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“Дело врачей”. Какова его истинная подоплека?

23:20. 12 февраля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Вопрос-ответ Якова Джугашвили

Без названия
Врач Галина Чеснокова, принимавшая участие в неудачной попытке реанимации Иосифа Сталина.

Яков Евгеньевич Джугашвили, сын советского военного историка Евгения Яковлевича Джугашвили, правнук Председателя Совета Министров СССР Иосифа Виссарионовича Сталина в новом проекте “Novorossia Today”, разрабатываемом совместно с телеканалом “Новороссия ТВ” – “Отец Народов”.

Этот выпуск – специальный. Он полностью посвящен нашумевшему “Делу врачей“. Вопрос, заданный нашим читателем из Франции под псевдонимом Luniterre, в переводе на русский звучит так:

Здравствуйте,

В 1947 году, Андрей Жданов попытался через Kominform вовлечь западные компартии, в частности французскую и итальянскую, в единый фронт против империализма США. Если не ошибаюсь, при поддержке вашего прадеда. К сожалению, из-за оппортунизма этих партий, данная стратегия ни к чему не привела.

После смерти Андрея Жданова, ваш прадед пытался почтить и реабилитировать его память, в частности, поддержав действия медсестры Лидии Тимашук, которая всего лишь очень добросовестно выполняла свою работу, и осудив возмутительные обстоятельства смерти Андрея Жданова. Независимо от любых других соображений.

Впоследствии, память об этой женщине просто служившей больным и народу, была совершенно несправедливо запятнана. И, как следствие этого, политическая деятельность Андрея Жданова, и самого вашего прадеда.

Не думаете ли вы, что еще возможно реабилитировать память этой простой женщины, и через этот символ, пролить новый свет на историю того времени?
*Орфография вопросов сохранена.


bandicam 2017-02-10 19-04-47-127

Но так ли все было просто и однозначно в действительности? В своем ответе Яков Евгеньевич приводит ряд фактов, которые проливают свет на то, какой была истинная подоплека громкого “Дела врачей”. И указывает источники, из которых желающие смогут получить более полную информацию.



Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Видео, история ссср, сталин
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