтанов также сочли фантастикой. Лишь после официального доклада, сделанного натуралистом Фердинандом Гайденом, подкрепившим свои слова фотографиями, конгресс США в 1872 году поверил в реальность вулкана.

Йеллоустон стал первым национальным парком США—одним из любимейших мест отдыха жителей страны и иностранных туристов. Правда, посетителям парка не сообщают о том, что в любой момент вулкан, расположенный у них под ногами, может взлететь на воздух.

Впрочем, если не тяготиться мыслями о грядущем, то побывать в Йеллоустоне, конечно же, стоит: он удивительно красив. На его территории находятся великолепное горное озеро, почти три сотни водопадов, один из которых по размерам превышает Ниагарский. Ну а про горячие источники и экзотические гейзеры и говорить не приходится: посмотреть на них съезжается вся Америка.

Сценарии Апокалипсиса

Средний отрезок времени между взрывами супервулканов, рассчитанный теоретически, тоже не добавляет оптимизма. Он составляет в среднем 600 тысяч лет. Последний раз Йеллоустон извергался примерно 640 тысяч лет назад. Следовательно, новый взрыв можно ожидать в любой момент.

Сила взрыва этого вулкана будет равняться одновременному подрыву нескольких десятков современных ядерных бомб. В случае катастрофы, считают вулканологи, земная кора поднимется на несколько метров, почва нагреется до 60 градусов Цельсия, а в атмосфере над Америкой существенно увеличится содержание гелия и сероводорода.

Практически мгновенно будет уничтожено все живое на территории в 1 000 квадратных километров.

Потоки лавы, несущиеся со скоростью в несколько сотен километров в час, выжгут гигантские территории, а вулканический пепел поднимется на высоту до 50 километров, вызвав эффект ядерной зимы. В «зоне смерти» окажется вся территория США до Миссисипи.

Не поздоровится и остальной части страны: ее накроет толстый слой вулканического пепла. Ядерная, а точнее, вулканическая зима над территорией Северной Америки продлится от одного года до четырех лет. Разумеется, климат катастрофически изменится на всей планете. При этом самым безопасным местом на Земле станет центр Евразии и Сибирь, то есть территория России.

ВУЛКАН С ПРИСТАВКОЙ «СУПЕР» Довольно часто можно услышать, что Йеллоустон — супервулкан. Человек, далекий от вулканологии, вероятно, подумает, что приставка «супер» в данном случае просто описывает вулкан более крупный, чем его собратья. Это не так. «Супервулкан» — понятие вполне научное. Оно обозначает вулкан, у которого конусообразная вершина и жерло, откуда извергается лава, находятся под землей. Причем в пределах одного супервулкана, как правило, находится несколько подобных «титанов», невидимых на поверхности. И самое страшное в них то, что они не извергаются, а взрываются.

Почему ушли бизоны?

Когда же все-таки произойдет взрыв Йеллоустона? Точного ответа на этот вопрос не может дать никто. Одни ученые ждут извержения со дня на день, другие относят его во времени на столетия и даже тысячелетия.

В 2006 году вулканологи Илья Биндеман и Джон Валей в журнале «Земля и планетарная наука» прогнозировали извержение супервулкана на 2016 год. Однако трагедии, как известно, не случилось. Тем не менее успокаиваться рано.

С весны 2014 года, когда ученые отметили существенное усиление сейсмической активности и выбросов гейзеров, национальный парк начали покидать животные. Первыми ушли бизоны, за ними последовали олени. Это верный признак приближающейся катастрофы: животные, в отличие от людей, безошибочно предчувствуют природные катаклизмы.

ОПЕРАЦИЯ «ЭВАКУАЦИЯ» Поклонники теории заговора утверждают, что США будто бы предлагали ряду стран платить по 10 миллиардов долларов в течение 10 лет за возможность временно переселиться на их территорию в случае взрыва Йеллоустона. Якобы солидный куш был обещан Бразилии, Аргентине и Австралии. А вот взяли они деньги или нет — большой вопрос. В любом случае, если бы сделка состоялась, то в США бы уже полным ходом шла эвакуация. Вулканологи уверены, что в случае взрыва Йеллоустонского вулкана с поверхности планеты исчезнет целый континент. Университет Юты, отвечающий за эксплуатацию сейсмостанций в национальном парке Йеллоустон, отмечает продолжающуюся деформацию почвы: каждый год она поднимается на 5 сантиметров.

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Дмитрий СОКОЛОВ, журнал “Загадки ХХ века”, №3, 2017