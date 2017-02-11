Вооруженные силы королевства Сардинии в Крымской войне

Источник: http://www.perekop.info/

Из дневника русского офицера

Сегодня видел несколько пленных сардинцев, или, правильнее, перебежчиков. Народ молодой, красивый, но вовсе не имеющий воинственного вида, похожий скорее на каких-то замаскированных гимназистов 8 класса или вообще взрослых школьников. На вопрос наш: что их заставляет передаваться нам, куда они сами притащились по доброй воле на буксире у французов, они уверяют, что их обманули, что им объявили поход на Рим, а отнюдь не на Крым! Удивляюсь, можно ли рассказывать такую ахинею.

Всем изучавшим историю наверняка известно, что в Восточной войне против России и в частности, против её усиления на Черном море, тогда, в середине XIXв., объединились Турция, Британия и Франция, но мало кто сегодня знает, что в этой коалиции был ещё и четвертый член, подключившийся позднее и принявший участие в Севастопольской кампании.

Этим четвертым, почти уже забытым участником тех давних событий было Сардинское королевство, которое, между прочим, вы напрасно сегодня будете искать на карте (как сказочную Швамбранию), но которое было и даже просуществовало ни много — ни мало, а 140 лет — с 1720г. по 1861г. Но что же это было за королевство и что его подданные искали вдали от своей маленькой родины у крымских берегов, как сражались и чего, в конце концов, хотели от огромной России? К слову сказать, в редком учебнике вы найдете ответы на эти вопросы…

Итак, коротко, но по порядку. На территории Аппенинского полуострова в начала XIXв. вместо сегодняшней привычной Италии существовало как минимум восемь государственных образований, среди которых самым крупным и экономически развитым было Сардинское королевство, объединявшее северные земли: княжество Пьемонт, герцогства Аосту, Геную, Монферрей, Савойю, графство Ниццу, а также остров Сардинию (откуда произошло и название королевства). Территория королевства вместе с островом составляла 76 тыс.кв.км, население насчитывало около 5млн.человек, а главным городом был Турин. Фактически оно было единственным из восьми, с довольно развитой экономикой, успешно продвигающейся по пути капиталистической индустриализации (металлургия, машиностроение, железнодорожное строительство и пр.), которое могло реально противостоять экспансии могущественной на ту пору Австрийской империи, долгие годы «разделявшей и властвовавшей» на Аппенинах тех времен.

Свободолюбивое (конституционное) Сардинское королевство стремилось к объединению всех итальянских земель и падению опостылевшего диктата Габсбургов. Сплочению итальянской нации вокруг престола короля Виктора Эммануила немало способствовал выдающийся политический деятель тех времен граф Камило Бензо Кавур – премьер-министр королевства, уповавший во внешней политике на более сильную Францию, также заинтересованную в ослаблении Австрии. Но, казалось бы, с какого боку здесь можно было увидеть Россию и Крым?

Конечно, весьма опосредованно, но тем не менее… Дело в том, что Франция в связи с затянувшейся Восточной войной, а особенно неудачной крымской кампанией, неся значительные потери, была вынуждена держать в Крыму две трети своих войск (даже с привлечением колониальных частей и наемного Иностранного легиона). Англия, отправившая изначально в Крым многочисленные войска, к 1855г. была обескровлена и вынуждена была также пойти на беспрецедентные меры – создание иностранного легиона не менее чем в 10 тыс. человек, вербуя желающих в Швейцарии и Германии. Желающих находилось крайне мало. Тогда Англия и Франция стали искать новых военных союзников в войне против России. Такого союзника французская дипломатия и нашла в лице графа Камило Бензо Кавура, пообещав всяческую поддержку в борьбе славного, решительного, но все же неравного по силам Австрии Сардинского королевства (Австрия же на ту пору, наоборот, поддерживала Россию). То есть, как обычно бывает в политике, все вдруг причудливо переплелось, и в большую войну оказалась втянутой, как в водоворот, маленькая симпатичная страна, в принципе не желавшая России ничего плохого. «Своя рубашка» в виде обещанных лично Наполеоном III сардинцам Ломбардии и Венеции (в качестве гонорара) традиционно оказалась «ближе к телу». К тому же, не желая нажить врагов в лице двух ведущих европейских держав своей несговорчивостью, Сардинское королевство 10 января 1855г. объявляет России войну.

