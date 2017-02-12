Расскажи о своей

Здравствуйте, жители Земли.

На уровне государства Российского думают и действуют исходя из того, что наша родная земля и Земля в целом должна быть чистой.

После стольких эпох разрушений не удастся одним махом перенестись в чистое будущее. Тем более, что не все ещё люди осознали необходимость чистого образа жизни.

Но к чистому будущему нужно делать шаги. На всех уровнях, включая государственный.

Один из таких государственных шагов — это комплекс мероприятий в рамках 2017-го года, объявленного годом экологии.

Одно из этих мероприятий — закрытие всех несанкционированных свалок.

Для этого участники ОНФ сделали сайт, на котором можно давать заявки на сайте Карта Свалок http://kartasvalok.ru

По итогам «Форума действий» ОНФ в 2016 г. Владимир Путин предложил создать общественную Интернет-карту, на который любой пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить на ней незаконную свалку

Менее чем за неделю работы «Интерактивной карты свалок» поступило более ста обращений от граждан, из них на карте размещено около 90 сигналов о свалках различного масштаба.

Сообщения, которые только поступили и одобрены модератором, обозначены красной точкой; сообщения, по которым идет активная работа и уже есть первоначальные действия, обозначены желтым цветом; зеленым – полностью рекультивированные объекты.

Нужна активность людей, живущих рядом со свалками - http://kartasvalok.ru

Вадим Карабинский

Может вам есть, чем помочь государству решить проблему свалок рядом с вами?

Источник: slavyanskaya-kultura.ru