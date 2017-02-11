Встреча с общественностью Владикавказа

3 февраля 2016 года по приглашению молодежного образовательного проекта Ассоциации социально активного бизнеса «Академия» Северной Осетии я выступил перед общественностью Владикавказа. К сожалению, визит был краткосрочным, и все красоты Осетии я посмотреть не успел. Что ж — хороший повод вернуться сюда, чтобы вновь «испытать на себе» знаменитое кавказское гостеприимство.

Хронометраж:

00:00 – О будущем России.

25:53 – Кому принадлежит Сбербанк?

36:24 – О смене некоторых статей Конституции РФ.

46:20 – Какое будущее ждёт Российское Телевидение?

49:25 – Как Вы относитесь к национализации? Мнение относительно современной модели Российского Федерализма.

58:10 – О Патриотизме и внешнем давлении на Россию.

1:06:31 – О Российских миллиардерах и льготниках. Почему сейчас воспитание молодёжи никого не интересует?

1:12:17 – Почему в России и западных странах разный уровень цен?

1:15:10 – Какие символы и лозунги предлагает ПВО?

1:16:30 – Что делать с сложившееся ситуации в стране?

1:19:50 – Как Вы будете противодействовать приватизации? О бюджетном правиле.

1:30:53 – О кадровой политике В.В. Путина.

1:33:33 – Зачем нужны Муниципалитеты?

1:34:07 – Кто развалил СССР?

1:40:58 — Могут ли предприниматели управлять страной? Почему ГМО не запрещено в пищевой промышленности?

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P.S. Впечатления осетинских СМИ:

А. Короткий ролик о встрече на местной «России 1»

Источник: http://alaniatv.ru/

«С общественностью республики, студентами и преподавателями вузов во Владикавказе встретился видный российский общественный и политический деятель, экономист, писатель, публицист Николай Стариков. Известный блогер республику посетил в рамках молодежного проекта Ассоциации социально активного бизнеса «Академия». Новый образовательный проект направлен на максимальное расширение кругозора молодежи республики.

По словам Старикова, в своих работах он больше всего пишет о политических изменениях, которые происходят в России. Во время лекции речь шла о современных экономических процессах, о малоизвестных, исторических фактах, о будущем и настоящем страны. Автор ряда популярных книг, затронул темы связанные и с историей войны.

Николай Стариков, российский общественный и политический деятель: «Мне представляется, что в России мы должны построить общество, где фундаментом будет социальная справедливость, справедливость во всех смыслах. Так, чтобы все граждане страны чувствовали себя защищенными не только внутри России, но и в любой другой точке земного шара».

Б. Несколько вольный пересказ тезисов моего выступления

Источник: http://gradus.pro/superstar/

1. Сегодня в России можно гордиться внешней политикой. Но никак не экономической сферой. А государство всегда уязвимо через экономику, и не только потому, что объявляют санкции. Можно ведь попытаться сделать плохую экономку государственной идеей. Способы и лозунги здесь очень простые – фразы «там хорошо, а у нас хуже». Нехитрый тезис, но он часто срабатывает. На примере Украины мы видим, что людям помахали некой морковкой — вступлением в ЕС, в НАТО, и эти ничем не подкрепленные идеи позволили устроить революцию, свергнуть правительство и ввергнуть страну в хаос.

Другими словами, складываются два разнонаправленных вектора: сфера, которой лично занимается Президент и в которой есть успехи и действия в интересах России, и экономика, в которой Путин только задает вектор, а дальнейшие действия предпринимает правительство. Поэтому и возникает масса вопросов к экономическому блоку кабинета министров.

2. Без суверенной экономики суверенная позиция на международной арене длительный период невозможна. Вы не можете постоянно покупать американские долговые обязательства и одновременно претендовать на сильную позицию в мире.

3. Предложив аудитории подключаться к дискуссии, Стариков моментально получил каверзный вопрос от боевито настроенной девушки об отсутствии патриотических настроений на фоне военных действий в Сирии и финансового ущерба от присоединения Крыма. Опытный лектор сразу парировал – «а вы готовы отдать Южную Осетию?». И, прочитав в глазах отрицательный ответ, продолжил:

— Вы, как осетинка, не согласны жертвовать Южной Осетией, которая обрела независимость, а в некоторой перспективе, очень хочется верить, войдет в состав России и станет частью единой Осетии. Точно такую же принципиальную позицию каждый гражданин должен занимать и в отношении Крыма, Курильских островов или любой другой территории. Нельзя показывать слабость, идти на уступки в принципиальных вопросах. А почему мы воюем в Сирии? Или вы хотите бегать за террористами здесь, у себя дома? Ведь такой сценарий был вполне возможен, не начни Россия борьбу против ИГИЛ в Сирии.

4. Экономика и политика связаны теснейшим образом. Когда утверждают, что можно развиваться одной экономикой, не верьте. Государство должно быть главным игроком в экономике. В России минимальное количество государственных предприятий создает 84% бюджета, все остальные укладывается в оставшиеся 16%. Но нам продолжают внушать — давайте создадим частный сектор, а государство уйдет.

5. Почему нельзя изменить текст Конституции о принадлежности природных ресурсов? Наиболее важные главы конституции можно поменять только в порядке, который фактически невозможен! Написано хитро: возможна и частная, и государственная, и иная другая формы собственности. Читаем механизм изменения статьи: сначала — голосование в Госдуме, далее — созыв Конституционного собрания. Но ирония в том, что механизма созыва КС не существует. 25 лет все хотят принять закон, но никак не могут! Из восьми попыток ни одна не увенчалась успехом. Неужели вы поверите, что это случайность? Абсурдность этого видна любому человеку. Это сознательный саботаж решения важнейших вопросов. Поэтому при любом удобном случае надо задавать депутата от «Единой России», то есть партии, обладающей конституционном большинством, вопрос «когда будет принят закон о созыве Конституционногособрания»?

6. Центральный Банк обладает всеми полномочиями, чтобы создать отдельную ставку рефинансирования на целевой ипотечный кредит под 1%. Плюс банки накинут свою выгоду, и в итоге ипотека реально может стоить 3-4%.

7.Приватизация – очередной тупик, желание избавиться от активов вместо того, чтобы эффективно и с пользой для общества ими распоряжаться. Да, сегодня мы получим деньги, но через год-два-пять они закончатся, а имущество-то больше нет и, соответственно, дохода тоже. Если есть прибыльное госпредприятие, например, «Роснефть», мы получаем 100% дохода в бюджет. Если мы его продаем, то видим только часть в виде налога. Думаю, даже школьник понимает, что часть всегда меньше целого…

Моя позиция как лидера Партии Великое Отечество (ПВО): приватизация должна быть свернута.

Источник: nstarikov.ru