Сам по себе этот факт, анекдотический и нелепый, тем не менее мог решить судьбу многих вполне миролюбивых итальянцев, положив, таким образом, их жизни на алтарь будущей свободы их родной Италии. И этот «алтарь» неожиданно оказался здесь, у нас в Крыму.

Накануне объявления войны России сардинская армия, хотя и уступала по численности армиям других держав коалиции, тем не менее находилась на современном уровне по подготовке офицеров, солдат, оснащенности оружием и артиллерией и даже в чем-то была более совершенной, чем французская армия. Она состояла из действующих, а также резервных войск и милиции (национальной гвардии). Вооруженные силы включали в себя пехоту, кавалерию, артиллерию, инженерные и обозные войска, имелся также небольшой военно-морской флот, насчитывавший несколько десятков паровых и парусных кораблей.

Поскольку главным противником сардинской армии считалась более мощная в военном отношении Австрийская империя, то определяющей считалась возможность в короткий срок мобилизовать достаточно подготовленный резерв. Поэтому была специально разработана очень стройная система подготовки и резервирования. Военная служба в таких условиях была обязательной для всех граждан королевства, начиная с 20-летнего возраста, без различия сословия и образования. Подготовка шла в специальных учебных частях, а затем путем жеребьевки определялись военнослужащие действующей армии (срок службы 8 лет и столько же лет в запасе). Запасных при этом регулярно призывали на учебные сборы. Те же, кто не попадал по жеребьевке в действующие войска, зачислялись в милицию, предназначавшуюся для гарнизонной службы и пополнения резерва. Офицеров учили два года в одном из имевшихся (пехотном и кавалерийском) училищ, а также в артиллерийском и инженерном кадетских корпусах. Была даже высшая военная академия в Турине.

В общем, сардинская армия считалась довольно хорошо подготовленной и вооруженной. Другое дело, что это было более применимо к защите своих территорий. Сардинцы воспитывались прежде всего в патриотическом духе, оттого были внутренне скорее освободителями, нежели захватчиками. В военных лагерях на учениях королевская пехота давала подбадривающий залп с криком «Савойя!» и лишь после того бросалась на врага. Как это можно было применить под Севастополем?! Итальянцы прекрасно понимали, для чего их хотят использовать союзники в Крыму: исключительно с целью восполнения потерь, а их патриотический дух, конечно, никому там не был нужен. Но соответствующим был и результат…

26 апреля (8 мая) 1855 года в Балаклаву на английских судах прибыли 15тыс. солдат Сардинского корпуса под командованием генерала Альфонсо Ла Мармора. В его состав входили: две пехотных дивизии из 10 батальонов каждая и одна в 5 батальонов (каждый батальон – 4 роты, а в каждой роте – 125 чел.); кавалерия из 4-х эскадронов и артиллерия с 36-ю орудиями. Весь экспедиционный корпус должен был находиться в сфере ответственности командующего британской армией. Войска сардинцев расположились по правой стороне Черной речки и на высоте Гасфорта (со ставкой генерала Ла Марморы в деревне Кадыкой) и должны были контролировать один из мостов через эту реку вдоль старой Воронцовской дороги от позиций союзников до Телеграфной горы.

Первой крупной операцией, в которой приняли участие сардинцы, был ожесточенный штурм Севастополя в июне 1855г. 6 (18) июня сардинская армия почти в полном составе стояла на высотах близ деревни Шули, находясь в относительной безопасности. В таком крупном сражении ей предстояло участвовать впервые. И хотя сардинцы были оставлены почти что в резерве, но масштабы сражения, количество участвовавших войск, массированное применение артиллерии произвели такое ошеломляющее впечатление на всех солдат и офицеров, что, по словам очевидцев, почти все впали в полнейшую панику. Более того, они потребовали, чтобы их отвели с позиций, не желая участвовать в этой бессмысленной «мясорубке». Когда же генерал Ла Мармора такого приказа не отдал, полки сардинского корпуса просто развернулись и беглым маршем отправились в свой лагерь. Фактически весь корпус был деморализован, и понадобилось немало усилий, чтобы восстановить его боеспособность.

Следующее сражение, в котором все же приняли участие сардинцы, произошло 4 августа на реке Черной, где с прямо утра по их батальонам, расположившимся на высотах вокруг, русская артиллерия стала вести артобстрел из 70 орудий, после чего их атаковали более 17 батальонов русской пехоты (почти 10тыс. человек). Фактически тогда сардинцы оказались на самом острие главного удара русской армии. Но волею судьбы главный удар был перенесен русскими с Госфортовой высоты на Федюхины высоты, поэтому сардинцы, потеряв 250 человек и генерала Монтевеккио, сумели смелым маневром зайти во фланг русским, оказав таким образом явную помощь французам. Позднее, во время решающего штурма Малахова кургана 27 августа 1855г., Сардинский корпус снова находился в резерве, располагаясь в траншеях против четвертого бастиона и потеряв в перестрелке 40 человек, более в активных действиях с тех пор не участвовал. Итальянцы решительно не хотели воевать с русскими.

Один из очевидцев этих событий П.Алабин в своих воспоминаниях тех дней писал: «Сегодня видел несколько пленных сардинцев, или, правильнее, перебежчиков. Народ молодой, красивый, но вовсе не имеющий воинственного вида, похожий скорее на каких-то замаскированных гимназистов 8 класса или вообще взрослых школьников. На вопрос наш: что их заставляет передаваться нам, куда они сами притащились по доброй воле на буксире у французов, они уверяют, что их обманули, что им объявили поход на Рим, а отнюдь не на Крым! Удивляюсь, можно ли рассказывать такую ахинею».

Короче говоря, перемирие, заключенное в феврале 1855г., застало сардинцев почти в полном составе на тех же позициях под Севастополем. Погибших же было более от болезней (холеры и лихорадки), чем от пуль. Перед отбытием сардинского корпуса домой его командующий генерал Ла Мармора организовал в своем лагере прием для командиров противостоящей 17-й русской дивизии и офицеров её штаба, чем лишний раз подчеркнул свое расположение к русским. Русские офицеры, принявшие приглашение и посетившие перед банкетом позиции, отмечали чистоту и уют землянок солдатских и офицерских, называя последние «совершенными игрушками», находя в них один лишь недостаток – отсутствие печки, кои, по-видимому, просто не умел делать этот южный народ. Очень заметной была и любезность сардинцев, с которой они принимали бывшего неприятеля, «явно осознавая неправоту своего вмешательства в эту войну, не имеющую также у них на родине популярности…».

После подписания мирного договора в Париже 30 марта 1856г. Сардинский экспедиционный корпус возвратился на родину, где был расформирован, а его части влились в свои довоенные полки. Итогом было укрепление авторитета Сардинского королевства среди европейских государств. Граф Камило Бензо Кавур принимал равноправное участие в работе Парижского конгресса, на котором вырабатывались условия мирного договора между странами — участницами Восточной войны. Вопрос о притязаниях Сардинского королевства к Австрийской империи также на конгрессе рассматривался, хотя и одним из последних. И хотя никаких резолюций так и не было принято, несмотря на резкую речь сардинского премьер-министра о бедственном положении итальянского народа во владениях Австрии, «итальянский вопрос» получил должное одобрение со стороны Франции и даже сдержанную поддержку Великобритании. Активная европейская политика, проводимая Сардинским королевством, имела ещё больший резонанс на самом Аппенинском полуострове, где оно, конечно же, было признано окончательным лидером всех итальянских государств. А всего 5 лет спустя, 17 марта 1861 года было, наконец, провозглашено объединенное Итальянское королевство, королем которого стал Виктор Эммануил II.

В общем, сардинцы постарались всеми силами, как бы участвуя в Восточной войне, в то же время почти и не участвовать в ней. И это им вполне удалось. Весьма разумным было с их стороны поберечь своих людей и силы для будущего Италии, нежели сложить головы на вовсе невраждебной им крымской земле, во многом так похожей на их родину.

Автор: Юлия Самарина

Источник: nstarikov.ru